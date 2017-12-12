Итоги: Энергетика 12.12.17

Додано: Вів 12 гру, 2017 13:28

Днем ранее оператор трубопровода, Apache Corp., сообщил, что добыча на месторождении Forties остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода.



На прошлой неделе в трубопроводе Forties, по которому транспортируется нефть c месторождений в Северном море в терминал Kinneil в Шотландии, была обнаружена трещина. Владеющая нефтепроводом нефтехимическая компания Ineos также сообщила в понедельник, что Forties придется на время закрыть для проведения ремонтных работ.



Нефтепровод Forties обеспечивает доставку «черного золота» с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.



Цена на нефть марки Brent поднялась выше из-за новостей о том, что трубопровод Forties в Северном море может быть закрыт на несколько недель после того, как там была обнаружена трещина. Трубопровод является важным компонентом, лежащим в основе марки Brent.

Согласно сообщению, опубликованному в понедельник BBC News, трубопровод Forties, по которому транспортируют сырую нефть Северного моря на суше для переработки на крупном нефтеперерабатывающем заводе в Шотландии, может быть закрыт примерно на три недели после обнаружения трещины в трубопроводе.

«Financial Times» сообщила, что по трубопроводу идет почти 40% добычи нефти и газа Великобритании в Северном море.



Есть предположение, что закрытие трубопровода в Северном море приведет к закрытию нескольких нефтяных месторождений, и если это произойдет, мы «ожидаем новых максимумов в очень короткий срок», - казал Скотту Гекас, главный стратег рынка Long Leaf Trading Group.



Нефть WTI, между тем, показала более скромный рост в понедельник.

Рынок обеспокоен увеличением добычи нефти, особенно из сланцев, из стран, которые не входят в Организацию стран-экспортеров нефти, - сказал в понедельник в понедельник Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group.

Однако ожидания дальнейшего увеличения добычи нефти в США оказали давление на цены. Компания Baker Hughes в пятницу сообщил, что количество активных нефтяных установок в США выросло третью неделю подряд.

Мировые цены на нефть во вторник утром растут, при этом нефть марки Brent подорожала на 1%, пробив рекорд 2015 года, инвесторы отыгрывают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море.Цены на нефть марки Brent выросли в понедельник до самого высокого уровня с середины 2015 года после сообщений о том, что крупный нефтепровод в Северном море будет закрыт в течение недель на ремонт.Тем временем цены на нефть в США закончили торги на более чем недельном максимуме, поскольку оптимистичные экономические данные способствовали повышению ожиданий спроса на нефть, что компенсировало некоторое давление со стороны беспокойства по поводу роста производства в США.Очередной рекорд добычи газа в США.В сентябре 2017 года добыча газа в Соединённых Штатах в очередной раз достигла рекордного уровня.Добыча сланцевого газа тоже продолжает расти. По прогнозам журнала «Газпром» американский «сланцевый пузырь» должен был лопнуть не позднее начала 2014-го...В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: