Итоги: Мировой фондовый рынок 27.02.19

Фондовый рынок США снизился после колебаний в течение сессии.
Три основных фондовых индекса США немного снизились, после колебаний в течение сессии во вторник. Факторами движения были противоречивые экономические данные из США и корпоративные новости, и ожидание прояснения по торговым переговорам США-Китай.
Более слабые, чем ожидалось, данные по строительству жилья контрастировали с положительным докладом по индексу уверенности потребителей.
Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в банковском комитете сената, сказал что центральный банк останется «терпеливым» в решении по будущим повышениям процентной ставки и что рост рисков и недавние слабые экономические данные не должны предотвратить крепкий рост экономики в этом году.
Пауэлл, заявил, что регулятор считает оправданным «терпеливый» подход к повышению ставок. Он подтвердил смену политики регулятора, сославшись на «перекрестные течения и противоречивые сигналы», которые стали аргументом против повышения ставки.
При этом Пауэлл вновь отметил, что растущие риски и недавние слабые данные не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.
По мнению старшего экономиста по США в High Frequency Economics Джима О'Салливана, выступление Пауэлла пролило мало света на планы регулятора. «Многое из сказанного - это просто повтор того, что сообщалось после январской встречи», - сказал эксперт.
Инвесторы во вторник следили за внутренней статистикой, оказавшейся неоднозначной. Индекс доверия потребителей в США в феврале поднялся до 131,4 пункта с пересмотренного показателя января в 121,7 пункта, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя только до 124,7 пункта. Меж тем количество новых домов в стране в декабре снизилось на 11,2% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,078 миллиона, что оказалось хуже прогноза. Показатель оказался минимальным с сентября 2016 года.
Индекс уже выросли в последние недели на оптимизме в отношении внешней торговли и «мягкому» тону высказывания представителей ФРС. Максимум сессии S&P 500 был в 4,7% от исторического максимума закрытия в сентябре.
7 из 11 основных секторов S&P снизились, наибольшее тормозящее влияние было от сектора промышленных акций, снизившегося на 0,3%. Наибольшую поддержку индексу дал сектор технологических акций, который вырос на 0,2%.
Индекс акций здравоохранения снизился на 0,3% после слушаний в конгрессе по ценам на лекарства.
Акции застройщиков США снизились до более чем двухлетнего минимума после выхода данных, показавших снижение в декабре строительства как одноквартирных, так и многоквартирных домов, что стало ещё один знаком потери экономикой динамики в четвёртом квартале 2018 г.
Индекс настроения потребителей от Conference Board вырос в феврале сильнее, чем ожидалось.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,29 к 1, на Nasdaq 1,56 к 1.
Объём торговли на биржах США составил 7,05 млрд. акций, по сравнению с 7,3 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,13% до уровня 26 057,98 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,02%, до 2 796,69 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,07% до 7 549,30 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник вырос.
Европейский фондовый рынок во вторник вырос, на фоне оптимизма в отношении откладывания президентом США Трампом повышения тарифов на импорт из Китая и возможного переноса момента выхода Великобритании из ЕС.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,39% после роста на 0,3% в понедельник.
FTSE 100 снизился после роста фунта до нового максимума года. Фунт позитивно отреагировал на потенциальное откладывание Brexit и то, что лидер оппозиции Джереми Корбин сказал, что поддержал бы второй референдум по Brexit.
В Германии индекс настроение потребителей показывает, что в марте оно будет оставаться стабильным, при ухудшении ожиданий в отношении экономики, согласно данным от GfK.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,39% после роста на 0,3% в понедельник.
Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,45% и составил 7 151,19 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,31% до 11 540,79 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,13% — на отметке 5 238,72 пункта.
Азия
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом на фоне заявлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 2953,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - опустился на 0,57%, до 1540,92 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,05%, до 28757,44 пункта, южнокорейский KOSPI - вырос на 0,37%, до 2234,79 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, достигнув 21556,51 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,36%, до отметки 6150,3 пункта.
Участники торгов в Азии в среду обратили внимание на заявления Пауэлла, сделанные в ходе выступления перед банковским комитетом сената США. По его словам, регулятор считает оправданным «терпеливый» подход к повышению ставок.
Кроме того, глава ФРС вновь отметил, что растущие риски и недавние слабые данные не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.
Сохраняющийся оптимизм относительно улучшения ситуации за рубежом привел к росту фондовых рынков в Токио.
В то же время участники торгов обратили внимание на обострение геополитической обстановки в Азии. В частности, в отношениях Индии и Пакистана резко обострился кризис после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ранее в среду пакистанская армия заявила, что сбила два самолета ВВС Индии, якобы нарушивших воздушное пространство Исламской Республики. Согласно заявлению военных, один из индийских пилотов был взят в плен, судьба двух других пока неизвестна. Представители индийских властей пока никак не прокомментировали эту информацию.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов во вторник немного снизились. Индекс Мосбиржи опустился на 0,02% - до 2494,02 пункта, индекс РТС снизился на 0,71%, до 1193,07 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 0,55%, до 65,85 RUB/USD, курс евро поднялся на 0,5%, до 74,79 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,69% - до $65,2 за баррель.
Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,22%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,11%, «АЛРОСы» — на 1,01%, Московской биржи — на 0,4%. Бумаги Сбербанка упали в цене на 0,58%.
Рынок акций РФ во вторник, 26 февраля, провел не очень продуктивный и интересный день. Информационный поток довольно насыщен новостями, но отечественные инвесторы на них почти не реагируют. Перепады настроений в нефти тоже остались почти без внимания.
Складывается ощущение, что рынок РФ уже принял решение дождаться сильного драйвера и в его отсутствие просто экономит силы.
Рыночная конъюнктура в целом остается умеренно негативной: инвесторы всего мира следят за перспективами отношений США и Китая. На торгах в среду индекс Мосбиржи может дойти до диапазона 2455-2475 пунктов, РТС - до 1170-1180 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 26 февраля повысился на 11,24 пункта или на 2,03% до уровня 565,23 пункта.
Объем торгов за день составил 19,8 млн. грн., акциями наторговали 2,84 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник 25 февраля ПФТС-индекс понизился на 0,78 пункта или на 0,14% до уровня 553,99 пункта.
С начала 2019 года ПФТС-индекс повысился на 5,87 пункта или на 1,05% с 559,36 пункта.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржи Китая продолжают расти во вторник, однако остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник перешли к снижению в рамках фиксации прибыли после повышения днем ранее.
По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,42% - до 2973,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,28%, до 1561,57 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,51% - до 28810,62 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,29%, до 2226,1 пункта.
Японский Nikkei 225 терял 0,47% - до 21426,43 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 1,22% - до отметки 6110,8 пункта.
На биржах Китая во вторник еще сохраняется положительная динамика на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта между КНР и США. В то же время на остальных биржах азиатского региона началась коррекция после более пристальной оценки итогов последних торговых переговоров, которые, по заявлению сторон, ознаменовались существенным прогрессом.
Форма и тон переговоров не предвещают решения многих открытых вопросов. Хотя отмечается ослабление опасений на китайских рынках и ожидается улучшение отношения к риску на мировых рынках, двусторонние торговые отношения будут оставаться сложными.
Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов.
Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника снижением на фоне коррекции после уверенного роста днем ранее.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,67%, до 2941,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,49%, до 1549,71 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,65%, до 28772,06 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,27%, до 2226,6 пункта.
Японский Nikkei 225 потерял 0,37%, достигнув 21449,39 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,94%, до отметки 6128,4 пункта.
Во вторник на рынках региона иссяк оптимизм вокруг последних торговых переговоров США и Китая, на которых стороны отметили достижение прогресса по ряду вопросов. Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По итогам состоявшихся переговоров президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов.
По мнению аналитиков JPMorgan, отсрочка повышения пошлин США на товары из Китая - это был заранее известный исход.
«Большинство людей ждали, что это произойдет. И примечательно, что во-первых, не была обозначена новая дата для повышения пошлин, а во-вторых, не было опубликовано никаких официальных заявлений сторон после переговоров в Вашингтоне», - отметили эксперты.
Индекс ПФТС после двух дней вялого снижения во вторник рванул вверх на 2,03% - до 565,23 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 19,8 млн. грн., в том числе акциями - 2,84 млн. грн.
В «индексной корзине» подорожали бумаги Донбассэнерго (+8,54%), Укрнафты (+4,84%) и Центрэнерго (+2,33%).
Отрицательную динамику показали акции Турбоатома (-2,65%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,22%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 1,51% - до 441,38 пункта при объеме торгов 0,45 млн. злотых (3,15 млн. грн.).
Среди индексных бумаг дорожали акции «Астарты» (+5,82%) и «Овостара» (+0,92%).
В «красной зоне» торговались акции агрохолдинга ИМК (-1,06%) и «Агротона» (-0,89%).
К полудню среды, 27 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79% - до 2964,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,38%, до 1555,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,48%, до 28910,83 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2232,26 пункта.
Японский Nikkei 225 повышался на 0,47% - до 21551,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, до 6138,3 пункта.
Участники торгов в Азии отыгрывают заявления Пауэлла, сделанные днем ранее в выступлении перед банковским комитетом сената США. По его словам, регулятор считает оправданным «терпеливый» подход к повышению ставок.
Таким образом, он подтвердил смещение парадигмы ФРС США к более нейтральной монетарной политике.
Кроме того, глава ФРС вновь отметил, что растущие риски и слабая статистика не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.
Рост японского рынка, по мнению аналитиков, также обусловлен коррекцией после снижения днем ранее.
Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом на фоне заявлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 2953,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - опустился на 0,57%, до 1540,92 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,05%, до 28757,44 пункта, южнокорейский KOSPI - вырос на 0,37%, до 2234,79 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, достигнув 21556,51 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,36%, до отметки 6150,3 пункта.
Участники торгов в Азии в среду обратили внимание на заявления Пауэлла, сделанные в ходе выступления перед банковским комитетом сената США. По его словам, регулятор считает оправданным «терпеливый» подход к повышению ставок.
Кроме того, глава ФРС вновь отметил, что растущие риски и недавние слабые данные не должны помешать уверенному росту американской экономики в текущем году.
Сохраняющийся оптимизм относительно улучшения ситуации за рубежом привел к росту фондовых рынков в Токио.
В то же время участники торгов обратили внимание на обострение геополитической обстановки в Азии. В частности, в отношениях Индии и Пакистана резко обострился кризис после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Ранее в среду пакистанская армия заявила, что сбила два самолета ВВС Индии, якобы нарушивших воздушное пространство Исламской Республики. Согласно заявлению военных, один из индийских пилотов был взят в плен, судьба двух других пока неизвестна. Представители индийских властей пока никак не прокомментировали эту информацию.
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