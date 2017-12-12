Итоги: Энергетика 12.12.17

По состоянию на 06.35 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1%, до $65,34 за баррель, впервые с 24 июня 2015 года превысив отметку в $65 за баррель.
Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,5%, до $58,28 за баррель.
Днем ранее оператор трубопровода, Apache Corp., сообщил, что добыча на месторождении Forties остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода.
На прошлой неделе в трубопроводе Forties, по которому транспортируется нефть c месторождений в Северном море в терминал Kinneil в Шотландии, была обнаружена трещина. Владеющая нефтепроводом нефтехимическая компания Ineos также сообщила в понедельник, что Forties придется на время закрыть для проведения ремонтных работ.
Нефтепровод Forties обеспечивает доставку «черного золота» с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.
Цена на нефть марки Brent поднялась выше из-за новостей о том, что трубопровод Forties в Северном море может быть закрыт на несколько недель после того, как там была обнаружена трещина. Трубопровод является важным компонентом, лежащим в основе марки Brent.
Цены на нефть марки Brent выросли в понедельник до самого высокого уровня с середины 2015 года после сообщений о том, что крупный нефтепровод в Северном море будет закрыт в течение недель на ремонт.
Тем временем цены на нефть в США закончили торги на более чем недельном максимуме, поскольку оптимистичные экономические данные способствовали повышению ожиданий спроса на нефть, что компенсировало некоторое давление со стороны беспокойства по поводу роста производства в США.
Февральская нефть марки Brent выросла на $1,29, или на 2%, до $64,69 за баррель на ICE Futures Europe. Это был самый высокий уровень закрытия с конца 11 июня 2015 года.
На Нью-йоркской товарной бирже январская нефть West Texas Intermediate выросла на 63 цента, или на 1,1% до $57,99 за баррель, потеряв примерно 1,7% на прошлой неделе.
Согласно сообщению, опубликованному в понедельник BBC News, трубопровод Forties, по которому транспортируют сырую нефть Северного моря на суше для переработки на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Шотландии, может быть закрыт примерно на три недели после обнаружения трещины в трубопроводе.
«Financial Times» сообщила, что по трубопроводу идет почти 40% добычи нефти и газа Великобритании в Северном море.
Есть предположение, что закрытие трубопровода в Северном море приведет к закрытию нескольких нефтяных месторождений, и если это произойдет, мы «ожидаем новых максимумов в очень короткий срок», - казал Скотту Гекас, главный стратег рынка Long Leaf Trading Group.
Нефть WTI, между тем, показала более скромный рост в понедельник.
Рынок обеспокоен увеличением добычи нефти, особенно из сланцев, из стран, которые не входят в Организацию стран-экспортеров нефти, - сказал в понедельник в понедельник Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.
Однако ожидания дальнейшего увеличения добычи нефти в США оказали давление на цены. Компания Baker Hughes в пятницу сообщил, что количество активных нефтяных установок в США выросло третью неделю подряд.
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