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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Вів 26 лют, 2019 13:20 Итоги: Валюта 26.02.19



По состоянию на 7.30 Киева цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $2,15, или на 0,16%, до $1331,65 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 0,27%, до $15,87 за унцию.



Поддержку стоимости металла оказывает курс доллара. Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) во вторник снижается на 0,04%, до 96,37 пункта. В то же время это уже третья подряд торговая сессия, когда индекс доллара снижается. За это время он уже потерял 0,4%.



Кроме того, золото во вторник восстанавливает свои позиции после снижения днем ранее на 0,3%, произошедшего на фоне сокращения спроса на более надежные активы в свете надежд на скорое решение торгового конфликта США и Китая. Исполнительный вице-президент Gold Mining Inc Джефф Райт считает, что текущая ситуация с перспективами торгового соглашения США и КНР оказала давление на стоимость золота, но «это не решающий фактор, учитывая спрос со стороны Китая на физический металл».



Курс фунта стерлингов продолжает расти к доллару во вторник утром, торгуясь в районе максимальных отметок с конца января, на фоне новостей о возможном переносе даты выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) с конца марта на более поздний срок.



По состоянию на 07.15 Киева курс фунта к доллару рос до $1,313 с $1,3095 за фунт на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов вторника показатель достигал $1,315, что является максимальной отметкой с 31 января.



Курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в $1,1358.



Курс доллара к иене снижался до ¥110,81 за доллар со ¥111,06.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 96,38 пункта.



Участники торгов отыгрывают появившиеся в понедельник новости вокруг запланированного на 29 марта отделения Великобритании от Евросоюза (Brexit).



Ситуация сложилась таким образом, что британский парламент отказывается утверждать текст предлагаемого правительством соглашения, повышая риск выхода из ЕС без «сделки.



В понедельник глава Евросовета Дональд Туск заявил, что в сложившейся ситуации считает рациональным перенести дату отделения Великобритании от Евросоюза на более поздний срок.

Старший валютный стратег Daiwa Securities Юкио Исидзуки отметил, что уже давно стало понятно, что будет трудно уложиться в срок до 29 марта. При этом в понедельник британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания и страны ЕС настроены на осуществление Brexit без задержек.



Цены на золото снизились в понедельник на фоне широкого роста мировых фондовых рынков в связи с прогрессом в торговых переговорах США и Китая.



По итогам торгов на СОМЕХ фьючерсы на золото с апрельской поставкой потеряли $3,30, или 0,3%, до $1 329,50 за унцию, после того как золото в пятницу продемонстрировало недельный рост на 0,8%.



Мартовское серебро потеряло 8,4 цента, или 0,5%, до $15,83 за унцию, после того, как этот металл продемонстрировал еженедельный рост на 1,1%.



Доллар также торговался с незначительными изменениями, индекс доллара США USDX практически не изменился и составил 96,495 пункта.



За последние несколько недель золото показывало «незначительную фиксацию прибыли вместе с сохраняющимся аппетитом к риску акций на широком рынке США», - сказал Джефф Райт из GoldMining Inc. - «Нынешняя ситуация и сигнал о неизбежности Торгового соглашения между США и Китаем способствует, но не является решающим фактором, учитывая интерес Китая к физическому золоту, что может поддержать цены на металл».



Фьючерсы на палладий продлили свой рост до нового рекорда. Мартовский палладий прибавил 2,4% до $1 496,50 за унцию. Платина с апрельским контрактом выросла на 0,9% до $853,60 за унцию.



Доллар США в понедельник немного откатился в своем росте, поскольку его конкуренты оставались сильными на фоне оптимизма по поводу торговых отношений США и Китая.



«Ожидалось, что продление моратория на замораживание тарифов закончится 1 марта, но подтверждение стало одним из самых важных событий. Неясно, как долго продлится продление, хотя этого, очевидно, будет достаточно, чтобы охватить встречу Трампа-Си, которая может пройти через месяц », - сказал Марк Чандлер, главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex.



Индекс доллара США USDX снизился на 0,1% до 96,391 пункта.



Европейские валюты были «в плюсе», потеря несколько вой ранний импульс: евро вырос до $1,1366 по сравнению с $1,1335 в пятницу.



Британский фунт вырос до $1,3109 против $1,3055, повысившись после того, как лейбористская партия Великобритании заявила, что поддержит или внесет предложение о втором референдуме по Brexit.



Доллар вырос против японской иены в понедельник до ¥111,07, прибавив 0,4%.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 февраля повысился на 36,00 коп. и составил 65,6182 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 1,47 коп., на торгах понедельника укрепился на 2,66 коп. до уровня 26,9907 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 25-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,88 коп., составил 26,9986 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 25 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,005/27,025 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала рост, подскочив около 10.03 Киева на отметку 27,01/27,06 UAH/USD в сопровождении доминирования локального спроса на СКВ. Однако вскоре на рынке появились системные продавцы доллара, которые своими оферам развернули тренд пары доллар-гривня вниз настолько энергично, что это заставило появиться на рынке регулятор, который, спасая доллар, выкупил его излишки по 27,02 UAH/USD, пополнив свои резервы на 10,0 млн. уже в дебюте сессии. Вмешательство НБУ с платформы Matching заморозило действующие цены «американца» в диапазоне 27,00-01/27,01-02 UAH/USD до 11.35 Киева.



Утреннее преобладание клиентских оферов СКВ, по всей видимости, стало следствием превентивных мероприятий НБУ, готовящегося к намеченной на стартовавшую неделю масштабной компенсации НДС Казначейством, способным перенасытить рынок гривневой ликвидности. Думаю, именно поэтому в пятницу Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению своих депосертификатов overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 42 банкам на сумму 8 568 млн. гривен и сроком на 13 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 52 банкам на сумму 45 590 млн. грн.

Привлекает внимание изрядный объем «длинных», двухнедельных бумаг, что, в расчетах Институтской должно оказывать влияние на валютный рынок продолжительное воздействие.

Интересно отметить, что операция регулятора не оказала сколь-нибудь заметное влияние на основной индикатор состояния гривневого ресурса – остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ почти не изменились, символически просев с уровня 55 326,7 млн. грн. к отметке 55 301,1 млн. грн.



Лишенные «выкачанной» НБУ гривневой ликвидности игроки продавали СКВ на межбанке ради гривни на текущие расходы.

Меж тем, судя по состоявшемся около 11.35 Киева локальному подскоку курса СКВ на межбанке до 27,01/27,02 UAH/USD, регулятор вторично выкупил в свои закрома толику долларовой ликвидности и покинул рынок.



Уход НБУ с межбанка склонил чашу весок в пользу продавцов СКВ, что моментально уронило цену «американца» до 26,97/26,99 около 11.55, а спустя 25 минут доллар стоил уже 26,96/26,98 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.15 на фоне действующих в это время цен: 26,945/26,975 UAH/USD.



Нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня сохранился после обеда, поддерживаемый дефицитом покупателей – к 14.00 СКВ упала до 26,93/26,96, а спустя час к 26,915/26,945 UAH/USD.



Эти курсы оставались действующими до 15.40, когда на изрядно опустевшем рынке остался одни низколиквидные продажи уронили цену «американца» к 26,905/26,935 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 26,900/26,935 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 25 февраля.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9907 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,52% с 27,6883 UAH/USD до 26,9907 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 25 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева – 15,25/16,25% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, в пятницу НБУ разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму, одномоментно изъяв с рынка много гривни. Поэтому с одной стороны приобретать СКВ на межбанке было особенно не на что, с другой, выросшие в это время месяца гривневые расходы заставляли игроков продавать СКВ ради нацвалюты.

Не исключено, что дефицит гривни на межбанке катализировался аналогичными процессами на наличном рынке.



Во-вторых, Казначейство по состоянию на 25 февраля, судя по всему, еще не начало компенсировать НДС.



В-третьих, время покупок СКВ импортерами еще не пришло – обычно их спрос на межбанке достигает апогея в самом конце месяца.



В-четвертых, до начала сезона репатриации дивидендов нерезидентами еще есть время, их покупок на рынке не было.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к понедельнику падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, обязательных продаж СКВ становится меньше.



Во-вторых, мероприятие НБУ в пятницу лишили валютный рынок дополнительной гривневой ликвидности.



В-третьих, на рынке, кроме регулятора, отсутствовали системные покупатели валюты (импортеры и нерезиденты).



В-четвертых, дебют новой недели редко радует межбанк ликвидностью («синдром понедельника»).



По динамике снижения наличный доллар опередил «зеленый» безнал. Дилеры «неформального» наличного рынка системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) жаловались на нехватку гривни. Думаю, это обстоятельство в комплекте с коррекцией цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке обеспечивали падение наличного доллара опережающими темпами. Кроме того, нелишне напомнить, что в отличие от безналичного валютного рынка, который предвкушает заливку Казначейством гривневыми миллиардами компенсации НДС, наличный рынок «пробавляется» сезонами выплат жалованья и пенсий. Как говорится, живет «от зарплаты до зарплаты».



За исключением Запорожья, рынок которого в течение понедельника обслуживал доминировавший клиентский «принос», остальные представители этого бизнеса рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж. Последнее, однако, не спасло ликвидность торгов от заметных потерь.



Основной причиной регресса на участке оборотов, полагаю, стала высокая курсовая динамика наличной пары доллар-гривня. Мы неоднократно на этих страницах указывали, что клиентам наличного рынка «не нравится» чрезмерное падение или рост курса интересующей их валюты. В подобных случаях клиенты просто откладывают свои проекты, дожидаясь более «уравновешенного» рынка.

Во-вторых, дебют новой недели обычно редко радует дилеров «налички» оборотами («синдром понедельника»). Оба только что перечисленных фактора оказались настолько значимыми, что рынок наличной пары доллар-гривня проигнорировал свой «медвежий» тренд, который в иных условиях заметно увеличил бы ликвидность сделок.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 8,0-10,0 коп., офера потеряли 8,0-12,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра).



По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «неформального» «американца» упали на 10,0-13,0 коп., позиция «предложение» понизилась на 8,0-12,0 коп.



Ускорение снижения курса наличного «неформального» доллара после полудня в понедельник предполагает нечто аналогичное на вторничной сессии валютного межбанка. В контексте вышеупомянутого ожидания миллиардных компенсаций Казначейством НДС, этот «прогноз» на первый взгляд кажется невероятным. Однако мы принимаем его с одной оговоркой: курсовая динамика безналичного доллара 26-го вероятнее всего окажется минимальной. Причина: рост поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа, высоковероятные «мероприятия» НБУ сродни его пятничного размещения своих депосертификатов и, наконец, значительные расходы в нацвалюте у отечественного бизнеса характерные для этих числе месяца.



Не будем забывать и об аграриях, которые наверняка уже начали аккумулирование расходных материалов на весенне-полевой сезон, требующий заметных расходов в нацвалюте.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 25 февраля в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



Так что на рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 25 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,92/26,98 UAH/USD, евро – 30,58/30,70 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,410 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня на фоне невысоких оборотов и очень «широких» котировок.



По мере развития событий на межбанке текущие котировки наличного доллара, евро и рубля на рынке Днепра становились ниже, а спред по ним уже.



К 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,96/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. На моменте дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке. И добавляют о рисках гривнедефицита.



После обеда на рынке Днепра нисходящий тренд, подобно коррекции цен на «зеленый» безнал, ускорился. Кроме того, местных дилеров розницы и мелкого опта заставляли более радикально дисконтировать цены выросшие риски гривнедефицита и стремление сохранить текущее равновесие покупок и продаж.



Последнее удалось в полной мере – по итогам понедельника на рынке Днепра баланс спрос/предложение. Который, однако, не спас местный рынок от потерь – ликвидность по итогам понедельника понизилась, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «тройку с плюсом», что хуже показателей предыдущей сессии.



В течение 25 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре упали на 8,0 коп., офера стали ниже на 12,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 10,0 коп., офера упали на 9,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги 25 февраля в котором завершились уровнями 26,92/26,98 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 25-го равновесной, хотя и низколиквидной торговлей. Впоследствии из-за коррекции безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка «неформалы» днепровского опта были вынуждены «реагировать» своими котировками, инициировав дисконтирование обеих позиция.



Кроме того, подобного маневра требовали мероприятия по выравниванию сегмента в баланс спроса и предложения, а также небезуспешные попытки избежания обострения гривнедефицита.



В результате к полудню в оптовом сегменте рынка Днепра установились следующие цены: 26,96/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая. На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра темп коррекции «американца» заметно вырос. Причина очевидна: динамичное падение «зеленого» безнала, которое клиенты «транслировали» в оптовый сегмент «налички» Днепра.



При этом оптовики–«неформалы» небезуспешно пытаясь выровнять рынок.



По итогам понедельника в оптовом сегменте рынке Днепра сохранился баланс спроса и оферов. Но это не спасло итоговую ликвидность от потерь – обороты, заслужив от дилеров местного опта «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 25 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре упали на 8,0 коп., офера потеряли на 12,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 22 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 10,0 коп., офера потеряли 9,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 февраля уровнями 30,58/30,70 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника семикопеечную потерю бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 7,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 25-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, снижая ее цену из-за коррекции «зеленого» безнала, а также настроениям клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и падением курса СКВ на рынке безналичного «американца».



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 25-го не очень интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1342 к $1,1347 прибавив в течение этого промежутка времени лишь 5 пунктов.



Наши дилеры проигнорировали этот «привес», в большей степени учтя внутридневное значительное снижение наличного доллара, вместе с которым уронили и евронал.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 25 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1330,

пара евро-доллар тотчас инициировала ралли, которое проходило в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы». в сопровождении много численных провалов и отскоков. Тем не менее, провалы не смогли воспрепятствовать росту курса пары евро-доллар, который привел ее около 14.00 Киева на внутридневной максимум $1,1365.

Пара евро-доллар недолго наслаждалась этим успехом, тотчас начав коррекцию, которая «зеркально» напоминала «технику» роста.



Вечерняя коррекция пары исчерпала около 19.10 Киева на отметке $1,1338, после чего евро попытался расти, сумев приподняться и консолидироваться на цифре $1,1348 около 20.40 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Президент США Трамп заявил 24 февраля, что на переговорах с Китаем по торговым вопросам был достигнут существенный успех. В связи с успехом на переговорах, Трамп заявил, что откладывает введение торговых пошлин на китайские товары, которые должны были вступить в силу 1 марта. Комментаторы отмечают, что ключевая встреча Трампа с китайским президентом ожидается во второй половине марта.



Оптимизм относительно торговых переговоров между США и Китаем оказывают поддержку рисковым инструментам на рынке форекс, в особенности, «сырьевым» валютам. В тоже время курс иены оказался под давлением.



Курс пары доллар-иена по состоянию на 14.40 Киева вырос с уровня ¥110,57 до ¥110,84.



Пара австралийский доллар-иена поднялась на 60 пунктов до уровня ¥79,50. Курс пары новозеландский доллар-иена вырос с уровня ¥75,85 до ¥76,41.



Трамп также заявил 25 февраля, что цены на нефть являются слишком высокими, мировая экономика слишком хрупка, чтобы выдержать скачок цен на нефть. После этого заявления цена на нефть марки Brent упала на два доллара до отметки $65,30 за баррель.



Премьер-министр Великобритании Мэй вновь подтвердила свое убеждение в том, что продление срока переходного периода для Brexit не является выходом из сложившейся тупиковой ситуации.



Управляющий Банка Англии Карни заявил, что наибольший риск для финансовой стабильности страны несет в себе вариант выхода из ЕС без соглашения.



Доллар США в понедельник дешевеет, однако курсы сырьевых валют растут на сигналах о некотором прогрессе в ходе американо-китайских торговых переговоров в Вашингтоне.



Долларовый индекс USDX, отслеживающий курс американской нацвалюты к валютам шести основных торговых партнеров США, снизился на 0,1%.



Евро к 15.10 Киева стоил $1,1357 по сравнению с $1,1335 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.



Курс доллара к иене увеличился на 0,1%, до ¥110,77, курс евро - на 0,2%, до ¥125,77.



В минувшее воскресенье американский президент Дональд Трамп объявил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит «значительный прогресс» в торговых переговорах с Китаем.

Д.Трамп также отметил, что в случае благоприятного дальнейшего продвижения переговоров он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином для принятия окончательного варианта соглашения.



Ранее агентство «Синьхуа» писало, что переговоры США и Китая могут столкнуться с новыми факторами неопределенности.



Юань на этом фоне поднялся на 0,4% к доллару.



Австралийский и новозеландский доллары подорожали более чем на 0,6% к доллару США на фоне сильных статданных и повышения цен на рудное сырье и металлы.

Фунт стерлингов поднялся на 0,3% к доллару и 0,1% к евро на заявлениях председателя Европейского совета Дональд Туск, который назвал рациональным предложение о переносе крайнего срока по реализации Brexit.



Евро европейской сессии форекса по состоянию на 15.25 Киева остается около многодневных максимумов на $1,1360 на фоне склонности к риску на новостях об отсрочке пошлин на китайский импорт и встрече лидеров США и КНР в марте. В центре внимания на этой неделе отчеты по инфляции Германии и еврозоны, а также выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе в четверг и среду.



Евро будет торговаться завися от хода торговых переговоров между США и Китаем.



Протокол ЕЦБ усилил обеспокоенность инвесторов замедлением экономики еврозоны.



На этом фоне игроки отодвигают прогнозы по повышению ставки ЕЦБ на более поздние сроки. Уровни сопротивления лежат на цифрах $1,1382, $1,1392 и $1,1442, поддержка располагается на $1,1317, $1,1275 и $1,1234.



Несколько лет назад, в 2015 г. когда инициировала нормализацию денежно-кредитной политики, она исходила из предположения, что сильный рынок труда приведет к ускорению инфляции. Но планетарная экономика перестала работать по старым правилам: инфляция не реагирует на низкий уровень безработицы и высокие темпы роста заработных плат и ВВП.



Краткосрочно это означает, что Федрезерв должен сделать продолжительную паузу в процессе повышения ставок, а, возможно, и завершить его.



В долгосрочной перспективе регулятор США начнет пересматривать свои подходы к таргетированию инфляции.



Собственно, это уже начинает происходить.



По мнению президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, Федрезерв должен предпринять меры против рассчитывающих на низкую инфляцию потребителей и бизнеса, ведь их ожиданиям в конечном счете, вероятнее всего, грозит реализация.

Проводя параллели с Японией, можно отметить, что ставка населения и инвесторов на дефляцию приводит к тому, что Нацбанк Японии не в состоянии довести CPI до таргета в 2% даже несмотря на масштабный пакет монетарного стимулирования.



Уильямс предлагает сделать целевой ориентир в 2% средним по бизнес-циклу. То есть инфляция может быть выше него в хорошие времена и ниже в плохие.



Применительно к текущей ситуации это означает, что ФРС будет игнорировать, сжав зубы, PCE выше целевой отметки, так как, по-прежнему, считает, что экономика США находится в прекрасной форме.

Думается, с учетом только что изложенного, вероятность того, что цикл нормализации денежно-кредитной политики ФРС уже завершен, весьма высока.

Тем более, что Федрезерв заявляет, что «баланс продолжит находиться на значительных по историческим меркам уровнях».



По отношению к ВВП размер обязательств в Штатах ниже, чем в Японии или в еврозоне, что связано с прогрессом в области нормализации.



Но что делать с ограниченным арсеналом борьбы с потенциальной рецессией, ведь ставка по федеральным фондам невелика?



На это есть свой рецепт.



По мнению вице-президента ФРС Ричарда Клариды, можно использовать опыт Банка Японии и «надеть колпачок» на доходность казначейских облигаций США.



По доллару вроде все.



Завершение цикла сделало его зависимым от данных. Ухудшение макроэкономической статистики в ближайшее время будет способствовать ослаблению американца».



Другое дело, смогут ли воспользоваться его пребыванием в «заложниках» валюты-оппоненты, в частности, евро?

Несмотря на то, что Германии едва удалось избежать рецессии, дефицит ее бюджета в 2018 достиг отметки €58 млрд., максимальной со времен объединения ФРГ и ГДР.



Это создает предпосылки для масштабного фискального стимула, который позволит немецкой экономике очень быстро прийти в себя. Рост зарплат в еврозоне ускорился с 2,2% до 2,5% г/г в третьем квартале, что вкупе с низкими инфляционными ожиданиями создает предпосылки для роста потребительской активности и ВВП.



Остался один «нюанс». Если США «помирятся» с Китаем в торговой войне после некоторого затишья или без оного, могут появиться другие игроки. Речь идет о тарифах на автомобили из ЕС. Если Трамп начнет «кампанию» с Европой, пара евро-доллар окажется достаточно близко к паритету безотносительно текущих цифр вышеупомянутой американской статистики, ставшей определяющей, как мы указали выше, для курса доллара.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 25-го уровнями 30,58/30,70 UAH/EUR, констатировав при этом в течение понедельника семикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение понедельника 10 пунктов по спросу и потеряв 20 пунктов по предложению.



Торги рублем 25 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля на наличном рынке Днепра прибавили 10 пунктов, офера стали ниже на 20 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по понизившемуся на 7,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 февраля по спросу выросли на 10 пунктов, потеряв 20 пунктов по оферам.



Нехватка гривни, вызванная пятничным размещением депосертификатов НБУ стала, вероятнее всего, главной причиной доминирования предложения безналичного доллара на понедельничной сессии валютного межбанка. Интересно, что непосредственные участники торгов отнюдь не жаловались на дефицит безналичной нацвалюты, однако, судя по всему, это поддерживало продажи безналичной СКВ экспортерами.



На наличном рынке нисходящий тренд в паре доллар-гривня с одной стороны был вызван «медвежьими» настроениями на межбанке, которые не удалось развеять гривневой интервенцией НБУ, а также повсеместной нехваткой гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков).



Совместными усилиями обеих ветвей валютного рынка наличный и безналичный американец теряли в цене.



Очевидная «превентивность» действий регулятора на рынке гривневого ресурса стала следствием ожиданий на текущей неделе масштабных компенсаций НДС, которые очень скоро восполнят нехватку нацвалюты и на стороне «зеленых медведей» валютного межбанка в последние дни зимы останется увеличение притока внешнеторговой выручки, а также растущие расходы бизнеса, характерные для этих числе месяца, особенно у наших аграриев.

В свою очередь, думается, на стороне «зеленых быков» в это время сыграют импортеры, у них, как известно, пик спроса наступает на самом финише месяца.



Участие в ближайших торгах этих компенсирующих друг друга факторов позволяет ожидать ограниченное курсовое движение безналичной пары доллар-гривня. А вот наличный рынок, по всей видимости, может сохранить нисходящую неспешную динамику на фоне преобладания розничного клиентского «приноса» со стороны мужской части клиентов «налички» в преддверии одного события с гендерной окраской.



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,90/26,93 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.03 повысились к 26,97/27,00 UAH/USD. На моменте ситуативное преобладание спроса, поднявшее цену СКВ.



Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о заметном расширении рынка гривневой ликвидности. Там обозначились признаки «щедрости» нашего Казначейства, компенсировавшего НДС.

Во всяком случае, на это указывало заметное увеличение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 311,1 млн. грн. к отметке 59 389,3 млн. грн.



К 10.33 Киева рост курса безналичного «американца» немного потерял темп – в указанное время доллар приподнялся лишь до 26,98/27,00 UAH/USD.

На моменте относительное ситуативное равновесие спроса и предложения.



Вскоре, к 10.40 Киева, подтверждая наши предположения об ограниченности курсовой динамики безналичной пары доллар-гривня, несмотря на значительное расширение гривневой ликвидности, безналичный «американец» на указанное время понизился к 26,970/26,995 UAH/USD, одновременно сузив спред.



Около 11.00 котировки «зеленого» безнала откатились на цифру 26,96/26,98 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.



Полагаю, «аукнулся» нацбанковский проект в понедельник. НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 46 банкам на сумму 9 914 млн. грен.



Разумеется, эти бумаги «короткие», но и их размещения оказалось достаточно, чтобы «сбить темп» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.



На 11.18 котировки безналичного доллара не покинули уровень 26,96/26,98 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.



Дополуденное достаточно сдержанное повышение курса безналичного «американца», которое около 11.00 сменилось ситуативной стабильностью, сопровождалась признаками «сжатия» гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые повысились с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,75/16,75% годовых.



Эта динамика противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.56 Киева котировки доллара на межбанке сузили спред до 26,965/26,975 UAH/USD. Текущее равновесие покупок и продаж «американца» позволило это сделать.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9784 UAH/USD, потеряв 2,02 коп.



Около 12.40 котировки доллара приподнялись на межбанке к уровню 26,97/26,99 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения. Со слов «очевидцев», ряды продавцов поредели. Очевидно, они ушли на обед.



Наконец, около 13.03 на фоне не покинувших отметку 26,97/26,99 UAH/USD цен безналичного доллара межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 25 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1358, опустившись к $1,1354 на закрытии азиатской сессии форекса и не покинув эту отметку ($1,1354) на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 февраля показал следующие широкие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,93/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.), евро – 30,57/30,73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 февраля спрос понизился на 8,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.), рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 10 пунктов, офера потеряли столько же).



На открытии торгов 26 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось некоторое преобладание спроса при относительной сбалансированности рынка.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,93/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.), евро – 30,57/30,73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 февраля спрос понизился на 8,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.), рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 10 пунктов, офера потеряли столько же).



На старте торгов 26 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки констатировали незначительное доминирование спроса.



Около 12.07 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, а также настроения местных клиентов, преимущественно «сдававших валюту», понизили действующие цены своего рынка: 26,93/26,98 UAH/USD, евро – 30,55/30,65 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле. На этом фоне утренние цены не изменились: 26,92/27,00 UAH/USD, евро – 30,55/30,65 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB.



К 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда, сопровождаясь торговлей в относительном равновесии при незначительном преобладании спроса: 26,93-95/27,00 UAH/USD, евро – 30,57-60/30,72 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,68 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,410 UAH/RUB, Киев опт 26,93/27,02 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,93/27,02 UAH/USD, евро (опт) 30,55/30,68 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,55/30,68 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,05 UAH/USD, евро – 30,40/30,65 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 26,90/26,98 UAH/USD, розница – 26,85/27,02 UAH/USD; Запорожье – 26,92/27,00 UAH/USD; евро – 30,55/30,65 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,410 RUB/USD.





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http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ , Цена на золото растет во вторник утром, реагируя на снижение курса доллара к большинству мировых валют в течение нескольких торговых сессий подряд.Курс фунта стерлингов продолжает расти к доллару во вторник утром, торгуясь в районе максимальных отметок с конца января, на фоне новостей о возможном переносе даты выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) с конца марта на более поздний срок.Цены на золото снизились в понедельник на фоне широкого роста мировых фондовых рынков в связи с прогрессом в торговых переговорах США и Китая.Доллар США в понедельник немного откатился в своем росте, поскольку его конкуренты оставались сильными на фоне оптимизма по поводу торговых отношений США и Китая.«Ожидалось, что продление моратория на замораживание тарифов закончится 1 марта, но подтверждение стало одним из самых важных событий. Неясно, как долго продлится продление, хотя этого, очевидно, будет достаточно, чтобы охватить встречу Трампа-Си, которая может пройти через месяц », - сказал Марк Чандлер, главный рыночный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex.Индекс доллара США USDX снизился на 0,1% до 96,391 пункта.Европейские валюты были «в плюсе», потеря несколько вой ранний импульс: евро вырос до $1,1366 по сравнению с $1,1335 в пятницу.Британский фунт вырос до $1,3109 против $1,3055, повысившись после того, как лейбористская партия Великобритании заявила, что поддержит или внесет предложение о втором референдуме по Brexit.Доллар вырос против японской иены в понедельник до ¥111,07, прибавив 0,4%.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,52% с 27,6883 UAH/USD до 26,9907 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 25 февраля гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева – 15,25/16,25% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 25 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, в пятницу НБУ разместил свои депозитные сертификаты на изрядную сумму, одномоментно изъяв с рынка много гривни. Поэтому с одной стороны приобретать СКВ на межбанке было особенно не на что, с другой, выросшие в это время месяца гривневые расходы заставляли игроков продавать СКВ ради нацвалюты.Не исключено, что дефицит гривни на межбанке катализировался аналогичными процессами на наличном рынке.Во-вторых, Казначейство по состоянию на 25 февраля, судя по всему, еще не начало компенсировать НДС.В-третьих, время покупок СКВ импортерами еще не пришло – обычно их спрос на межбанке достигает апогея в самом конце месяца.В-четвертых, до начала сезона репатриации дивидендов нерезидентами еще есть время, их покупок на рынке не было.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 февраля понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, к понедельнику падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, обязательных продаж СКВ становится меньше.Во-вторых, мероприятие НБУ в пятницу лишили валютный рынок дополнительной гривневой ликвидности.В-третьих, на рынке, кроме регулятора, отсутствовали системные покупатели валюты (импортеры и нерезиденты).В-четвертых, дебют новой недели редко радует межбанк ликвидностью («синдром понедельника»).По динамике снижения наличный доллар опередил «зеленый» безнал. Дилеры «неформального» наличного рынка системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) жаловались на нехватку гривни. Думаю, это обстоятельство в комплекте с коррекцией цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке обеспечивали падение наличного доллара опережающими темпами. Кроме того, нелишне напомнить, что в отличие от безналичного валютного рынка, который предвкушает заливку Казначейством гривневыми миллиардами компенсации НДС, наличный рынок «пробавляется» сезонами выплат жалованья и пенсий. Как говорится, живет «от зарплаты до зарплаты».За исключением Запорожья, рынок которого в течение понедельника обслуживал доминировавший клиентский «принос», остальные представители этого бизнеса рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж. Последнее, однако, не спасло ликвидность торгов от заметных потерь.Основной причиной регресса на участке оборотов, полагаю, стала высокая курсовая динамика наличной пары доллар-гривня. Мы неоднократно на этих страницах указывали, что клиентам наличного рынка «не нравится» чрезмерное падение или рост курса интересующей их валюты. В подобных случаях клиенты просто откладывают свои проекты, дожидаясь более «уравновешенного» рынка.Во-вторых, дебют новой недели обычно редко радует дилеров «налички» оборотами («синдром понедельника»). Оба только что перечисленных фактора оказались настолько значимыми, что рынок наличной пары доллар-гривня проигнорировал свой «медвежий» тренд, который в иных условиях заметно увеличил бы ликвидность сделок.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 8,0-10,0 коп., офера потеряли 8,0-12,0 коп. (лидировал в откате рынок Днепра).По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «неформального» «американца» упали на 10,0-13,0 коп., позиция «предложение» понизилась на 8,0-12,0 коп.Ускорение снижения курса наличного «неформального» доллара после полудня в понедельник предполагает нечто аналогичное на вторничной сессии валютного межбанка. В контексте вышеупомянутого ожидания миллиардных компенсаций Казначейством НДС, этот «прогноз» на первый взгляд кажется невероятным. Однако мы принимаем его с одной оговоркой: курсовая динамика безналичного доллара 26-го вероятнее всего окажется минимальной. Причина: рост поступлений внешнеторговой выручки из-за рубежа, высоковероятные «мероприятия» НБУ сродни его пятничного размещения своих депосертификатов и, наконец, значительные расходы в нацвалюте у отечественного бизнеса характерные для этих числе месяца.Не будем забывать и об аграриях, которые наверняка уже начали аккумулирование расходных материалов на весенне-полевой сезон, требующий заметных расходов в нацвалюте.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 25 февраля в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.Так что на рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 25 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,92/26,98 UAH/USD, евро – 30,58/30,70 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,410 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня на фоне невысоких оборотов и очень «широких» котировок.По мере развития событий на межбанке текущие котировки наличного доллара, евро и рубля на рынке Днепра становились ниже, а спред по ним уже.К 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,96/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. На моменте дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке. И добавляют о рисках гривнедефицита.После обеда на рынке Днепра нисходящий тренд, подобно коррекции цен на «зеленый» безнал, ускорился. Кроме того, местных дилеров розницы и мелкого опта заставляли более радикально дисконтировать цены выросшие риски гривнедефицита и стремление сохранить текущее равновесие покупок и продаж.Последнее удалось в полной мере – по итогам понедельника на рынке Днепра баланс спрос/предложение. Который, однако, не спас местный рынок от потерь – ликвидность по итогам понедельника понизилась, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «тройку с плюсом», что хуже показателей предыдущей сессии.В течение 25 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре упали на 8,0 коп., офера стали ниже на 12,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 10,0 коп., офера упали на 9,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги 25 февраля в котором завершились уровнями 26,92/26,98 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 25-го равновесной, хотя и низколиквидной торговлей. Впоследствии из-за коррекции безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка «неформалы» днепровского опта были вынуждены «реагировать» своими котировками, инициировав дисконтирование обеих позиция.Кроме того, подобного маневра требовали мероприятия по выравниванию сегмента в баланс спроса и предложения, а также небезуспешные попытки избежания обострения гривнедефицита.В результате к полудню в оптовом сегменте рынка Днепра установились следующие цены: 26,96/27,03 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая. На рынке равновесие покупок и продаж.После обеда в оптовом сегменте рынка Днепра темп коррекции «американца» заметно вырос. Причина очевидна: динамичное падение «зеленого» безнала, которое клиенты «транслировали» в оптовый сегмент «налички» Днепра.При этом оптовики–«неформалы» небезуспешно пытаясь выровнять рынок.По итогам понедельника в оптовом сегменте рынке Днепра сохранился баланс спроса и оферов. Но это не спасло итоговую ликвидность от потерь – обороты, заслужив от дилеров местного опта «тройку», понизили показатели предыдущей сессии.На протяжении 25 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре упали на 8,0 коп., офера потеряли на 12,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 22 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 10,0 коп., офера потеряли 9,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 февраля уровнями 30,58/30,70 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника семикопеечную потерю бидов на фоне десятикопеечного снижения оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре упали на 7,0 коп., офера стали ниже на 5,0 коп.Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 25-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, снижая ее цену из-за коррекции «зеленого» безнала, а также настроениям клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и падением курса СКВ на рынке безналичного «американца».Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 25-го не очень интересовал клиентов.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 25-го уровнями 30,58/30,70 UAH/EUR, констатировав при этом в течение понедельника семикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», прибавив в течение понедельника 10 пунктов по спросу и потеряв 20 пунктов по предложению.Торги рублем 25 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,410 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля на наличном рынке Днепра прибавили 10 пунктов, офера стали ниже на 20 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по понизившемуся на 7,0 коп. с закрытия пятницы спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 февраля по спросу выросли на 10 пунктов, потеряв 20 пунктов по оферам.Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,90/26,93 UAH/USD виртуально, без сделок.Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.03 повысились к 26,97/27,00 UAH/USD. На моменте ситуативное преобладание спроса, поднявшее цену СКВ.Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о заметном расширении рынка гривневой ликвидности. Там обозначились признаки «щедрости» нашего Казначейства, компенсировавшего НДС.Во всяком случае, на это указывало заметное увеличение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 55 311,1 млн. грн. к отметке 59 389,3 млн. грн.К 10.33 Киева рост курса безналичного «американца» немного потерял темп – в указанное время доллар приподнялся лишь до 26,98/27,00 UAH/USD.На моменте относительное ситуативное равновесие спроса и предложения.Вскоре, к 10.40 Киева, подтверждая наши предположения об ограниченности курсовой динамики безналичной пары доллар-гривня, несмотря на значительное расширение гривневой ликвидности, безналичный «американец» на указанное время понизился к 26,970/26,995 UAH/USD, одновременно сузив спред.Около 11.00 котировки «зеленого» безнала откатились на цифру 26,96/26,98 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.Полагаю, «аукнулся» нацбанковский проект в понедельник. НБУ для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 46 банкам на сумму 9 914 млн. грен.Разумеется, эти бумаги «короткие», но и их размещения оказалось достаточно, чтобы «сбить темп» «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.На 11.18 котировки безналичного доллара не покинули уровень 26,96/26,98 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.Дополуденное достаточно сдержанное повышение курса безналичного «американца», которое около 11.00 сменилось ситуативной стабильностью, сопровождалась признаками «сжатия» гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые повысились с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,75/16,75% годовых.Эта динамика противоречит заметному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.К 11.56 Киева котировки доллара на межбанке сузили спред до 26,965/26,975 UAH/USD. Текущее равновесие покупок и продаж «американца» позволило это сделать.Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9784 UAH/USD, потеряв 2,02 коп.Около 12.40 котировки доллара приподнялись на межбанке к уровню 26,97/26,99 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием спроса и предложения. Со слов «очевидцев», ряды продавцов поредели. Очевидно, они ушли на обед.Наконец, около 13.03 на фоне не покинувших отметку 26,97/26,99 UAH/USD цен безналичного доллара межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.Евро по сравнению с 25 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 февраля по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1358, опустившись к $1,1354 на закрытии азиатской сессии форекса и не покинув эту отметку ($1,1354) на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 февраля показал следующие широкие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,93/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.), евро – 30,57/30,73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 февраля спрос понизился на 8,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.), рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 10 пунктов, офера потеряли столько же).На открытии торгов 26 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось некоторое преобладание спроса при относительной сбалансированности рынка.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,93/27,00 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.), евро – 30,57/30,73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 февраля спрос понизился на 8,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.), рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 10 пунктов, офера потеряли столько же).На старте торгов 26 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки констатировали незначительное доминирование спроса.Около 12.07 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, а также настроения местных клиентов, преимущественно «сдававших валюту», понизили действующие цены своего рынка: 26,93/26,98 UAH/USD, евро – 30,55/30,65 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.По состоянию на 12.13 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной «полуденной паузы» в торговле. На этом фоне утренние цены не изменились: 26,92/27,00 UAH/USD, евро – 30,55/30,65 UAH/EUR, рубль 0,406/0,410 UAH/RUB.К 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда, сопровождаясь торговлей в относительном равновесии при незначительном преобладании спроса: 26,93-95/27,00 UAH/USD, евро – 30,57-60/30,72 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,95/27,05 UAH/USD, евро – 30,60/30,68 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,410 UAH/RUB, Киев опт 26,93/27,02 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,93/27,02 UAH/USD, евро (опт) 30,55/30,68 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,55/30,68 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,85/27,05 UAH/USD, евро – 30,40/30,65 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,405 RUB/USD, Одесса – опт 26,90/26,98 UAH/USD, розница – 26,85/27,02 UAH/USD; Запорожье – 26,92/27,00 UAH/USD; евро – 30,55/30,65 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,410 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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