Итоги: Энергетика 19.12.17

Додано: Вів 19 гру, 2017 13:13

Новости о закрытии североморского трубопровода Forties в Великобритании продолжают поддерживать мировые цены на нефть. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки. Добыча на месторождении приостановлена из-за ремонта и продолжается уже более недели - с прошлого понедельника.



Закрытие трубопровода Forties будет по-прежнему поддерживать цену нефти марки Brent.



Сдерживают рост нефтяных цен данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. По прогнозу ведомства, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в январе 2018 года вырастет по сравнению с декабрем текущего года на 94 тысячи баррелей в сутки - до 6,408 миллиона баррелей. На данный момент оценка добычи составляет 6,314 миллиона баррелей в сутки.



Движение отражало противоположное движение в пятницу, когда WTI выросла на на 0,5%, а Brent снизилась на 0,1%.



Для снижения WTI не было явной причины. Аналитики отметили, что работники нигерийской нефтяной отрасли прекратили забастовку, согласившись возобновить переговоры с руководством в следующем месяце. Возможно, играло роль сокращение позиций перед экспирацией во вторник.



Фьючерсы в США уже снизились, когда администрация энергетической информации США выпустила прогноз, что объем добычи нефти в семи крупнейших сланцевых регионах вырастет в январе на 94 000 баррелей в день.



Мировые цены на нефть растут во вторник утром, поскольку инвесторы по-прежнему реагируют на приостановку работы трубопровода Forties в Северном море.Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись разнонаправленно при спокойной торговле.Газпром повышает бюджеты на ЕС на фоне возможных санкций США.Российский экспортер газа направит больше средств на борьбу за свою долю рынка, в то время как возможные санкции США угрожают его крупнейшим европейским трубопроводным проектам, а сжиженный природный газ может усилить конкуренцию в Европе.ПАО «Газпром» планирует потратить 802 миллиарда рублей ($13,7 миллиарда) на маршруты в Европу и Китай в 2018 году, что почти на 41% больше, чем в этом году, говорится в проекте бюджета к заседанию совета директоров во вторник, с которым ознакомился Блумберг. Часть средств пойдет на крупнейший проект Nord Stream 2, морской трубопровод в Германию, который был особо отмечен в законе США о санкциях, принятом в августе, хотя предполагалось, что оператор начнет кредитоваться у банков в следующем году.Угроза американских санкций к Nord Stream 2 вызвала опасения у Евросоюза, который предупредил, что может принять ответные меры, если эти ограничения нанесут ущерб европейским компаниям или их планам, в то время как Россия заявила, что США используют их, чтобы расчистить путь для экспорта СПГ. Польша и Украина, ключевые транзитные маршруты для российского газа, выступали против этого проекта стоимостью €9,5 миллиарда ($11,2 миллиарда).«До получения полного пакета разрешений на строительство Nord Stream 2 привлечение проектного финансирования затруднительно, реально этим можно будет заняться после завершения всех процедур», - сказал пресс-секретарь Газпрома Сергей Куприянов, не подтвердив цифры и не комментируя риски санкций.Газпром и пять европейских партнеров, в том числе немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG, предоставили к августу 30 процентов бюджета на трубопровод по дну Балтийского моря. Они планировали, что полностью принадлежащий Газпрому оператор проекта одолжит остальное у банков. Этот план может измениться с учетом закона США, отмечала OMV в сентябре.Газпром потратит в следующем году дополнительные €1,52 миллиарда на подводный участок трубопровода в дополнение к наращиванию расходов на российскую сеть, так как компания намерена сохранить запланированные сроки проекта и запустить газовые потоки в конце 2019 года, говорится в документе.Ежегодный экспорт в Европу прогнозируется на уровне около 188 миллиардов кубометров до 2020 года, что близко к рекорду, который ожидается в этом году, говорится в бюджете. В основе прогнозов лежат контрактный портфель Газпрома и текущий уровень поставок, сказал Куприянов.Поставки по трубопроводам в Китай и Турцию, как планируется, также начнутся к концу 2019 года. Расходы на газопровод «Турецкий поток» превысят в следующем году 2,43 миллиарда евро, что на 72% выше этого года, свидетельствует проект бюджета. Ожидается, что в 2020 году этот трубопровод поставит почти 24 миллиарда кубометров, говорится в документе.Трубопровод «Сила Сибири» в Китай в следующем году потребует 218 миллиардов рублей, что на 4% больше этого года, и в 2020 году планирует поставить 5 миллиардов кубометров.Хотя Газпром ожидает замедления инвестиций с 2020 года после строительства ключевых экспортных трубопроводов, он планирует сохранять дивиденды на уровне этого года в 190 миллиардов рублей, говорится в документе. Компания, как правило, дважды в год пересматривает свои бюджеты, в которые не входят нефтяное подразделение ПАО «Газпром нефть», энергетические «дочки» в России и газовые трейдеры в Европе.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: