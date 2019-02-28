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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 28 лют, 2019 13:15 Итоги: Валюта 28.02.19

США в конгрессе, инвесторы также ожидают важную статистику.



По состоянию на 8.10 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на $1,35, или на 0,1%, до $1319,85 за унцию, ранее в ходе торгов показатель рос.



Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,02%, до $15,675 за унцию.



Глава Федрезерва США Джером Пауэлл во вторник и среду выступал перед конгрессом США - перед банковским комитетом, а также перед комитетом по финансовым услугам. В своих выступлениях Пауэлл повторил, что ФРС считает оправданным «терпеливый» подход к повышению базовой ставки, что было воспринято как смещение парадигмы регулятора США с ужесточения на более нейтральную позицию. Пауэлл также вновь заявил, что ФРС работает над планом по завершению программы сокращения активов на балансе регулятора позднее в текущем году.



По итогам заседания 29-30 января регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось. При этом Федрезерв отмечал, что, учитывая текущую экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление, он будет «терпелив» в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки. По данным CME Group, аналитики не прогнозируют повышение ставки в текущем году.



«Золото немного напоминает езду на велосипеде - нужно продолжать движение, чтобы сохранить равновесие; должна развиваться какая-то история, а на данный момент у нас ее нет», - такова симпатичная аналогия стратега по сырьевым товарам Macquarie Меттью Тёрнера.



В четверг вечером инвесторы ожидают важную статистику по США. Так, станет известен показатель роста ВВП США в IV квартале 2018 года. Аналитики ожидают, что индикатор, по первой оценке, составил 2,6% против 3,4% в третьем квартале. Значение роста ВВП оказывает влияние на курс доллара, к которому чувствительны котировки золота. Кроме того, этот индикатор учитывается ФРС при принятии решения по ставке.



Курс доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг на фоне заявлений главы Федрезерва, которые усилили ожидания более мягкой монетарной политики в США в этом году.



По состоянию на 07.20 Киева курс евро к доллару рос до $1,1378 за евро против $1,1369 за евро на закрытии в среду.



Курс доллара к иене опускался до ¥110,93 за доллар со ¥110,98.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 96,1 пункта.



Участники торгов оценивают заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который два дня подряд выступал в конгрессе. Из его заявлений о «терпеливом» подходе к принятию решений по монетарной политике инвесторы сделали вывод, что регулятор сделает паузу в повышении базовой ставки. Это оказывает давление на курс доллара.



В то же время спрос на доллар в качестве более надежного актива поддерживают комментарии торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, по словам которого пока слишком рано предсказывать итог торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.



Экономист National Australia Bank Джон Шарма сказал, что есть некоторая неопределенность относительно перспектив торгового соглашения между США и Китаем, и на этом фоне наблюдается спрос на доллар в качестве более безопасного актива.



Золото в среду продолжало снижаться.



Цены на золото в среду снизились третью сессию подряд, даже несмотря на неопределенность на финансовых рынках, оказывая давление на акции.



По итогам торгов на СОМЕХ апрельское золото упало на 7,30 долл., или на 0,6%, до $1321,20 за унцию. Согласно данным FactSet, золото достигло 10-месячного максимума в $1347,90 неделей ранее. С начала февраля золото потеряло 0,3%.



Майское серебро упало на 1% до $15,766 за унцию.



Июньский палладий подешевел на 2,8% до $1 477,20 за унцию, снизившись после того, как во вторник установил рекордную цену, превышающую $1500 .



Аналитики заявили, что угрожающая забастовка южноафриканских шахтеров усилила опасения в отношении поставок палладия на и без того напряженном рынке.

Апрельская платина выросла на 1,1% до $869,90 за унцию.

Майская медь закрылась на уровне $2,993 за фунт, прибавив 0,4%.



[b] «За прошедшую неделю золото немного потеряло свою привлекательность, что может свидетельствовать о том, что торговля стала немного избыточной и склонной к коррекции», - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка в Oanda. - «В долгосрочной перспективе, хотя я остаюсь быком по золоту, вопрос только в том, насколько серьезной будет коррекция. Ключевая поддержка здесь остается неизменной на уровне $1320 и $1300». [/b]



Фунт продолжил рост в среду, так как инвесторы все больше внимания уделяли растущей вероятности отсрочки крайнего срока по Brexit, установленного 29 марта.



Британская валюта удержала рост прошлых сессий, став одной из самых эффективных основных валют.



Вечером среды фунт торговался на уровне $1,3305 с $1,3252 во вторник в Нью-Йорке. В ходе сессии стерлинг достиг отметки $1,337, самого высокого уровня с июня 2018 года.



Фунт также укрепился по отношению к евро до £0,8544.



Пара евро-доллар завершила среду на отметке $1,1371, просев с $1,1391, цифры вторничного закрытия.



[b]Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 28 февраля повысился на 13,25 коп. и составил 65,8895 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, приподнявшийся во вторник относительно доллара на 0,81 коп., на торгах среды понизился на 1,02 коп. до уровня 26,9928 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 2,83 коп., составил 27,0067 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 27 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,005/27,030 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, просев около 10.02 Киева к отметке 26,99/27,01 UAH/USD в сопровождении ситуативного доминирования предложения СКВ. Однако уже к 10.25 эти локальные низы были выкуплены (предположительно, нерезидентами), вернув пару доллар-гривня на цифру 27,00/27,02, а спустя 33 минуты новые продажи доллара уронили его цену к 26,99/27,02 UAH/USD. На моменте продаж было больше, что сохранило нисходящий тренд пары, просевшей к 11.20 до 26,98/27,01 UAH/USD.



Игроки расставались с долларом, пытаясь выручить гривню для уплаты за приобретенные накануне облигации ОВГЗ на сумму 4,73 млрд. грн. Меж тем, регулятор, разместивший во вторник свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты, затруднил в этот день расчеты за госбумаги, изъяв на недолго с рынка сумму 17 522 млн. грн.

Совместные «мероприятия» Минфина, организовавшего 26-го аукцион ОВГЗ и Нацбанка нивелировали эффект от компенсации НДС Казначейством, которая, как ожидалось, перенасытит рынок гривневой ликвидностью. Этого не произошло, о чем дали понять упавшие с уровня 59 389,3 млн. грн. к отметке 54 184,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.



Тем временем, к 11.55 котировки доллара на межбанке понизились к 26,96/26,98 UAH/USD, «американца» надо было «спасать», и НБУ, придя на рынок, начал выкупать долларовые «излишки» мелкими партиями, остановив коррекцию на этой отметке до 14.00 Киева.



В это время регулятор оставил рынок, где снова продавцы СКВ оказались в большинстве, тотчас понизив курс доллара 26,945/26,975, а спустя час уже был на отметке 26,935/26,965 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 26,93/26,96 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 27 февраля.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9928 UAH/USD.[/b]



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,51% с 27,6883 UAH/USD до 26,9928 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 27 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,75/16,75% годовых (с 12.15 Киева – 15,75/16,75% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, основное подорожание «американца» состоялось в наиболее активную, дополуденную часть сессии, большей частью в расчете на рост гривневой ликвидности от Казначейства в ближайшей перспективе. Напомним, с 01 марта объем обязательных продаж экспортной выручки снизится с 50% до 30%, создавая риски дефицита предложения СКВ.



Во-вторых, в утренних покупках СКВ были замечены нерезиденты, которые, судя по всему, не стали откладывать сезон репатриации дивидендов на первые числа марта, опасаясь заметного подорожания «американца» на спросе импортеров и либерализации валютного рынка.



В-третьих, на стороне доллара 27 февраля играл регулятор, выкупая СКВ и спасая «американца» от коррекции.



В-четвертых, расчеты на значительное подорожание доллара в среду не оправдались из-за действий Минфина, разместившего 26-го ОВГЗ, регулятора, продавшего свои депосертификаты во вторник и, наконец, по причине заметного роста притока внешнеторговой выручки из-за рубежа, характерного для среды.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 февраля повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Во-вторых, игроки активно продавали СКВ ради гривни, требовавшейся для уплаты за приобретенные накануне гособлигации.



В-третьих, в сессии 27-го принял участие регулятор, выкупая с рынка долларовые излишки и «вливая» на рынок дефицитную гривню.



Рынок наличных вначале неспешно и с оглядкой, а после обеда отбросив все сомнения пошел вниз за нарастившим нисходящую динамику безналичным «американцем», по обыкновению не задумываясь о двух вещах: средневзвешенный курс безналичного доллара по итогам торгов 27 февраля вырос, а послеобеденное падение цен СКВ на межбанке сопровождалось нулевой, по сути, ликвидностью сделок. Дилеров «неформального» наличного рынка сложно в контексте вышеизложенного упрекнуть в непрофессионализме. Просто сработал принцип «клиент всегда прав». «Правота» заключалась в доминировании клиентского «приноса» нарастающим темпом из-за опасения «потерять на курсе». Полагаю, процесс катализировался близостью праздника с гендерной окраской, требующий значительных расходов сильной половины нашего населения на знаки внимания своим подругам. Вполне вероятно «сдававшие валюту» мужчины сегодня перестали рассчитывать на курсовой отскок «зеленого» безнала в недельной перспективе. И, вероятно, напрасно.



Меж тем, за исключением Запорожья, валютчикам которого так и не удалось по итогам дня преодолеть «перекос» в сторону клиентского «приноса», представители остальных системных центров валютообменного бизнеса доложили об итоговом равновесии спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня. Цена этого равновесия – заметное внутридневное снижение курса наличного «американца».



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-8,0 коп. (лидировали в откате рынки Харькова и Днепра), офера потеряли 3,0-9,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок Днепра).



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 2,0-7,0 коп., позиция «предложение» упала на 3,0-7,0 коп.



Не думаю, что послеобеденное «зеленое» «антиралли» в наличной паре доллар-гривня годится в качестве прогноза на ближайшую сессию валютного межбанка.

У безналичного доллара нет «базовых» оснований сохранять нисходящий тренд.

В первую очередь по причине оставшихся «недокомпенсированных» миллиардов гривень НДС, способных при определенных условиях (пассивность регулятора и пауза Минфина на рынке украинского госдолга), вызвать опережающий рост курса безналичного «американца». Не будем при этом забывать об импортерах, активность спроса которых наблюдается на самом финише месяца, а также «варягов», часть которых провела репетицию начала сезона репатриации дивидендов около 10.25 Киева, вызвав локальное подорожание «американца» на межбанке.



Кстати, не исключено, что в послеобеденном «утаптывании» курса безналичного доллара на межбанке в среду приняли участие готовящиеся к покупкам доллара в четверг именно эти участники рынка.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 27 февраля в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.



Так что на рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 27 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,90/26,98 UAH/USD, евро – 30,580/30,73 UAH/EUR, рубль – 0,403/0,409 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды с некоторым опозданием – реальные сделки появились ближе к 11.00 Киева в относительном равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня при незначительном преобладании клиентского предложения СКВ на фоне невысоких оборотов.



По мере развития событий на межбанке, все больше приобретавших «медвежий» «окрас», текущие котировки наличного доллара местными дилерами ревизовались со снижением.

Коррекция требовалась в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.



К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня немного «размылись», войдя в нисходящий тренд сообразно откату на «зеленом» межбанке: 26,95-96/27,00-02 UAH/USD, евро – 30,60/30,77 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая, хотя рынок сбалансированный.



После обеда на рынке Днепра установился нисходящий тренд, по образу и подобию безналичной пары доллар-гривня. Его сюда транслировали клиенты, более активно предлагавшие валюту и не особенно интересовавшиеся ликвидностью, сопровождавшей «баксопад» на валютном межбанке.



Дилеры «неформального» рынка Днепра «пошли на поводу» желаний клиентов, отчасти опережая их ради сохранения баланса покупок и продаж.



Это равновесие сохранилось до самого закрытия торгов, способствуя прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров мелкооптового и розничного сегмента Днепра «твердую четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 27 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера потеряли 9,0 коп.

Акцентирование внутридневной коррекции в оферах – следствие небезуспешных попыток дилеров розницы Днепра стимулировать клиентские покупки «американца», выравнивая спрос и предложение.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 7,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги 27 февраля в котором завершились уровнями 26,90/26,98 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 27-го с заметным опозданием, но, в целом, равновесной, хотя и низколиквидной торговлей.



До полудня вследствие «ползучего» снижения безналичной пары доллар-гривня на межбанке «неформалы» днепровского опта аккуратно дисконтировали действующие цены, стараясь немного опередить рынок, чтобы обеспечить его сбалансированность.



В результате этих мероприятий около 12. 07 Киева в оптовом сегменте «налички» Днепра действовали цены: 26,95-96/27,00-02 UAH/USD, евро – 30,60/30,77 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,410 UAH/RUB.

На указанный час оптовики отмечают баланс спроса и предложения на фоне низкой ликвидности торгов.



После обеда на рынке Днепра установился нисходящий тренд, по образу и подобию безналичной пары доллар-гривня. Его сюда транслировали клиенты, более активно предлагавшие валюту и не особенно интересовавшиеся ликвидностью, сопровождавшей «баксопад» на валютном межбанке.



Дилеры «неформального» рынка Днепра «пошли на поводу» желаний клиентов, отчасти опережая их ради сохранения баланса покупок и продаж.



Это равновесие сохранилось до самого закрытия торгов, способствуя прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», улучшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 27 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера упали на 9,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 26 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 7,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 февраля уровнями 30,58/30,73 UAH/EUR, констатировав в течение среды семикопеечное снижение бидов на фоне семнадцатикопеечного провала оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре просели на 2,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства системных центров валютообменного бизнеса в течение 27-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, реагируя на «ползучую» коррекцию «зеленого» безнала в дополуденную часть сессии, а также следуя настроениям клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и ускорившимся откатом курса СКВ на рынке безналичного «американца» после обеда.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 27-го не очень интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1378 к $1,1382, прибавив в течение указанного промежутка времени очень скромные 4 пункта.



Наши дилеры просто проигнорировали этот «привес», а учли внутридневное снижение наличного доллара и «за компанию» с ним понизили в течение среды и обе позиции наличного евро, акцентировав коррекцию в менее значимых оферах.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 27 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1391 пара евро-доллар с 03.00 Киева инициировала снижение, которое привело ее к началу европейской сессии рынка forex в локальную «яму»($1,1375).



Подобное случалось и ранее, поэтому, как и прежде, европейские торги парой евро-доллар начались около 09.00 Киева «с низов». Оттолкнувшись от этого минимума, евро начал ралли, которое уже около 13.30 «вознесло» его немного выше концептуальнозначимого уровня $1,1400.

На этой вершине пара евродоллар не засиделась, вскоре начав коррекцию, уронившую пару около 15.00 на цифру $1,1383. Вскоре рынок пары евро-доллар «занервничал», пара евро-доллар начала совершать разнополярные колебания в диапазоне $1,1375-1,1390, не покидая его до 18.30 Киева.



В указанный час произошло динамичное падение евро в рамки коридора $1,1363-1,1372, который пара евро-доллар не покидала до 21.00…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары фунт-доллар в среду вырос по состоянию на 14.25 Киева на 100 пунктов до отметки $1,3334, максимальной с июля прошлого года.



Пара евро-фунт опустилась на 50 пунктов до уровня £0,8541, самого низкого с мая 2017 года.



Курс пары фунт-иена поднялся с уровня ¥146,14 до ¥147,30, максимальной отметки с ноября прошлого года.



Поддержку курсу фунта продолжает оказывать снижение вероятности того, что Великобритания выйдет из ЕС без какого-либо соглашения.



Пара евро-доллар выросла jоколо 13.30 Киева до отметки $1,1402, максимальной за последние три недели. Давление на курс доллара оказывают вчерашние данные в США, свидетельствующие о значительном снижении деловой активности в сфере строительства. Аналитики связывают данное снижение с ростом уровня основных процентных ставок в США. Очевидно, что Комитет по денежной политике ФРС США будет вынужден учитывать эту информацию при принятии дальнейших решений.



Пара австралийский доллар-доллар США упала с уровня $0,7197 до $0,7150. Несмотря на общее ослабление курса американского доллара, против австралийской валюты доллар США вырос. Давление на курс австралийского доллара оказали данные, свидетельствующие о продолжающемся значительном снижении объемов строительства в стране.



Глава Бундесбанка Вайдманн заявил, что не следует быть излишне пессимистичными относительно наблюдаемого замедления темпов экономического роста. Вайдманн отметил, что среднесрочные перспективы роста немецкой экономики не вызывают сомнений.



Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии заявил сегодня, что во второй половине года необходимо будет продолжить процесс уменьшения объемов добычи нефти. Цена на нефть марки Brent выросла в четверг на доллар до уровня $66,40 за баррель.



Спустя час доллар США слабо меняется в паре с евро в ходе торгов в среду, при этом фунт стерлингов торгуется близко к максимальному уровню за несколько месяцев.



Пара евро-доллар к 15.15 Киева торгуется на уровне $1,1388 по сравнению с $1,1389 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно японской составляет ¥110,55 против ¥110,59 накануне, курс евро к иене - 125,89 иены по сравнению с ¥125,95 по итогам предыдущих торгов.



Индекс доллара WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,05%.



Участники валютного рынка оценивают заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который накануне благоприятно оценил ситуацию в экономике, отметив, однако, что наличие ряда «противоречивых тенденций и сигналов» оправдывает январское решение центробанка «проявить терпение» при принятии дальнейших решений относительно изменения базовой процентной ставки.



Во вторник Дж.Пауэлл выступал в Сенате, а в среду он представит свой доклад в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.



Фунт стерлингов тем временем торгуется на уровне $1,3321 против $1,3252 по итогам торгов во вторник, приближаясь к максимальной отметке с июня 2018 года.



Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении провести второе голосование в парламенте по соглашению о выходе из ЕС не позднее 12 марта. Если предложение по Brexit будет отклонено, Т.Мэй, по ее словам, позволит парламентариям проголосовать по вопросу о том, может ли Соединенное Королевство покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем.



Итак, председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник выступил перед банковским комитетом Сената США с докладом о монетарной политике. Ничего особенно нового или неожиданного он не сказал.



Пауэлл позитивно оценил ситуацию в экономике США, отметив, что реальный рост ВВП в прошлом году составил около 3% благодаря значительному увеличению потребительских расходов и инвестиций предприятий на фоне прироста рабочих мест в среднем на 223 тыс. в месяц.



ФРС ожидает, что в текущем году экономика продолжит расти «уверенными темпами», хотя и чуть медленнее, чем в 2018 г. По оценке председателя ФРС, ввиду недавнего снижения цен на энергоносители инфляция в стране может опуститься еще ниже, увеличив отрыв от целевого 2%-го уровня.



Вместе с тем Пауэлл сделал оговорку о том, что регулятор в последние месяцы наблюдает «разнонаправленные тенденции и противоречивые сигналы», в том числе волатильность на финансовых рынках, ухудшающую условия для дальнейшего повышения экономической активности, а также замедление роста ВВП в Китае и еврозоне.

В более долгосрочной перспективе глава ФРС видит риски, связанные с более низкими темпами увеличения производительности труда, остановкой роста реальных доходов и чрезмерным наращиванием федерального долга.



По словам Пауэлла, степень и сроки дальнейшего повышения процентных ставок будут зависеть от поступающей макроэкономической статистики и изменений в прогнозах, а также от ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках.



Федрезерв полагает, что с учетом «сдержанной» инфляции вполне обоснован «терпеливый подход» к принятию решений в сфере монетарной политики.



Полагаю, главный вывод из этих комментариев заключается в том, что количество внутренних и внешних факторов, которые должны сойтись и дать основание для повышения ставки по федеральным фондам, слишком велико, и поэтому регулятор, как нам представляется, вполне готов к тому, что в этом году повышать ставки ему уже не придется.



Такой подход закладывается денежным рынком, о чем свидетельствует тот факт, что в последние месяцы ставки Libor в США снижаются (пиковые значения 3- и 6-месячной ставок были зафиксированы в декабре прошлого года). Тем временем баланс ФРС с середины 2018 г. сократился примерно на $310 млрд. и на данный момент составляет $4,0 трлн. (около 20% ВВП).



В свою очередь остатки средств американских банков на счетах в ФРС относительно пика, достигнутого в 2014 г., снизились примерно на $1,2 трлн., или более чем на 40%.



«Классический переход» от количественного смягчения к количественному ужесточению предполагает соответствующий разворот в динамике цен на финансовые активы – иными словами, если на фоне количественного смягчения их котировки росли, то в условиях сокращения баланса ФРС они должны начать снижаться.

Однако Федрезерв намерен поддерживать свой баланс на уровне, превышающем докризисные $0,8 трлн.



Большинство профильных гуру ожидают, что баланс регулятора останется выше $2,5 трлн., а свободные резервы банков не опустятся ниже $1,2 трлн., что, с одной стороны, покрывает потребности банков в ликвидности, а с другой – позволяет ФРС более эффективно осуществлять операции на денежном рынке. При таком положении дел эффект от количественного ужесточения, особенно с точки зрения рынка акций, должен носить и пока действительно носит ограниченный характер.



Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард (голосующий член FOMC, сторонник мягкой монетарной политики) высказал мнение, что с макроэкономической точки зрения эффект от сокращения баланса ФРС будет относительно небольшим. Тезис Булларда состоит в том, что в условиях близкой к нулю ключевой ставки эффект от реализации программы количественного смягчения в основном носил «сигнальный характер».

Иными словами, когда Федрезерв покупал облигации, участники рынка воспринимали это в первую очередь как указание на то, что в течение длительного времени процентные ставки будут оставаться низкими. Теперь, когда ставка по федеральным фондам значительно выше нуля, этот «сигнальный канал» перестал работать.



Однако до уровня, который можно было бы считать условно «нормальным», ключевой ставке еще далеко.



Если обратиться к истории, то в предыдущие периоды рецессии в экономике США ставка по федеральным фондам опускалась в среднем примерно на 550 бп относительно пиковых значений. Вплоть до последнего финансового кризиса, разразившегося в 2007 г., все рецессии в американской экономике после Второй мировой войны были относительно короткими и достаточно скромными по своему масштабу. Что касается нынешней восходящей фазы экономического цикла, то она оказалась не только одной из самых длинных (если она продлится до июня, то действительно станет самой длинной), но и одной из наиболее слабых.

Мы не исключаем, что, «бесконечная стагнация» – это и есть «новая норма», и если это так, то с точки зрения амплитуды процентных ставок их нынешний цикл будет кардинально отличаться от того, что нам доводилось наблюдать до сих пор.



Это может быть связано с влиянием более высоких уровней долга, особенно в американском корпоративном секторе (где он преимущественно привлекался не для инвестиций в реальные активы, а для осуществления обратного выкупа акций). В результате текущий уровень реальной равновесной процентной ставки (R-Star в терминологии ФРС), который Федрезерв оценивает примерно в 0,75%, предполагает значение номинальной равновесной ставки в 2,75% (реальная равновесная ставка плюс 2%-я цель по инфляции). На данный момент целевой диапазон ставки по федеральным фондам составляет 2,25–2,50%.



Авторы недавно опубликованного исследования Low Interest Rates, Market Power, and Productivity Growth приходят к следующему выводу: низкие процентные ставки дают дополнительные преимущества отраслевым лидерам, тем самым способствуя повышению концентрации рынка, и этот эффект усиливается по мере приближения ставок к нулевой отметке. Это объясняет, почему снижение долгосрочных процентных ставок сопровождалось ростом концентрации рынка, снижением динамизма, увеличением разрыва в показателях производительности труда между отраслевыми лидерами и всеми остальными, а также общим замедлением роста производительности.



Иными словами, длительное сохранение низких процентных ставок из решения проблемы само превратилось в проблему.



В большинстве крупнейших экономик мира рыночные индикаторы инфляционных ожиданий указывают на вероятное сохранение низкой инфляции на протяжении длительного периода времени. Несмотря на старания центральных банков, этим странам так и не удалось выбраться из ловушки медленного экономического роста и низкой инфляции и заставить инвесторов с низким аппетитом к риску отказаться от ставки на наличные денежные средства как основной финансовый актив.



Темпы роста денежной массы в ведущих экономиках остаются сравнительно низкими. В частности, согласно опубликованным 27 февраля данным, монетарный агрегат М3 еврозоны в январе вырос всего на 3,8%. И если исходить из того, что в долгосрочной перспективе повышение темпов роста денежной массы ведет к эквивалентному увеличению номинального ВВП, из сказанного выше следует, что монетарное стимулирование было неэффективным.



В США оборачиваемость денежной массы находится в долгосрочном нисходящем тренде, а рост спроса на кредиты замедляется. Экономический же цикл, как правило, следует за циклом кредитования.



Думается, в этом году глобальной рецессии удастся избежать. Темпы роста экономики США могут приблизиться к 1%, особенно в свете уменьшения эффекта от реализованной в прошлом году программы фискального стимулирования «имени Трампа».

Такие индикаторы экономической активности, как данные о количестве домов, начатых строительством, продажах автомобилей и объеме заказов на средства производства, судя по всему, уже прошли свои высшие точки.



Заметных свидетельств восстановления в еврозоне не наблюдается, а над Германией, Италией и Францией нависла угроза рецессии.



Все выше изложенное, полагаю, исчерпывающе поясняет упорное нежелание основной валютной пары мирового рынка forex евро-доллар выходить из диапазона $1,1320-1,1390.



Мы по-прежнему полагаем, что из боковика последней недели пара евро-доллар выйдет вверх. И пойдет не только выше отметки $1,14, но, возможно, даже и выше $1,15.



Это движение, полагаю, будет иметь чисто спекулятивную природу. С фундаментальной точки зрения, учитывая весь тот негатив, который вышел по экономике еврозоны в последние месяцы, учитывая тот факт, что Италия попала в рецессию, а Германия едва избежала аналогичного, было достаточно оснований для того, чтобы евро прорвал отметку $1,12 в феврале и ушел вниз. Но рынок имеет свойство периодически двигаться алогично.



Видимо, возврат к $1,145 или даже чуть выше необходим для очередного сбора стопов.



Пауэлл с одной стороны дал понять, что в ближайшие месяцы ФРС не собирается повышать ставку, а с другой стороны сообщил, что дела в экономике США идут неплохо. Однако мы бы не стали обманываться – все идет к тому, что мировая экономика замедляется, приближается конец 10-летнего экономического цикла. Так что пусть из 7-дневного боковика евро-доллар выйдет вверх, но из 10-месячного боковика мы ждем выхода все-таки вниз.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 27-го уровнями 30,58/30,73 UAH/EUR, констатировав при этом в течение среди семикопеечное снижение бидов на фоне семнадцатикопеечного падения оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение среды по обеим позициям по 10 пунктов.



Торги рублем 27 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,403/0,409 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля на наличном рынке Днепра упали на 20 пунктов, офера стали ниже на 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по потерявшим по 2,0 коп. с закрытия вторника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 февраля по спросу понизился на 20 пунктов, потеряв 10 пунктов по предложению.



Попытка роста курса безналичного доллара на торгах украинского валютного межбанка стала следствием двух обстоятельств: мероприятиями Казначейства, компенсировавшего НДС миллиардными партиями и откровенного лоббирования «американца» нашим регулятором, который поддерживал доллар гривневыми интервенциями в первой половине сессии. Последнее было необходимо, поскольку игроки межбанка достаточно активно продавали СКВ ради гривни, которая требовалась для уплаты за приобретенные на вторничном аукционе Минфина ОВГЗ.

Кроме того, как и ожидалось, регулятор в ожидании роста гривневой ликвидности от Казначейства, во вторник разместил свои «короткие» (overnight) депосертификаты на сумму 17 522 млн. грн., существенно затруднив расчет за купленные госбумаги 26 февраля.



Таким образом, пока «тревожные» ожидания заметного курсового отскока безналичного «американца» на «щедрости» Казначейства не оправдываются.



Нельзя сказать, что в действиях НБУ по «связыванию» гривневой ликвидности присутствует 100% позитива, хотя в этом контексте регулятор «формально» чист, с одной стороны пополняя свои резервы валютой, с другой, удерживая курс пары доллар-гривня от чрезмерной динамики. Как и написано в его «должностных обязанностях». При этом. «связывая» гривневые излишки, НБУ опосредованно контролирует часть инфляции монетарного «происхождения».



Текущий восходящий тренд рынка безналичного доллара высоковероятно сохранится на ближайших торгах межбанка, когда гривневые вбросы Казначейства будут поддержаны спросом на СКВ со стороны импортеров, к которым вполне могут присоединиться и нерезиденты.



У безналичного доллара нет «базовых» оснований сохранять нисходящий тренд, темп которого вырос после обеда среды.



В первую очередь по причине оставшихся «недокомпенсированных» миллиардов гривень НДС, способных при определенных условиях (пассивность регулятора и пауза Минфина на рынке украинского госдолга), вызвать опережающий рост курса безналичного «американца». Не будем при этом забывать об импортерах, активность спроса которых наблюдается на самом финише месяца, а также «варягов», часть которых провела репетицию начала сезона репатриации дивидендов около 10.25 Киева, вызвав локальное подорожание «американца» на межбанке.



Кстати, не исключено, что в послеобеденном «утаптывании» курса безналичного доллара на межбанке в среду приняли участие готовящиеся к покупкам доллара в четверг именно эти участники рынка.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,88/26,91 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно об очередном «сжатии» рынка гривневой ликвидности.

Во всяком случае, на это указывало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 184,0 млн. грн. к отметке 52 043,8 млн. грн.



Похоже, регулятор снова «подсуетился», пытаясь монетарными рычагами «смягчить» возможные «бычьи неприятности» пары доллар-гривня на последних порциях компенсации НДС Казначейством.



Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.03 понизились к 26,86/26,90 UAH/USD, по всей видимости, «отвечая» на состояние дел с гривневой ликвидностью. На моменте ситуативное преобладание оферов, опустившее цену СКВ.





К 10.41 Киева на межбанке нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня привел ее к цифре 26,82/26,85 UAH/USD. На моменте преобладание оферов «американца».



На 10.48 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,81/26,83 UAH/USD, ведомые преобладавшими продажами СКВ. «На рынке продавцов столько, что за мелкими купюрами СКВ на полу никто не наклоняется», - заметил наш консультант.



Попытки регулятора в дебюте торгов гривневыми интервенциями остановить массовые продажи СКВ ради гривни для уплаты налогов по семи пунктам уже в пятницу, 01 марта, не увенчались успехом.



По состоянию на 11.07 котировки безналичного доллара приостановили снижение, консолидировавшись на отметке 26,80/26,84 UAH/USD.



Дополуденное динамичное падение курса безналичного «американца», ставшее следствием приближения очередного фискального периода, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые не тронулись с отметки 15,75/16,75% годовых.



Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Привлеченные «медвежьей» суетой, на межбанк около 10.24 подтянулись нерезиденты, инициировав покупки упавшей в цене валюты. Это подняло цену «американца» на указанное время до 26,83/26,85 UAH/USD.



К 11.51 Киева котировки доллара на межбанке выросли на покупках «варягов» до 26,85/26,86 UAH/USD, сузив спред. Очевидно, «страждущие» гривни и нерезиденты «нашли друг друга». Об этом свидетельствует текущая сбалансированность рынка.



По состоянию на 12.21 котировки безналичного «американца» немного растянули спред, оказавшись на отметке 26,85/26,87 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,8546 UAH/USD, потеряв 15,21 коп.



Наконец, около 12.53 на фоне вернувшихся к отметке 26,85/26,86 UAH/USD цен безналичного доллара межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 27 февраля по спросу и по оферам не изменился.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 27 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1369, повысившись к $1,1382 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к отметке $1,1378 на открытии торгов в Европе. Кстати, в 09.30 и 09.40 по Киева пара евро-доллар образовала двойную вершину, которая, как известно, не сулит ничего хорошего евро в самое ближайшее время.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 февраля показал следующие широкие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 13,0 коп., офера потеряли 14,0 коп.), евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 февраля спрос понизился на 15,0 коп., офера стали ниже на 20,0 коп.), рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).



На открытии торгов 28 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась двусторонняя низколиквидная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 13,0 коп., офера потеряли 14,0 коп.), евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 февраля спрос понизился на 15,0 коп., офера стали ниже на 20,0 коп.), рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).



На старте торгов 28 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе.



Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на смену настроения на торгах валютного межбанка, приостановили коррекцию наличного «американца», консолидировав его цену на уровне: 26,88/26,93 UAH/USD, евро – 30,50/30,59 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении – доминировавший с утра клиентский «принос» розничных партий валюты сменился оптовым равновесием. На моменте масштабные сделки еще редки, но объемы выросли.

На этом фоне в городе действовали цены: 26,85/26,93 UAH/USD, евро – 30,50/30,68 UAH/EUR, рубль 0,403/0,408 UAH/RUB.



К 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня немного повысились, реагируя на перемены в настроениях безналичной пары доллар-гривня: 26,87/26,93 UAH/USD, евро – 30,570/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя рынок сбалансированный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 28 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,60/30,68 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,408 UAH/RUB, Киев опт 26,95/27,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,95/27,05 UAH/USD, евро (опт) 30,60/30,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60/30,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,05 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 26,88/26,93 UAH/USD, розница – 26,85/26,96 UAH/USD; Запорожье – 26,90/26,96 UAH/USD; евро – 30,50/30,68 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,408 RUB/USD.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , http://www.forexpf.ru , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 https://mycredit.in.ua/ru ,

http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ , Цена на золото в четверг утром снижается после выступления главы ФедрезерваСША в конгрессе, инвесторы также ожидают важную статистику.Курс доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг на фоне заявлений главы Федрезерва, которые усилили ожидания более мягкой монетарной политики в США в этом году.Золото в среду продолжало снижаться.Цены на золото в среду снизились третью сессию подряд, даже несмотря на неопределенность на финансовых рынках, оказывая давление на акции.[/b]Фунт продолжил рост в среду, так как инвесторы все больше внимания уделяли растущей вероятности отсрочки крайнего срока по Brexit, установленного 29 марта.Британская валюта удержала рост прошлых сессий, став одной из самых эффективных основных валют.Вечером среды фунт торговался на уровне $1,3305 с $1,3252 во вторник в Нью-Йорке. В ходе сессии стерлинг достиг отметки $1,337, самого высокого уровня с июня 2018 года.Фунт также укрепился по отношению к евро до £0,8544.Пара евро-доллар завершила среду на отметке $1,1371, просев с $1,1391, цифры вторничного закрытия.[/b]С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,51% с 27,6883 UAH/USD до 26,9928 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 27 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,75/16,75% годовых (с 12.15 Киева – 15,75/16,75% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 27 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, основное подорожание «американца» состоялось в наиболее активную, дополуденную часть сессии, большей частью в расчете на рост гривневой ликвидности от Казначейства в ближайшей перспективе. Напомним, с 01 марта объем обязательных продаж экспортной выручки снизится с 50% до 30%, создавая риски дефицита предложения СКВ.Во-вторых, в утренних покупках СКВ были замечены нерезиденты, которые, судя по всему, не стали откладывать сезон репатриации дивидендов на первые числа марта, опасаясь заметного подорожания «американца» на спросе импортеров и либерализации валютного рынка.В-третьих, на стороне доллара 27 февраля играл регулятор, выкупая СКВ и спасая «американца» от коррекции.В-четвертых, расчеты на значительное подорожание доллара в среду не оправдались из-за действий Минфина, разместившего 26-го ОВГЗ, регулятора, продавшего свои депосертификаты во вторник и, наконец, по причине заметного роста притока внешнеторговой выручки из-за рубежа, характерного для среды.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 27 февраля повысились, имея для этого следующие основания.Во-первых, заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже.Во-вторых, игроки активно продавали СКВ ради гривни, требовавшейся для уплаты за приобретенные накануне гособлигации.В-третьих, в сессии 27-го принял участие регулятор, выкупая с рынка долларовые излишки и «вливая» на рынок дефицитную гривню.Рынок наличных вначале неспешно и с оглядкой, а после обеда отбросив все сомнения пошел вниз за нарастившим нисходящую динамику безналичным «американцем», по обыкновению не задумываясь о двух вещах: средневзвешенный курс безналичного доллара по итогам торгов 27 февраля вырос, а послеобеденное падение цен СКВ на межбанке сопровождалось нулевой, по сути, ликвидностью сделок. Дилеров «неформального» наличного рынка сложно в контексте вышеизложенного упрекнуть в непрофессионализме. Просто сработал принцип «клиент всегда прав». «Правота» заключалась в доминировании клиентского «приноса» нарастающим темпом из-за опасения «потерять на курсе». Полагаю, процесс катализировался близостью праздника с гендерной окраской, требующий значительных расходов сильной половины нашего населения на знаки внимания своим подругам. Вполне вероятно «сдававшие валюту» мужчины сегодня перестали рассчитывать на курсовой отскок «зеленого» безнала в недельной перспективе. И, вероятно, напрасно.Меж тем, за исключением Запорожья, валютчикам которого так и не удалось по итогам дня преодолеть «перекос» в сторону клиентского «приноса», представители остальных системных центров валютообменного бизнеса доложили об итоговом равновесии спроса и предложения в наличной паре доллар-гривня. Цена этого равновесия – заметное внутридневное снижение курса наличного «американца».В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-8,0 коп. (лидировали в откате рынки Харькова и Днепра), офера потеряли 3,0-9,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок Днепра).По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» понизились на 2,0-7,0 коп., позиция «предложение» упала на 3,0-7,0 коп.Не думаю, что послеобеденное «зеленое» «антиралли» в наличной паре доллар-гривня годится в качестве прогноза на ближайшую сессию валютного межбанка.У безналичного доллара нет «базовых» оснований сохранять нисходящий тренд.В первую очередь по причине оставшихся «недокомпенсированных» миллиардов гривень НДС, способных при определенных условиях (пассивность регулятора и пауза Минфина на рынке украинского госдолга), вызвать опережающий рост курса безналичного «американца». Не будем при этом забывать об импортерах, активность спроса которых наблюдается на самом финише месяца, а также «варягов», часть которых провела репетицию начала сезона репатриации дивидендов около 10.25 Киева, вызвав локальное подорожание «американца» на межбанке.Кстати, не исключено, что в послеобеденном «утаптывании» курса безналичного доллара на межбанке в среду приняли участие готовящиеся к покупкам доллара в четверг именно эти участники рынка.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 27 февраля в общих чертах отражает картину среды на украинском рынке наличных.Так что на рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 27 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,90/26,98 UAH/USD, евро – 30,580/30,73 UAH/EUR, рубль – 0,403/0,409 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды с некоторым опозданием – реальные сделки появились ближе к 11.00 Киева в относительном равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня при незначительном преобладании клиентского предложения СКВ на фоне невысоких оборотов.По мере развития событий на межбанке, все больше приобретавших «медвежий» «окрас», текущие котировки наличного доллара местными дилерами ревизовались со снижением.Коррекция требовалась в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс спрос/предложение.К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня немного «размылись», войдя в нисходящий тренд сообразно откату на «зеленом» межбанке: 26,95-96/27,00-02 UAH/USD, евро – 30,60/30,77 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая, хотя рынок сбалансированный.После обеда на рынке Днепра установился нисходящий тренд, по образу и подобию безналичной пары доллар-гривня. Его сюда транслировали клиенты, более активно предлагавшие валюту и не особенно интересовавшиеся ликвидностью, сопровождавшей «баксопад» на валютном межбанке.Дилеры «неформального» рынка Днепра «пошли на поводу» желаний клиентов, отчасти опережая их ради сохранения баланса покупок и продаж.Это равновесие сохранилось до самого закрытия торгов, способствуя прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров мелкооптового и розничного сегмента Днепра «твердую четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.В течение 27 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера потеряли 9,0 коп.Акцентирование внутридневной коррекции в оферах – следствие небезуспешных попыток дилеров розницы Днепра стимулировать клиентские покупки «американца», выравнивая спрос и предложение.По сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 7,0 коп., офера стали ниже на 6,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги 27 февраля в котором завершились уровнями 26,90/26,98 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 27-го с заметным опозданием, но, в целом, равновесной, хотя и низколиквидной торговлей.До полудня вследствие «ползучего» снижения безналичной пары доллар-гривня на межбанке «неформалы» днепровского опта аккуратно дисконтировали действующие цены, стараясь немного опередить рынок, чтобы обеспечить его сбалансированность.В результате этих мероприятий около 12. 07 Киева в оптовом сегменте «налички» Днепра действовали цены: 26,95-96/27,00-02 UAH/USD, евро – 30,60/30,77 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,410 UAH/RUB.На указанный час оптовики отмечают баланс спроса и предложения на фоне низкой ликвидности торгов.После обеда на рынке Днепра установился нисходящий тренд, по образу и подобию безналичной пары доллар-гривня. Его сюда транслировали клиенты, более активно предлагавшие валюту и не особенно интересовавшиеся ликвидностью, сопровождавшей «баксопад» на валютном межбанке.Дилеры «неформального» рынка Днепра «пошли на поводу» желаний клиентов, отчасти опережая их ради сохранения баланса покупок и продаж.Это равновесие сохранилось до самого закрытия торгов, способствуя прогрессу на участке ликвидности. Обороты, заслужив от дилеров оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», улучшили показатели предыдущей сессии.На протяжении 27 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре понизились на 8,0 коп., офера упали на 9,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 26 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 7,0 коп., офера потеряли 6,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 февраля уровнями 30,58/30,73 UAH/EUR, констатировав в течение среды семикопеечное снижение бидов на фоне семнадцатикопеечного провала оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре просели на 2,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства системных центров валютообменного бизнеса в течение 27-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, реагируя на «ползучую» коррекцию «зеленого» безнала в дополуденную часть сессии, а также следуя настроениям клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и ускорившимся откатом курса СКВ на рынке безналичного «американца» после обеда.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 27-го не очень интересовал клиентов.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 27-го уровнями 30,58/30,73 UAH/EUR, констатировав при этом в течение среди семикопеечное снижение бидов на фоне семнадцатикопеечного падения оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», потеряв в течение среды по обеим позициям по 10 пунктов.Торги рублем 27 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,403/0,409 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля на наличном рынке Днепра упали на 20 пунктов, офера стали ниже на 10 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», повысила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по потерявшим по 2,0 коп. с закрытия вторника спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 февраля по спросу понизился на 20 пунктов, потеряв 10 пунктов по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,88/26,91 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно об очередном «сжатии» рынка гривневой ликвидности.Во всяком случае, на это указывало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 54 184,0 млн. грн. к отметке 52 043,8 млн. грн.Похоже, регулятор снова «подсуетился», пытаясь монетарными рычагами «смягчить» возможные «бычьи неприятности» пары доллар-гривня на последних порциях компенсации НДС Казначейством.Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.03 понизились к 26,86/26,90 UAH/USD, по всей видимости, «отвечая» на состояние дел с гривневой ликвидностью. На моменте ситуативное преобладание оферов, опустившее цену СКВ.К 10.41 Киева на межбанке нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня привел ее к цифре 26,82/26,85 UAH/USD. На моменте преобладание оферов «американца».На 10.48 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 26,81/26,83 UAH/USD, ведомые преобладавшими продажами СКВ. «На рынке продавцов столько, что за мелкими купюрами СКВ на полу никто не наклоняется», - заметил наш консультант.Попытки регулятора в дебюте торгов гривневыми интервенциями остановить массовые продажи СКВ ради гривни для уплаты налогов по семи пунктам уже в пятницу, 01 марта, не увенчались успехом.По состоянию на 11.07 котировки безналичного доллара приостановили снижение, консолидировавшись на отметке 26,80/26,84 UAH/USD.Дополуденное динамичное падение курса безналичного «американца», ставшее следствием приближения очередного фискального периода, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые не тронулись с отметки 15,75/16,75% годовых.Эта застывшая динамика противоречит заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Привлеченные «медвежьей» суетой, на межбанк около 10.24 подтянулись нерезиденты, инициировав покупки упавшей в цене валюты. Это подняло цену «американца» на указанное время до 26,83/26,85 UAH/USD.К 11.51 Киева котировки доллара на межбанке выросли на покупках «варягов» до 26,85/26,86 UAH/USD, сузив спред. Очевидно, «страждущие» гривни и нерезиденты «нашли друг друга». Об этом свидетельствует текущая сбалансированность рынка.По состоянию на 12.21 котировки безналичного «американца» немного растянули спред, оказавшись на отметке 26,85/26,87 UAH/USD. На моменте относительное равновесие покупок и продаж.Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,8546 UAH/USD, потеряв 15,21 коп.Наконец, около 12.53 на фоне вернувшихся к отметке 26,85/26,86 UAH/USD цен безналичного доллара межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с 27 февраля по спросу и по оферам не изменился.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 27 февраля по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1369, повысившись к $1,1382 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к отметке $1,1378 на открытии торгов в Европе. Кстати, в 09.30 и 09.40 по Киева пара евро-доллар образовала двойную вершину, которая, как известно, не сулит ничего хорошего евро в самое ближайшее время.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 февраля показал следующие широкие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 13,0 коп., офера потеряли 14,0 коп.), евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 февраля спрос понизился на 15,0 коп., офера стали ниже на 20,0 коп.), рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).На открытии торгов 28 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась двусторонняя низколиквидная торговля.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 13,0 коп., офера потеряли 14,0 коп.), евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 февраля спрос понизился на 15,0 коп., офера стали ниже на 20,0 коп.), рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).На старте торгов 28 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе.Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на смену настроения на торгах валютного межбанка, приостановили коррекцию наличного «американца», консолидировав его цену на уровне: 26,88/26,93 UAH/USD, евро – 30,50/30,59 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.По состоянию на 12.02 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о переменах в настроении – доминировавший с утра клиентский «принос» розничных партий валюты сменился оптовым равновесием. На моменте масштабные сделки еще редки, но объемы выросли.На этом фоне в городе действовали цены: 26,85/26,93 UAH/USD, евро – 30,50/30,68 UAH/EUR, рубль 0,403/0,408 UAH/RUB.К 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня немного повысились, реагируя на перемены в настроениях безналичной пары доллар-гривня: 26,87/26,93 UAH/USD, евро – 30,570/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя рынок сбалансированный.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 28 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,90/27,00 UAH/USD, евро – 30,60/30,68 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,408 UAH/RUB, Киев опт 26,95/27,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,95/27,05 UAH/USD, евро (опт) 30,60/30,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60/30,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,05 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 26,88/26,93 UAH/USD, розница – 26,85/26,96 UAH/USD; Запорожье – 26,90/26,96 UAH/USD; евро – 30,50/30,68 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,408 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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