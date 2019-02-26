Итоги: Мировой фондовый рынок 26.02.19

Додано: Вів 26 лют, 2019 13:16

Во-первых, биржи Китая повышаются на 3-4% в понедельник, остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить запланированное на 1 марта очередное повышение пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 6.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 3,32% - до 2897,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 4,08%, до 1537,54 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,24% - до 28885,14 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,03%, до 2229,81 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,47% - до 21525,5 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,07% - до отметки 6162,8 пункта.



Инвесторы с оптимизмом восприняли заявления Трампа о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином. Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. При этом сроки этой встречи Трамп не обозначил.



Это признак ослабления напряженности. Рынки по-прежнему будут сохранять некоторую осторожность, но эта новость обнадеживает.



Во-вторых, биржи Китая завершили торги понедельника максимальным ростом с лета 2015 года на фоне решения президента США Дональда Трампа отложить очередное запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 5,6% — до 2961,28 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5,4%, до 1557,27 пункта.

Динамика индексов стала максимальной с лета 2015 года.



Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов на фоне существенного прогресса в переговорах с Пекином. В частности, по словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как «защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта» и другие.



Во-первых, биржи Китая продолжают расти во вторник, однако остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник перешли к снижению в рамках фиксации прибыли после повышения днем ранее.



По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,42% - до 2973,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1561,57 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,51% - до 28810,62 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,29%, до 2226,1 пункта.



Японский Nikkei 225 терял 0,47% - до 21426,43 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,22% - до отметки 6110,8 пункта.



На биржах Китая во вторник еще сохраняется положительная динамика на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта между КНР и США. В то же время на остальных биржах азиатского региона началась коррекция после более пристальной оценки итогов последних торговых переговоров, которые, по заявлению сторон, ознаменовались существенным прогрессом.



Форма и тон переговоров не предвещают решения многих открытых вопросов. Хотя отмечается ослабление опасений на китайских рынках и ожидается улучшение отношения к риску на мировых рынках, двусторонние торговые отношения будут оставаться сложными.



Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника снижением на фоне коррекции после уверенного роста днем ранее.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,67%, до 2941,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,49%, до 1549,71 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,65%, до 28772,06 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,27%, до 2226,6 пункта.



Японский Nikkei 225 потерял 0,37%, достигнув 21449,39 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,94%, до отметки 6128,4 пункта.



Во вторник на рынках региона иссяк оптимизм вокруг последних торговых переговоров США и Китая, на которых стороны отметили достижение прогресса по ряду вопросов. Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов.

По мнению аналитиков JPMorgan, отсрочка повышения пошлин США на товары из Китая - это был заранее известный исход.



«Большинство людей ждали, что это произойдет. И примечательно, что во-первых, не была обозначена новая дата для повышения пошлин, а во-вторых, не было опубликовано никаких официальных заявлений сторон после переговоров в Вашингтоне», - отметили эксперты.



Фондовые индексы США упали с ранних максимумов, но все же закрылись с повышением в понедельник после того, как президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что он отложит введение дополнительных тарифов в отношении Китая и что в выходные дни на переговорах по торговле произошел «существенный прогресс».Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 60,14 пункта, или на 0,2%, до 26 091,95 пункта.Индекс S&P500 прибавил 3,44 пункта, или 0,1%, до 2796,11 пункта, торгуясь выше уровня 2800 впервые с 8 ноября.Индекс Nasdaq Composite прибавил 26,92 пункта, или 0,4%, до 7554,46 пункта.Торговые новости преобладали на фондовом рынке: глобальные рынки росли после того, как Трамп написал в твиттере поздно вечером в воскресенье, что он продлит крайний срок 1 марта для повышения тарифов на китайский импорт. Он указал на «существенный прогресс» по ключевым темам, таким как интеллектуальная собственность, передача технологий, сельское хозяйство и валюта, и сказал, что встретится с президентом Си Цзиньпином в Мар-а-Лаго, чтобы завершить сделку.«Мы наблюдаем прогресс в геополитических вопросах», - сказал Стивен Ли из Logan Capital Management, указывая на новости, в которых говорится, что США и Китай близки к заключению соглашения или, по крайней мере, к перемирию по торговым вопросам.Франк Каппелери, технический стратег Instinet LLC, указал на краткосрочную фиксацию прибыли для акций, которая отвела индексы от внутридневных максимумов.«Самая большая просадка с начала января для S&P 500 составила всего 2,2%, поэтому рынок ждет передышки», - сказал он.Европейский фондовый рынок в понедельник вырос.Европейский фондовый рынок в понедельник вырос, хотя движения были умеренными, акции выиграли отчасти из-за решения президента США Трампа отложить повышение тарифов на импорт из Китая, ранее назначенное на 1 марта.FTSE 100 был под давлением из-за росту фунта на сообщениях, что премьер-министр Мэй отложила голосование в парламенте по соглашению по Brexit.Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника снижением на фоне коррекции после уверенного роста днем ранее.Во вторник на рынках региона иссяк оптимизм вокруг последних торговых переговоров США и Китая, на которых стороны отметили достижение прогресса по ряду вопросов. Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов.По мнению аналитиков JPMorgan, отсрочка повышения пошлин США на товары из Китая - это был заранее известный исход.«Большинство людей ждали, что это произойдет. И примечательно, что во-первых, не была обозначена новая дата для повышения пошлин, а во-вторых, не было опубликовано никаких официальных заявлений сторон после переговоров в Вашингтоне», - отметили эксперты.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,01%, до 65,4 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,16%, до 74,2 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,57% - до $65,89 за баррель.Бумаги Сбербанка поднялись на 0,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 0,66%, Московской биржи — на 0,44%. Акции «Газпрома» упали в цене на 0,12%.Российский фондовый рынок в понедельник рос почти весь день и только к вечеру потерял свой импульс. Индекс Мосбиржи сегодня поднимался к максимуму на уровне 2 506 пунктов, но удержаться там не смог и откатился в область 2 483 пунктов. Это значит, что пока широкий диапазон 2 450—2 500 пунктов остается прочным и актуальным. Индекс РТС 25-го поднимался к пику двух недель, выше 1 200 пунктов, но опять же спустился ниже этой отметки, как только покупатели потеряли ориентир для движения.Как сообщалось, в пятницу 22 февраля ПФТС-индекс понизился на 0,52 пункта или на 0,09% до уровня 554,77 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 5,37 пункта или на 0,96% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 февраля, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 26 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: