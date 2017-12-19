RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 19.12.17

Итоги: Энергетика 19.12.17
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 13:13

Итоги: Энергетика 19.12.17

Мировые цены на нефть растут во вторник утром, поскольку инвесторы по-прежнему реагируют на приостановку работы трубопровода Forties в Северном море.

По состоянию на 07.05 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% - до $63,48 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,21%, до $57,34 за баррель.

Новости о закрытии североморского трубопровода Forties в Великобритании продолжают поддерживать мировые цены на нефть. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Добыча на месторождении приостановлена из-за ремонта и продолжается уже более недели - с прошлого понедельника.

Закрытие трубопровода Forties будет по-прежнему поддерживать цену нефти марки Brent.

Сдерживают рост нефтяных цен данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. По прогнозу ведомства, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в январе 2018 года вырастет по сравнению с декабрем текущего года на 94 тысячи баррелей в сутки - до 6,408 миллиона баррелей. На данный момент оценка добычи составляет 6,314 миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись разнонаправленно при спокойной торговле.

Январский фьючерс на нефть WTI на закрытие снизился на 14 центов, или на 0,2%, до $57,16 за баррель.

Февральский фьючерс на нефть Brent вырос на 18 центов, или на 0,3%, до $63,41 за баррель.

Движение отражало противоположное движение в пятницу, когда WTI выросла на на 0,5%, а Brent снизилась на 0,1%.

Для снижения WTI не было явной причины. Аналитики отметили, что работники нигерийской нефтяной отрасли прекратили забастовку, согласившись возобновить переговоры с руководством в следующем месяце. Возможно, играло роль сокращение позиций перед экспирацией во вторник.

Фьючерсы в США уже снизились, когда администрация энергетической информации США выпустила прогноз, что объем добычи нефти в семи крупнейших сланцевых регионах вырастет в январе на 94 000 баррелей в день.

Газпром повышает бюджеты на ЕС на фоне возможных санкций США.

Российский экспортер газа направит больше средств на борьбу за свою долю рынка, в то время как возможные санкции США угрожают его крупнейшим европейским трубопроводным проектам, а сжиженный природный газ может усилить конкуренцию в Европе.
ПАО «Газпром» планирует потратить 802 миллиарда рублей ($13,7 миллиарда) на маршруты в Европу и Китай в 2018 году, что почти на 41% больше, чем в этом году, говорится в проекте бюджета к заседанию совета директоров во вторник, с которым ознакомился Блумберг. Часть средств пойдет на крупнейший проект Nord Stream 2, морской трубопровод в Германию, который был особо отмечен в законе США о санкциях, принятом в августе, хотя предполагалось, что оператор начнет кредитоваться у банков в следующем году.

Угроза американских санкций к Nord Stream 2 вызвала опасения у Евросоюза, который предупредил, что может принять ответные меры, если эти ограничения нанесут ущерб европейским компаниям или их планам, в то время как Россия заявила, что США используют их, чтобы расчистить путь для экспорта СПГ. Польша и Украина, ключевые транзитные маршруты для российского газа, выступали против этого проекта стоимостью €9,5 миллиарда ($11,2 миллиарда).

«До получения полного пакета разрешений на строительство Nord Stream 2 привлечение проектного финансирования затруднительно, реально этим можно будет заняться после завершения всех процедур», - сказал пресс-секретарь Газпрома Сергей Куприянов, не подтвердив цифры и не комментируя риски санкций.

Газпром и пять европейских партнеров, в том числе немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG, предоставили к августу 30 процентов бюджета на трубопровод по дну Балтийского моря. Они планировали, что полностью принадлежащий Газпрому оператор проекта одолжит остальное у банков. Этот план может измениться с учетом закона США, отмечала OMV в сентябре.

Газпром потратит в следующем году дополнительные €1,52 миллиарда на подводный участок трубопровода в дополнение к наращиванию расходов на российскую сеть, так как компания намерена сохранить запланированные сроки проекта и запустить газовые потоки в конце 2019 года, говорится в документе.

Ежегодный экспорт в Европу прогнозируется на уровне около 188 миллиардов кубометров до 2020 года, что близко к рекорду, который ожидается в этом году, говорится в бюджете. В основе прогнозов лежат контрактный портфель Газпрома и текущий уровень поставок, сказал Куприянов.
Поставки по трубопроводам в Китай и Турцию, как планируется, также начнутся к концу 2019 года. Расходы на газопровод «Турецкий поток» превысят в следующем году 2,43 миллиарда евро, что на 72% выше этого года, свидетельствует проект бюджета. Ожидается, что в 2020 году этот трубопровод поставит почти 24 миллиарда кубометров, говорится в документе.
Трубопровод «Сила Сибири» в Китай в следующем году потребует 218 миллиардов рублей, что на 4% больше этого года, и в 2020 году планирует поставить 5 миллиардов кубометров.

Хотя Газпром ожидает замедления инвестиций с 2020 года после строительства ключевых экспортных трубопроводов, он планирует сохранять дивиденды на уровне этого года в 190 миллиардов рублей, говорится в документе. Компания, как правило, дважды в год пересматривает свои бюджеты, в которые не входят нефтяное подразделение ПАО «Газпром нефть», энергетические «дочки» в России и газовые трейдеры в Европе.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60325
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3537 раз.
Подякували: 6798 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 22.12.17
дядя Caша » П'ят 22 гру, 2017 13:21
0 106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 13:21
дядя Caша
Итоги: Энергетика 21.12.17
дядя Caша » Чет 21 гру, 2017 13:43
0 108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2017 13:43
дядя Caша
Итоги: Энергетика 20.12.17
дядя Caша » Сер 20 гру, 2017 13:29
0 139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2017 13:29
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.