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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 19 гру, 2017 13:20 Итоги: Прогнозы 19.12.17



- повышение процентной ставки может вызвать рецессию;

- ожидаемая траектория денежной политики в следующем году — рискованная ситуация для комитета (FOMC);

- обеспокоен тем, что говорит нам рынок облигаций;

- «жесткая» политики ФРС снижается долгосрочные доходности, убеждая инвесторов, что инфляция останется низкой в течение долгого периода времени;

- ФРС рискует привести в движение процесс, когда инфляция не вернётся к своей цели;

- многие официальные лица ФРС продолжают верить в результат, который они хотят увидеть.



Доллары бегут из России.



ЦБ РФ ошибся в оценке оттока капитала из России на $12 млрд. Под бой курантов из России утечет $29 млрд. Прогноз на следующий год также увеличен — с $10 до $16 млрд. Это не хорошо и не плохо, пытается успокоить регулятор. Но эксперты предупреждают о нарастании тревожных тенденций в банковском секторе.



Банк России оценивает чистый отток капитала в уходящем году в $29 млрд, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее ЦБ заявляло о $17 млрд., которые будут выведены из страны. Иными словами, Центробанк ошибся в своих прогнозах по оттоку капитала сразу на $12 млрд.

За предыдущие 11 месяцев отток капитала вырос в 3,4 раза — до $28 млрд. с $8,2 млрд. за аналогичный период прошлого года.

Во время пресс-конференции Набиулина также признала, что придется пересмотреть оценку чистого оттока капитала и в 2018 году. Разумеется, в сторону увеличения: с $10 до $16 млрд.

Осенью ЦБ еще демонстрировал оптимизм относительно движения капиталов. Благодаря росту стоимости барреля и коллективным усилиям стран-членов ОПЕК и некоторым из тех, которые не входят в картель. Цены на нефть за несколько месяцев выросли тогда почти на 40% и впервые за последние два года превысили отметку $60 за баррель. Это позволило увеличить экспортные доходы России в третьем квартале на треть.

В сентябре Банк России понижал прогноз по величине чистого оттока капитала из РФ на 2017 год до $17 млрд., но с наступлением холодов оптимизм у ЦБ пропал.

Не угадал с оттоком и Минэкономразвития. Прогноз ведомства Максима Орешкина на 2017 год — $18 млрд. — тоже не оправдается. По словам министра, расхождение реальности и прогноза в первую очередь произошло «из-за более сильного текущего счета, из-за более высоких цен на нефть».

Больший, чем ожидалось, приток валюты в страну позволил Минфину накапливать ее.

«Были бы ниже цены на нефть, был бы ниже отток», — считает глава Минэкономики.

Реальный отток в следующем году может превысить прогноз Минэкономики в $7 млрд.

«Отток капитала в 2018 году при более высоких ценах на нефть, чем заложены в действующем прогнозе, может быть больше»,— сообщил Орешкин. Очередной пересмотр прогноза будет в феврале, после того как станут известны данные по ВВП за 2017 год.

Представляя уточненный прогноз, Набиуллина также подчеркнула, что отток капитала нельзя отождествлять с бегством инвесторов из России или незаконным выводом средств. Центробанк считает, что на отток капитала больше всего повлияли банки, которые гасят внешние долги и испытывают потребность в иностранной валюте. Например, в октябре выплаты по внешним долгам составили 4,6 млрд, и треть этой суммы приходится на крупнейшие банки.

«Показатель чистого оттока капитала в публикуемой статистике платежного баланса нельзя отождествлять с незаконным вывозом или бегством капитала», — указала Набиуллина.

По ее словам, любая страна с положительным сальдо текущего счета платежного баланса в условиях открытой экономики вывозит капитал либо через рост государственных валютных резервов, либо через частный сектор, поэтому отток капитала это не обязательно плохо. «А приток не всегда хорошо для экономики», — отметила Набиуллина.

Эксперты ВШЭ ранее отмечали, что с начала года к выводу капитала подключились не только банки, но и компании.

Корпоративный сектор еще в третьем квартале вывел из страны $14 млрд, что стало рекордным за последние годы.

В отличие от ЦБ эксперты все чаще заявляют о нарастании тревожных тенденций в экономике России, о чем как раз и свидетельствует нынешний тренд на отток капитала. Даже при росте доходов бюджета, благодаря подросшему в цене баррелю и возобновлению экономического роста, бизнес не торопится инвестировать. «Оттока капитала почти не было со второго полугодия 2016 года, когда экономика «оттолкнулась от дна», — отмечает эксперт «Центра развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.

Чистый приток капитала в Россию сменился оттоком в кризисном 2008 году. До этого в 2006 году был приток почти в $44 млрд., в 2007 году этот приток удвоился, составив $88 млрд.

В 2008-м все рухнуло – отток достиг первого рекорда – минус $133,7 млрд. Позднее отток сокращался.

Например, в 2012-м он составил $54,6 млрд. А в наиболее благоприятном 2013 году, до событий в Украине и в Крыму, до введения санкций Запада отток составил $61 млрд.

По итогам 2014 года – первого года введения санкций и ответного эмбарго России – отток снова вышел на рекорд – минус $154 млрд.

При этом, по словам глава Центробанка Сергея Игнатьева, ранее отток капитала был вызван в том числе проведением сомнительных операций. Например, в 2012 году отток составил $56,8 млрд, из них к категории «сомнительных операций» ЦБ тогда отнес $35,1 млрд. Более половины сомнительных операций по выводу капитала из России может контролировать одна группа лиц, отмечал Игнатьев в одном интервью.

«Это может быть оплата поставок наркотиков (...), серого импорта (...), взятки и откаты чиновникам (...), менеджерам, осуществляющим закупки в крупных частных компаниях. Может быть, это схемы по уклонению от уплаты налогов», — говорил Игнатьев.

В последние годы криминальная составляющая оттока капитала не столь значима, но теперь западные инвестфонды и банки выводят деньги из России.

Банки боятся новых санкций со стороны США и ЕС, которые могут запретить инвестировать в российский госдолг.

Угроза введения новых санкций, связанных с запретом покупки российского госдолга, действительно может привести к выходу инвесторов из ОФЗ, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

«Иностранные инвесторы могут начать сбрасывать бумаги. Они держат сумму порядка 30-ти миллиардов в федеральном займе (примерно треть выпуска ОФЗ) и, соответственно, они будут сбрасывать эти бумаги, конвертировать в доллары и вывозить этот капитал», — предполагает Миронов. По его словам, эта проблема может обостриться после Нового года.



Похоже, наш осторожный прогноз относительно замедления темпов роста курса безналичного доллара начинает потихоньку реализовываться.

Как и прежде, по вторникам на валютном межбанке в отличие от старта новой недели, растет объем обязательной к продаже здесь части экспортной выручки, играя против «зеленых быков».



Кроме того, наверняка упали объемы перетока более дешевой СКВ с межбанка на дорогой наличный рынок. Полагаю, в предыдущие две сессии рынок наличных оказался переполненным долларами, вызвав закономерную коррекцию их цен. В свою очередь, «медвежий» тренд наличного рынка в секторе доллара снижает рентабельность перетока «зелени» с межбанка на «наличку». Меж тем, падение перетока влечет за собой снижение покупательских ажитаций на валютном межбанке.

С сообразной реакцией текущих цен, подтвердивших спекулятивный характер трех предыдущих заметных отскока цен безналичного «американца» в общей сложности на 60,61 коп.



Вне всякого сомнения в нынешнем замедлении «зеленого» ралли валютного межбанка очень важную роль сыграло «капсулирование» изрядно выросшей гривневой ликвидности, которую, судя по всему, связали мероприятия НБУ или иные инвестиционные проекты.



В-третьих, на стороне «зеленых медведей» валютного межбанка старт бюджетного периода.



Не факт, что на межбанке наступит «полноценный» боковой тренд с его курсовой стабильностью, однако, судя по всему, рынок безналичного доллара довольно близок ко вхождении в полосу относительной стабильности. Возможно, ставшие еще более объемными предложения обязательной к продаже на межбанке 50% экспортной выручки на следующих сессиях межбанка поспособствуют ситуативной стабилизации в безналичной паре доллар-гривня.



В свою очередь рынок наличных еще накануне продемонстрировал в течение дня свою готовность ко вхождению в «боковик» или даже некоторой коррекции действующих долларовых цен.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Высказывания президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари- повышение процентной ставки может вызвать рецессию;- ожидаемая траектория денежной политики в следующем году — рискованная ситуация для комитета (FOMC);- обеспокоен тем, что говорит нам рынок облигаций;- «жесткая» политики ФРС снижается долгосрочные доходности, убеждая инвесторов, что инфляция останется низкой в течение долгого периода времени;- ФРС рискует привести в движение процесс, когда инфляция не вернётся к своей цели;- многие официальные лица ФРС продолжают верить в результат, который они хотят увидеть.Доллары бегут из России.ЦБ РФ ошибся в оценке оттока капитала из России на $12 млрд. Под бой курантов из России утечет $29 млрд. Прогноз на следующий год также увеличен — с $10 до $16 млрд. Это не хорошо и не плохо, пытается успокоить регулятор. Но эксперты предупреждают о нарастании тревожных тенденций в банковском секторе.Банк России оценивает чистый отток капитала в уходящем году в $29 млрд, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Ранее ЦБ заявляло о $17 млрд., которые будут выведены из страны. Иными словами, Центробанк ошибся в своих прогнозах по оттоку капитала сразу на $12 млрд.За предыдущие 11 месяцев отток капитала вырос в 3,4 раза — до $28 млрд. с $8,2 млрд. за аналогичный период прошлого года.Во время пресс-конференции Набиулина также признала, что придется пересмотреть оценку чистого оттока капитала и в 2018 году. Разумеется, в сторону увеличения: с $10 до $16 млрд.Осенью ЦБ еще демонстрировал оптимизм относительно движения капиталов. Благодаря росту стоимости барреля и коллективным усилиям стран-членов ОПЕК и некоторым из тех, которые не входят в картель. Цены на нефть за несколько месяцев выросли тогда почти на 40% и впервые за последние два года превысили отметку $60 за баррель. Это позволило увеличить экспортные доходы России в третьем квартале на треть.В сентябре Банк России понижал прогноз по величине чистого оттока капитала из РФ на 2017 год до $17 млрд., но с наступлением холодов оптимизм у ЦБ пропал.Не угадал с оттоком и Минэкономразвития. Прогноз ведомства Максима Орешкина на 2017 год — $18 млрд. — тоже не оправдается. По словам министра, расхождение реальности и прогноза в первую очередь произошло «из-за более сильного текущего счета, из-за более высоких цен на нефть».Больший, чем ожидалось, приток валюты в страну позволил Минфину накапливать ее.«Были бы ниже цены на нефть, был бы ниже отток», — считает глава Минэкономики.Реальный отток в следующем году может превысить прогноз Минэкономики в $7 млрд.«Отток капитала в 2018 году при более высоких ценах на нефть, чем заложены в действующем прогнозе, может быть больше»,— сообщил Орешкин. Очередной пересмотр прогноза будет в феврале, после того как станут известны данные по ВВП за 2017 год.Представляя уточненный прогноз, Набиуллина также подчеркнула, что отток капитала нельзя отождествлять с бегством инвесторов из России или незаконным выводом средств. Центробанк считает, что на отток капитала больше всего повлияли банки, которые гасят внешние долги и испытывают потребность в иностранной валюте. Например, в октябре выплаты по внешним долгам составили 4,6 млрд, и треть этой суммы приходится на крупнейшие банки.«Показатель чистого оттока капитала в публикуемой статистике платежного баланса нельзя отождествлять с незаконным вывозом или бегством капитала», — указала Набиуллина.По ее словам, любая страна с положительным сальдо текущего счета платежного баланса в условиях открытой экономики вывозит капитал либо через рост государственных валютных резервов, либо через частный сектор, поэтому отток капитала это не обязательно плохо. «А приток не всегда хорошо для экономики», — отметила Набиуллина.Эксперты ВШЭ ранее отмечали, что с начала года к выводу капитала подключились не только банки, но и компании.Корпоративный сектор еще в третьем квартале вывел из страны $14 млрд, что стало рекордным за последние годы.В отличие от ЦБ эксперты все чаще заявляют о нарастании тревожных тенденций в экономике России, о чем как раз и свидетельствует нынешний тренд на отток капитала. Даже при росте доходов бюджета, благодаря подросшему в цене баррелю и возобновлению экономического роста, бизнес не торопится инвестировать. «Оттока капитала почти не было со второго полугодия 2016 года, когда экономика «оттолкнулась от дна», — отмечает эксперт «Центра развития» НИУ ВШЭ Николай Кондрашов.Чистый приток капитала в Россию сменился оттоком в кризисном 2008 году. До этого в 2006 году был приток почти в $44 млрд., в 2007 году этот приток удвоился, составив $88 млрд.В 2008-м все рухнуло – отток достиг первого рекорда – минус $133,7 млрд. Позднее отток сокращался.Например, в 2012-м он составил $54,6 млрд. А в наиболее благоприятном 2013 году, до событий в Украине и в Крыму, до введения санкций Запада отток составил $61 млрд.По итогам 2014 года – первого года введения санкций и ответного эмбарго России – отток снова вышел на рекорд – минус $154 млрд.При этом, по словам глава Центробанка Сергея Игнатьева, ранее отток капитала был вызван в том числе проведением сомнительных операций. Например, в 2012 году отток составил $56,8 млрд, из них к категории «сомнительных операций» ЦБ тогда отнес $35,1 млрд. Более половины сомнительных операций по выводу капитала из России может контролировать одна группа лиц, отмечал Игнатьев в одном интервью.«Это может быть оплата поставок наркотиков (...), серого импорта (...), взятки и откаты чиновникам (...), менеджерам, осуществляющим закупки в крупных частных компаниях. Может быть, это схемы по уклонению от уплаты налогов», — говорил Игнатьев.В последние годы криминальная составляющая оттока капитала не столь значима, но теперь западные инвестфонды и банки выводят деньги из России.Банки боятся новых санкций со стороны США и ЕС, которые могут запретить инвестировать в российский госдолг.Угроза введения новых санкций, связанных с запретом покупки российского госдолга, действительно может привести к выходу инвесторов из ОФЗ, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.«Иностранные инвесторы могут начать сбрасывать бумаги. Они держат сумму порядка 30-ти миллиардов в федеральном займе (примерно треть выпуска ОФЗ) и, соответственно, они будут сбрасывать эти бумаги, конвертировать в доллары и вывозить этот капитал», — предполагает Миронов. По его словам, эта проблема может обостриться после Нового года.Похоже, наш осторожный прогноз относительно замедления темпов роста курса безналичного доллара начинает потихоньку реализовываться.Как и прежде, по вторникам на валютном межбанке в отличие от старта новой недели, растет объем обязательной к продаже здесь части экспортной выручки, играя против «зеленых быков».Кроме того, наверняка упали объемы перетока более дешевой СКВ с межбанка на дорогой наличный рынок. Полагаю, в предыдущие две сессии рынок наличных оказался переполненным долларами, вызвав закономерную коррекцию их цен. В свою очередь, «медвежий» тренд наличного рынка в секторе доллара снижает рентабельность перетока «зелени» с межбанка на «наличку». Меж тем, падение перетока влечет за собой снижение покупательских ажитаций на валютном межбанке.С сообразной реакцией текущих цен, подтвердивших спекулятивный характер трех предыдущих заметных отскока цен безналичного «американца» в общей сложности на 60,61 коп.Вне всякого сомнения в нынешнем замедлении «зеленого» ралли валютного межбанка очень важную роль сыграло «капсулирование» изрядно выросшей гривневой ликвидности, которую, судя по всему, связали мероприятия НБУ или иные инвестиционные проекты.В-третьих, на стороне «зеленых медведей» валютного межбанка старт бюджетного периода.Не факт, что на межбанке наступит «полноценный» боковой тренд с его курсовой стабильностью, однако, судя по всему, рынок безналичного доллара довольно близок ко вхождении в полосу относительной стабильности. Возможно, ставшие еще более объемными предложения обязательной к продаже на межбанке 50% экспортной выручки на следующих сессиях межбанка поспособствуют ситуативной стабилизации в безналичной паре доллар-гривня.В свою очередь рынок наличных еще накануне продемонстрировал в течение дня свою готовность ко вхождению в «боковик» или даже некоторой коррекции действующих долларовых цен.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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