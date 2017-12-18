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Итоги: Энергетика 18.12.17

Итоги: Энергетика 18.12.17
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 13:53

Итоги: Энергетика 18.12.17

Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо растут, инвесторы реагируют на снижение числа буровых установок в США за неделю, а также продолжают отыгрывать новости об остановке в работе трубопровода Forties в Северном море.

По состоянию на 06.50 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до $63,38 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,16%, до $57,42 за баррель.

По данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 15 декабря рабочей недели число буровых в стране снизилось на одну штуку, или на 0,1%, до 930 единиц.
В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 293 штуки, или на 45,9%. Число нефтяных буровых установок снизилось на четыре штуки, или на 0,5%, до 747 единиц. Количество газодобывающих установок выросло на три - до 183 единиц.

Рынок по-прежнему следит за ситуацией с ремонтом части трубопровода Forties в Великобритании, который обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.
С понедельника добыча на месторождении Forties приостановлена из-за ремонта. В пятницу источники агентства Reuters сообщили, что поставки нефти с Forties задержаны как минимум на две недели.

При этом трейдеры указывают на отсутствие значимых факторов, которые могли подтолкнуть нефтяные цены вверх или вниз, отмечает агентство.

Baker Hughes: количество нефтяных буровых в США сократилось на 4 до 747 установок.

Как следует из опубликованных данных нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, за неделю до 15 декабря в США:
общее количество установок сократилось на 1 до 930 штук
количество газовых установок выросло на 3 до 183 штук
количество нефтяных установок сократилось на 4 до 747 штук

Цены на нефть не показали заметной реакции на эти цифры, что традиционно для пятницы, когда ликвидность перед выходными истощается на фоне снижения торговой активности. Однако в понедельник рынок учтет, что пока именно бурных темпов роста американские бурильщики не демонстрируют. Тем не менее, статистика по объемам производства говорит сама за себя - этот показатель растет крайне заметно и достигает рекордных исторических значений.

В Газпроме свой «синдром Навального».

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье за отчетный период вырос на 8,3%, до 184,2 млрд. куб. м, цитирует ТАСС сообщение Газпрома.

По сравнению с периодом с 1 января по 15 декабря прошлого года прирост составил 14.1 млрд. кубометров (хороший результат!). Для справки: объем транзита газа в Европу через Украину (без учета Молдавии) вырос на 11,7 млрд. кубов, но сообщение об этом умалчивает.

По-видимому, руководство Газпрома страдает чем-то похожим на президентский «синдром Навального», мешающим произносить словосочетание «украинский транзит» в положительном контексте. Хорошо, что это не мешает успешному техническому сотрудничеству с Нафтогазом!

Президент РФ может навредить больше любой аварии на сухопутном газопроводе.

На графике суточных потоков газа через экспортный терминал Велке Капушаны (граница Украины и Словакии) хорошо заметна разница между последствиями недавней аварии в Баумгартене и «антиреверсных санкций» Путина.

«Если кто то думает, что можно решить проблемы энергетического снабжения Украины путем реверсных поставок, то глубоко заблуждается. По двум обстоятельствам: первое, если мы увидим, что кто то нарушает наши контракты по поставкам газа, мы будем сокращать объем, и физических объемов на европейском рынке будет просто недостаточно, просто будет недостаточно», - заявил Путин
летом 2014 года, а зимой выполнил обещанное.

Суточные поставки газа через Украину в Словакию и по «Северному потоку» были надолго сокращены вдвое. Антиреверсные санкции Путина сократили доходы акционеров Газпрома на $4 миллиарда и показали Евросоюзу, что газопровод «Северный поток» не может быть гарантом надежности газоснабжения. Реверсные поставки газа из Евросоюза в ГТС Украины выросли...

Надо добавить, что авария на подводном газопроводе может навредить еще больше.


Зображення


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
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