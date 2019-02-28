Итоги: Мировой фондовый рынок 28.02.19

Фондовые индексы США отскочили от внутридневных минимумов, но в основном со снижением в среду, так как инвесторы сосредоточились на отдельных высказываниях торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о торговых переговорах США и Китая и втором дне слушаний в Конгрессе с участием председателя Федеральной резервной системы Дж. Пауэлла.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 72,82 пункта, или на 0,3%, до 26 985,16 пункта.
Индекс S&P500 снизился на 1,52 пункта до 2 792,38 пункта.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 5,21 пункта до 7 554,51 пункта.
Пауэлл выступил перед Палатой представителей, на следующий день после того, как он подтвердил выжидательный подход центрального банка к повышению ставок, сославшись на замедление глобального роста и его влияние на США.
Лайтхайзер выступал перед Комитетом Палаты представителей по вопросам торговли США и Китая, чтобы лучше понять ход переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. Он также сказал, что США планируют официально отказаться от повышения тарифов на китайские товары на $200 миллиардов до 25% с 10% в настоящее время.
«Рынки зашли так далеко, так быстро, что естественно ожидать некоторой консолидации или некоторого отката, поэтому мы увидели его в среду», - сказал Вилли Делвиш, инвестиционный стратег-аналитик RW Baird. - «Торговая политика, к лучшему или к худшему, это то, на что обращают внимание трейдеры. Все, что свидетельствует о сроках заключения торговой сделки или о ее масштабах, - вот на чем будут сосредоточены рынки».
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,28% до уровня 25 985,16 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,05%, до 2 792,39 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,07% до 7 554,51 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в среду в целом снизился.
Европейский фондовый рынок снизился на фоне роста геополитической напряженности — обострение между Индией и Пакистаном оживило опасения инвесторов.
Также рынки ожидают второго саммита президента США и лидера Северной Кореи в столице Вьетнама.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%.
FTSE 100 снизился наиболее сильно, на 0,6%, при продолжении укрепления фунта, после того, как премьер-министр Мэй попыталась успокоить инвесторов по вопросу Brexit во вторник.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%.
Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,61% и составил 7 107,20 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,46% до 11 487,33 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,26% — на отметке 5 225,35 пункта.
Азия
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением на фоне слабой статистики по промышленности Китая, а также итогов саммита США-КНДР.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 2940,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,35%, до 1546,33 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,43%, до 28633,18 пункта, южнокорейский KOSPI - упал на 1,76%, до 2195,44 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,79%, достигнув 21385,16 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,3%, до отметки 6169 пунктов.
Участники торгов в четверг отыгрывали статистику из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.
Эксперты связывают ухудшение макроэкономической статистки в Китае с продолжающейся торговой войной с США. В частности, экономист ING Айрис Пан
сказала, что пока торговая война не завершится долгосрочным перемирием, тенденция к ослаблению показателя может сохраняться.
«Таким образом, мы ожидаем, что мартовский индекс PMI тоже упадет», - заключила аналитик.
Также трейдеры обратили внимание на статданные из Японии, согласно которым объём промышленного производства в стране в январе, по предварительной оценке, снизился на 3,7% в месячном исчислении после сокращения на 0,1% месяцем ранее. При этом аналитики ждали снижения показателя на 2,4%. Объем розничных продаж в стране вырос на 0,6% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 1,4%.
Еще одним фактором, за которым следили рынки, стал саммит США и КНДР. Он завершился ранее планируемого срока без подписания совместного документа, как это ранее было обозначено в графике Белого дома. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения по итогам переговоров, однако контакты между делегациями в будущем продолжатся.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,14% - до 2490,65 пункта, РТС снизился на 0,17%, до 1191,01 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,23%, до 65,85 RUB/USD, курс евро - на 0,21%, до 74,99 RUB/EUR.
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,8%, до $66,56 за баррель.
Бумаги Сбербанка упали в цене на 0,32%, «АЛРОСы» — на 1,47%, Московской биржи — на 0,1%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,27%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,34%.
Рынок РФ провел очередной нейтральный торговый день без идей. Индекс Мосбиржи к вечеру среды сохраняется около 2491 пункта, индекс РТС балансирует возле 1192 пунктов. За сутки, выходит, тут не изменилось ровным счетом ничего. Санкционная тематика инвесторов не испугала, аукционы Минфина теперь большей частью скрыты от любопытных глаз в части объемов размещения, а больше рынку реагировать и не на что.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 27 февраля понизился на 5,27 пункта или на 0,93% до уровня 559,96 пункта.
Объем торгов за день составил 508,2 млн. грн., акциями наторговали 0,57 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник 26 февраля ПФТС-индекс повысился на 11,24 пункта или на 2,03% до уровня 565,23 пункта.
С начала 2019 года ПФТС-индекс повысился на 0,60 пункта или на 0,11% с 559,36 пункта.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79% - до 2964,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1555,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 28910,83 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2232,26 пункта.
Японский Nikkei 225 повышался на 0,47% - до 21551,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, до 6138,3 пункта.
Участники торгов в Азии отыгрывают заявления Пауэлла, сделанные днем ранее в выступлении перед банковским комитетом сената США. По его словам, регулятор считает оправданным «терпеливый» подход к повышению ставок.
Таким образом, он подтвердил смещение парадигмы ФРС США к более нейтральной монетарной политике.
Кроме того, глава ФРС вновь отметил, что растущие риски и слабая статистика не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.
Рост японского рынка, по мнению аналитиков, также обусловлен коррекцией после снижения днем ранее.
Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом на фоне заявлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 2953,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - опустился на 0,57%, до 1540,92 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,05%, до 28757,44 пункта, южнокорейский KOSPI - вырос на 0,37%, до 2234,79 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, достигнув 21556,51 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,36%, до отметки 6150,3 пункта.
Участники торгов в Азии в среду обратили внимание на заявления Пауэлла, сделанные в ходе выступления перед банковским комитетом сената США. По его словам, регулятор считает оправданным «терпеливый» подход к повышению ставок.
Кроме того, глава ФРС вновь отметил, что растущие риски и недавние слабые данные не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.
Сохраняющийся оптимизм относительно улучшения ситуации за рубежом привел к росту фондовых рынков в Токио.
В то же время участники торгов обратили внимание на обострение геополитической обстановки в Азии. В частности, в отношениях Индии и Пакистана резко обострился кризис после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ранее в среду пакистанская армия заявила, что сбила два самолета ВВС Индии, якобы нарушивших воздушное пространство Исламской Республики. Согласно заявлению военных, один из индийских пилотов был взят в плен, судьба двух других пока неизвестна. Представители индийских властей пока никак не прокомментировали эту информацию.
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,93% - до 559,96 пункта.
Оборот на бирже составил 508,2 млн. грн., в том числе акциями - 0,57 млн. грн.
Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Донбассэнерго (-8,16%), Центрэнерго (-2,53%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,14% - до 440,09 пункта при объеме торгов 2,17 млн. злотых (15,4 млн. грн.).
В «индексной корзине» подешевели акции «Овостара» (-1,82%) и агрохолдинга ИМК (-0,71%).
Положительную динамику показали акции «»Астарты» (+1,03%) и «Агротона» (+0,88%).
К полудню четверга, 28 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в четверг на фоне заявлений торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,35% - до 2943,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,17%, до 1543,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,1%, до 28785,57 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,46%, до 2224,46 пункта.
Японский Nikkei 225 опускался на 0,35% - до 21480,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,15%, до 6159,3 пункта.
Инвесторы оценивают заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. По его словам, пока слишком рано предсказывать итог торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Он отметил, что торговые проблемы США и Китая «слишком серьезные», чтобы их можно было разрешить с помощью обещаний Пекина покупать больше американских товаров. По его словам, любая торговая сделка должна гарантировать выполнение взятых на себя обязательств.
«Комментарии Лайтхайзера немного уменьшили надежды на разрешение торгового конфликта США и КНР, которые возросли в последнее время, и рынки акций подвержены некоторому давлению», - таково мнение старшего стратега Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикавы.
Участники торгов также обратили внимание на статистику из Китая и Японии. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.
Согласно официальным данным из Японии, объём промышленного производства в стране в январе, по предварительной оценке, снизился на 3,7% в месячном исчислении после сокращения на 0,1% месяцем ранее. При этом аналитики ждали снижения показателя на 2,4%. Объем розничных продаж в стране вырос на 0,6% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 1,4%.
Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением на фоне слабой статистики по промышленности Китая, а также итогов саммита США-КНДР.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,44%, до 2940,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,35%, до 1546,33 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,43%, до 28633,18 пункта, южнокорейский KOSPI - упал на 1,76%, до 2195,44 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,79%, достигнув 21385,16 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,3%, до отметки 6169 пунктов.
Участники торгов в четверг отыгрывали статистику из Китая. Так, по данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.
Эксперты связывают ухудшение макроэкономической статистки в Китае с продолжающейся торговой войной с США. В частности, экономист ING Айрис Пан
сказала, что пока торговая война не завершится долгосрочным перемирием, тенденция к ослаблению показателя может сохраняться.
«Таким образом, мы ожидаем, что мартовский индекс PMI тоже упадет», - заключила аналитик.
Также трейдеры обратили внимание на статданные из Японии, согласно которым объём промышленного производства в стране в январе, по предварительной оценке, снизился на 3,7% в месячном исчислении после сокращения на 0,1% месяцем ранее. При этом аналитики ждали снижения показателя на 2,4%. Объем розничных продаж в стране вырос на 0,6% в годовом выражении, хотя ожидался рост на 1,4%.
Еще одним фактором, за которым следили рынки, стал саммит США и КНДР. Он завершился ранее планируемого срока без подписания совместного документа, как это ранее было обозначено в графике Белого дома. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения по итогам переговоров, однако контакты между делегациями в будущем продолжатся.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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