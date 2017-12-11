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Итоги: Энергетика 11.12.17
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 13:50

Итоги: Энергетика 11.12.17

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа буровых установок в США.

По состоянию на 07.05 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43% - до $63,13 за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,4%, до $57,13 за баррель.

Согласно данным BHGE, по итогам завершившейся 8 декабря рабочей недели число буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2%, до 931 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 307 штук, или в 1,5 раза. В частности, число нефтяных буровых установок выросло на две штуки, или на 0,27%, до 751 единиц. Количество газодобывающих установок не изменилось и составило 180 единиц.

Самая большая проблема для инвесторов в настоящее время по-прежнему заключается в увеличении количества буровых установок в США, которое потенциально может поставить под угрозу выполнение соглашения ОПЕК и России по сокращению нефтедобычи.

В то же время внимание инвесторов привлекли заявления министра нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссама аль-Марзука по сделке ОПЕК+. По его словам, страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, могут выйти из него до конца 2018 года. Он отметил, что стратегия выхода из сделки может быть рассмотрена на встрече в июне, если баланс спроса и предложения на рынке нефти к этому времени восстановится.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку - до конца 2018 года.

Цена на нефть в пятницу выросли на фоне рост напряженности на Ближнем Востоке, вызванных решением президента США Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство, и смертью бывшего президента Йемена Салеха, забастовке работников нефтяной отрасли в Нигерии и выхода данных, показавших сильный импорт нефти Китаем (импорт нефти в ноябре вырос до 9 млн. баррелей в день, с 7,3 млн. баррелей в день в октябре).

Импорт нефти Китаем в ноябре достиг рекордного уровня, к уровню прошлого года он вырос на 12%. Теперь объем импорта нефти Китаем стал выше, чем импорт США.

Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на 68 центов, или на 1,2%, до $57,37 за баррель. За неделю фьючерс снизился на 1,7%.

Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 98 центов, или на 1,6%, до $63,18 за баррель, за неделю снижение составило 0,9%.

Опрос аналитиков S&P Global Platts, результаты которого были представлены в четверг, показал, что объём добычи нефти странами ОПЕК снизился до 32,35 млн. баррелей в день – это шестимесячный минимум.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
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