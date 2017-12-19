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Додано: Вів 19 гру, 2017 13:19 Итоги: Валюта 19.12.17



По состоянию на 07.20 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $0,8, или на 0,06%, до $1266,3 за унцию; стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,15%, до $16,18 за унцию.



Участники рынка ожидают, что позднее во вторник республиканцы в обеих палатах конгресса США проголосуют за согласованный ими проект налоговой реформы. Планируется, что реформа резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца этого года.



Законопроект предусматривает снижение налога на прибыль предприятий с 35% до 21% и отмену альтернативного минимального налога для предприятий. Кроме того, стандартный налоговый вычет для частных лиц практически удваивается.



Новости о налоговой реформе США влияют на динамику курса доллара, что, в свою очередь, воздействует на стоимость золота. Так, ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Доллар демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к иене и евро во вторник утром в ожидании решения по налоговой реформе в США.



По состоянию на 07.30 Киева курс евро к доллару рос до $1,1795 за евро против $1,1781 на предыдущих торгах, курс доллара к иене поднимался до ¥112,62 за доллар со ¥112,54 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 93,65 пункта.



Республиканцы в конгрессе готовятся принять на этой неделе налоговую реформу, которая резко сократит налоговую нагрузку на бизнес и даст небольшое снижение налогов большинству категорий физических лиц сроком на десять лет.



В выходные сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США готовы проголосовать за согласованный ими проект налоговой реформы уже во вторник, 19 декабря. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца года.



В понедельник стало известно, что влиятельный американский сенатор-республиканец Джон МакКейн, страдающий от тяжелого заболевания, пропустит голосование в сенате по реформе. Таким образом, большинство республиканцев в 100-местном сенате сократится до минимума в 51 голос. По предварительным данным, все они готовы голосовать за законопроект, в то время как все демократы против.

Участники валютного рынка ставят под сомнение положительное влияние законопроекта на экономику, поскольку он, предположительно, увеличит дефицит бюджета, говорят аналитики банка Mizuho.



Курс пары евро-доллар вырос на американской сессии понедельника до отметки $1,1834, что почти на сто пунктов выше минимума 18 декабря, однако к закрытию дня курс вернулся в середину дневного диапазона к уровню $1,1780. Дилеры отмечают, что в предпраздничную неделю вероятность направленных движений уменьшается, курсы совершают колебания в установившихся диапазонах.



Курс фунт/доллар поднялся в течение дня с уровня $1,3309 до $1,3416, и стабилизировался около отметки $1,3380.



Курс доллар/йена после падения до отметки ¥112,29 поднялся к уровню ¥112,55.



В вышедшем 18 декабря заявлении Бундесбанка говорится о том, что высокие темпы роста немецкой экономики будут сохраняться и зимой 2017-2018 года.



Канцлер Германии Меркель заявила в понедельник, что переговоры ее партии с социалистами должны привести к формированию устойчивого правительства. Меркель выразила надежду, что коалиционный договор можно будет заключить к марту следующего года.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 19 декабря понизился на 8,23 коп. и составил 58,6117 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 22,51 коп., на торгах понедельника потерял 23,85 коп., оказавшись на уровне 27,8736 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,71/27,74 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.00, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,85/27,90, а спустя 12 минут котировки доллара подтвердили рост, отметившись на цифре 27,93/27,97 UAH/USD.



По состоянию на 10.47 доллар на межбанке немного понизился к 27,88/27,90 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 11.08 Киева, несмотря на состоявшийся около 11.03 Киева анонс НБУ о проведении валютного аукциона по продаже дефицитного на моменте доллара. Объем мероприятия – $100,0 млн., три конкурентные заявки надо успеть подать до 11.30.

Наконец, около 11.18 доллар упал к 27,85/27,87 UAH/USD, реагируя на анонс НБУ об аукционе.



К 11.43 безналичный «американец», сохраняя нисходящую тенденцию оказался на отметке 27,84/27,86 UAH/USD, судя по всему, реагируя на первые цифры результатов аукциона: средневзвешенный курс составил 25,855, цена отсечки – 27,85 UAH/USD.



До 13.37 доллар на межбанке не покидал уровень 27,84/27,86 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.



На цифрах 27,83/27,85 UAH/USD завершилась реальная часть «зеленой» сессии валютного межбанка около 13.02 Киева.



Вскоре стали известны все подробности состоявшегося валютного аукциона. Было подано заявок на сумму $81,40 млн., из которых регулятор удовлетворил $75,2 млн. Средневзвешенный курс аукциона составил 27,855, максимальный - 27,865, минимальный (цена отсечки) – 27,850 UAH/USD.



Меж тем «американец» до 14.50 не покидал отметку 27,83/27,85 UAH/USD, инициировав на единичных продажах пустеющего рынка поэтапную пролонгацию снижения, оказавшись ближе к закрытию торгов на уровне 27,81/27,84 UAH/USD.



Доллар обосновался на этом уровне, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .



На цифре 27,81/27,84 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот понедельник.



Большинство сделок на межбанке 18 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8736 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,51% с 27,1909 UAH/USD до 27,8736 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 18 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,25/13,00% годовых (после 12.13 Киева - 11,33/13,17% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 декабря, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



Во-вторых, из-за существенного курсового зазора наличного и безналичного доллара наблюдался «переток» транзитом через кассы департаментов неторговых операций банков более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок, стимулируя сохранение устойчивого спроса на СКВ на межбанке.

О росте значимости этого «бычьего» фактора свидетельствовало отсутствие реакции рынка на заметное (с уровня 69 913,3 млн. грн. к отметке 53 814,8 млн. грн.) падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



В-третьих, как и ранее, экспортеры не торопились расставаться с обязательной для реализации на межбанке частью экспортного профита, начав предлагать СКВ лишь после касания ее курсом локального максимума (около 10.40 Киева).



В-четвертых, стартовавший ранее «бычий» тренд на рынке наличного доллара «обратной связью» поддерживал рост безналичной СКВ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 декабря выросли на $18,8 млн., имея для этого следующие основания.



Во-первых, полагаю, к понедельнику вырос переток дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок.



Во-вторых, 18-го НБУ провел долларовую интервенцию, продав $75,2 млн., внеся свою лепту в общий рост ликвидности.



В-третьих, как известно, по понедельникам сессия межбанка длится до 17.00, на час дольше, чем в пятницу.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с пятницей, 15 декабря, в понедельник, 18-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) не изменился, оставшись на цифре $277,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $234,9 млн. к $253,7 млн.



О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.



Торги 18 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) продемонстрировали уверенное внутридневное снижение действующих цен в паре доллар-гривня, случившееся как по причине ставшего после полудня достаточно активного клиентского «приноса», так и вследствие разворота рынка «зеленого» безнала на торгах валютного межбанка . Не исключено, что выросший приток более дешевого доллара, приобретенного на межбанке, также способствовал коррекции цен наличного «американца» в течение понедельника, причем, со слов многих дилеров «неформальных» рынков, сессия 18-го завершилась в относительном равновесии покупок и продаж, но при этом сохранилось некоторое преобладание «приноса».



Ликвидность сделок в понедельник во всех вышеперечисленных городах немного понизилась. Рискнем предположить это следствие «синдрома понедельника», усугубленное надвигающейся на страну непогодой. В частности, участники наличного рынка столицы уже пожаловались на выросшие из-за непогоды дорожные пробки, снижающие оперативность валютообменных операций.



В течение понедельника биды наличного «неформального» потеряли 15,0-20,0 коп., офера стали ниже на 10,0-25,0 коп. (лидировали в потерях позиции «Предложения» рынки Днепра и Харькова).



По сравнению с закрытием предыдущей сессии, позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков), либо прибавила 2,0-10,0 коп.(наиболее заметный межсессионный рост «американца» показал рынок Запорожья). Позиция «предложения» в понедельник, по сравнению с закрытием пятницы прибавила 5,0-10,0 коп. (лидировал рынок столицы).



Таким образом, несмотря на внушительные внутридневные потери обеих позиций в паре доллар-гривня, по сравнению с пятницей, цена наличного «американца» все-таки выросла. Думаю, в немалой степени, благодаря сохранению «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, от которого валютный межбанк не сумела избавить даже заметная долларовая интервенция, проведенная регулятором под вывеской валютного аукциона.



Меж тем, ставший более активным после обеда клиентский «принос» доллара, дает основание рассчитывать на достаточно близкую терминацию перетока более дешевого «американца» с межбанка на наличный доллар из-за сужения курсовой разницы между наличной и безналичной «зеленью». Кстати, реализация подобного сценария может заметно понизить спрос на безналичный доллар, подтолкнув эту ветку валютного рынка в направлении относительной стабильности.



К послеобеденной коррекции курса наличного доллара приложили руку и дилеры-«неформалы», пытаясь «идти в ногу» с откатывавшимся рынком «американца». Как мы указали выше, в большинстве случаев, рынок все-таки опережал ценовые дисконты дилеров, формируя незначительное итоговое преобладание клиентского предложения СКВ. Возможно, отчасти из-за этого по итогам понедельничной сессии обороты продемонстрировали незначительное снижение.



Впрочем, по порядку.



Торги 18 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,10 UAH/USD, евро - 33,05/33,35 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.



На протяжении первой половины понедельника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж, требовавшего поддержки в виде аккуратного дисконтирования цен, отвечая на «медвежьи» сводки с торгов валютного межбанка, вызвавшие активизацию клиентских оферов. После полудня давление клиентского «приноса» заметно повысилось, сохранив дисконтные мероприятия по выравнивания сегмента.



До конца сбалансировать розничный сегмент здешним дилерам так и не удалось – по итогам дня при относительном равновесии покупок и продаж сохранилось незначительное преобладание предложения СКВ.



По итогам понедельничной сессии в розничном сегменте Днепра обороты заслужили «четверку с минусом», немного ухудшив показатели предыдущей сессии.



В течение 18 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 25,0 коп. Более заметная коррекция в позиции «предложение» - следствие попыток дилеров активизировать клиентские покупки доллара.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 15 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 2,0 коп., прибавив 5,0 коп. предложению.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,00/28,10 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины понедельника работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который поддерживался перманентным снижением действующих цен. После обеда агрессивность «сдающих валюту» клиентов немного прибавила (не без участия коррекции цен «зеленого» безнала на валютном межбанке), сохраняя текущий процесс дисконтирования цен ради установления равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца». Добиться стопроцентной сбалансированности в оптовом сегменте наличного рынка Днепра не удалось – по итогам дня сохранилось незначительное преобладание клиентского предложения. Не исключено, этот символический «перекос» вместе с пресловутым «синдромом понедельника» нанесли небольшой урон итоговой ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра «четверку с тремя минусами», что несколько хуже показателей пятницы.



На протяжении понедельника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» потеряли 15,0-20,0 коп., офера стали ниже на 25,0 коп. Акцентирование внутридневной коррекции цен в оферах – следствие попыток оптовиков Днепра стимулировать клиентские покупки доллара.



По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре стала выше на 2,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 декабря уровнями 33,05/33,35 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятнадцатикопеечное снижение бидов на фоне аналогичной потери оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 15,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 18 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалось преобладание требующего непрерывного внимания доминирование клиентского «приноса».



Так что, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке евро.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1761 к отметке $1,1810, констатировав внутридневное его повышение на заметные 49 пунктов.



Думаю, наши валютчики проигнорировали этот «привес», сосредоточившись на «медвежьей» динамике наличной пары доллар-гривня. К тому же, было учтено, что наиболее заменую прибавку пара евро-доллар «в миру» получила после 16.30 Киева, когда наши валютчики уже подумывали о сворачивании торгов.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1750, пара евро-доллар тотчас приподнялась, оказавшись около 05.00 на отметке $1,1760, которую не покидала до 08.00 Киева.



С указанного часа стартовал новый этап роста, поднявший пара по состоянию на 11.00 Киева до цифры $1,1790, где она снова пребывала до 15.00. С этого часа стартовало очередное, поначалу плавное, ралли, которое обрело динамичность после 17.00, сформировав несколько «размытый» шип, коснувшийся около 17.50 отметки $1,1830. Полагаю, мы снова стали свидетелями очередного, ставшего уже традиционным «променада» пары евро-доллар наверх за стопами. Довольно быстро пара вернулась к отметки $1,1800, где снова «отдыхала» до 20.00 Киева, сделав в указанное время еще один шаг вниз, к отметке $1,1790, которую не покидала до 21.15 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро прекратил двухдневное снижение и приблизился к отметке $1,18, в то время как доллар США не находит поддержки даже со стороны оптимизма по поводу налоговой реформы.

Евро торгуется днем по состоянию на 16.15 Киева в районе $1,1795 против $1,1749 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится на указанный час около ¥132,71 по сравнению со ¥132,30 в пятницу.



Курс доллара составляет ¥112,51 против ¥112,60 в пятницу.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,38%.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,26%.



Фунт стерлингов дорожает на успехе переговоров о выходе Великобритании из состава Европейского союза. Курс британской нацвалюты поднялся до $1,34 по сравнению с $1,332 на закрытие предыдущих торгов и до €1,1361 с €1,1337.

Европейские лидеры в пятницу договорились о переходе ко второй фазе переговоров о Brexit, хотя и предупредили, что они будут более трудными.



Рост потребительских цен в еврозоне в ноябре ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 1,4% в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с предварительными данными и с ожиданиями аналитиков.



В пятницу лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Обе палаты намерены одобрить документ в ближайшие дни. Уже на этой неделе 500-страничный документ рассчитывает подписать и президент США Дональд Трамп.

Согласованный законопроект предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с 35%, а также введение нового режима уплаты налогов с зарубежных прибылей для корпораций.

Обеспокоенность у инвесторов вызывают вопросы, связанные с тем, как налоговая реформа скажется на темпах экономического роста в стране.



Курс доллара США падает вопреки ожиданиям принятия налоговой реформы, при этом евро восстанавливается после двухдневного снижения и пребывает чуть выше уровня $1,1800.



По состоянию на 18.25 Киева пара евро-доллар находится на отметке $1,1804. Евро торгуется в районе $1,1804 против $1,1749 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара находится на уровне 112,36 иены против 112,60 иены в пятницу.



Индекс доллара, USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет 0,38%.



Фунт стерлингов дорожает на успехе переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза, поднимаясь до $1.3395 по сравнению с $1,332 на закрытие предыдущих торгов.



Европейские лидеры в пятницу договорились о переходе ко второй фазе переговоров о Brexit, которые, по их словам, будут более трудными.



Рост потребительских цен в еврозоне в ноябре не был пересмотрен с 1,5% в годовом выражении. Это больше 1.4% в предыдущем месяце, показали данные Статистического управления Европейского союза.



Показатель отвечает ожиданиям аналитиков. Доллар дешевеет на неопределенности в отношении налогового законопроекта. Несмотря на то, что новости по налоговой реформе поддерживают мировые рынки акций, доллар падает.



Профильные гуру объясняют это тем, что игроки заняли выжидательную позицию в отношении законопроекта. В выходные стало известно, что члены Республиканской партии США обнародовали окончательный текст документа. Сенатор Джон Корнин заявил, что республиканцы в обеих палатах конгресса США будут голосовать за согласованный ими проект масштабной налоговой реформы уже во вторник, 19 декабря.



Как ожидается, реформа резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия. В частности, законопроект предусматривает снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с 35%, а также введение нового режима уплаты налогов с зарубежных прибылей для корпораций.



В настоящее время в верхней палате из 100 сенаторов 52 республиканца, и, по предварительным данным, все они готовы голосовать за законопроект, в то время как все демократы против.



Однако большинство республиканцев на данном голосовании может сократиться всего на одного человека, если на заседание не сможет прибыть сенатор Джон Маккейн, проходящий лечение рака мозга.



Кроме того, обеспокоенность у инвесторов вызывают вопросы, связанные с тем, как налоговая реформа скажется на темпах экономического роста в стране, добавляют аналитики.



Другим поводом пассивности доллара может являться закрытие позиций перед Рождеством и Новым годом.



Стало быть, возвращаясь ко злополучному шипу а паре евро-доллар, вознесшему ее очень ненадолго к $1,1830, констатируем очевидное: в главной валютной паре рынка напряжение никак не может разрядиться. Пока цена колеблется в районе отметки $1,18, и попытки «надежно» подобраться к $1,17 терпят конфуз.



В этот понедельник пара евро-доллар открылась со снижением, падала до отметки $1,1738 в азиатскую сессию, затем пошла вверх, показав почти фигуру роста.



Максимум был показан на цифре $1,1834 около 17.50 Киева, после чего цена быстро провалилась обратно на $1,18, тем самым оставив сверху «шип», и все это без сколь-нибудь значимых поводов со стороны новостного фона. Как мы указывали выше, пара евро-доллар в последнее время изобилует шипами, предыдущий шип был показан 14 декабря, еще один, некрупный, был 07 декабря, заметный был 0 декабря и т.д.).



Поражает, с каким упорством цена пары раз за разом возвращается к отметке $1,18, но видимо, все еще идет проторговка объемов крупными игроками.



Мы предполагали, что все сроки, которые только могли быть, уже прошли, уже запущено сворачивание баланса ФРС, уже в пятый раз повышена ставка ФРС, но пара евро-доллар до сих пор «торчит» в диапазоне $1,17-1,21.



Чего же ждет рынок, почему тянут с ростом доллара крупные игроки? Есть две очевидные вещи: принятие налогового законопроекта в США и утверждение порога госдолга.



Голосование по налоговой реформе Трампа в Сенате и Палате Представителей пройдет не далее как во вторник, последние ключевые голоса в Сенате от колеблющихся сенаторов-республиканцев уже обеспечены. Далее до конца года нужно будет утвердить новый порог госдолга, но с этим тоже не видится проблем, учитывая, что у республиканцев голоса в Конгрессе есть. И дальше затягивать ростом доллара будет уже нельзя, поскольку, как мы знаем, Казначейство США привлекает в I квартале 2018 г. рыночного долга на $512 млрд.



Действительно, разворот в паре евро-доллар неприлично затянулся, но если посмотреть разворот вверх в виде технической фигуры голова-плечи, который происходил в диапазоне $1,03-1,08 с конца ноября 2016 по начало апреля 2017, и занял тем самым по времени 5 месяцев, то ничего экстраординарного не происходит.



Картина разворота очень похожа на тот разворот, что был тогда, только ситуация «зеркальная», если тогда рынок постоянно «слизывал» стопы у «быков» по евро, то теперь, то же самое происходит с «медведями».

В самом деле, спекулянтам не просто оставаться в коротких позициях по паре евро-доллар, если, как в этот понедельник, на «ровном месте» цена уходит на фигуру вверх, забирая локальные стопы (в частности, 18-го пара сняла стопы выше максимума от 15 декабря на $1,1812). Однако мы про-прежнему полагаем, что развязка уже близко, ждем пробития $1,17 и движения к $1,16 в ближайшие дни.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, сулящую надежные признаки «окончательной» коррекции, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 33,05/33,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятнадцатикопеечное снижение бидов на фоне аналогичной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 18 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля выросли на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с тремя минусами», немножко ухудшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 15,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 декабря по спросу выросли на 50 пунктов, прибавив 20 пунктов по предложению.



Привычное в дебюте новой недели падение объема обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки в комплекте с установившимся перетоком более дешевого безналичного доллара на более дорогой наличный рынок сформировали изрядный «перекос» на дополуденной части сессии украинского валютного межбанка, несмотря на резкое падение гривневой ликвидности, о чем дала понять «минусовая» динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Последний наконец-то решился на сколь-нибудь значимую долларовую интервенцию под вывеской аукциона, символически понизив действующую цену безналичного «американца», однако, как оказалось потом, по итогам дня, не сумев развернуть здешний тренд в направлении «медведей».



На ближайших торгах на стороне «зеленых быков» валютного межбанка будет вышеозначенный «переток» безналичного доллара посредством касс коммбанков на наличный рынок, стимулируя сохранение устойчивого спроса на безналичную СКВ. Против доллара на межбанке станет играть начало бюджетного периода а также возобновившийся тренд стараниями НБУ на сжатие гривневой ликвидности.



Если Казначейство в очередной раз не «подгадит» своими гривневыми благами, у нацвалюты появился неплохой шанс приостановить текущее «зеленое» ралли, которым, повторимся, в значительной степени валютный межбанк обязана очевидной несогласованностью мероприятий трех ветвей украинской финансовой власти – Минфина, Казначейства и НБУ.



Натурально, наличный рынок, лишенный поддержки «зеленых быков» межбанка, имеет возможность более основательно войти в полосу относительной стабильности как с оглядкой на настроения межбанка, так и в силу возобновления клиентского «приноса» накануне Рождества.



Определенный оптимизм в отношении вхождения «зеленого» безнала в полосу стабильности внушает динамика цен наличного доллара в этот понедельник. Как мы заметили выше, ставший более активным после обеда клиентский «принос» наличного доллара, дает основание рассчитывать на достаточно близкую терминацию перетока более дешевого «американца» с межбанка на наличный доллар из-за сужения курсовой разницы между наличной и безналичной «зеленью». Кстати, реализация подобного сценария может заметно понизить спрос на безналичный доллар, подтолкнув эту ветку валютного рынка в направлении относительной стабильности.



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,81/27,84 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о пролонгации оттока средств с транзитные и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились, просев с уровня 53 814,8 млн. грн. к отметке 52 010,8 млн. грн.



Покидая виртуальную сферу, безналичный доллар не отреагировал на падение объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора, поднявшись по состоянию на 10.15 Киева к 27,86/27,88 UAH/USD.



«Заморозив» «бычий» тренд, около 10.42 котировки доллара на межбанке , остановившись, не покинули отметку 27,86/27,88 UAH/USD. Институтская помалкивает.



К 11.05 котировки доллара на валютном межбанке все еще оставались на уровне 27,86/27,88 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж «американца».



По состоянию на 11.30 курс доллара на межбанке сжал маржу до 27,865/27,875 UAH/USD. Баланс спроса и предложения сохранился.



Дополуденный очень непродолжительный рост безналичного «американца», сменившийся остановкой и вхождением рынка в «боковик» около 10.40 Киева, сопровождался признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять сузившие спред с уровня 11,25/13,00% к отметке 11,50/12,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в диссонансе с трендом понизившегося объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 11.59 валютный межбанка в очередной раз подтвердил, что исповедует принцип канадских хоккеистов: сражаться до конца, не расслабляясь. На указанный час, к полудню, цена доллара возобновила «восхождение», поднявшись к 27,88/27,90 UAH/USD.



Наконец, около 13.02 Киева немного просевшими котировками 27,87/27,89 UAH/USD на межбанке безналичный доллар завершил реальную часть «зеленой» сессии.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,20 UAH/USD, евро – 32,70/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу не изменился, по предложению потерял 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 18 декабря по спросу не претерпел изменений, по предложению упал на 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 18 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1780, поднявшись к $1,1796 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 19 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 20,0-25,0 коп., офера потеряли 25,0 коп.); евро – 33,20/33,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос просел на 20,0 коп., предложение понизилось на 15,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 19 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж на фоне невысокой ликвидности.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 20,0-25,0 коп., офера потеряли 25,0 коп.); евро – 33,20/33,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос просел на 20,0 коп., предложение понизилось на 15,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 19 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».



К 11.40 столичные валютчики, констатировали сохранение действующего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое поддерживалось аккуратным снижением текущих цен, обосновавшихся на указанный час на уровне: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 33,00/33,10-12 UAH/EUR.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте на 180 градусов: наблюдавшееся с открытия преобладание оптового «приноса» сменилось доминированием «спроса» на оптовые партии «зелени». Цены при этом, приподнявшись, составили: 28,00/28,10 UAH/USD, евро - 33,00/33,25 UAH/EUR, рубль 0,470/0,475 UAH/RUB.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного сузили спред, не реагируя на возобновление роста курса «зеленого» безнала и сопровождаясь сохранением баланса спроса и предложения СКВ: 27,95/28,05 UAH/USD, евро - 33,00/33,25 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,15/28,40 UAH/USD, евро – 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль 0,470/0,478 UAH/RUB, Киев опт 27,93/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,93/28,05 UAH/USD, евро (опт) 33,00/33,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,00/33,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 33,00/33,35 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,05 UAH/USD, розница – 27,90/28,10 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,05 UAH/USD; евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,468/0,473 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота не демонстрирует единой динамики во вторник утром - трейдеры ожидают принятия решения по поводу налоговой реформы в США.Доллар демонстрирует слабую разнонаправленную динамику к иене и евро во вторник утром в ожидании решения по налоговой реформе в США.Курс пары евро-доллар вырос на американской сессии понедельника до отметки $1,1834, что почти на сто пунктов выше минимума 18 декабря, однако к закрытию дня курс вернулся в середину дневного диапазона к уровню $1,1780. Дилеры отмечают, что в предпраздничную неделю вероятность направленных движений уменьшается, курсы совершают колебания в установившихся диапазонах.Курс фунт/доллар поднялся в течение дня с уровня $1,3309 до $1,3416, и стабилизировался около отметки $1,3380.Курс доллар/йена после падения до отметки ¥112,29 поднялся к уровню ¥112,55.В вышедшем 18 декабря заявлении Бундесбанка говорится о том, что высокие темпы роста немецкой экономики будут сохраняться и зимой 2017-2018 года.Канцлер Германии Меркель заявила в понедельник, что переговоры ее партии с социалистами должны привести к формированию устойчивого правительства. Меркель выразила надежду, что коалиционный договор можно будет заключить к марту следующего года.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,51% с 27,1909 UAH/USD до 27,8736 UAH/USD.Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.На Depo рынке 18 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,25/13,00% годовых (после 12.13 Киева - 11,33/13,17% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 18 декабря, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, как известно, по понедельникам падает объем предложения обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.Во-вторых, из-за существенного курсового зазора наличного и безналичного доллара наблюдался «переток» транзитом через кассы департаментов неторговых операций банков более дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок, стимулируя сохранение устойчивого спроса на СКВ на межбанке.О росте значимости этого «бычьего» фактора свидетельствовало отсутствие реакции рынка на заметное (с уровня 69 913,3 млн. грн. к отметке 53 814,8 млн. грн.) падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.В-третьих, как и ранее, экспортеры не торопились расставаться с обязательной для реализации на межбанке частью экспортного профита, начав предлагать СКВ лишь после касания ее курсом локального максимума (около 10.40 Киева).В-четвертых, стартовавший ранее «бычий» тренд на рынке наличного доллара «обратной связью» поддерживал рост безналичной СКВ.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 декабря выросли на $18,8 млн., имея для этого следующие основания.Во-первых, полагаю, к понедельнику вырос переток дешевого безналичного доллара на дорогой наличный рынок.Во-вторых, 18-го НБУ провел долларовую интервенцию, продав $75,2 млн., внеся свою лепту в общий рост ликвидности.В-третьих, как известно, по понедельникам сессия межбанка длится до 17.00, на час дольше, чем в пятницу.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с пятницей, 15 декабря, в понедельник, 18-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) не изменился, оставшись на цифре $277,8 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала иная судьба: он стал «тяжелее», поднявшись с $234,9 млн. к $253,7 млн.О наиболее вероятных причинах роста ликвидности торгов безналичной «зеленью» в понедельник мы сообщили выше.Торги 18 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь) продемонстрировали уверенное внутридневное снижение действующих цен в паре доллар-гривня, случившееся как по причине ставшего после полудня достаточно активного клиентского «приноса», так и вследствие разворота рынка «зеленого» безнала на торгах валютного межбанка . Не исключено, что выросший приток более дешевого доллара, приобретенного на межбанке, также способствовал коррекции цен наличного «американца» в течение понедельника, причем, со слов многих дилеров «неформальных» рынков, сессия 18-го завершилась в относительном равновесии покупок и продаж, но при этом сохранилось некоторое преобладание «приноса».Ликвидность сделок в понедельник во всех вышеперечисленных городах немного понизилась. Рискнем предположить это следствие «синдрома понедельника», усугубленное надвигающейся на страну непогодой. В частности, участники наличного рынка столицы уже пожаловались на выросшие из-за непогоды дорожные пробки, снижающие оперативность валютообменных операций.В течение понедельника биды наличного «неформального» потеряли 15,0-20,0 коп., офера стали ниже на 10,0-25,0 коп. (лидировали в потерях позиции «Предложения» рынки Днепра и Харькова).По сравнению с закрытием предыдущей сессии, позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Харьков), либо прибавила 2,0-10,0 коп.(наиболее заметный межсессионный рост «американца» показал рынок Запорожья). Позиция «предложения» в понедельник, по сравнению с закрытием пятницы прибавила 5,0-10,0 коп. (лидировал рынок столицы).Таким образом, несмотря на внушительные внутридневные потери обеих позиций в паре доллар-гривня, по сравнению с пятницей, цена наличного «американца» все-таки выросла. Думаю, в немалой степени, благодаря сохранению «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, от которого валютный межбанк не сумела избавить даже заметная долларовая интервенция, проведенная регулятором под вывеской валютного аукциона.Меж тем, ставший более активным после обеда клиентский «принос» доллара, дает основание рассчитывать на достаточно близкую терминацию перетока более дешевого «американца» с межбанка на наличный доллар из-за сужения курсовой разницы между наличной и безналичной «зеленью». Кстати, реализация подобного сценария может заметно понизить спрос на безналичный доллар, подтолкнув эту ветку валютного рынка в направлении относительной стабильности.К послеобеденной коррекции курса наличного доллара приложили руку и дилеры-«неформалы», пытаясь «идти в ногу» с откатывавшимся рынком «американца». Как мы указали выше, в большинстве случаев, рынок все-таки опережал ценовые дисконты дилеров, формируя незначительное итоговое преобладание клиентского предложения СКВ. Возможно, отчасти из-за этого по итогам понедельничной сессии обороты продемонстрировали незначительное снижение.Впрочем, по порядку.Торги 18 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,00/28,10 UAH/USD, евро - 33,05/33,35 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.На протяжении первой половины понедельника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж, требовавшего поддержки в виде аккуратного дисконтирования цен, отвечая на «медвежьи» сводки с торгов валютного межбанка, вызвавшие активизацию клиентских оферов. После полудня давление клиентского «приноса» заметно повысилось, сохранив дисконтные мероприятия по выравнивания сегмента.До конца сбалансировать розничный сегмент здешним дилерам так и не удалось – по итогам дня при относительном равновесии покупок и продаж сохранилось незначительное преобладание предложения СКВ.По итогам понедельничной сессии в розничном сегменте Днепра обороты заслужили «четверку с минусом», немного ухудшив показатели предыдущей сессии.В течение 18 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 25,0 коп. Более заметная коррекция в позиции «предложение» - следствие попыток дилеров активизировать клиентские покупки доллара.Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы, 15 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу вырос на 2,0 коп., прибавив 5,0 коп. предложению.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 28,00/28,10 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины понедельника работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который поддерживался перманентным снижением действующих цен. После обеда агрессивность «сдающих валюту» клиентов немного прибавила (не без участия коррекции цен «зеленого» безнала на валютном межбанке), сохраняя текущий процесс дисконтирования цен ради установления равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца». Добиться стопроцентной сбалансированности в оптовом сегменте наличного рынка Днепра не удалось – по итогам дня сохранилось незначительное преобладание клиентского предложения. Не исключено, этот символический «перекос» вместе с пресловутым «синдромом понедельника» нанесли небольшой урон итоговой ликвидности, заслужившей от оптовиков Днепра «четверку с тремя минусами», что несколько хуже показателей пятницы.На протяжении понедельника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» потеряли 15,0-20,0 коп., офера стали ниже на 25,0 коп. Акцентирование внутридневной коррекции цен в оферах – следствие попыток оптовиков Днепра стимулировать клиентские покупки доллара.По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре стала выше на 2,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 декабря уровнями 33,05/33,35 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника пятнадцатикопеечное снижение бидов на фоне аналогичной потери оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 15,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 18 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалось преобладание требующего непрерывного внимания доминирование клиентского «приноса».Так что, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке евро.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, сулящую надежные признаки «окончательной» коррекции, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 33,05/33,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятнадцатикопеечное снижение бидов на фоне аналогичной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль и на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 18 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля выросли на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с тремя минусами», немножко ухудшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 15,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 декабря по спросу выросли на 50 пунктов, прибавив 20 пунктов по предложению.Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,81/27,84 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о пролонгации оттока средств с транзитные и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились, просев с уровня 53 814,8 млн. грн. к отметке 52 010,8 млн. грн.Покидая виртуальную сферу, безналичный доллар не отреагировал на падение объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора, поднявшись по состоянию на 10.15 Киева к 27,86/27,88 UAH/USD.«Заморозив» «бычий» тренд, около 10.42 котировки доллара на межбанке , остановившись, не покинули отметку 27,86/27,88 UAH/USD. Институтская помалкивает.К 11.05 котировки доллара на валютном межбанке все еще оставались на уровне 27,86/27,88 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж «американца».По состоянию на 11.30 курс доллара на межбанке сжал маржу до 27,865/27,875 UAH/USD. Баланс спроса и предложения сохранился.Дополуденный очень непродолжительный рост безналичного «американца», сменившийся остановкой и вхождением рынка в «боковик» около 10.40 Киева, сопровождался признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять сузившие спред с уровня 11,25/13,00% к отметке 11,50/12,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика пребывает в диссонансе с трендом понизившегося объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.К 11.59 валютный межбанка в очередной раз подтвердил, что исповедует принцип канадских хоккеистов: сражаться до конца, не расслабляясь. На указанный час, к полудню, цена доллара возобновила «восхождение», поднявшись к 27,88/27,90 UAH/USD.Наконец, около 13.02 Киева немного просевшими котировками 27,87/27,89 UAH/USD на межбанке безналичный доллар завершил реальную часть «зеленой» сессии.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 декабря с уровней: доллар – 27,80/28,20 UAH/USD, евро – 32,70/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу не изменился, по предложению потерял 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 18 декабря по спросу не претерпел изменений, по предложению упал на 10,0 коп.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 18 декабря по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1780, поднявшись к $1,1796 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 19 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 20,0-25,0 коп., офера потеряли 25,0 коп.); евро – 33,20/33,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос просел на 20,0 коп., предложение понизилось на 15,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 19 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж на фоне невысокой ликвидности.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 20,0-25,0 коп., офера потеряли 25,0 коп.); евро – 33,20/33,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 декабря спрос просел на 20,0 коп., предложение понизилось на 15,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 19 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «низкие».К 11.40 столичные валютчики, констатировали сохранение действующего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое поддерживалось аккуратным снижением текущих цен, обосновавшихся на указанный час на уровне: 27,90/27,98 UAH/USD, евро – 33,00/33,10-12 UAH/EUR.По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о развороте на 180 градусов: наблюдавшееся с открытия преобладание оптового «приноса» сменилось доминированием «спроса» на оптовые партии «зелени». Цены при этом, приподнявшись, составили: 28,00/28,10 UAH/USD, евро - 33,00/33,25 UAH/EUR, рубль 0,470/0,475 UAH/RUB.Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара немного сузили спред, не реагируя на возобновление роста курса «зеленого» безнала и сопровождаясь сохранением баланса спроса и предложения СКВ: 27,95/28,05 UAH/USD, евро - 33,00/33,25 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,15/28,40 UAH/USD, евро – 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль 0,470/0,478 UAH/RUB, Киев опт 27,93/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,93/28,05 UAH/USD, евро (опт) 33,00/33,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 33,00/33,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,95/28,10 UAH/USD, евро – 33,00/33,35 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 27,95/28,05 UAH/USD, розница – 27,90/28,10 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,05 UAH/USD; евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,468/0,473 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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