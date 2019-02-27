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Додано: Сер 27 лют, 2019 13:29 Итоги: Валюта 27.02.19



По состоянию на 07.30 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $1,35, или на 0,1%, до $1329,85 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась также на 0,1%, до $15,848 за унцию.



Поддержку стоимости золота оказывает курс доллара, который днем ранее потерял 0,4% и опустился до минимума с 5 февраля. Это произошло после того, как глава Федрезерва США Джером Пауэлл повторил, что ФРС считает оправданным «терпеливый» подход к повышению базовой ставки, что было воспринято как смещение парадигмы регулятора США с ужесточения на более нейтральную позицию.



Кроме того, Пауэлл отметил риски для роста экономики США и мира в целом, включающие неопределенность вокруг Brexit и торговых отношений США и Китая. Эти комментарии, возможно, способствовали увеличению интереса инвесторов к золоту в качестве более надежной инвестиции.



Курс доллара в среду утром восстанавливается к основным мировым валютам после снижения днем ранее, произошедшего на фоне заявлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.



По состоянию на 07.05 Киева курс евро к доллару снижался до $1,1378 за евро против $1,1385 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥110,59 за доллар со ¥110,57.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,13%, до 96,13 пункта.



Рост курса доллара по отношению к мировым валютам в среду утром обусловлен коррекцией. По итогам предыдущих торгов американская валюта подешевела и к иене, и к евро, а индекс доллара потерял 0,4%.



Это произошло после того, как Пауэлл повторил, что ФРС считает оправданным «терпеливый» подход к повышению ставок. Таким образом, он подтвердил смещение парадигмы регулятора США с ужесточения на более нейтральную позицию. Смягчение денежной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.



Снижение курса доллара было немного неожиданным, поскольку в комментарии Пауэлла не было ничего нового. Однако рынок находился в таком состоянии, когда доллар был чувствителен к «медвежьим» факторам.



Фьючерсы на золото во вторник снизились.



Фьючерсы на золото во вторник снизились вторую сессию подряд, что стало первым снижением за две сессии подряд за три недели. Ценовое движение было небольшим, это показывает слабую реакцию на первый день выступления в конгрессе главы ФРС Пауэлла, он поддерживал выжидательную позицию ФРС.



Некоторое снижение фондового рынка, снижение доходностей, и снижение курса доллара — факторы, которые обычно поддерживают цену на золото — не вызвали покупок.



Апрельский фьючерс на золото на закрытие снизился на $1 доллар, или на менее чем на 0,1%, до $1328,50 за унцию, после снижения на 0,3% до $1329,50 в понедельник.



Мартовский фьючерс на серебро вырос менее чем на цент до $15,832 доллара за унцию, после снижения на 0,5% в понедельник. Майский фьючерс на серебро на закрытие снизился менее чем на 0,05% до $15,926 за унцию.



На рынке сейчас в целом не ожидают изменения политики ФРС в течение 2019 г.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась, и индекс доллара USDX снизился на 0,3% до 96,16 пункта.



Выступая в Банковском комитете Сената США, председатель ФРС США Пауэлл заявил, что прогнозы на развитие экономики страны позитивные. Главным риском является замедление темпов роста мировой экономики. Руководство ФРС продолжит терпеливый подход к принятию решений об изменении уровня процентных ставок.



Согласно данным с денежного рынка США, в текущем году повышение ставки по федеральным фондам не ожидается. К январю следующего года ставка наоборот может быть уменьшена, вероятность этого составляет 80%.



Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,040 пункта до уровня 2,640%.

Индекс доллара упал до минимального уровня за три недели ниже отметки 96,15 пункта. Количество строительств новых домов в США упало до минимума более чем за два года. В то же время отмечается высокое значение индекса доверия потребителей в США, который превысил ожидания.



На рынке появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Мэй рассматривает возможность перенести дату выхода из ЕС, которая запланирована на 29 марта. Это оказывает поддержку курсу фунта.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 27 февраля повысился на 13,88 коп. и составил 65,7570 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в понедельник относительно доллара на 2,66 коп., на торгах вторника приподнялся на 0,81 коп. до уровня 26,9826 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,02 коп., составил 26,9784 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,90/26,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала рост, подскочив около 10.02 Киева к отметке 26,97/27,00 UAH/USD в сопровождении доминирования локального спроса на СКВ. Однако уже к 10.31 рост курса «американца» потерял темп, а доллар на это время консолидировался на цифре 26,98/27,00, а спустя 8 минут восходящий тренд прекратился вовсе - 26,970/26,995 UAH/USD.



По состоянию на 10.57 безналичная пара доллар-гривня «зацепилась» за уровень 26,96/26,98 UAH/USD, который не покидала до 11.53, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.



Многие участники валютного межбанковского рынка ожидали скачок курса безналичного «американца» на миллиардных компенсациях НДС Казначейством.

Действительно, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ выросли с уровня 55 301,1 млн. грн. к отметке 59 389,3 млн. грн. Но рынок пары доллар-гривня это по сути не почувствовал. Кроме того, удивил рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,75/16,75% годовых, явно противореча гривневому изобилию. Полагаю, дело в выросших к этим числам месяца расходам бизнеса в нацвалюте. В частности, агросектор наверняка инициировал накопление расходных материалов на весенне-полевой сезон. Кроме того, накануне НБУ разместил свои депосертификаты на сумму 9,9154 млрд. грн. Бумаги были короткими, на одну ночь, однако, полагаю, это вполне могло сбить темп «бычьего» тренда пары доллар-гривня на торгах следующего дня.



Тем временем к полудню, на 11.55 Киева, безналичная пара доллар-гривня на межбанке, по сути, не тронулась с места, ограничившись симметричным сужением спреда: 26,965/26,975, а уже к 12.40 обозначился разворот безналичной СКВ к росту: 26,97/26,99 UAH/USD. Полагаю, агрессивность покупателей СКВ не выросла, просто продавцы покинули рынок.



Около 14.00 безналичный доллар приподнялся к 26,975/27,005, а спустя час уже был на отметке 26,98/27,01 UAH/USD.



По состоянию на 15.45 курс доллара на опустевшем межбанке вырос к 26,985/27,015 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 26,99/27,02 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 26 февраля.



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9826 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,55% с 27,6883 UAH/USD до 26,9826 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 26 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,75/16,75% годовых (с 12.13 Киева – 15,75/16,75% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на миллиардные компенсации НДС Казначейством, несоизмеримо выросли расходы у отечественного бизнеса, особенно у агросектора, готовящегося к весенне-полевым работам.



Во-вторых, разместив накануне «короткие» депосертификаты, НБУ «сбил ритм» восходящего тренда на росте гривневой ликвидности.



В-третьих, на рынке наблюдалась нехватка покупателей – импортеры активно приобретают СКВ в самом конце месяца, а время репатриации дивидендов нерезидентами еще не наступило.



В-четвертых, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 февраля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, заметно выросла гривневая ликвидность, расширяя возможности покупателей.



Во-вторых, ко вторнику увеличиваются поступления внешнеторговой выручки из-за рубежа, обязательных продаж СКВ становится больше.



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует межбанк ликвидностью) снята с повестки дня.



Наличный рынок снова ростом пар доллар-гривня и евро-гривня поддержал восходящие тренды этих валют на межбанке во второй половине дня.

Как всегда, мало интересуясь сопровождавшей этот послеобеденный рост курса безналичного «американца» ликвидностью сделок.



Однако, полагаю, наличный «неформальный» рынок снова сыграл на опережение, с одной стороны пытаясь «отработать» послеобеденное низколиквидное «зеленое» ралли межбанка, с другой, действуя в рамках мероприятий по обеспечению сбалансированности рынка.



В подавляющем большинстве случаем этот баланс был по итогам дня обеспечен, однако, за исключением Запорожья, рынку которого по оборотам просто некуда было падать ниже, прогресса на участке ликвидности не случилось – этот показатель остался на уровне предыдущей сессии.



Дилеры-«неформалы» в отсутствии прогресса винят пассивность клиентов и послеобеденный приход на рынок наличных «зеленых быков».



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-4,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп. Как мы указали выше, весь внутридневной «привес» по обеим позициям состоялся во второй половине дня.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-5,0 коп., позиция «предложение» прибавила 3,0-7,0 коп.



Выше мы уже затронули тему использования послеобеденного «зеленого» ралли наличного доллара в качестве «прогноза» на ближайшие торги валютного межбанка. Думается, «перелом» на рынке «зеленого» безнала созрел, «подталкиваемый» масштабными «заливками» гривни компенсаций НДС, а также календарем.



Как известно, в последние дни месяца на валютный межбанк приходят импортеры для приобретения СКВ, предназначенной их зарубежным торговым партнерам. Кроме того, в первых числах месяца на рынке появляются нерезиденты, покупая доллар для репатриации дивидендов. Нынче старт весны упирается в выходные, поэтому, не исключен более ранний старт сезона репатриации дивидендов «варягами».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 26 февраля в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



Так что на рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 26 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,97/27,04 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,410 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в относительном равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня при незначительном преобладании клиентского спроса на фоне невысоких оборотов и «широких» котировок.



По мере развития событий на межбанке текущие котировки наличного доллара местными дилерами ревизовались в рамках мероприятий по выравниванию рынка в полноценный баланс спрос/предложение посредством незначительного повышения бидов в парах доллар-гривня и евро-гривня.



К 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда, сопровождаясь торговлей в относительном равновесии при незначительном преобладании спроса: 26,93-95/27,00 UAH/USD, евро – 30,57-60/30,72 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая.



После обеда на рынке Днепра установился восходящий тренд, по образу и подобию безналичной пары доллар-гривня.

В это время старания дилеров Днепра по выравниванию рынка наконец-то увенчались успехом.



Но, как и накануне, это не спасло местный рынок от потерь – ликвидность по итогам вторника осталась на уровне, «чуть выше посредственного» заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «тройку с плюсом», повторив показатели предыдущей сессии.



В течение 26 февраля биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили по 4,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера стали выше на 6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги 26 февраля в котором завершились уровнями 26,97/27,04 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 26-го в целом равновесной, хотя и низколиквидной торговлей при незначительном преобладании клиентского спроса.



Интересно отметить, до в дополуденную часть сессии оптовики Днепра не обращали внимания на «ползучую» коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанка, а сосредоточились на выравнивании рынка в баланс спроса и предложения. Для этого оптовики приподняли более значимые биды, но до полудня выровнять рынок им не удалось.



В результате к полудню в оптовом сегменте рынка Днепра установились следующие цены: 26,93-95/27,00 UAH/USD, евро – 30,57-60/30,72 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая, по-прежнему незначительное преобладание клиентского спроса.



После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра установился восходящий тренд, по образу и подобию безналичной пары доллар-гривня.

В это время старания дилеров Днепра по выравниванию рынка наконец-то увенчались успехом.



Но, как и накануне, это не спасло местный рынок от потерь – ликвидность по итогам вторника осталась на «посредственном» уровне, заслужив от дилеров местного опта «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.



На протяжении 26 февраля биды и офера оптового наличного доллара в Днепре прибавили по 4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 25 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 5,0 коп., офера прибавили 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 февраля уровнями 30,60/30,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника трехкопеечный рост бидов на фоне двухкопеечного повышения оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 2,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства системных центров валютообменного бизнеса в течение 26-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, реагируя на «ползучую» коррекцию «зеленого» безнала в дополуденную часть сессии, а также следуя настроениям клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и ростом курса СКВ на рынке безналичного «американца» после обеда.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 26-го не очень интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1358 к $1,1358, вернувшись в итоге на уровни открытия.



Наши дилеры учли это нулевое изменение, но, следуя за восходящим трендом наличного доллара, «за компанию» подняли в течение вторника и обе позиции наличного евро.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1358,

пара евро-доллар не покидала «окрестности» цифры $1,1360, ограничиваясь разнополярными колебаниями в диапазоне $1,1355-1,1365, не покидая его до 09.00 Киева.



Европейская сессия форекса началась традиционными провалом пары в район отметки $1,1347, после чего была предпринята попытка ралли. Поначалу рост выглядел «неубедительно» и ограничился разнополярными колебаниями пары по образу и подобию азиатской сессии форекса в пределах более широкого коридора $1,1347-1,1370.



Ситуация начала в лучшую для евро сторону. Около 17.10 пара снова провалилась в локальную «яму» ($1,1347), выбираясь из которой инициировала новое ралли, оказавшееся более уверенным. Во всяком случае, к 20.00 Киева пара евро-доллар выросла до $1,1378…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары фунт-доллар вырос во вторник на 120 пунктов до отметки $1,3222 по состоянию на 14.00 Киева, максимальной за последние четыре месяца.



Пара евро-фунт опустилась на 70 пунктов до уровня £0,8586.



Курс пары фунт-иена поднялся с уровня ¥145,38 до ¥146,70, максимальной отметки с ноября прошлого года.



Поддержку курсу фунта оказывает сообщение, которое появилось 25-го вечером, и согласно которому премьер-министр Великобритании Мэй рассматривает возможность продления переходного периода для Brexit, в случае если текущее соглашение не будет одобрено парламентом страны. Это изменение позиции премьер-министра открывает некоторую перспективу для предотвращения выхода Великобритании из ЕС без соглашения. 26-го ожидается, что Мэй сделает заявление в парламенте страны.



Сообщения о вооруженном инциденте между Индией и Пакистаном оказывает некоторое давление на фондовый рынок и рисковые инструменты на рынке форекс. Курс пары австралийский доллар-доллар США опустился на 30 пунктов до уровня $0,7140.



Внимание инвесторов 26-го, помимо заявления Мэй, будет также сосредоточено на выступлении председателя ФРС США Дж.Пауэлла.



Курс евро к доллару США стабилен на европейских торгах во вторник в ожидании выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.



Дж.Пауэлл представит законодателям полугодовой доклад о кредитно-денежной политике, текст которого был обнародован еще в минувшую пятницу. В докладе Федрезерв подтверждает свое намерение проявить терпение при принятии дальнейших решений относительно изменения базовой процентной ставки, отмечая растущие риски, связанные, в частности, с ослаблением экономического подъема в Китае и Европе, а также Brexit, торговые переговоры Вашингтона с Пекином и последствия недавнего «шатдауна» в США, длившегося пять недель.



Пара евро-доллар по состоянию на 15.45 Киева во вторник торгуется на уровне $1,1363 по сравнению с $1,1358 на закрытие предыдущей сессии.



Трейдеры также ждут важных статданных, которые могут оказать влияние на курс евро к доллару.



Так, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП за четвертый квартал, а в пятницу Статистическое управление Евросоюза опубликует предварительные данные об инфляции в феврале.



Председатель Центробанка Ирландии Филип Лейн заявил в ходе слушаний в Европарламенте во вторник, что действующие стимулирующие меры достаточны, чтобы экономика еврозоны справилась с некоторым ослаблением. Он полагает, что Центробанку придется «незначительно скорректировать» макроэкономические прогнозы, которые ЦБ представит на следующей неделе, чтобы отразить в них недавнее ухудшение статданных.



Европарламент во вторник одобрил кандидатуру Ф.Лейна в совет управляющих Евроцентробанка, место в котором освобождается 31 мая 2019 года, когда заканчивается восьмилетний срок службы главного экономиста ЕЦБ Петера Прата. В случае утверждения Ф.Лейна государствами еврозоны, он войдет в совет управляющих с 1 апреля.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,1% на торгах во вторник. Курс доллара к иене опустился до ¥110,75 против ¥111,06 накануне.



Фунт стерлингов прибавляет 0,6% в паре с евро и 0,7% в паре с долларом. По данным на 15.45 Киева во вторник курс британской валюты составляет 86,25 пенса за 1 евро. В ходе сессии курс британской валюты достигал 86,05 пенса за 1 евро - максимума с мая 2017 года.



Стоимость фунта к доллару США выросла до $1,3120.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник заявила о намерении до 12 марта включительно провести второе голосование в парламенте по соглашению о выходе из ЕС. Если предложение по Brexit будет отклонено, Т.Мэй, по ее словам, позволит парламентариям провести до 13 марта голосование вопросу о том, может ли Британия покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем.

Британский премьер подчеркнула, что если члены парламента не поддержат Brexit без соглашения, тогда 14 марта она представит палате общин право проголосовать по переносу сроков выхода Великобритании из ЕС.

Сама Т.Мэй заявила, что не хотела бы откладывать сроки Brexit.



Упорное нежелание доллара укрепляться к настоящему времени, полагаю, связана с несколькими причинами.



Начнем с «валютного» фактора. В течение вторника пара фунт-доллар выросла с уровня $1,3100 к отметке $1,3280 по состоянию на 18.15 Киева.



Как это бывало и ранее, поднимаясь относительно доллара, британская валюта тащила наверх и евро.



Во вторых, над Штатами и, собственно, над всеми глобальными рынками снова повис дамоклов меч потолка американского госдолга.



Глобальным рынкам в ближайшие месяцы предстоит пережить разворот денежных потоков в ключевой резервной валюте - долларе США.



С 01 марта в Штатах снова вступает в силу запрет на государственные займы - «потолок госдолга», действие которого было приостановлено в феврале прошлого года в рамках сделки по бюджету, заключенной администрацией Дональда Трампа с Конгрессом.



За прошедшие 13 месяцев Минфин США занял на рынке рекордную с 2009 года сумму - $1,22 триллиона, а общий госдолг США (включая внутриправительственный) увеличился на $1,394 трлн. и впервые в истории превысил отметку в 22 трлн.



Американские государственные займы работают как «долларовый пылесос». Когда Казначейство активно привлекает долг происходит изъятия долларовой ликвидности с рынка. Это создает спрос на доллар со стороны 20 банков первичных дилеров ФРС, которые являются стержневыми покупателями долговых бумаг США на аукционах и контролируют более 70% рынка forex. В результате доллар укрепляется, а уязвимые страны сталкиваются с бегством капитала, который перетекает в США.



Механизм работает и обратном направлении: в периоды, когда Казначейство США не наращивает долг, доллар, как правило, находится в более уязвимом положении. Так, в 2017 году действие «потолка госдолга» было восстановлено в апреле. Тогда же доллар начал слабеть к евро: курс европейской валюты поднялся с $1,06 до $1,25. Ралли продолжалось до февраля, когда лимит на займы был снова временно аннулирован, а Минфин США начал размещать рекордные объемы госбумаг, что в итоге спустило евро к текущим отметкам около $1,13.



Очередное вступление в силу долгового потолка сулит американской валюте новый период слабости, а евро - выход из узкого коридора, в котором курс был зажат последние четыре месяца.



Запрет на увеличение госдолга не является тотальным: Минфин США задействует пакет так называемых «экстраординарных мер», которые позволят ему продолжать рыночные займы в ограниченном объеме, одновременно уменьшая внутренний долг - в частности, перед государственными пенсионными фондами. В прошлом этих бухгалтерских уловок хватало на срок от полугода до 9 месяцев.



Скорее всего, на этот раз экстраодинарные меры будут исчерпаны к 1 августа, говорит стратег Wells Fargo Securities по ставкам Закари Гриффитс. Сколько в итоге будет действовать потолок займов - будет зависеть от способности администрации Трампа договориться с Конгрессом, продолжает он: с учетом разногласий по финансированию стены на границе с Мексикой этот процесс вряд ли будет легким.



По вышеизложенным причинам пара евро-доллар стоит на месте уже ровно неделю. С прошлого вторника пара находится в диапазоне $1,1320-1,1378.



Впрочем, на этой неделе уже ближе к верхней границе этого диапазона. Как известно из опыта, чем дольше цена стоит на месте, тем сильнее будет конечный выход накопившегося напряжения, больше будет итоговое движение на выходе из диапазона. В случае прорыва из этого диапазона вверх пара евро-доллар имеет шансы дойти до верхней границы диапазона $1,12-1,15, в котором пара находится еще с конца октября.

Но если взглянуть чуть шире, то пара еще с июня прошлого года стоит на месте, колеблется вокруг отметки $1,15, между $1,12 и $1,18. Только с июня по октябрь прошлого года цена по большей части двигалась между $1,15 и $1,18 (хотя в середине августа был прорыв к $1,13), а с конца октября по текущий момент цена почти все время находилась между $1,12 и 1,15.



С другой стороны, если взглянуть на ситуацию еще шире, то пара все-таки находится в нисходящем тренде с апреля прошлого года. Хотя основное снижение, с $1,24 до $1,15, прошло в апреле-мае прошлого года, пара в конце 2018 года все же регулярно обновляла минимумы, показала отметку $1,1212 в ноябре прошлого года. И еще совсем недавно 22 февраля, пара евро-доллар показала отметку $1,1233, то есть была близка к тому, чтобы обновить минимум прошлого года.



Если бы отметка $1,12 пала, можно было бы говорить об актуальности среднесрочного тренда на снижение евро. Но в феврале этого, очевидно, уже не произойдет.



Мы по-прежнему полагаем, что из боковика последней недели пара евро-доллар выйдет вверх. И пойдет не только выше отметки $1,14, но, возможно, даже и выше $1,15.



Это движение на наш взгляд, будет иметь чисто спекулятивную природу. С фундаментальной точки зрения, учитывая весь тот негатив, который вышел по экономике еврозоны в последние месяцы, учитывая тот факт, что Италия попала в рецессию, а Германия едва избежала аналогичного, было достаточно оснований для того, чтобы евро прорвал отметку $1,12 в феврале и ушел вниз. Но рынок имеет свойство периодически двигаться алогично.



Видимо, возврат к $1,15 или даже чуть выше необходим для очередного сбора стопов.



В дополнение к вышеприведенным, формальным поводом для роста евро может послужить рост оптимизма на рынках в связи с прогрессом торговых переговоров между США и Китаем (во всяком случае, Трамп уже объявил, что 1 марта новые тарифы не будут введены). Плюс выступление главы ФРС Пауэлла перед Сенатом США во вторник с полугодовым отчетом было позитивно для аппетитов к риску, поскольку Пауэлл с одной стороны дал понять, что в ближайшие месяцы ФРС не собирается повышать ставку, а с другой стороны сообщил, что дела в экономике США идут довольно неплохо. Однако мы бы не стали обманываться – все идет к тому, что мировая экономика замедляется, приближается конец 10-летнего экономического цикла. Так что пусть из 7-дневного боковика евро-доллар выйдет вверх, но из 10-месячного боковика мы ждем выхода все-таки вниз.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 26-го уровнями 30,60/30,75 UAH/EUR, констатировав при этом в течение вторника трехкопеечное повышение бидов на фоне двухкопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 26 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 2,0 коп. с закрытия понедельника спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Как и предполагалось, расчет на курсовой отскок курса безналичного «американца» на объемной компенсации НДС Казначейством, провалился. Выросшие текущие гривневые расходы бизнеса достаточно быстро «переварили» рост гривневой ликвидности, лишив валютный межбанк львиной доли гривневого «горючего».



Кроме того, как мы указывали выше, регулятор накануне разместил свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты, которые опосредованно «сломали» «бычий» тренд «зеленого» безнала. Остается добавить, что ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже.



Наличный рынок предпочел резко ограничить курсовую динамику, помня, что радикальные изменения цен в сжатые сроки плохо сказываются на ликвидности.



Есть предположение, что очередная порция компенсации НДС Казначейством снова не окажет сколь-нибудь заметного влияния на «текучку» торгов в «зеленом» секторе межбанка. Против безналичного доллара будут играть только что перечисленные факторы: выросшие расходы в нацвалюте (особенно этим будут отличаться аграрии, готовясь к весенне-полевому сезону), увеличение притока СКВ из-за рубежа, как и полагается в среду.



Впрочем, во второй половине 27 февраля мы не исключаем заметной активизации покупок доллара импортерами, способных «взволновать» субъектов наличного рынка.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,005/27,030 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.03 понизились к 26,99/27,01 UAH/USD по обеим позициям и сузили спред. На моменте ситуативное преобладание оферов, опустившее цену СКВ.



Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о заметном сжатии рынка гривневой ликвидности.

Во всяком случае, на это указывало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 59 389,3 млн. грн. к отметке 54 184,0 млн. грн.



Похоже, что гривня все-таки нашлась. Предположительно, у «варягов». Покупки СКВ подняли ее цену по состоянию на 10.26 до цифры 27,00/27,02 UAH/USD.



Не всю нацвалюту потратили на состоявшемся 26-го аукционе Минфина по размещению ОВГЗ. Проект оказался более успешным, чем неделей ранее – удалось привлечь 4,73 млрд. грн., что на 28% выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.



К 11.00 Киева на межбанке появились системные продавцы валюту, которые своими действиями прекратили рост курса безналичного «американца», одновременно немного растянув спред его цен: 26,99/27,02 UAH/USD.

На моменте преобладание оферов «американца».



Думается, доллар «сливали», чтоб выручить гривню для расчетов за приобретенные накануне ОВГЗ.



На 11.21 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,98/27,01 UAH/USD, ведомые преобладавшими продажами СКВ.



Дополуденное сдержанное повышение курса безналичного «американца», которое около 11.00 сменилось ситуативным преобладанием клиентских продаж, сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые не тронулись с отметки 15,75/16,75% годовых.



Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.56 Киева котировки доллара на межбанке упали на преобладающих оферах валюты до 26,96/26,98 UAH/USD. Регулятор потихоньку выкупает «лишние» доллара мелкими порциями.



По состоянию на 12.23 котировки безналичного «американца» все еще пребывали на отметке 26,96/26,98 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж, в котором, предположительно, принимает участие и регулятор.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0067 UAH/USD, прибавив 2,83 коп.



Наконец, около 12.03 на фоне не покинувших отметку 26,96/26,98 UAH/USD цен безналичного доллара межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 26 февраля по спросу и по оферам прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 26 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1391, опустившись к $1,1377 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1380 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 февраля показал следующие широкие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,65/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 февраля спрос повысился на 8,0 коп., офера стали выше на 17,0 коп.), рубль - 0,404/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 10 пунктов, офера не изменились).



На открытии торгов 27 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,65/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 февраля спрос повысился на 8,0 коп., офера стали выше на 17,0 коп.), рубль - 0,404/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 10 пунктов, офера не изменились).



На старте торгов 27 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальных сделок не наблюдалось.



Около 11.53 киевские дилеры, реагируя на выросшую динамику дополуденной коррекции рынка «зеленого» безнала, а также настроения местных клиентов, преимущественно «сдававших валюту», понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,00 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о символических переменах в котировках (26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,409 UAH/RUB) и сохранении доминирования оптового клиентского «приноса» валюты.



К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня немного «размылись», войдя в нисходящий тренд сообразно откату на «зеленом» межбанке: 26,95-96/27,00-02 UAH/USD, евро – 30,60/30,77 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая, хотя рынок сбалансированный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,98/27,08 UAH/USD, евро – 30,65/30,77 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,409 UAH/RUB, Киев опт 26,95/27,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,95/27,05 UAH/USD, евро (опт) 30,60/30,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60/30,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,90/27,10 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 26,95/27,02 UAH/USD, розница – 26,90/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,97/27,07 UAH/USD; евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,409 RUB/USD.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ , Цена на золото слабо все еще растет в среду утром, сохраняя положительную динамику вторника на фоне ослабления доллара к мировым валютам до минимума с начала февраля накануне.Курс доллара в среду утром восстанавливается к основным мировым валютам после снижения днем ранее, произошедшего на фоне заявлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла.Фьючерсы на золото во вторник снизились.Фьючерсы на золото во вторник снизились вторую сессию подряд, что стало первым снижением за две сессии подряд за три недели. Ценовое движение было небольшим, это показывает слабую реакцию на первый день выступления в конгрессе главы ФРС Пауэлла, он поддерживал выжидательную позицию ФРС.Некоторое снижение фондового рынка, снижение доходностей, и снижение курса доллара — факторы, которые обычно поддерживают цену на золото — не вызвали покупок.Выступая в Банковском комитете Сената США, председатель ФРС США Пауэлл заявил, что прогнозы на развитие экономики страны позитивные. Главным риском является замедление темпов роста мировой экономики. Руководство ФРС продолжит терпеливый подход к принятию решений об изменении уровня процентных ставок.Согласно данным с денежного рынка США, в текущем году повышение ставки по федеральным фондам не ожидается. К январю следующего года ставка наоборот может быть уменьшена, вероятность этого составляет 80%.Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0,040 пункта до уровня 2,640%.Индекс доллара упал до минимального уровня за три недели ниже отметки 96,15 пункта. Количество строительств новых домов в США упало до минимума более чем за два года. В то же время отмечается высокое значение индекса доверия потребителей в США, который превысил ожидания.На рынке появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Мэй рассматривает возможность перенести дату выхода из ЕС, которая запланирована на 29 марта. Это оказывает поддержку курсу фунта.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,55% с 27,6883 UAH/USD до 26,9826 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 26 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,75/16,75% годовых (с 12.13 Киева – 15,75/16,75% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 26 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, несмотря на миллиардные компенсации НДС Казначейством, несоизмеримо выросли расходы у отечественного бизнеса, особенно у агросектора, готовящегося к весенне-полевым работам.Во-вторых, разместив накануне «короткие» депосертификаты, НБУ «сбил ритм» восходящего тренда на росте гривневой ликвидности.В-третьих, на рынке наблюдалась нехватка покупателей – импортеры активно приобретают СКВ в самом конце месяца, а время репатриации дивидендов нерезидентами еще не наступило.В-четвертых, ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 февраля повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, заметно выросла гривневая ликвидность, расширяя возможности покупателей.Во-вторых, ко вторнику увеличиваются поступления внешнеторговой выручки из-за рубежа, обязательных продаж СКВ становится больше.В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует межбанк ликвидностью) снята с повестки дня.Наличный рынок снова ростом пар доллар-гривня и евро-гривня поддержал восходящие тренды этих валют на межбанке во второй половине дня.Как всегда, мало интересуясь сопровождавшей этот послеобеденный рост курса безналичного «американца» ликвидностью сделок.Однако, полагаю, наличный «неформальный» рынок снова сыграл на опережение, с одной стороны пытаясь «отработать» послеобеденное низколиквидное «зеленое» ралли межбанка, с другой, действуя в рамках мероприятий по обеспечению сбалансированности рынка.В подавляющем большинстве случаем этот баланс был по итогам дня обеспечен, однако, за исключением Запорожья, рынку которого по оборотам просто некуда было падать ниже, прогресса на участке ликвидности не случилось – этот показатель остался на уровне предыдущей сессии.Дилеры-«неформалы» в отсутствии прогресса винят пассивность клиентов и послеобеденный приход на рынок наличных «зеленых быков».В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-4,0 коп., офера стали выше на 3,0-5,0 коп. Как мы указали выше, весь внутридневной «привес» по обеим позициям состоялся во второй половине дня.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-5,0 коп., позиция «предложение» прибавила 3,0-7,0 коп.Выше мы уже затронули тему использования послеобеденного «зеленого» ралли наличного доллара в качестве «прогноза» на ближайшие торги валютного межбанка. Думается, «перелом» на рынке «зеленого» безнала созрел, «подталкиваемый» масштабными «заливками» гривни компенсаций НДС, а также календарем.Как известно, в последние дни месяца на валютный межбанк приходят импортеры для приобретения СКВ, предназначенной их зарубежным торговым партнерам. Кроме того, в первых числах месяца на рынке появляются нерезиденты, покупая доллар для репатриации дивидендов. Нынче старт весны упирается в выходные, поэтому, не исключен более ранний старт сезона репатриации дивидендов «варягами».Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 26 февраля в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.Так что на рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 26 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,97/27,04 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,410 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в относительном равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня при незначительном преобладании клиентского спроса на фоне невысоких оборотов и «широких» котировок.По мере развития событий на межбанке текущие котировки наличного доллара местными дилерами ревизовались в рамках мероприятий по выравниванию рынка в полноценный баланс спрос/предложение посредством незначительного повышения бидов в парах доллар-гривня и евро-гривня.К 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда, сопровождаясь торговлей в относительном равновесии при незначительном преобладании спроса: 26,93-95/27,00 UAH/USD, евро – 30,57-60/30,72 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая.После обеда на рынке Днепра установился восходящий тренд, по образу и подобию безналичной пары доллар-гривня.В это время старания дилеров Днепра по выравниванию рынка наконец-то увенчались успехом.Но, как и накануне, это не спасло местный рынок от потерь – ликвидность по итогам вторника осталась на уровне, «чуть выше посредственного» заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «тройку с плюсом», повторив показатели предыдущей сессии.В течение 26 февраля биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили по 4,0 коп.По сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера стали выше на 6,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги 26 февраля в котором завершились уровнями 26,97/27,04 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 26-го в целом равновесной, хотя и низколиквидной торговлей при незначительном преобладании клиентского спроса.Интересно отметить, до в дополуденную часть сессии оптовики Днепра не обращали внимания на «ползучую» коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанка, а сосредоточились на выравнивании рынка в баланс спроса и предложения. Для этого оптовики приподняли более значимые биды, но до полудня выровнять рынок им не удалось.В результате к полудню в оптовом сегменте рынка Днепра установились следующие цены: 26,93-95/27,00 UAH/USD, евро – 30,57-60/30,72 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая, по-прежнему незначительное преобладание клиентского спроса.После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра установился восходящий тренд, по образу и подобию безналичной пары доллар-гривня.В это время старания дилеров Днепра по выравниванию рынка наконец-то увенчались успехом.Но, как и накануне, это не спасло местный рынок от потерь – ликвидность по итогам вторника осталась на «посредственном» уровне, заслужив от дилеров местного опта «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.На протяжении 26 февраля биды и офера оптового наличного доллара в Днепре прибавили по 4,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 25 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 5,0 коп., офера прибавили 6,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 февраля уровнями 30,60/30,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника трехкопеечный рост бидов на фоне двухкопеечного повышения оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 2,0 коп., офера стали выше на 5,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства системных центров валютообменного бизнеса в течение 26-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, реагируя на «ползучую» коррекцию «зеленого» безнала в дополуденную часть сессии, а также следуя настроениям клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и ростом курса СКВ на рынке безналичного «американца» после обеда.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 26-го не очень интересовал клиентов.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 26-го уровнями 30,60/30,75 UAH/EUR, констатировав при этом в течение вторника трехкопеечное повышение бидов на фоне двухкопеечного роста оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 26 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,410 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 2,0 коп. с закрытия понедельника спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 февраля по спросу и по предложению не претерпели изменений.Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,005/27,030 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.03 понизились к 26,99/27,01 UAH/USD по обеим позициям и сузили спред. На моменте ситуативное преобладание оферов, опустившее цену СКВ.Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о заметном сжатии рынка гривневой ликвидности.Во всяком случае, на это указывало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 59 389,3 млн. грн. к отметке 54 184,0 млн. грн.Похоже, что гривня все-таки нашлась. Предположительно, у «варягов». Покупки СКВ подняли ее цену по состоянию на 10.26 до цифры 27,00/27,02 UAH/USD.Не всю нацвалюту потратили на состоявшемся 26-го аукционе Минфина по размещению ОВГЗ. Проект оказался более успешным, чем неделей ранее – удалось привлечь 4,73 млрд. грн., что на 28% выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.К 11.00 Киева на межбанке появились системные продавцы валюту, которые своими действиями прекратили рост курса безналичного «американца», одновременно немного растянув спред его цен: 26,99/27,02 UAH/USD.На моменте преобладание оферов «американца».Думается, доллар «сливали», чтоб выручить гривню для расчетов за приобретенные накануне ОВГЗ.На 11.21 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,98/27,01 UAH/USD, ведомые преобладавшими продажами СКВ.Дополуденное сдержанное повышение курса безналичного «американца», которое около 11.00 сменилось ситуативным преобладанием клиентских продаж, сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые не тронулись с отметки 15,75/16,75% годовых.Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 11.56 Киева котировки доллара на межбанке упали на преобладающих оферах валюты до 26,96/26,98 UAH/USD. Регулятор потихоньку выкупает «лишние» доллара мелкими порциями.По состоянию на 12.23 котировки безналичного «американца» все еще пребывали на отметке 26,96/26,98 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж, в котором, предположительно, принимает участие и регулятор.Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0067 UAH/USD, прибавив 2,83 коп.Наконец, около 12.03 на фоне не покинувших отметку 26,96/26,98 UAH/USD цен безналичного доллара межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с 26 февраля по спросу и по оферам прибавил по 10,0 коп.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 26 февраля по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1391, опустившись к $1,1377 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1380 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 февраля показал следующие широкие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,65/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 февраля спрос повысился на 8,0 коп., офера стали выше на 17,0 коп.), рубль - 0,404/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 10 пунктов, офера не изменились).На открытии торгов 27 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,65/30,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 февраля спрос повысился на 8,0 коп., офера стали выше на 17,0 коп.), рубль - 0,404/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 10 пунктов, офера не изменились).На старте торгов 27 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальных сделок не наблюдалось.Около 11.53 киевские дилеры, реагируя на выросшую динамику дополуденной коррекции рынка «зеленого» безнала, а также настроения местных клиентов, преимущественно «сдававших валюту», понизили действующие цены своего рынка: 26,95/27,00 UAH/USD, евро – 30,60/30,69 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о символических переменах в котировках (26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,409 UAH/RUB) и сохранении доминирования оптового клиентского «приноса» валюты.К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня немного «размылись», войдя в нисходящий тренд сообразно откату на «зеленом» межбанке: 26,95-96/27,00-02 UAH/USD, евро – 30,60/30,77 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая, хотя рынок сбалансированный.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,98/27,08 UAH/USD, евро – 30,65/30,77 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,409 UAH/RUB, Киев опт 26,95/27,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,95/27,05 UAH/USD, евро (опт) 30,60/30,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60/30,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,90/27,10 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 26,95/27,02 UAH/USD, розница – 26,90/27,05 UAH/USD; Запорожье – 26,97/27,07 UAH/USD; евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,409 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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