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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 14 гру, 2017 13:27 Итоги: Энергетика 14.12.17



По состоянию на 06.45 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,58%, до $62,8 за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,18%, до $56,7 за баррель.



В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 декабря, снизились на 5,1 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 443 миллионов баррелей. Это больше ожидавшегося уменьшения на 0,9%, или на 3,7 миллиона баррелей, до 444,3 миллиона баррелей. Запасы снижаются четвертую неделю подряд.



При этом показатель добычи показал рост - на 0,8%, или на 73 тысячи баррелей в сутки, до 9,78 миллиона баррелей в сутки. Такая динамика оказывает давление на стоимость сырья. Запасы бензина в США также выросли - на 5,7 миллиона баррелей, или на 2,6%, до 226,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 2,5 миллиона баррелей.



Кроме того, в среду ОПЕК опубликовала декабрьский доклад, в котором говорится, что картель в ноябре снизила добычу нефти до 32,45 миллиона баррелей в день, выполнив условия соглашения ОПЕК+ на 121%. По сравнению с октябрем прошлого года 11 стран ОПЕК снизили добычу суммарно на 1,532 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца 2018 года.



Цены на нефть закрылись на самом низком уровне за неделю в среду после выпуска ежемесячного отчета по нефти ОПЕК и еженедельного отчета о запасах нефти в США.

Снижение объемов добычи нефти странами-экспортерами нефти в ОПЕК до шестимесячного минимума и значительное снижение недельных поставок нефти в США оказало поддержку ценам, но в отчетах также высказывались опасения по поводу увеличения добычи нефти в США.



По итогам торгов на NYMEX январская нефть WTI потеряла 54 цента, или 1%, и закрылась на уровне $56,60 за баррель - самый низкий с 6 декабря.



Февральская нефть Brent упала на 90 центов, или на 1,4%, до $62,44 за баррель на ICE Futures Europe.



Администрация по энергетической информации США в среду сообщила, что внутренние запасы нефти сократились на 5,1 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 8 декабря. Это было больше прогноза на снижение на 4 млн. баррелей у аналитиков, опрошенных S&P Global Platts. Американский институт нефти во вторник сообщил об уменьшении на 7,4 миллиона баррелей.



На Nymex январский бензин упал на 3% до $1,647 за галлон. Это было самым низким закрытием с 19 октября. Январский топочный мазут потерял 1,5% до $1,904 за галлон.



«Падение запасов нефти и дистиллятов обеспечивает благоприятный фон, в то время как запасы бензина снова смягчают бычьи настроения», - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям в ClipperData.

Запасы нефти упали, поскольку «нефтеперерабатывающие заводы остаются очень сильными в течение года», несмотря на падение на прошлой неделе, сказал он. «Импорт нефти остается подавленным».



Общее производство нефти в США выросло на 73 000 баррелей в день до 9,78 млн. баррелей в день, что является новым еженедельным рекордом, основанным на данных EIA, относящихся к 1983 году.



В ежемесячном отчете в среду ОПЕК заявила, что добыча в США растет быстрее, чем ожидалось, что означает, что нефтяные рынки не могут перебалансироваться до конца 2018 года. Прогноз роста поставок, не относящихся к ОПЕК на 2018 год, был повышен на 120 000 баррелей в день примерно до 990 000, согласно к докладу.

Тем не менее, производство стран-членов ОПЕК упало примерно на 133 500 баррелей в день в ноябре до 32,45 млн. баррелей в день, что является самым низким за шесть месяцев.



Реакция цен на нефть на отчет по запасам сырья в США.



Цены на нефть снижаются после выхода отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, согласно которому коммерческие запасы нефти в США на неделе 2-8 декабря упали сильнее, чем ожидали эксперты.



Дело в том, что запасы бензина резко выросли. Февральский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 Киева подешевел на $0,12 (-0,19%) - до $63,22 за баррель.



Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $0,20 (0,35%) - до $57,34 за баррель.



Запасы нефти упали на 5,1 млн. баррелей до 443 млн. баррелей и теперь находятся в средней части диапазона для данного времени года.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, предполагал снижение запасов на 2,9 млн. баррелей.



Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, упали на 3,3 млн. баррелей до 52,2 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 5,7 млн. баррелей до 226,5 млн. баррелей. Эксперты ждали рост лишь на 2,3 млн. баррелей. Запасы дистиллятов неожиданно упали на 1,4 млн. баррелей до 128,1 млн. баррелей, оставаясь в нижней половине среднего диапазона для данного времени года.



Аналитики ждали, что запасы вырастут на 1,2 млн. баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 0,4 процентного пункта до 93,4%. Аналитики не ждали изменений. Добыча нефти в США выросла по итогам восьмой недели подряд - на 73 000 баррелей в сутки, до 9,780 миллионов б/с. Темпы роста продолжают усиливаться.

Во вторник Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на 2018 год до более чем 10 млн. б/с - нового рекорда. Предыдущий был установлен в 1970 году на уровне 9,6 млн. б/с, по итогам 2017 года среднесуточная добыча, вероятно, составит 9,2 млн б/с. ОПЕК также прогнозирует наращивание производства сырья в США.



Далее 13-го цены на нефть проявят реакцию на повышение ставки ФРС и последующие комментарии Йеллен.



ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. и 2018 г. – доклад.



Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по объему мирового спроса на нефть в 2017 г. на уровне 96,94 млн баррелей в сутки, следует из доклада ОПЕК. Кроме того, прогноз мирового спроса на нефть в 2018 г. сохранен на уровне 98,45 млн. баррелей в сутки.

При этом картель сохранил прогноз по росту мирового спроса в 2017 г. на прежнем уровне в 1,53 млн. баррелей нефти в сутки, а в 2018 г. - на уровне 1,51 млн. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и не входящие в картель государства - экспортеры нефти достигли соглашения о сокращении добычи нефти в конце 2016 года. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае этого года и с тех пор ее удерживает.



Сделка, изначально действовавшая в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалась: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года. Ее цель - убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало 2017 года превышали пятилетнюю норму на 380 млн. баррелей. К октябрю излишки сократились до 150 млн. баррелей.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ Мировые цены на нефть в четверг утром растут, инвесторы отыгрывают данные из США о снижении запасов «черного золота» в стране за прошлую неделю, при этом сдерживает рост цен статистика роста ее добычи.Цены на нефть закрылись на самом низком уровне за неделю в среду после выпуска ежемесячного отчета по нефти ОПЕК и еженедельного отчета о запасах нефти в США.Снижение объемов добычи нефти странами-экспортерами нефти в ОПЕК до шестимесячного минимума и значительное снижение недельных поставок нефти в США оказало поддержку ценам, но в отчетах также высказывались опасения по поводу увеличения добычи нефти в США.Реакция цен на нефть на отчет по запасам сырья в США.Цены на нефть снижаются после выхода отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, согласно которому коммерческие запасы нефти в США на неделе 2-8 декабря упали сильнее, чем ожидали эксперты.Дело в том, что запасы бензина резко выросли. Февральский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 Киева подешевел на $0,12 (-0,19%) - до $63,22 за баррель.Цена фьючерса на нефть WTI с поставкой в январе на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $0,20 (0,35%) - до $57,34 за баррель.Запасы нефти упали на 5,1 млн. баррелей до 443 млн. баррелей и теперь находятся в средней части диапазона для данного времени года.Средний прогноз аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, предполагал снижение запасов на 2,9 млн. баррелей.Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, упали на 3,3 млн. баррелей до 52,2 млн. баррелей. Запасы бензина увеличились на 5,7 млн. баррелей до 226,5 млн. баррелей. Эксперты ждали рост лишь на 2,3 млн. баррелей. Запасы дистиллятов неожиданно упали на 1,4 млн. баррелей до 128,1 млн. баррелей, оставаясь в нижней половине среднего диапазона для данного времени года.Аналитики ждали, что запасы вырастут на 1,2 млн. баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 0,4 процентного пункта до 93,4%. Аналитики не ждали изменений. Добыча нефти в США выросла по итогам восьмой недели подряд - на 73 000 баррелей в сутки, до 9,780 миллионов б/с. Темпы роста продолжают усиливаться.Во вторник Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на 2018 год до более чем 10 млн. б/с - нового рекорда. Предыдущий был установлен в 1970 году на уровне 9,6 млн. б/с, по итогам 2017 года среднесуточная добыча, вероятно, составит 9,2 млн б/с. ОПЕК также прогнозирует наращивание производства сырья в США.Далее 13-го цены на нефть проявят реакцию на повышение ставки ФРС и последующие комментарии Йеллен.ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. и 2018 г. – доклад.Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по объему мирового спроса на нефть в 2017 г. на уровне 96,94 млн баррелей в сутки, следует из доклада ОПЕК. Кроме того, прогноз мирового спроса на нефть в 2018 г. сохранен на уровне 98,45 млн. баррелей в сутки.При этом картель сохранил прогноз по росту мирового спроса в 2017 г. на прежнем уровне в 1,53 млн. баррелей нефти в сутки, а в 2018 г. - на уровне 1,51 млн. баррелей в сутки.Страны ОПЕК и не входящие в картель государства - экспортеры нефти достигли соглашения о сокращении добычи нефти в конце 2016 года. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн. баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае этого года и с тех пор ее удерживает.Сделка, изначально действовавшая в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалась: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года. Ее цель - убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало 2017 года превышали пятилетнюю норму на 380 млн. баррелей. К октябрю излишки сократились до 150 млн. баррелей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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