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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 13 гру, 2017 13:56 Итоги: Энергетика 13.12.17



По состоянию на 07.05 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9% - до $63,91 за баррель.



Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58%, до $57,47 за баррель.



Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 7,4 миллиона баррелей, до 440,7 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся в меньшей степени - на 4 миллиона баррелей.



Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду.



По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 0,9%, или на 3,7 миллиона баррелей, до 444,3 миллиона баррелей.



Рост мировых нефтяных цен также поддерживают новости о закрытии трубопровода Forties в Северном море. В понедельник оператор трубопровода, Apache Corp., сообщил, что добыча на месторождении Forties остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода. Нефтепровод Forties обеспечивает доставку «черного золота» с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.



В то же время участники рынка ожидают ежемесячного доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в среду.



Цены на нефть Brent откатились во вторник после достижения максимума за два года после появления информации о том, что работа трубопровода в Северном море может быть приостановлена на недели.

Неопределенность, связанная с возобновлением работы трубопровода удерживает трейдеров от слишком агрессивных длинных позиций, так как дефицита запасов до возобновления работы нефтепровода может не случиться.



Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на закрытие на $1,35, или на 2,1%, до $63,34 за баррель. В понедельник цена барреля Brent выросла на 2%. Она торговалась на уровне $65,83 — максимальном с середины 2015 г. В понедельник уровень закрытия был максимальным за более чем два года, цена росла три сессии подряд.



Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 85 центов, или на 1,5%, до $57,14 за баррель. В понедельник фьючерс вырос на 1,1%, до более чем недельной средней.



В месячном докладе Международного энергетического агентства (EIA), выпущенном во вторник, EIA повысила прогноз среднего годового объёма добычи в США до 10 млн. баррелей в день — это было бы максимальным уровнем добычи.

По опросу аналитиков, ожидается, что по данным Администрации энергетической информации США запасы на прошлой неделе снизились на 4 млн. баррелей. Также ожидается рост запасов бензина на 1,6 млн. баррелей, и рост запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.



Данные API по запасам помогли нефти подрасти в цене.



Публикация еженедельного отчета Американского нефтяного института (API) приободрила «быков» по нефти, которая после падения во второй половине дня сумела нащупать опору около $57 за баррель. Новости о падении запасов нефти обеспечили импульс для роста цен на 30 центов до $57,52 за баррель.



В отчете API сообщается следующее:

запасы нефти -7,38 млн. баррелей, в том числе в хранилище Кушинг -2,7 млн. баррелей

запасы бензина +2,33 млн. баррелей

запасы дистиллятов +1,54 млн. баррелей



Евросоюз: Из-за взрыва на распределительном хабе Италия объявила режим ЧС в газовом секторе.



Италия объявила о режиме чрезвычайной ситуации в газовом секторе из-за инцидента на газовом хабе, заявил министр экономического развития страны Карло Календа. По словам Календы, перебои с поставками газа компенсируются запасами, имеющимися в итальянских газохранилищах.



Ранее итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas после взрыва газопровода в австрийском Баумгартене снизил оценку поступления газа из Тарвизио с 113,5 млн. куб. м до 14 млн. куб. м в сутки.



Транспортный оператор Gas Connect Austria Gmbh сообщает, что транзит газа через Австрию на юг и юго-восток (это Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия) прекращается до дальнейших уведомлений. Сопряженные операторы были немедленно проинформированы для оперативного реагирования.



В Snam отмечают, что газовый сектор Италии защищен имеющимися в распоряжении компании запасами газа. Газопровод может возобновить работу во вторник, если первые признаки отсутствия ущерба для инфраструктуры подтвердятся, говорится в заявлении Snam.

Взрыв на газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия недалеко от границы со Словакией произошел 12 декабря утром.



Взрыв в Баумгартене может ускорить строительство Трансадриатического газопровода.



«Будь у нас Трансадриатический газопровод, не пришлось бы объявлять чрезвычайное положение», - заявил министр промышленности Италии Карло Календа. Чрезвычайное положение было объявлено после взрыва в австрийском Баумгартене, из-за которого поставки российского газа в Италию снизились почти до нуля.



Решить проблему не смогли бы ни «Южный поток», ни два или даже четыре «Северных потока». Да и не нужно. Последствия аварий на сухопутных газопроводах ликвидируются за считанные дни. Например, на огромной территории Советского Союза поставки газа восстанавливались за 72 часа.



Для сравнения, авария на подводном газопроводе означает прекращение подачи газа на месяцы, а в случае «Турецкого потока» - наверно, на годы.



В 2015 году самый хороший путь в Баумгартен лежал через Черное море.



«Северный поток — 2» укрепит позиции Баумгартена как ключевого европейского центра газораспределения, сообщает пресс-релиз Газпрома. В 2015 году «Северный поток-2» уже обсуждался, но самым хорошим вариантом поставки газа в Баумгартен считался другой маршрут.



«Газпром всегда говорил — и это было нашей принципиальной позицией, — что самым хорошим вариантом является тот вариант, который позволяет газ через Черное море в конечном итоге привести в Баумгартен», - сообщил Алексей Миллер на собрании акционеров в 2015 г.



Годом ранее Алексей Миллер рассказывал австрийским партнерам об укреплении позиций Баумгартена после ввода в строй газопровода «Южный поток». Алексей Борисович говорил, что «Южный поток» будет доставлять в Баумгартен 32 млрд. кубометров в год, но забывал напомнить, что через Украину и Словакию тогда поступало более 41 млрд. кубометров.



По состоянию на 2016 года в Европе нет газопроводов, способных доставить дополнительные объемы газа из Грайфсвальда в Баумгартен. Тогда, год назад, OMV участвовала в переговорах для получения каких-то льгот и выгод по действующим контрактам.











«Вести» сообщили о рекордной загрузке «Северного потока» и насчитали более 395 дней в году.



Газопровод «Северный поток» загружен на 120%, сообщают «Вести» и поясняют, что 11 декабря 2017 года «по газопроводу прокачали 166,8 млн. куб. м газа». «В годовом выражении это соответствует 66 млрд. куб. м газа в год».



Из чистого любопытства разделим 66 млрд. на 166,8 млн. и получим 395,7 - столько дней нужно прокачивать по 166,8 млн. кубометров газа, чтобы перекачать 66 млрд.



Вот так и создаются радующие патриотично настроенных российских телезрителей подвиги Газпрома…









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть растут в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах «черного золота» в США.Цены на нефть Brent откатились во вторник после достижения максимума за два года после появления информации о том, что работа трубопровода в Северном море может быть приостановлена на недели.Неопределенность, связанная с возобновлением работы трубопровода удерживает трейдеров от слишком агрессивных длинных позиций, так как дефицита запасов до возобновления работы нефтепровода может не случиться.Данные API по запасам помогли нефти подрасти в цене.Публикация еженедельного отчета Американского нефтяного института (API) приободрила «быков» по нефти, которая после падения во второй половине дня сумела нащупать опору около $57 за баррель. Новости о падении запасов нефти обеспечили импульс для роста цен на 30 центов до $57,52 за баррель.В отчете API сообщается следующее:запасы нефти -7,38 млн. баррелей, в том числе в хранилище Кушинг -2,7 млн. баррелейзапасы бензина +2,33 млн. баррелейзапасы дистиллятов +1,54 млн. баррелейЕвросоюз: Из-за взрыва на распределительном хабе Италия объявила режим ЧС в газовом секторе.Италия объявила о режиме чрезвычайной ситуации в газовом секторе из-за инцидента на газовом хабе, заявил министр экономического развития страны Карло Календа. По словам Календы, перебои с поставками газа компенсируются запасами, имеющимися в итальянских газохранилищах.Ранее итальянский газотранспортный оператор Snam Rete Gas после взрыва газопровода в австрийском Баумгартене снизил оценку поступления газа из Тарвизио с 113,5 млн. куб. м до 14 млн. куб. м в сутки.Транспортный оператор Gas Connect Austria Gmbh сообщает, что транзит газа через Австрию на юг и юго-восток (это Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия) прекращается до дальнейших уведомлений. Сопряженные операторы были немедленно проинформированы для оперативного реагирования.В Snam отмечают, что газовый сектор Италии защищен имеющимися в распоряжении компании запасами газа. Газопровод может возобновить работу во вторник, если первые признаки отсутствия ущерба для инфраструктуры подтвердятся, говорится в заявлении Snam.Взрыв на газопроводе в федеральной земле Нижняя Австрия недалеко от границы со Словакией произошел 12 декабря утром.Взрыв в Баумгартене может ускорить строительство Трансадриатического газопровода.«Будь у нас Трансадриатический газопровод, не пришлось бы объявлять чрезвычайное положение», - заявил министр промышленности Италии Карло Календа. Чрезвычайное положение было объявлено после взрыва в австрийском Баумгартене, из-за которого поставки российского газа в Италию снизились почти до нуля.Решить проблему не смогли бы ни «Южный поток», ни два или даже четыре «Северных потока». Да и не нужно. Последствия аварий на сухопутных газопроводах ликвидируются за считанные дни. Например, на огромной территории Советского Союза поставки газа восстанавливались за 72 часа.Для сравнения, авария на подводном газопроводе означает прекращение подачи газа на месяцы, а в случае «Турецкого потока» - наверно, на годы.В 2015 году самый хороший путь в Баумгартен лежал через Черное море.«Северный поток — 2» укрепит позиции Баумгартена как ключевого европейского центра газораспределения, сообщает пресс-релиз Газпрома. В 2015 году «Северный поток-2» уже обсуждался, но самым хорошим вариантом поставки газа в Баумгартен считался другой маршрут.«Газпром всегда говорил — и это было нашей принципиальной позицией, — что самым хорошим вариантом является тот вариант, который позволяет газ через Черное море в конечном итоге привести в Баумгартен», - сообщил Алексей Миллер на собрании акционеров в 2015 г.Годом ранее Алексей Миллер рассказывал австрийским партнерам об укреплении позиций Баумгартена после ввода в строй газопровода «Южный поток». Алексей Борисович говорил, что «Южный поток» будет доставлять в Баумгартен 32 млрд. кубометров в год, но забывал напомнить, что через Украину и Словакию тогда поступало более 41 млрд. кубометров.По состоянию на 2016 года в Европе нет газопроводов, способных доставить дополнительные объемы газа из Грайфсвальда в Баумгартен. Тогда, год назад, OMV участвовала в переговорах для получения каких-то льгот и выгод по действующим контрактам.«Вести» сообщили о рекордной загрузке «Северного потока» и насчитали более 395 дней в году.Газопровод «Северный поток» загружен на 120%, сообщают «Вести» и поясняют, что 11 декабря 2017 года «по газопроводу прокачали 166,8 млн. куб. м газа». «В годовом выражении это соответствует 66 млрд. куб. м газа в год».Из чистого любопытства разделим 66 млрд. на 166,8 млн. и получим 395,7 - столько дней нужно прокачивать по 166,8 млн. кубометров газа, чтобы перекачать 66 млрд.Вот так и создаются радующие патриотично настроенных российских телезрителей подвиги Газпрома…В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60325 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3537 раз. Подякували: 6798 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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