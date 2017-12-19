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фондовый рынок 19.12.17 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.12.17 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 19 гру, 2017 13:16 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.12.17 США



Фондовый рынок в США в понедельник вырос, основные индекс достигли рекордных уровней на укреплении уверенности в том, что республиканцы смогут провести в конгрессе законопроект по налогам уже на этой неделе.



Акции финансовых компаний, которые рассматриваются как получающие наибольшую выгоду от законопроекта, были среди наиболее сильно выросших секторов — на 0,7%. Акции энергетических компаний выросли на 0,8%, акции компаний основных материалов — на 1,5%.



Dow Jones Industrial Average +0,57%, индекс растёт семь из последних восьми сессий. Достигнуто 70-е рекордное закрытие в этом году.

S&P 500 вырос на 0,54%.

Nasdaq Composite Index прибавил 0,84%.



Все три индекса достигли внутридневных рекордных уровней, Nasdaq впервые превысил отметку 7000.



18-го рост зафиксировали 8 из 11 отраслевых подындексов S&P 500, причем самое значительное повышение продемонстрировали акции финансовых и энергетических компаний. Цена бумаг Wells Fargo увеличилась на 1,8%, Bank of America - на 1,5%.



Также в «плюсе» завершили торги акции высокотехнологичных компаний: Amazon прибавил 1%, Apple - 1,4%.



Производитель продуктов питания договорился о приобретении Snyder's-Lance Inc., второго по величине в США производителя чипсов и других снэков, за $4,87 млрд.

Капитализация Oracle Corp. уменьшилась на 1,2%.



Американская компания покупает австралийскую Aconex Ltd., производителя «облачного» программного обеспечения для управления проектами, за $1,2 млрд.



Котировки бумаг ИТ-компании Akamai Technologies подскочили на 14%. Ранее инвестфонд Elliott Management сообщил, что ему принадлежит 6,5% акций компании.

Эксперты банка JPMorgan Chase повысили рекомендации по акциям Twitter Inc. до «покупать», после чего они выросли в цене на 11%.



Рыночная стоимость оператора железных дорог CSX Corp. увеличилась на 1,3% на новости, что CEO компании, ветеран железнодорожного бизнеса Хантер Хэррисон скончался в субботу. В пятницу на новости о госпитализации Х.Хэррисона котировки бумаг компании рухнули на 7,6%.



Как сообщалось, лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США в конце прошлой недели согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Голосование по законопроекту в обеих палатах Конгресса запланировано на эту неделю.

Согласованный законопроект предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с текущих 35%, а также введение нового режима уплаты налогов с зарубежных прибылей для корпораций. Ожидается, что уменьшение ставки налога может существенно повысить прибыль американских компаний (примерно на 10%) и оказать позитивное воздействие на потребительский спрос.

Министр экономики США Стивен Мнучин выразил уверенность в том, что документ будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу до рождественских каникул.



Выступая по телевидению в воскресенье, секретарь казначейства Стивен Мнучин заявил, что не сомневается в том, что республиканский законопроект по налогам будет на столе у президента Трампа на этой неделе. Оптимизм связан с тем, что республиканцы имеют достаточно голосов в сенате после решения сенаторов Коркера и Рубио поддержать законопроект.



В сенате, однако, остается небольшое большинство республиканцев — 52-48, сенатор МакКейн, как ожидается, пропустит голосование так как уедет на лечение.



Среди изменений в налогах — снижение корпоративного налога до 21% с 35%, что немедленно увеличило бы прибыль. Это может стать факторов роста цен акций, хотя эксперты разделились в отношении того, будет ли достигнут результат в виде повышения зарплат, как заявляет правительство.



Экономические новости: Индекс рынка жилья от NAHB в декабре вырос на пять пунктов до 74 — это максимальное значение с 1999 г.



Промышленный индекс Dow Jones повысился по итогам торгов 18 декабря на 140,46 пунктов или на 0,57%, до 24 792,20 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 14,35 пунктов или на 0,54% и составил 2 690,15 пункта.



Высокотехнологичный Nasdaq стал «тяжелее» на 58,18 пунктов или на 0,84%, поднявшись до 6 994,76 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник увеличением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в понедельник вырос после трёх сессий снижения, банки возглавляли рост на фоне ожиданий принятия налоговой реформы в США на этой неделе.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,15%, достигнут максимальный уровень закрытия с 8 ноября.



Пара евро-доллар выросла до $1,1805 с $1,1749 в конце пятницы.



Пара фунт-доллар выросла до $1,3395 с $1,3322 в конце пятницы.



Опасения на рынке, что республиканцы в США будут иметь трудности с принятием законопроекта по налогам в пятницу уменьшились после того, как была согласована окончательная версия. Сенаторы Коркер и Рубио обещали поддержать законопроект, что привело к росту оптимизма в отношении возможности принятия его до Рождества.



Выступая в воскресенье, секретарь казначейства США Мнучин заявил, что не сомневается в том, что республиканский законопроект будет направлен президенту Трампу для подписи на этой неделе.



Индекс акций банковского сектора Stoxx Europe 600 Banks вырос на 1,10%.

Акции производителей оборудования «зелёной энергетики» выросли после того, как республиканский законопроект по налогам сохранил налоговые льготы для энергетики, использующей солнце и ветер.



Экономические новости: Данные по инфляции в еврозоне в ноябре были подтверждены — 1,5% г/г для индекса потребительских цен и 0,9% для базового индекса потребительских цен, что соответствует предварительной оценке.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,15%, достигнут максимальный уровень закрытия с 8 ноября.



Британский FTSE 100 повысился на 0,62% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 537,01 пункта.



Немецкий DAX вырос на 1,59% до 13 312,3 пункта. Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,33% — на отметке 5 420,58 пункта.



Азия



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом завершили в «плюсе» торги во вторник на оптимизме по поводу скорого вступления в силу налоговой реформы в США.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific по итогам сессии повысился на 0,2%, обновив максимум с конца ноября.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,15%, как и более широкий Topix.



Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,88%.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,54%, до рекордных за 10 лет 6071,79 пункта.



Индийский BSE SENSEX повысился на 0,7%, южнокорейский KOSPI опустился на 0,13%.



На прошлой неделе лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Голосование по законопроекту в обеих палатах Конгресса запланировано на эту неделю.



Накануне о поддержке законопроекта сообщила сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз, и теперь эксперты практически уверены в успехе голосования.



Министр экономики США Стивен Мнучин ранее выразил уверенность в том, что документ будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу до рождественских каникул.

Согласованный законопроект предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с текущих 35%, что окажет поддержку американской экономике и станет позитивным фактором для азиатских компаний, говорит основатель исследовательской компании HG Research Ханс Гётти.



На оптимизме по поводу принятия законопроекта американские индексы завершили понедельник на рекордных отметках, поспособствовав росту азиатского фондового рынка во вторник.



Значительный рост продемонстрировали акции крупных азиатских фирм технологического сектора. Бумаги китайского интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали на 1,8%, корейского производителя электроники Samsung Electronics - на 0,7%.



Также выросла капитализация китайских страховщиков, поскольку инвесторы прогнозируют увеличение их выручки в следующем году. Котировки акций New China Life поднялись на 4%, Ping An Insurance - на 4,2%, China Pacific - на 2,3%.

Цена акций китайских производителей потребительских товаров Hengan International и Dali Foods Group увеличилась на 1,1% и 2,8% соответственно после того, как финкомпания China International Capital включила их в список семи компаний сектора, акции которых сильнее всего недооценены рынком.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,44% - до 2134,58 пункта, РТС - на 0,03%, до 1147,91 пункта.



По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,43% - до $63,5 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился 0,36%, до 58,59 RUB/USD, евро укрепился на 0,16%, до 69,28 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,38%, «АЛРОСы» — на 0,61%. Акции Московской биржи упали в цене на 2,33%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,72%, «Газпрома» — на 0,92%.



Очень может быть, что новогоднее ралли на российском фондовом рынке уже состоялось: собственных поводов для покупок мало, а внешние — малозначимы для отечественных индексов. В результате индекс Мосбиржи вернулся к коррекции в области 2 130—2 160 пунктов. Здесь важно пройти к поддержке на 2 115 пунктов, тогда у «медведей» будет больше шансов на углубление продаж. Индекс РТС стабилизируется около отметки 1 145 пунктов.



Во вторник индекс Мосбиржи упадет до 2113 пунктов, и индекс РТС - до 1131 пункта, при падении рубля на 0,3%, отталкиваясь, прежде всего, от фундаментальных экономических показателей самых ликвидных компаний российского рынка, динамика по которым пока уступает международным транснациональным холдингам.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 18 декабря, повысился на 2,46 пункта или на 0,80%, оказавшись на отметке 309,71 пунктов.



Объем торгов за день составил 795,8 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 15 декабря, ПФТС-индекс повысился на 0,74 пункта или на 0,24%, оказавшись на отметке 307,25 пунктов.



С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 44,56 пунктов или на 16,81% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.



За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в понедельник преимущественно в «плюсе»; китайские биржи в основном снижаются после решения Народного банка (ЦБ) Китая увеличить ставку по краткосрочным кредитам.



По состоянию на 06.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 3262,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1891,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,53% - до 29001,85 пункта, корейский KOSPI - на 0,05%, до 2483,61 пункта.



Сингапурский Straits Times Index просел на 0,12% до 3 412,84 пунктов.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,68% - до 6037,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,47%, до 22884,76 пункта.



На прошлой неделе Народный банк Китая повысил несколько краткосрочных процентных ставок. В частности, ставка обратного РЕПО со сроками на 7 и 28 дней увеличена на 5 базисных пунктов - до 2,5% годовых и 2,8% годовых соответственно.

Кроме того, регулятор повысил ставку по годовым кредитам в рамках механизма среднесрочного кредитования также на 5 базисных пунктов, до 3,25% с 3,2% годовых. Это уже третье повышение этих краткосрочных процентных ставок китайским регулятором в текущем году.



По мнению специалиста по инвестированию в ценные бумаги Insight Investment Стива Уоддингтона, в ближайшие месяцы в Китае будет наблюдаться умеренное замедление экономического роста. Аналитик считает, что из-за более жестких финансовых условий целевой показатель роста экономики Китая может снизиться до 6% с 6,5%.



Решение Центробанка Китая по увеличению ставок последовало за действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая также в минувшую среду ожидаемо повысила базовую процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. Федрезерв также по-прежнему прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.



Позитивное влияние на ход азиатских торгов оказывают ожидания инвесторов решения по налоговой реформе в США. Республиканцы в конгрессе намерены на следующей неделе принять налоговую реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в основном ростом индексов на фоне оптимизма на американских фондовых площадках в пятницу, связанного с оценкой перспектив налоговой реформы в США.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 3267,92 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снизился на 0,63%, до 1889,13 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,74%, до 29062,36 пункта, корейский KOSPI опустился на 0,01%, до 2481,88 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, до 6038,9 пункта.



Японский Nikkei подскочил на 1,55%, до 22901,77 пункта.



Это стало самым значительным показателем роста с 7 ноября, в результате чего индекс достиг максимального уровня закрытия за неделю. Инвесторы обратили внимание на статистику. Министерство финансов страны сообщило, что объем экспорта из Японии в ноябре вырос на 16,2% в годовом выражении, импорта - на 17,2%.



В итоге профицит торгового баланса страны составил в отчетном месяце ¥113,4 миллиарда (около $1 миллиарда), что ниже пересмотренного показателя октября в ¥284,6 миллиарда (около $2,5 миллиарда), но значительно лучше прогнозов аналитиков, которые ждали, напротив, дефицита на уровне ¥40 миллиардов ($356 миллионов).



В целом же поддержку азиатским инвесторам оказали американские фондовые площадки: все три основных индекса США в пятницу выросли до рекордных уровней на фоне ожидания принятия проекта налоговой реформы в США уже в ближайшие дни. Реформа означает резкое снижение налогообложение бизнеса и дает ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.



Эксперты положительно оценивают и перспективы фондового рынка Азии в 2018 году.

«Мы особенно оптимистичны в отношении азиатских рынков, и, в частности, стран северной Азии. Например, Гонконг и Китай по-прежнему являются сильными с точки зрения корпоративных доходов; кроме того, показатель PMI в Китае остается выше отметки 50 пунктов, и мы полагаем, что он сохранится на хороших отметках в 2018 году», - таково мнение старшего менеджера по управлению активами Value Partners Келли Чун.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.10 Киева вырос на 0,42% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 522,05 пункта.



Немецкий DAX повысился на 1,41% и был равен 13 288,49 пункта.



Французский САС 40, прибавив 1,19%, находился на отметке 5 412,86 пункта.



Отечественный рынок акций в понедельник продолжил наметившуюся на прошлой неделе восходящую динамику, немного ускорившись в росте: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,81% - до 1308,63 пункта, индекс ПФТС – на 0,8%, до 309,71 пункта.



Объем торгов на УБ составил 184,1 млн. грн., в том числе акциями 8,7 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 795,8 млн. грн., в том числе акциями – 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Мотор Сичи (+2,39%), Райффайзен Банка Аваль (+1%) и Донбассэнерго (+0,17%).

Снизились в цене акции Укрнафты (-0,36%) и Центрэнерго (-0,23%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Мотор Сичи (+4,26%) и Центрэнерго (-0,08%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 1,33% - до 505,85 пункта при объеме торгов 2,8 млн. злотых (21,28 млн. грн.).



Среди индексных акций выросли в цене акции «Астарты» (+1,96%) и «Кернела» (+1,77%).

Тройку лидеров снижения составили бумаги «Милкиленда» (-4,43%), KSG Agro (-2%) и «Агротона» (-0,23%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно поднимаются, следуя динамике бирж США, вызванной оптимизмом по налоговой реформе в стране.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,53% - до 3285,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1899,56 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,83% - до 29291,07 пункта, корейский KOSPI - опускался на 0,29%, до 2475,14 пункта.



Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,23% до 3 422,61 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,68% - до 6079,9 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,01%, до 22899,29 пункта.



Рост американских индексов поддерживает рынки АТР. По итогам торгов понедельника индексы США достигли рекордных уровней на фоне уверенности инвесторов в окончательном принятии налоговой реформы в США.



Рынки акций начали неделю динамично, что связано с ожиданиями принятия законопроекта о налоговой реформе в США, приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса.



На минувших выходных члены Республиканской партии США опубликовали окончательный вариант проекта налоговой реформы. Позднее сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник, 19 декабря.

Планируется, что реформа резко снизит налоговую нагрузку на бизнес и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца года.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом завершили в «плюсе» торги во вторник на оптимизме по поводу скорого вступления в силу налоговой реформы в США.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific по итогам сессии повысился на 0,2%, обновив максимум с конца ноября.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,15%, как и более широкий Topix.



Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,88%.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,54%, до рекордных за 10 лет 6071,79 пункта.



Индийский BSE SENSEX повысился на 0,7%, южнокорейский KOSPI опустился на 0,13%.



На прошлой неделе лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Голосование по законопроекту в обеих палатах Конгресса запланировано на эту неделю.



Накануне о поддержке законопроекта сообщила сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз, и теперь эксперты практически уверены в успехе голосования.



Министр экономики США Стивен Мнучин ранее выразил уверенность в том, что документ будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу до рождественских каникул.

Согласованный законопроект предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с текущих 35%, что окажет поддержку американской экономике и станет позитивным фактором для азиатских компаний, говорит основатель исследовательской компании HG Research Ханс Гётти.



На оптимизме по поводу принятия законопроекта американские индексы завершили понедельник на рекордных отметках, поспособствовав росту азиатского фондового рынка во вторник.



Значительный рост продемонстрировали акции крупных азиатских фирм технологического сектора. Бумаги китайского интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали на 1,8%, корейского производителя электроники Samsung Electronics - на 0,7%.



Также выросла капитализация китайских страховщиков, поскольку инвесторы прогнозируют увеличение их выручки в следующем году. Котировки акций New China Life поднялись на 4%, Ping An Insurance - на 4,2%, China Pacific - на 2,3%.

Цена акций китайских производителей потребительских товаров Hengan International и Dali Foods Group увеличилась на 1,1% и 2,8% соответственно после того, как финкомпания China International Capital включила их в список семи компаний сектора, акции которых сильнее всего недооценены рынком.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник преимущественно в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева вырос на 0,16% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 549,23 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,07% и был равен 13 302,47 пункта.



Французский САС 40, потеряв 0,12%, находился на отметке 5 414,18 пункта.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Фондовый рынок в США в понедельник вырос, основные индекс достигли рекордных уровней на укреплении уверенности в том, что республиканцы смогут провести в конгрессе законопроект по налогам уже на этой неделе.Акции финансовых компаний, которые рассматриваются как получающие наибольшую выгоду от законопроекта, были среди наиболее сильно выросших секторов — на 0,7%. Акции энергетических компаний выросли на 0,8%, акции компаний основных материалов — на 1,5%.Dow Jones Industrial Average +0,57%, индекс растёт семь из последних восьми сессий. Достигнуто 70-е рекордное закрытие в этом году.S&P 500 вырос на 0,54%.Nasdaq Composite Index прибавил 0,84%.Все три индекса достигли внутридневных рекордных уровней, Nasdaq впервые превысил отметку 7000.18-го рост зафиксировали 8 из 11 отраслевых подындексов S&P 500, причем самое значительное повышение продемонстрировали акции финансовых и энергетических компаний. Цена бумаг Wells Fargo увеличилась на 1,8%, Bank of America - на 1,5%.Также в «плюсе» завершили торги акции высокотехнологичных компаний: Amazon прибавил 1%, Apple - 1,4%.Производитель продуктов питания договорился о приобретении Snyder's-Lance Inc., второго по величине в США производителя чипсов и других снэков, за $4,87 млрд.Капитализация Oracle Corp. уменьшилась на 1,2%.Американская компания покупает австралийскую Aconex Ltd., производителя «облачного» программного обеспечения для управления проектами, за $1,2 млрд.Котировки бумаг ИТ-компании Akamai Technologies подскочили на 14%. Ранее инвестфонд Elliott Management сообщил, что ему принадлежит 6,5% акций компании.Эксперты банка JPMorgan Chase повысили рекомендации по акциям Twitter Inc. до «покупать», после чего они выросли в цене на 11%.Рыночная стоимость оператора железных дорог CSX Corp. увеличилась на 1,3% на новости, что CEO компании, ветеран железнодорожного бизнеса Хантер Хэррисон скончался в субботу. В пятницу на новости о госпитализации Х.Хэррисона котировки бумаг компании рухнули на 7,6%.Как сообщалось, лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США в конце прошлой недели согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Голосование по законопроекту в обеих палатах Конгресса запланировано на эту неделю.Согласованный законопроект предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с текущих 35%, а также введение нового режима уплаты налогов с зарубежных прибылей для корпораций. Ожидается, что уменьшение ставки налога может существенно повысить прибыль американских компаний (примерно на 10%) и оказать позитивное воздействие на потребительский спрос.Министр экономики США Стивен Мнучин выразил уверенность в том, что документ будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу до рождественских каникул.Выступая по телевидению в воскресенье, секретарь казначейства Стивен Мнучин заявил, что не сомневается в том, что республиканский законопроект по налогам будет на столе у президента Трампа на этой неделе. Оптимизм связан с тем, что республиканцы имеют достаточно голосов в сенате после решения сенаторов Коркера и Рубио поддержать законопроект.В сенате, однако, остается небольшое большинство республиканцев — 52-48, сенатор МакКейн, как ожидается, пропустит голосование так как уедет на лечение.Среди изменений в налогах — снижение корпоративного налога до 21% с 35%, что немедленно увеличило бы прибыль. Это может стать факторов роста цен акций, хотя эксперты разделились в отношении того, будет ли достигнут результат в виде повышения зарплат, как заявляет правительство.Экономические новости: Индекс рынка жилья от NAHB в декабре вырос на пять пунктов до 74 — это максимальное значение с 1999 г.Фондовые торги в Европе завершились в понедельник увеличением ключевых индикаторов.Европейский фондовый рынок в понедельник вырос после трёх сессий снижения, банки возглавляли рост на фоне ожиданий принятия налоговой реформы в США на этой неделе.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,15%, достигнут максимальный уровень закрытия с 8 ноября.Пара евро-доллар выросла до $1,1805 с $1,1749 в конце пятницы.Пара фунт-доллар выросла до $1,3395 с $1,3322 в конце пятницы.Опасения на рынке, что республиканцы в США будут иметь трудности с принятием законопроекта по налогам в пятницу уменьшились после того, как была согласована окончательная версия. Сенаторы Коркер и Рубио обещали поддержать законопроект, что привело к росту оптимизма в отношении возможности принятия его до Рождества.Выступая в воскресенье, секретарь казначейства США Мнучин заявил, что не сомневается в том, что республиканский законопроект будет направлен президенту Трампу для подписи на этой неделе.Индекс акций банковского сектора Stoxx Europe 600 Banks вырос на 1,10%.Акции производителей оборудования «зелёной энергетики» выросли после того, как республиканский законопроект по налогам сохранил налоговые льготы для энергетики, использующей солнце и ветер.Экономические новости: Данные по инфляции в еврозоне в ноябре были подтверждены — 1,5% г/г для индекса потребительских цен и 0,9% для базового индекса потребительских цен, что соответствует предварительной оценке.Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом завершили в «плюсе» торги во вторник на оптимизме по поводу скорого вступления в силу налоговой реформы в США.На прошлой неделе лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Голосование по законопроекту в обеих палатах Конгресса запланировано на эту неделю.Накануне о поддержке законопроекта сообщила сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз, и теперь эксперты практически уверены в успехе голосования.Министр экономики США Стивен Мнучин ранее выразил уверенность в том, что документ будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу до рождественских каникул.Согласованный законопроект предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с текущих 35%, что окажет поддержку американской экономике и станет позитивным фактором для азиатских компаний, говорит основатель исследовательской компании HG Research Ханс Гётти.На оптимизме по поводу принятия законопроекта американские индексы завершили понедельник на рекордных отметках, поспособствовав росту азиатского фондового рынка во вторник.Значительный рост продемонстрировали акции крупных азиатских фирм технологического сектора. Бумаги китайского интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали на 1,8%, корейского производителя электроники Samsung Electronics - на 0,7%.Также выросла капитализация китайских страховщиков, поскольку инвесторы прогнозируют увеличение их выручки в следующем году. Котировки акций New China Life поднялись на 4%, Ping An Insurance - на 4,2%, China Pacific - на 2,3%.Цена акций китайских производителей потребительских товаров Hengan International и Dali Foods Group увеличилась на 1,1% и 2,8% соответственно после того, как финкомпания China International Capital включила их в список семи компаний сектора, акции которых сильнее всего недооценены рынком.По состоянию на 18.00 Киева стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,43% - до $63,5 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился 0,36%, до 58,59 RUB/USD, евро укрепился на 0,16%, до 69,28 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,38%, «АЛРОСы» — на 0,61%. Акции Московской биржи упали в цене на 2,33%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,72%, «Газпрома» — на 0,92%.Очень может быть, что новогоднее ралли на российском фондовом рынке уже состоялось: собственных поводов для покупок мало, а внешние — малозначимы для отечественных индексов. В результате индекс Мосбиржи вернулся к коррекции в области 2 130—2 160 пунктов. Здесь важно пройти к поддержке на 2 115 пунктов, тогда у «медведей» будет больше шансов на углубление продаж. Индекс РТС стабилизируется около отметки 1 145 пунктов.Во вторник индекс Мосбиржи упадет до 2113 пунктов, и индекс РТС - до 1131 пункта, при падении рубля на 0,3%, отталкиваясь, прежде всего, от фундаментальных экономических показателей самых ликвидных компаний российского рынка, динамика по которым пока уступает международным транснациональным холдингам.Как сообщалось в пятницу 15 декабря, ПФТС-индекс повысился на 0,74 пункта или на 0,24%, оказавшись на отметке 307,25 пунктов.С начала 2017 года ПФТС-индекс повысился на 44,56 пунктов или на 16,81% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.В течение 2013 года индикатор просел на 28,16 пунктов или на 8,57% с 328,69 пункта.За 251 сессию 2012 года ПФТС-индекс потерял 205,74 пункта или 38,5%Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 декабря, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60325 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3537 раз. Подякували: 6798 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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