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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 15 гру, 2017 13:38 Итоги: Энергетика 15.12.17

Стоимость нефти североморской марки Brent утром 15 декабря, составляет более $63 за баррель.



По состоянию на 08.10 Киева декабря цена барреля нефти Brent находится на уровне $63,42 за баррель. Это на 0,05% выше уровня закрытия предыдущих торгов.



Американская WTI также подорожала к указанному часу до $57,15 за баррель, прибавив 0,19% по сравнению с закрытием четверга.



Напомним, ранее сообщалось, что на саммите представителей государств, которые входят в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене (Австрия), договорились продлить ограничения на добычу нефти. Отмечается, что участники саммита договорились о продлении ограничений на добычу нефти до конца 2018 года. Накануне, ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в мире на 48%. Так, еще 10 стран могут присоединиться к соглашению ОПЕК+. В частности, речь идет о Туркменистане, Узбекистане, Боливии, Конго, Гане, Сенегале и еще нескольких стран Африки.



Международное энергетическое агентство (IEA) в четверг сообщило, что мировое предложение нефти выросло до максимума за один год, так как сланцевые производители в США активизировались.



Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 44 цента, или на 0,8%, до $57,04 за баррель, после снижения на 1% в среду.



Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 87 центов, или на 1,4%, до $63,31 за баррель, фактором поддержки была приостановка работы трубопровода в Северном море. Группа Ineos сообщила, что слишком рано говорить о том, сколько займет восстановление нефтепровода.



Данные от администрации энергетической информации США (EIA) в среду показали более значительное, чем ожидалось, снижение уровня запасов в США на прошлой неделе, вместе с ростом объема добычи до максимального зафиксированного EIA.



В месячном докладе IEA по рынку нефти сообщается, что мировое предложение нефти выросло в ноябре на 170 тыс. баррелей до 97,8 млн. баррелей в день, это максимальный уровень за год. IEA сообщила, что объёма добычи стран ОПЕК снижается четыре месяца подряд, но также предупредила, что «2018 г. может быть не таким тихим благоприятным для производителей ОПЕК», так как рост предложения превысит рост спроса на 200 тыс. баррелей в день в первой половине года.



Американские нефтяники не дадут ОПЕК продохнуть.



ОПЕК не ждет восстановления баланса на мировом рынке нефти раньше конца следующего года, и виной тому – ожидаемый рост предложения со стороны США и других конкурентов картеля.



В опубликованном недавно ежемесячном отчете ОПЕК пересмотрела на повышение свои прогнозы на 2018 год по объему предложения нефти странами, не входящими в картель. Эта оценка была повышена на 300 тыс. бар/д с учетом официальных прогнозов США по показателям добычи. Как следствие, результаты усилий ОПЕК и России по сокращению профицита мирового предложения и урезанию производства будут проявляться медленнее, чем ожидалось ранее, когда достижение успеха прогнозировалось уже в III-м квартале 2018 года.



На этой неделе в Лондоне нефтяные котировки достигли 2-летних максимумов, превысив отметку $65 за баррель. Этот рост был спровоцирован новостью о временном прекращении работы магистрального трубопровода в Британии, а также оглашенным 30 ноября решением ОПЕК+ пролонгировать срок действия инициативы о сокращении добычи до конца следующего года. И если сначала представители Кувейта и ОАЭ делали заявления о том, что в середине 2018 года картель может начать обсуждение стратегий сворачивания своих усилий, если рынок вернется в состояние равновесия, то отчет, опубликованный в среду, дали игрокам понять, что со сворачиванием, видимо, придется повременить.



Как говорится в отчете, «настойчивые усилия стран ОПЕК+ по поддержанию стабильности на рынке нефти должны обусловить дальнейшее сокращение профицита мировых запасов и восстановить равновесие на рынке к концу 2018 года». Согласно последним данным ОПЕК, ее инициатива приносит плоды – переизбыток запасов нефти в развитых странах уменьшился по состоянию на октябрь примерно до 137 млн баррелей против показателя 380 млн., зарегистрированного до начала реализации сделки по сокращению добычи. Генсек ОПЕК М. Баркиндо добавил в интервью Bloomberg, что с тех пор объем запасов сократился еще больше - примерно до 130 млн.



Как сообщается в отчете, показатели добычи ОПЕК снизились в прошлом месяце на 133.5 тыс. бар/д до 32.45 млн. Раздираемая кризисом Венесуэла переживает дальнейший спад активности в нефтяной отрасли; ОАЭ активизируют усилия по сокращению добычи, чтобы вернуться в график, из которого они выбились; а Саудовская Аравия перевыполняет взятые на себя обязательства по урезанию производства.



Согласно представленным в отчете оценкам, если ОПЕК продолжит придерживаться текущих показателей добычи до конца 2018 года, мировые запасы нефти сократятся еще на 274 млн/ баррелей.



Однако благотворное влияние стратегии ОПЕК нейтрализуется наращиванием добычи другими производителями.



Американские сланцевики, повысившие свою жизнеспособность за время 3-летнего спада в отрасли, теперь оживились в условиях роста цен на нефть США в район $60 и готовы активизировать бурение новых скважин. ОПЕК ожидает, что в 2018 году объемы добычи нефти конкурентами картеля будут расти примерно на 1 млн бар/д, или на 1.7%. Прогноз по общему производству нефти в США на следующий год был повышен на 180 тыс. бар/д до 1.1 млн в день. «Динамика роста, отмечавшаяся в этом году, может получить дальнейшее развитие в 2018 г. на фоне увеличения инвестиций в добычу трудноизвлекаемой нефти в США и повышения показателей эффективности скважин», - говорится в отчете ОПЕК.



Инвесторы не доверяют тому, что делает Путин с Газпромом в последние 9 лет.



«Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике. Это говорит о том, что они доверяют тому, что делает Президент Трамп в этой сфере», - рассказал журналистам Владимир Путин.



Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп во время телефонного разговора с Путиным поблагодарил российского главу за «признание высоких экономических показателей Америки». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Белый дом. Другие подробности разговора ни российские, ни американские власти не сообщают, отмечает издание. Напомним, ранее в Кремле сообщили, что во время телефонного разговора в четверг, 14 декабря, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений между странами. Кроме этого, предметом разговора стала ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова (КНДР). В Кремле также отметили, что разговор состоялся «по инициативе американской стороны».



Ранее американский сенатор Марко Рубио заявил, что США могут одобрить новые санкции против чиновников Российской Федерации (РФ).



А теперь посмотрим на газпромовский график, показывающий разницу между «нашим основным предприятием» и остальной экономикой Российской Федерации. Этот график говорит о недоверии инвесторов к тому, что Путин делает с Газпромом в последние 9 лет.











В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles «Черное золото» утром пятницы растет в цене.Стоимость нефти североморской марки Brent утром 15 декабря, составляет более $63 за баррель.Международное энергетическое агентство (IEA) в четверг сообщило, что мировое предложение нефти выросло до максимума за один год, так как сланцевые производители в США активизировались.Американские нефтяники не дадут ОПЕК продохнуть.ОПЕК не ждет восстановления баланса на мировом рынке нефти раньше конца следующего года, и виной тому – ожидаемый рост предложения со стороны США и других конкурентов картеля.В опубликованном недавно ежемесячном отчете ОПЕК пересмотрела на повышение свои прогнозы на 2018 год по объему предложения нефти странами, не входящими в картель. Эта оценка была повышена на 300 тыс. бар/д с учетом официальных прогнозов США по показателям добычи. Как следствие, результаты усилий ОПЕК и России по сокращению профицита мирового предложения и урезанию производства будут проявляться медленнее, чем ожидалось ранее, когда достижение успеха прогнозировалось уже в III-м квартале 2018 года.На этой неделе в Лондоне нефтяные котировки достигли 2-летних максимумов, превысив отметку $65 за баррель. Этот рост был спровоцирован новостью о временном прекращении работы магистрального трубопровода в Британии, а также оглашенным 30 ноября решением ОПЕК+ пролонгировать срок действия инициативы о сокращении добычи до конца следующего года. И если сначала представители Кувейта и ОАЭ делали заявления о том, что в середине 2018 года картель может начать обсуждение стратегий сворачивания своих усилий, если рынок вернется в состояние равновесия, то отчет, опубликованный в среду, дали игрокам понять, что со сворачиванием, видимо, придется повременить.Как говорится в отчете, «настойчивые усилия стран ОПЕК+ по поддержанию стабильности на рынке нефти должны обусловить дальнейшее сокращение профицита мировых запасов и восстановить равновесие на рынке к концу 2018 года». Согласно последним данным ОПЕК, ее инициатива приносит плоды – переизбыток запасов нефти в развитых странах уменьшился по состоянию на октябрь примерно до 137 млн баррелей против показателя 380 млн., зарегистрированного до начала реализации сделки по сокращению добычи. Генсек ОПЕК М. Баркиндо добавил в интервью Bloomberg, что с тех пор объем запасов сократился еще больше - примерно до 130 млн.Как сообщается в отчете, показатели добычи ОПЕК снизились в прошлом месяце на 133.5 тыс. бар/д до 32.45 млн. Раздираемая кризисом Венесуэла переживает дальнейший спад активности в нефтяной отрасли; ОАЭ активизируют усилия по сокращению добычи, чтобы вернуться в график, из которого они выбились; а Саудовская Аравия перевыполняет взятые на себя обязательства по урезанию производства.Согласно представленным в отчете оценкам, если ОПЕК продолжит придерживаться текущих показателей добычи до конца 2018 года, мировые запасы нефти сократятся еще на 274 млн/ баррелей.Однако благотворное влияние стратегии ОПЕК нейтрализуется наращиванием добычи другими производителями.Американские сланцевики, повысившие свою жизнеспособность за время 3-летнего спада в отрасли, теперь оживились в условиях роста цен на нефть США в район $60 и готовы активизировать бурение новых скважин. ОПЕК ожидает, что в 2018 году объемы добычи нефти конкурентами картеля будут расти примерно на 1 млн бар/д, или на 1.7%. Прогноз по общему производству нефти в США на следующий год был повышен на 180 тыс. бар/д до 1.1 млн в день. «Динамика роста, отмечавшаяся в этом году, может получить дальнейшее развитие в 2018 г. на фоне увеличения инвестиций в добычу трудноизвлекаемой нефти в США и повышения показателей эффективности скважин», - говорится в отчете ОПЕК.Инвесторы не доверяют тому, что делает Путин с Газпромом в последние 9 лет.«Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике. Это говорит о том, что они доверяют тому, что делает Президент Трамп в этой сфере», - рассказал журналистам Владимир Путин.Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп во время телефонного разговора с Путиным поблагодарил российского главу за «признание высоких экономических показателей Америки». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Белый дом. Другие подробности разговора ни российские, ни американские власти не сообщают, отмечает издание. Напомним, ранее в Кремле сообщили, что во время телефонного разговора в четверг, 14 декабря, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений между странами. Кроме этого, предметом разговора стала ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова (КНДР). В Кремле также отметили, что разговор состоялся «по инициативе американской стороны».Ранее американский сенатор Марко Рубио заявил, что США могут одобрить новые санкции против чиновников Российской Федерации (РФ).А теперь посмотрим на газпромовский график, показывающий разницу между «нашим основным предприятием» и остальной экономикой Российской Федерации. Этот график говорит о недоверии инвесторов к тому, что Путин делает с Газпромом в последние 9 лет.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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