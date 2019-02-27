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та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 27.02.19 Итоги: Прогнозы 27.02.19 + Додати

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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 27 лют, 2019 13:24 Итоги: Прогнозы 27.02.19



Комментарий Goldman Sachs по их индикатору текущий активности (CIA) по мировому экономическому росту:

Рост остается слабым, но февральское значение CAI было немного выше декабрьского и январского значений: появляются некоторые зелёные ростки;

предполагает, что последующий рост вырастет с текущего уровня.

В GS прогнозируют рост мирового ВВП 3,5% в 2019 г. но добавляют, что риски, вероятно, смещены в сторону снижения.



По рынкам:



Они по-прежнему позитивны в отношении рискованных активов, но добавляют, что потенциал роста, вероятно, сейчас ниже, рынки более оптимистичны по рецессии.

Сохраняют медвежий взгляд по доллару США (отмечается «мягкий» настрой ФРС);

По нефти — ускорение мирового роста умеренно «бычье» (в 2-3 месячном горизонте, далее медвежье в целом на 2019 г.);



Экономика США: замедление от ужесточения финансовых условий ослабится;

Предварительные позитивные знаки поворота для роста в Китае;

Европа останется наиболее слабым регионом, отмечая Италию в рецессии, Германию вблизи рецессии, другие экономики около тренда. Теперь ожидают более позднего ужесточения денежной политики ЕЦБ, ожидают первого повышения ставки ЕЦБ с конца 2019 — середины 2020 г.;



ФРС — более низкий шанс на изменение ставки в следующие 6-9 месяцев. Потребуется восстановление как экономического роста, так и базовой инфляции. ФРС анонсирует в марте, что завершит сокращение баланса в позже в этом году (вероятно в сентябре).



Председатель ФРС Пауэлл: Хороший момент для того, чтобы быть терпеливыми, наблюдать и ждать.



- Быть терпеливыми — означает, что ФРС не торопится делать выводы по политике;

- Считает, что внешние риски сейчас особенно актуальны;

- Реформа была бы позитивной для экономики;

- Мы ощущаем некоторые препятствия от замедления мирового экономического роста;

- Brexit не должен иметь большого влияния на экономику, но наблюдают внимательно;

- Неопределенность — враг бизнеса;

- Определенность в отношении внешней торговли и другой политики важна;

- Мы наблюдаем подавленное инфляционное давление, что позволяет нам быть терпеливыми;

- Было бы отлично иметь ясность по законам, касающимся марихуаны, для финансовых институтов;

- Внутри страны перспектива для экономики США в целом благоприятная;

- Перспектива для экономики США позитивная, преобладающий риск — замедление мирового экономического роста, особенно в Китае и Европе;

- Финансовая система должна быть прибыльной, чтобы быть хорошо капитализированной;

- Экономика не перегрета.



ФРС рассматривает сейчас ожидание как ценность, - CIBC.



В CIBC Research комментируют их реакцию на выступление председателя ФРС Пауэлла в конгрессе:



«Выступление Пауэлла не много добавило к тому, что мы уже знали: ФРС рассматривает сейчас ожидание как ценность.

Некоторые могут отметить, что описание экономических новостей как имеющих «встречное влияние», слабые точки и риски, которые он подчёркивал, были заграницей, а не внутри страны, несмотря на тот факт, что самые последние данные включали решительно слабую картину для активности в розничной торговле на конец 2018 г.



В то время как некоторые видят перспективу ФРС как нейтральную, мы по-прежнему видим небольшое смещение в сторону «жесткости», учитывая, что Пауэлл делает упор на хорошем состоянии и благоприятном прогнозе для экономики США.

Тем не менее, ничего в этом не меняет наше мнение, что ФРС не будет действовать в течение первой половины года. Вопросы и ответы менее вероятно будут раздражать сейчас, когда ФРС больше на является «жесткой».



США: При обсуждении процентной ставки в руководстве ФРС назрел раскол.



Глава Федрезерва Джером Пауэлл, вероятно, попытается сгладить намечающиеся разногласия между членами центробанка по вопросу о том, что может заставить их возобновить повышение ставок, в ходе выступления в Конгрессе во вторник.



Одну сторону в дебатах представляют те, кого экономист Стивен Стэнли назвал лагерем Местер - по имени президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер. Они ожидают, что ФРС вернется к повышению ставок, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями - с более медленным, но все еще приличным ростом, низкой безработицей и инфляцией около 2 процентов.



Лагерь Уильямса, названный так в честь президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, считает, что для возобновления ужесточения необходимо, чтобы инфляция превысила их прогнозы, говорит Стэнли. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида также, похоже, принадлежит к этой группе членов Комитета центробанка по открытым рынкам.



«Мнения в комитете довольно сильно разделились», - говорит Стэнли, главный экономист Amherst Pierpont Securities LLC. Пауэлл попытается «представить любые разногласия в виде нюансов и сфокусироваться на том, что есть общего», сказал он.



То, какая группа победит в дебатах о ставке, имеет решающее значение для финансовых рынков и президента Дональда Трампа.



Если выиграет лагерь Местер, ФРС может возобновить повышение ставок позднее в этом году по мере снижения неопределенности вокруг экономических перспектив. Если перевесит позиция группы Уильямса-Клариды, центробанк, возможно, будет сохранять стоимость заимствований без изменений до конца 2019 года в расчете на закрепление инфляции на целевом уровне ФРС в 2 процента или выше. Это будет хорошей новостью для Трампа, резко критиковавшего центробанк в прошлом году за повышение ставок и встречавшегося с Пауэллом 4 февраля, чтобы обсудить перспективы экономики.



Инвесторы ожидают, что ФРС воздержится от повышения ставок в этом году, и склоняются к тому, что следующим шагом может быть снижение стоимости заимствований, показывают котировки фьючерсов на ставку федерального финансирования.



США: Закладки новых домов в декабре сократились на 11,2% м/м до 1,078 млн. домов в год.



Закладки новых домов в декабре сократились на 11,2% м/м до 1,078 млн домов в год, сообщило Министерство торговли США. Разрешения на строительство в декабре выросли на 0,3% м/м до 1,326 млн. домов в год. Экономисты ожидали, что закладки новых домов упали на 1,3%, а разрешения - на 2,9%.



Строительство домов на одну семью в 2018 году замедлилось после стабильного роста. Строительство многоквартирных домов продолжило замедляться. Отчет Министерства торговли по закладкам новых домов за декабрь был отложен более чем на месяц из-за частичной приостановки работы правительства США.



Закладки новых домов в 2018 году выросли на 3,6% по сравнению с 2017 годом.

Закладки на строительство домов на одну семью в декабре упали на 6,7% м/м, а закладки на строительство домов с двумя или более квартирами упали на 20,4%. Разрешения на строительство домов на одну семью в декабре снизились на 2,2%.



Brexit: ЕС положительно отнесется к решению Великобритании отложить выход страны из Евросоюза.



ЕС положительно отнесется к решению Великобритании отложить выход страны из Евросоюза, если от Лондона поступит соответствующий запрос. Об этом сообщают информ-агентства со ссылкой на неназванных чиновников ЕС. Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала британским депутатам что они получат возможность проголосовать за продление переговоров о Brexit, если сделка с ЕС их опять не устроит.



Индекс потребительского доверия в Германии в марте 10,8.



Индекс потребительского доверия в Германии в марте остался без изменений 10,8 в феврале, совпав с прогнозами экономистов. «Риск рецессии экономики Германии вновь ощутимо вырос в последние недели», - заявили в GfK. Индекс экономических ожиданий, ожиданий получения доходов и склонность к совершению покупок относятся к текущему месяцу. Ожидания потребителей на минимуме с марта 2016 года 4,2 с 10,7 в январе. Показатель доходов в феврале был равен 60,0 против 59,9 в январе, тогда как индикатор склонности к покупкам, отражающий готовность потребителей приобрести дорогостоящие товары, в феврале снизился до 53,6 с 57,6 в январе.



ВШЭ: превысивший ожидания рост ВВП России не прибавил оптимизма профессиональным прогнозистам.



Неожиданный рост российского ВВП на 2,3% в 2018 году не привел к росту оптимизма среди экспертов относительно перспектив российской экономики в ближайшие годы. Это показал новый квартальный опрос профессиональных прогнозистов, проведенный институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ (результаты опубликованы в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе»).



Опрос был проведен в период с 13 по 20 февраля, в нем приняли участие 25 экспертов из России и других стран, представившие свое видение перспектив российской экономики в 2019—2020 годах и далее до 2025 года.



Консенсус-прогноз по росту ВВП на текущий год составил 1,3%, что даже чуть ниже, чем консенсус-прогноз трехмесячной давности (1,4%). Из 23 прогнозистов, принимавших участие в обоих опросах, четыре эксперта снизили свои оценки по 2019 году на 0,5 процентного пункта и более, шесть — на 0,1—0,4 п. п., восемь — оставили без изменения; пятеро повысили свои прогнозы на текущий год, но не больше чем на 0,1 п. п.



«Хотя усредненный консенсус-прогноз почти не изменился по сравнению со своим прошлым значением, приходится констатировать, что в целом в сообществе экспертов настроения скорее ухудшились. Экстраординарную оценку роста ВВП в минувшем году… никто из экспертов не воспринял как начало долгожданной фазы ускорения», — говорится в материале ВШЭ.



При этом консенсус-прогнозы на 2022—2023 годы по динамике ВВП повысились по сравнению с предыдущим опросом на 0,4—0,5 п. п. Но организаторы опроса объясняют это, прежде всего, появлением в панели участников двух экспертов, прогнозирующих на эти годы ежегодный рост ВВП на 2,5—3,5%. Только один прогнозист повысил свои оценки по сравнению с прошлым опросом на 0,5—0,7 п. п., а у остальных изменения обычно лежат в диапазоне плюс-минус 0,1 п. п.



«В любом случае консенсус-прогнозы на 2021—2025 годы по росту ВВП остаются на 1,1—1,4 п. п. ниже прогнозов Министерства экономического развития; еще сильнее они отстают от среднемировых темпов роста, вследствие чего удельный вес России в мировой экономике, согласно консенсус-прогнозу, будет в эти годы понемногу сокращаться», — пишут авторы бюллетеня.



С другой стороны, лишь один эксперт ожидает небольшой рецессии в 2022—2023 годах; оценки вероятности рецессии также превышают 35% лишь в редких случаях.



Россияне задолжали банкам 15 трлн. рублей.



В 2018 году россияне набрали рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн. рублей, подсчитали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на основании данных Банка России и Росстата.

Средняя кредитная нагрузка на одну семью (соотношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) в 2018 году увеличилась с 22 до 27%, пишут "Известия". Средний долг одной семьи составляет 263 тысячи рублей, а просроченная задолженность - 13,4 тысячи рублей.



Доля просроченной задолженности снизилась до 5,1%, подсчитали в ОНФ. При этом просрочка, отраженная только на балансах банков, не иллюстрирует ситуацию с «плохими» долгами граждан, уверены в фонде - примерно такую же сумму банки списали как безнадежную задолженность либо отдали на взыскание коллекторским агентствам и судебным приставам.



В перспективе задолженность россиян перед банками продолжит расти: в 2019 году она может увеличиться на 10-12% до 16,3-16,6 трлн рублей, прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. По мнению эксперта, ключевым драйвером роста кредитования останется ипотека, а на рынке потребительского кредитования произойдет некоторое замедление из-за снижения темпов роста реальных заработных плат.

Тем временем, пока бум потребительского кредитования на фоне падающих доходов населения приобретает в России все более ур** очертания. Меньше половины (48%) всех заемщиков, обратившихся в банк за кредитом на покупку жилья, потребительских товаров или неотложные нужды, на конец 2018 года выплачивали лишь один займ.

Число россиян, имеющих как минимум три открытых кредита, увеличилось на 12% и достигло 15,1 млн человек, подсчитали ранее в БКИ ОКБ. Это 27% от общего числа заемщиков. Порядка 13% пришлось на тех, кто платит по трем кредитам; 7% - на тех, у кого четыре кредита и пять и более соответственно. Доля банковских клиентов с двумя кредитами осталась на уровне 25%.

Власти РФ намерены ограничить закредитованность россиян, соответствующий законопроект должен быть принят в текущем году. Он предполагает, что банки не смогут выдавать россиянам новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка заемщика. Если это будет первый для гражданина заем, на его погашение также должно уходить не более половины семейных поступлений.



Попытка роста курса безналичного доллара на торгах украинского валютного межбанка стала следствием двух обстоятельств: мероприятиями Казначейства, компенсировавшего НДС миллиардными партиями и откровенное лоббирование «американца» нашим регулятором, который поддерживал доллар гривневыми интервенциями в первой половине сессии. Последнее было необходимо, поскольку игроки межбанка достаточно активно продавали СКВ ради гривни, которая требовалась для уплаты за приобретенные на вторничном аукционе Минфина ОВГЗ.



Кроме того, как и ожидалось, регулятор в ожидании роста гривневой ликвидности от Казначейства, во вторник разместил свои «короткие» (overnight) депосертификаты на сумму 17 522 млн. грн., существенно затруднив расчет за купленные госбумаги 26 февраля.



Таким образом, пока «тревожные» ожидания заметного курсового отскока безналичного «американца» на «щедрости» Казначейства не оправдываются. Нельзя сказать, что в действиях НБУ по «связыванию» гривневой ликвидности присутствует 100% позитива, хотя в этом контексте регулятор «формально» чист, с одной стороны пополняя свои резервы валютой, с другой, удерживая курс пары доллар-гривня от чрезмерной динамики. Как и написано в его «должностных обязанностях». При этом. «связывая» гривневые излишки, НБУ опосредованно контролирует часть инфляции монетарного «происхождения».



Текущий восходящий тренд рынка безналичного доллара высоковероятно сохранится на ближайших торгах межбанка, когда гривневым вбросы Казначейства будут поддержаны спросом на СКВ со стороны импортеров, к которым вполне могут присоединиться и нерезиденты.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Экономисты Goldman Sachs: появляются положительные ростки в мировой экономикеКомментарий Goldman Sachs по их индикатору текущий активности (CIA) по мировому экономическому росту:Рост остается слабым, но февральское значение CAI было немного выше декабрьского и январского значений: появляются некоторые зелёные ростки;предполагает, что последующий рост вырастет с текущего уровня.В GS прогнозируют рост мирового ВВП 3,5% в 2019 г. но добавляют, что риски, вероятно, смещены в сторону снижения.По рынкам:Они по-прежнему позитивны в отношении рискованных активов, но добавляют, что потенциал роста, вероятно, сейчас ниже, рынки более оптимистичны по рецессии.Сохраняют медвежий взгляд по доллару США (отмечается «мягкий» настрой ФРС);По нефти — ускорение мирового роста умеренно «бычье» (в 2-3 месячном горизонте, далее медвежье в целом на 2019 г.);Экономика США: замедление от ужесточения финансовых условий ослабится;Предварительные позитивные знаки поворота для роста в Китае;Европа останется наиболее слабым регионом, отмечая Италию в рецессии, Германию вблизи рецессии, другие экономики около тренда. Теперь ожидают более позднего ужесточения денежной политики ЕЦБ, ожидают первого повышения ставки ЕЦБ с конца 2019 — середины 2020 г.;ФРС — более низкий шанс на изменение ставки в следующие 6-9 месяцев. Потребуется восстановление как экономического роста, так и базовой инфляции. ФРС анонсирует в марте, что завершит сокращение баланса в позже в этом году (вероятно в сентябре).Председатель ФРС Пауэлл: Хороший момент для того, чтобы быть терпеливыми, наблюдать и ждать.- Быть терпеливыми — означает, что ФРС не торопится делать выводы по политике;- Считает, что внешние риски сейчас особенно актуальны;- Реформа была бы позитивной для экономики;- Мы ощущаем некоторые препятствия от замедления мирового экономического роста;- Brexit не должен иметь большого влияния на экономику, но наблюдают внимательно;- Неопределенность — враг бизнеса;- Определенность в отношении внешней торговли и другой политики важна;- Мы наблюдаем подавленное инфляционное давление, что позволяет нам быть терпеливыми;- Было бы отлично иметь ясность по законам, касающимся марихуаны, для финансовых институтов;- Внутри страны перспектива для экономики США в целом благоприятная;- Перспектива для экономики США позитивная, преобладающий риск — замедление мирового экономического роста, особенно в Китае и Европе;- Финансовая система должна быть прибыльной, чтобы быть хорошо капитализированной;- Экономика не перегрета.ФРС рассматривает сейчас ожидание как ценность, - CIBC.В CIBC Research комментируют их реакцию на выступление председателя ФРС Пауэлла в конгрессе:«Выступление Пауэлла не много добавило к тому, что мы уже знали: ФРС рассматривает сейчас ожидание как ценность.Некоторые могут отметить, что описание экономических новостей как имеющих «встречное влияние», слабые точки и риски, которые он подчёркивал, были заграницей, а не внутри страны, несмотря на тот факт, что самые последние данные включали решительно слабую картину для активности в розничной торговле на конец 2018 г.В то время как некоторые видят перспективу ФРС как нейтральную, мы по-прежнему видим небольшое смещение в сторону «жесткости», учитывая, что Пауэлл делает упор на хорошем состоянии и благоприятном прогнозе для экономики США.Тем не менее, ничего в этом не меняет наше мнение, что ФРС не будет действовать в течение первой половины года. Вопросы и ответы менее вероятно будут раздражать сейчас, когда ФРС больше на является «жесткой».США: При обсуждении процентной ставки в руководстве ФРС назрел раскол.Глава Федрезерва Джером Пауэлл, вероятно, попытается сгладить намечающиеся разногласия между членами центробанка по вопросу о том, что может заставить их возобновить повышение ставок, в ходе выступления в Конгрессе во вторник.Одну сторону в дебатах представляют те, кого экономист Стивен Стэнли назвал лагерем Местер - по имени президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер. Они ожидают, что ФРС вернется к повышению ставок, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями - с более медленным, но все еще приличным ростом, низкой безработицей и инфляцией около 2 процентов.Лагерь Уильямса, названный так в честь президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, считает, что для возобновления ужесточения необходимо, чтобы инфляция превысила их прогнозы, говорит Стэнли. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида также, похоже, принадлежит к этой группе членов Комитета центробанка по открытым рынкам.«Мнения в комитете довольно сильно разделились», - говорит Стэнли, главный экономист Amherst Pierpont Securities LLC. Пауэлл попытается «представить любые разногласия в виде нюансов и сфокусироваться на том, что есть общего», сказал он.То, какая группа победит в дебатах о ставке, имеет решающее значение для финансовых рынков и президента Дональда Трампа.Если выиграет лагерь Местер, ФРС может возобновить повышение ставок позднее в этом году по мере снижения неопределенности вокруг экономических перспектив. Если перевесит позиция группы Уильямса-Клариды, центробанк, возможно, будет сохранять стоимость заимствований без изменений до конца 2019 года в расчете на закрепление инфляции на целевом уровне ФРС в 2 процента или выше. Это будет хорошей новостью для Трампа, резко критиковавшего центробанк в прошлом году за повышение ставок и встречавшегося с Пауэллом 4 февраля, чтобы обсудить перспективы экономики.Инвесторы ожидают, что ФРС воздержится от повышения ставок в этом году, и склоняются к тому, что следующим шагом может быть снижение стоимости заимствований, показывают котировки фьючерсов на ставку федерального финансирования.США: Закладки новых домов в декабре сократились на 11,2% м/м до 1,078 млн. домов в год.Закладки новых домов в декабре сократились на 11,2% м/м до 1,078 млн домов в год, сообщило Министерство торговли США. Разрешения на строительство в декабре выросли на 0,3% м/м до 1,326 млн. домов в год. Экономисты ожидали, что закладки новых домов упали на 1,3%, а разрешения - на 2,9%.Строительство домов на одну семью в 2018 году замедлилось после стабильного роста. Строительство многоквартирных домов продолжило замедляться. Отчет Министерства торговли по закладкам новых домов за декабрь был отложен более чем на месяц из-за частичной приостановки работы правительства США.Закладки новых домов в 2018 году выросли на 3,6% по сравнению с 2017 годом.Закладки на строительство домов на одну семью в декабре упали на 6,7% м/м, а закладки на строительство домов с двумя или более квартирами упали на 20,4%. Разрешения на строительство домов на одну семью в декабре снизились на 2,2%.Brexit: ЕС положительно отнесется к решению Великобритании отложить выход страны из Евросоюза.ЕС положительно отнесется к решению Великобритании отложить выход страны из Евросоюза, если от Лондона поступит соответствующий запрос. Об этом сообщают информ-агентства со ссылкой на неназванных чиновников ЕС. Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала британским депутатам что они получат возможность проголосовать за продление переговоров о Brexit, если сделка с ЕС их опять не устроит.Индекс потребительского доверия в Германии в марте 10,8.Индекс потребительского доверия в Германии в марте остался без изменений 10,8 в феврале, совпав с прогнозами экономистов. «Риск рецессии экономики Германии вновь ощутимо вырос в последние недели», - заявили в GfK. Индекс экономических ожиданий, ожиданий получения доходов и склонность к совершению покупок относятся к текущему месяцу. Ожидания потребителей на минимуме с марта 2016 года 4,2 с 10,7 в январе. Показатель доходов в феврале был равен 60,0 против 59,9 в январе, тогда как индикатор склонности к покупкам, отражающий готовность потребителей приобрести дорогостоящие товары, в феврале снизился до 53,6 с 57,6 в январе.ВШЭ: превысивший ожидания рост ВВП России не прибавил оптимизма профессиональным прогнозистам.Неожиданный рост российского ВВП на 2,3% в 2018 году не привел к росту оптимизма среди экспертов относительно перспектив российской экономики в ближайшие годы. Это показал новый квартальный опрос профессиональных прогнозистов, проведенный институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ (результаты опубликованы в очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе»).Опрос был проведен в период с 13 по 20 февраля, в нем приняли участие 25 экспертов из России и других стран, представившие свое видение перспектив российской экономики в 2019—2020 годах и далее до 2025 года.Консенсус-прогноз по росту ВВП на текущий год составил 1,3%, что даже чуть ниже, чем консенсус-прогноз трехмесячной давности (1,4%). Из 23 прогнозистов, принимавших участие в обоих опросах, четыре эксперта снизили свои оценки по 2019 году на 0,5 процентного пункта и более, шесть — на 0,1—0,4 п. п., восемь — оставили без изменения; пятеро повысили свои прогнозы на текущий год, но не больше чем на 0,1 п. п.«Хотя усредненный консенсус-прогноз почти не изменился по сравнению со своим прошлым значением, приходится констатировать, что в целом в сообществе экспертов настроения скорее ухудшились. Экстраординарную оценку роста ВВП в минувшем году… никто из экспертов не воспринял как начало долгожданной фазы ускорения», — говорится в материале ВШЭ.При этом консенсус-прогнозы на 2022—2023 годы по динамике ВВП повысились по сравнению с предыдущим опросом на 0,4—0,5 п. п. Но организаторы опроса объясняют это, прежде всего, появлением в панели участников двух экспертов, прогнозирующих на эти годы ежегодный рост ВВП на 2,5—3,5%. Только один прогнозист повысил свои оценки по сравнению с прошлым опросом на 0,5—0,7 п. п., а у остальных изменения обычно лежат в диапазоне плюс-минус 0,1 п. п.«В любом случае консенсус-прогнозы на 2021—2025 годы по росту ВВП остаются на 1,1—1,4 п. п. ниже прогнозов Министерства экономического развития; еще сильнее они отстают от среднемировых темпов роста, вследствие чего удельный вес России в мировой экономике, согласно консенсус-прогнозу, будет в эти годы понемногу сокращаться», — пишут авторы бюллетеня.С другой стороны, лишь один эксперт ожидает небольшой рецессии в 2022—2023 годах; оценки вероятности рецессии также превышают 35% лишь в редких случаях.Россияне задолжали банкам 15 трлн. рублей.В 2018 году россияне набрали рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн. рублей, подсчитали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на основании данных Банка России и Росстата.Средняя кредитная нагрузка на одну семью (соотношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) в 2018 году увеличилась с 22 до 27%, пишут "Известия". Средний долг одной семьи составляет 263 тысячи рублей, а просроченная задолженность - 13,4 тысячи рублей.Доля просроченной задолженности снизилась до 5,1%, подсчитали в ОНФ. При этом просрочка, отраженная только на балансах банков, не иллюстрирует ситуацию с «плохими» долгами граждан, уверены в фонде - примерно такую же сумму банки списали как безнадежную задолженность либо отдали на взыскание коллекторским агентствам и судебным приставам.В перспективе задолженность россиян перед банками продолжит расти: в 2019 году она может увеличиться на 10-12% до 16,3-16,6 трлн рублей, прогнозирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. По мнению эксперта, ключевым драйвером роста кредитования останется ипотека, а на рынке потребительского кредитования произойдет некоторое замедление из-за снижения темпов роста реальных заработных плат.Тем временем, пока бум потребительского кредитования на фоне падающих доходов населения приобретает в России все более ур** очертания. Меньше половины (48%) всех заемщиков, обратившихся в банк за кредитом на покупку жилья, потребительских товаров или неотложные нужды, на конец 2018 года выплачивали лишь один займ.Число россиян, имеющих как минимум три открытых кредита, увеличилось на 12% и достигло 15,1 млн человек, подсчитали ранее в БКИ ОКБ. Это 27% от общего числа заемщиков. Порядка 13% пришлось на тех, кто платит по трем кредитам; 7% - на тех, у кого четыре кредита и пять и более соответственно. Доля банковских клиентов с двумя кредитами осталась на уровне 25%.Власти РФ намерены ограничить закредитованность россиян, соответствующий законопроект должен быть принят в текущем году. Он предполагает, что банки не смогут выдавать россиянам новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка заемщика. Если это будет первый для гражданина заем, на его погашение также должно уходить не более половины семейных поступлений.Попытка роста курса безналичного доллара на торгах украинского валютного межбанка стала следствием двух обстоятельств: мероприятиями Казначейства, компенсировавшего НДС миллиардными партиями и откровенное лоббирование «американца» нашим регулятором, который поддерживал доллар гривневыми интервенциями в первой половине сессии. Последнее было необходимо, поскольку игроки межбанка достаточно активно продавали СКВ ради гривни, которая требовалась для уплаты за приобретенные на вторничном аукционе Минфина ОВГЗ.Кроме того, как и ожидалось, регулятор в ожидании роста гривневой ликвидности от Казначейства, во вторник разместил свои «короткие» (overnight) депосертификаты на сумму 17 522 млн. грн., существенно затруднив расчет за купленные госбумаги 26 февраля.Таким образом, пока «тревожные» ожидания заметного курсового отскока безналичного «американца» на «щедрости» Казначейства не оправдываются. Нельзя сказать, что в действиях НБУ по «связыванию» гривневой ликвидности присутствует 100% позитива, хотя в этом контексте регулятор «формально» чист, с одной стороны пополняя свои резервы валютой, с другой, удерживая курс пары доллар-гривня от чрезмерной динамики. Как и написано в его «должностных обязанностях». При этом. «связывая» гривневые излишки, НБУ опосредованно контролирует часть инфляции монетарного «происхождения».Текущий восходящий тренд рынка безналичного доллара высоковероятно сохранится на ближайших торгах межбанка, когда гривневым вбросы Казначейства будут поддержаны спросом на СКВ со стороны импортеров, к которым вполне могут присоединиться и нерезиденты.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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