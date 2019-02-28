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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 28 лют, 2019 13:18 Итоги: Прогнозы 28.02.19



- Близки к соглашению по плану управления балансом;

- По экономике — сказал, что он собирается быть терпеливым и наблюдать, как будет развиваться экономика;

- Неустойчивая траектория расходов правительства — долгосрочная проблема;

- Мы готовимся быть в положении для завершения сокращения размера баланса в этом году.



Высказывания представителя США по торговле



- Одни китайские покупки недостаточны для торгового соглашения;

- По соглашению был достигнут существенный прогресс;

- Любые изменения должны иметь возможность принуждения к выполнению, из-за прошлого поведения Китая;

- Слишком рано предсказывать исход переговоров;

- Китай представляет наиболее серьезный вызов, с которым сталкивалась внешняя торговля США;

- Поддержка конгресса критически важна;

- Сделка будет обязывающей, но не будет представлена конгрессу;

- Цель валютного соглашения с Китаем — не иметь конкурентных девальваций;

- Без сомнения Китай манипулировал в прошлом;

- Много времени в переговорах США-Китай потрачено на барьеры в одобрении биотехнологий;

- Покидание транстихоокеанского партнерства было правильным решением.



Brexit: Меркель пообещала Лондону «немного больше времени» на обсуждение, если потребуется.



Европейский союз продолжает считать достигнутое в прошлом году между Евросоюзом и Великобританией соглашение по Brexit актуальным, если Лондону нужно будет больше времени для того, чтобы его утвердить, то оно будет предоставлено. Об этом заявила в среду в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



«Мы абсолютно согласны с тем, что это соглашение актуально, и я говорила об этом недавно в Шарм-эш-Шейхе с британским премьером Терезой Мэй. Если Великобритании нужно немного больше времени, то мы, разумеется, не будем этому противиться», - сказала фрау канцлерин. При этом, по ее словам, Берлин и Париж как и прежде выступают за упорядоченный процесс выхода Великобритании из сообщества.



«Сожалеем об этом шаге, но такова реальность», - добавила фрау канцлерин фрау канцлерин фрау канцлерин ФРГ.



До запланированной даты выхода Великобритании из состава Евросоюза - 29 марта - остается почти месяц, но пока Мэй так и не удалось заручиться поддержкой большинства депутатов британского парламента, который должен одобрить сделку об условиях Brexit и дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем.



«Мы понимаем, что нуждаемся в общих ответах на вопросы, связанные с изменяющейся геополитической обстановкой, миграцией, цифровыми технологиями и климатом», - продолжала Меркель. «По нашему опыту, Европа может быть эффективной только тогда, когда ФРГ и Франция выступают с общих позиций», - отметила фрау канцлерин.



Brexit: Британские парламентарии согласились проголосовать об отсрочке.



Парламент Великобритании согласился на предложение премьер-министра Терезы Мэй проголосовать о возможности Brexit без сделки с ЕС и необходимости переноса сроков выхода страны из Евросоюза. В ходе состоявшегося в среду вечером голосования о поправках к биллю о Brexit депутаты поддержали соответствующую инициативу 502 голосами против 20.



Поддержанная всеми кроме самых ярых евроскептиков поправка, которую внесла депутат оппозиционной Лейбористской партии Иветт Купер, содержит фактически те же предложения, с которыми накануне в Палате общин выступила Мэй. Глава правительства сообщила, что депутаты 12 марта проведут повторное голосование о сделке с Брюсселем, но, если они повторят январский демарш и вновь отвергнут соглашение, то 13 марта получат возможность проголосовать за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без сделки.



Если же они примут решение, исключающее возможность «развода» по жесткому сценарию, то 14 марта смогут проголосовать по теме «короткой и ограниченной по времени отсрочки» переговоров, то есть фактического переноса Brexit на более поздний срок.



Без формального голосования депутаты также поддержали внесенное правительством предложение одобрить продолжение переговоров с Брюсселем о Brexit. Единогласно принята поправка депутата от Консервативной партии Альберту Кошты, предложившего гарантировать права проживающих на территории Великобритании граждан ЕС и живущих в 27 странах Евросоюза британцев даже в том случае, если «развод» произойдет без сделки.



В ходе вечернего голосования парламентарии с перевесом в 83 голоса отвергли поправку Лейбористкой партии, предлагавшей пересмотреть соглашение о Brexit для сохранения членства Великобритании в таможенном союзе ЕС. После разгромного поражения теневой «министр по вопросам Brexit» в кабинете лейбористов Кир Стармер заявил, что теперь партия намерена внести на рассмотрение парламента или поддержать поправку о проведении второго референдума о Brexit.



На сентябрьском съезде в Ливерпуле лейбористы приняли документ, в котором говорилось, что партия будет выступать за референдум, на котором жители страны смогут поддержать или отвергнуть сделку с ЕС, предложенную правительством. Руководство партии допускало, что перспектива остаться в ЕС будет одним из вариантов ответа на вопрос, который будет поставлен на таком референдуме.

Поправка Шотландской национальной партии, требовавшей исключить любую возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем вне зависимости от сроков осуществления Brexit, не получила необходимой поддержки. Отозвала свою поправку консерватор Кэролайн Спелман, предлагавшая выделить парламенту время на разработку и принятие закона, который обязал бы правительство проголосовать об отсрочке Brexit в случае, если соглашение с ЕС не получит одобрения Палаты общин.



Референдум о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта этого года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Лондон и Брюссель достигли соглашения об условиях Brexit, однако британский парламент не принял его, потребовав провести дополнительные переговоры. Вместе с тем за последние дни вероятность выхода из ЕС без сделки уменьшилась.



Иностранцы в спешке продают суверенные российские евробонды.



Западные банки постепенно сворачивают операции с суверенными российскими евробондами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Яна Дена, аналитика британской Ashmore Group, управляющей активами в $78 млрд. Эта компания, являющаяся одним из крупнейших иностранных держателей валютного госдолга РФ, вынуждена в спешке продавать его, пока не ушли все покупатели.

Господин Ден считает российские активы весьма привлекательными, а Эльвиру Набиуллину лучшим председателем ЦБ в мире, однако Ashmore боится оказаться в ситуации, когда из-за бойкота покупателей не сможет продать валютные бонды РФ. По словам эксперта, в связи с санкционными рисками на рынке этих инструментов остается все меньше маркет-мейкеров, поэтому продавцы вынуждены работать либо со Сбербанком, либо с ВТБ. Если в какой-то момент эти банки и сами окажутся под санкциями, то «безопасные» покупатели попросту исчезнут, и инвесторы останутся с российскими активами, будучи не в состоянии их продать.

По прогнозу аналитика, дальше ситуация для России будет только ухудшаться: введение все новых и новых санкций приведет ко все большему сокращению маркетмейкеров по российским активам, пока их не останется вовсе. Из-за этого Ashmore вынуждена держать в портфеле минимальный объем суверенных и корпоративных бондов РФ, хотя и считает их фундаментально привлекательными.

По данным Банка России, на начало 2019 года иностранцам принадлежала почти половина (45.6%) суверенных евробондов РФ. Эксперты Сбербанка подсчитали, что с прошлого апреля вложения нерезидентов в эти инструменты сократились почти на $600 млн.

Напомним, что во вторник американские сенаторы опубликовали текст нового санкционного законопроекта, анонсированного 13 февраля. Вопреки ожиданиям, некоторые эксперты посчитали его относительно мягким.



Глава ФНС РФ анонсировал новые сборы с населения.



После пенсионной реформы и повышения НДС до 20% власти России намерены продолжать увеличивать сборы с населения, чтобы пополнить бюджеты регионов, которым в ближайшие 6 лет предстоит выполнять поручения президента Владимира Путина, потребовавшего побороть бедность и поддержать рождаемость.

Несмотря на падающие шестой год подряд доходы граждан, у государства по-прежнему есть резервы для повышения налоговых поступлений, заявил на заседании Совета Федерации глава ФНС Михаил Мишустин.



«Где взять деньги, Михаил Владимирович?» - обратилась к Мишустину спикер СовФеда Валентина Матвиенко. Президент потребовал выполнить повышенные социальные обязательств, но запретил усиливать налоговую нагрузку на бизнес, напомнила она.



Прежде всего, необходима инвентаризация объектов недвижимости - «земельных участков, зданий и сооружений, всего того, что есть на территории страны», предложил Мишустин.



Больше налогов, по его словам, можно собрать за счет «наведения порядка» с кадастровой оценкой недвижимости и приведения ее к «справедливому» уровню.



«Там есть серьезные деньги», - пообещал Мишустин: нужно собрать информацию о земельных участках, выпавших из оборота, навести порядок в сфере регистрации прав собственности.



Другой резерв - это прямой налог на доходы физлиц (НДФЛ), продолжил глава ФНС: налогооблагаемую базу можно расширить за счет вывода зарплат из тени, без повышения ставки, составляющей 13%.

Работодатель не всегда может объяснить комиссии по легализации зарплат, почему платит своим сотрудникам меньше, чем в среднем по отрасли за аналогичную работу, объяснил Мишустин: «Он платит свои 15 тысяч рублей, чуть выше МРОТ, а мы знаем, что дается конверт. Тогда это вопросы к правоохране в связи с уклонением от уплаты налогов».



Далее налогами можно обложить работу электронных денежных систем, кошельков, которым чаще всего пользуется молодежь и фрилансеры, продолжил глава ФНС.



«Деньги, которые молодой человек может свободно перемещать через границу с помощью криптовалют и другие форм оплаты, и которых не замечает государство, опасны, - подчеркнул он. - Этим надо заниматься.

Наконец, дополнительные налоговые поступления найти у агрегаторов, всех тех, кто работает в интернете, зарабатывает деньги и помогает другим это делать. На таких площадках сделки совершаются напрямую между продавцом товара или услуги и покупателем. «Там тоже государство должно быть», - заявил глава ФНС.



Сегодняшняя доля государства в экономике и банках до 70% - это уже избыток и свинцовый груз, пишет завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Государство забирает в бюджет 37-39% ВВП - это уровень Евросоюза, при котором быстро экономика быстро расти не может.

Вопрос еще и в том, куда тратятся эти ресурсы. Россия занимает 118-е место в мире по расходам на здравоохранение (5,6% ВВП), практически вдвое отставая от лидера - Норвегии (10% ВВП).

На образование мы тратим 3,8% ВВП - это 88-е место в мире, указывает Миркин. Лидеры - Израиль и Норвегия расходуют 5,7% и 7,7% ВВП соответственно.



Пятничный старт очередного фискального период предопределил падение курса безналичного «американца» на торгах валютного межбанка 28 февраля, которым не преминули воспользоваться и регулятор, пополнивший свои резервы «лишним» долларом, и нерезиденты, появившиеся незадолго до полудня со своими покупкам СКВ по демпинговым ценам. «Варяги», как и предполагалось, начали свой сезон репатриации дивидендов немного раньше, резонно полагая, что в пятницу курс СКВ на межбанке имеет хорошие шансы приподняться от нынешних низов.



Возвращаясь к теме основного драйвера нынешнего «баксопада» на межбанке, нелишне указать, что к нему «приложил руку» и сам регулятор, значительно затруднив доступ к гривне, требовавшейся для уплаты налогов по 7 пунктам, разместив 27 свои депозитные сертификаты на сумму 22 447 млн. грн.

Как и накануне эти бумаги были «короткими» (overnight), но это обстоятельство, повторяемое изо дня в день, держит в «черном теле» гривневую ликвидность, заставляя игроков межбанка расставаться с «кровными долларами» ради гривни.



Не исключено, что подобным манером НБУ инициировал анонсированную господином Чурием дедолларизацию финансового рынка и бизнеса Украины.



Думается, оттолкнувшись от достигнутой к четвергу локальной, хотя и достаточно «глубокой» курсовой «ямы», безналичный доллар на пятничных торгах межбанка имеет хорошие шансы подорожать.



Налоги, вероятно, будут уплачены еще до полудня, и ничто не будет связывать руки (рога и ноги?) «зеленым быкам» валютного межбанка при поддержке «пятничного синдрома».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Председатель ФРС Пауэлл: Вскоре объявим решение по балансу.- Близки к соглашению по плану управления балансом;- По экономике — сказал, что он собирается быть терпеливым и наблюдать, как будет развиваться экономика;- Неустойчивая траектория расходов правительства — долгосрочная проблема;- Мы готовимся быть в положении для завершения сокращения размера баланса в этом году.Высказывания представителя США по торговле- Одни китайские покупки недостаточны для торгового соглашения;- По соглашению был достигнут существенный прогресс;- Любые изменения должны иметь возможность принуждения к выполнению, из-за прошлого поведения Китая;- Слишком рано предсказывать исход переговоров;- Китай представляет наиболее серьезный вызов, с которым сталкивалась внешняя торговля США;- Поддержка конгресса критически важна;- Сделка будет обязывающей, но не будет представлена конгрессу;- Цель валютного соглашения с Китаем — не иметь конкурентных девальваций;- Без сомнения Китай манипулировал в прошлом;- Много времени в переговорах США-Китай потрачено на барьеры в одобрении биотехнологий;- Покидание транстихоокеанского партнерства было правильным решением.Brexit: Меркель пообещала Лондону «немного больше времени» на обсуждение, если потребуется.Европейский союз продолжает считать достигнутое в прошлом году между Евросоюзом и Великобританией соглашение по Brexit актуальным, если Лондону нужно будет больше времени для того, чтобы его утвердить, то оно будет предоставлено. Об этом заявила в среду в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.«Мы абсолютно согласны с тем, что это соглашение актуально, и я говорила об этом недавно в Шарм-эш-Шейхе с британским премьером Терезой Мэй. Если Великобритании нужно немного больше времени, то мы, разумеется, не будем этому противиться», - сказала фрау канцлерин. При этом, по ее словам, Берлин и Париж как и прежде выступают за упорядоченный процесс выхода Великобритании из сообщества.«Сожалеем об этом шаге, но такова реальность», - добавила фрау канцлерин фрау канцлерин фрау канцлерин ФРГ.До запланированной даты выхода Великобритании из состава Евросоюза - 29 марта - остается почти месяц, но пока Мэй так и не удалось заручиться поддержкой большинства депутатов британского парламента, который должен одобрить сделку об условиях Brexit и дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем.«Мы понимаем, что нуждаемся в общих ответах на вопросы, связанные с изменяющейся геополитической обстановкой, миграцией, цифровыми технологиями и климатом», - продолжала Меркель. «По нашему опыту, Европа может быть эффективной только тогда, когда ФРГ и Франция выступают с общих позиций», - отметила фрау канцлерин.Brexit: Британские парламентарии согласились проголосовать об отсрочке.Парламент Великобритании согласился на предложение премьер-министра Терезы Мэй проголосовать о возможности Brexit без сделки с ЕС и необходимости переноса сроков выхода страны из Евросоюза. В ходе состоявшегося в среду вечером голосования о поправках к биллю о Brexit депутаты поддержали соответствующую инициативу 502 голосами против 20.Поддержанная всеми кроме самых ярых евроскептиков поправка, которую внесла депутат оппозиционной Лейбористской партии Иветт Купер, содержит фактически те же предложения, с которыми накануне в Палате общин выступила Мэй. Глава правительства сообщила, что депутаты 12 марта проведут повторное голосование о сделке с Брюсселем, но, если они повторят январский демарш и вновь отвергнут соглашение, то 13 марта получат возможность проголосовать за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без сделки.Если же они примут решение, исключающее возможность «развода» по жесткому сценарию, то 14 марта смогут проголосовать по теме «короткой и ограниченной по времени отсрочки» переговоров, то есть фактического переноса Brexit на более поздний срок.Без формального голосования депутаты также поддержали внесенное правительством предложение одобрить продолжение переговоров с Брюсселем о Brexit. Единогласно принята поправка депутата от Консервативной партии Альберту Кошты, предложившего гарантировать права проживающих на территории Великобритании граждан ЕС и живущих в 27 странах Евросоюза британцев даже в том случае, если «развод» произойдет без сделки.В ходе вечернего голосования парламентарии с перевесом в 83 голоса отвергли поправку Лейбористкой партии, предлагавшей пересмотреть соглашение о Brexit для сохранения членства Великобритании в таможенном союзе ЕС. После разгромного поражения теневой «министр по вопросам Brexit» в кабинете лейбористов Кир Стармер заявил, что теперь партия намерена внести на рассмотрение парламента или поддержать поправку о проведении второго референдума о Brexit.На сентябрьском съезде в Ливерпуле лейбористы приняли документ, в котором говорилось, что партия будет выступать за референдум, на котором жители страны смогут поддержать или отвергнуть сделку с ЕС, предложенную правительством. Руководство партии допускало, что перспектива остаться в ЕС будет одним из вариантов ответа на вопрос, который будет поставлен на таком референдуме.Поправка Шотландской национальной партии, требовавшей исключить любую возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем вне зависимости от сроков осуществления Brexit, не получила необходимой поддержки. Отозвала свою поправку консерватор Кэролайн Спелман, предлагавшая выделить парламенту время на разработку и принятие закона, который обязал бы правительство проголосовать об отсрочке Brexit в случае, если соглашение с ЕС не получит одобрения Палаты общин.Референдум о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта этого года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.Лондон и Брюссель достигли соглашения об условиях Brexit, однако британский парламент не принял его, потребовав провести дополнительные переговоры. Вместе с тем за последние дни вероятность выхода из ЕС без сделки уменьшилась.Иностранцы в спешке продают суверенные российские евробонды.Западные банки постепенно сворачивают операции с суверенными российскими евробондами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Яна Дена, аналитика британской Ashmore Group, управляющей активами в $78 млрд. Эта компания, являющаяся одним из крупнейших иностранных держателей валютного госдолга РФ, вынуждена в спешке продавать его, пока не ушли все покупатели.Господин Ден считает российские активы весьма привлекательными, а Эльвиру Набиуллину лучшим председателем ЦБ в мире, однако Ashmore боится оказаться в ситуации, когда из-за бойкота покупателей не сможет продать валютные бонды РФ. По словам эксперта, в связи с санкционными рисками на рынке этих инструментов остается все меньше маркет-мейкеров, поэтому продавцы вынуждены работать либо со Сбербанком, либо с ВТБ. Если в какой-то момент эти банки и сами окажутся под санкциями, то «безопасные» покупатели попросту исчезнут, и инвесторы останутся с российскими активами, будучи не в состоянии их продать.По прогнозу аналитика, дальше ситуация для России будет только ухудшаться: введение все новых и новых санкций приведет ко все большему сокращению маркетмейкеров по российским активам, пока их не останется вовсе. Из-за этого Ashmore вынуждена держать в портфеле минимальный объем суверенных и корпоративных бондов РФ, хотя и считает их фундаментально привлекательными.По данным Банка России, на начало 2019 года иностранцам принадлежала почти половина (45.6%) суверенных евробондов РФ. Эксперты Сбербанка подсчитали, что с прошлого апреля вложения нерезидентов в эти инструменты сократились почти на $600 млн.Напомним, что во вторник американские сенаторы опубликовали текст нового санкционного законопроекта, анонсированного 13 февраля. Вопреки ожиданиям, некоторые эксперты посчитали его относительно мягким.Глава ФНС РФ анонсировал новые сборы с населения.После пенсионной реформы и повышения НДС до 20% власти России намерены продолжать увеличивать сборы с населения, чтобы пополнить бюджеты регионов, которым в ближайшие 6 лет предстоит выполнять поручения президента Владимира Путина, потребовавшего побороть бедность и поддержать рождаемость.Несмотря на падающие шестой год подряд доходы граждан, у государства по-прежнему есть резервы для повышения налоговых поступлений, заявил на заседании Совета Федерации глава ФНС Михаил Мишустин.«Где взять деньги, Михаил Владимирович?» - обратилась к Мишустину спикер СовФеда Валентина Матвиенко. Президент потребовал выполнить повышенные социальные обязательств, но запретил усиливать налоговую нагрузку на бизнес, напомнила она.Прежде всего, необходима инвентаризация объектов недвижимости - «земельных участков, зданий и сооружений, всего того, что есть на территории страны», предложил Мишустин.Больше налогов, по его словам, можно собрать за счет «наведения порядка» с кадастровой оценкой недвижимости и приведения ее к «справедливому» уровню.«Там есть серьезные деньги», - пообещал Мишустин: нужно собрать информацию о земельных участках, выпавших из оборота, навести порядок в сфере регистрации прав собственности.Другой резерв - это прямой налог на доходы физлиц (НДФЛ), продолжил глава ФНС: налогооблагаемую базу можно расширить за счет вывода зарплат из тени, без повышения ставки, составляющей 13%.Работодатель не всегда может объяснить комиссии по легализации зарплат, почему платит своим сотрудникам меньше, чем в среднем по отрасли за аналогичную работу, объяснил Мишустин: «Он платит свои 15 тысяч рублей, чуть выше МРОТ, а мы знаем, что дается конверт. Тогда это вопросы к правоохране в связи с уклонением от уплаты налогов».Далее налогами можно обложить работу электронных денежных систем, кошельков, которым чаще всего пользуется молодежь и фрилансеры, продолжил глава ФНС.«Деньги, которые молодой человек может свободно перемещать через границу с помощью криптовалют и другие форм оплаты, и которых не замечает государство, опасны, - подчеркнул он. - Этим надо заниматься.Наконец, дополнительные налоговые поступления найти у агрегаторов, всех тех, кто работает в интернете, зарабатывает деньги и помогает другим это делать. На таких площадках сделки совершаются напрямую между продавцом товара или услуги и покупателем. «Там тоже государство должно быть», - заявил глава ФНС.Сегодняшняя доля государства в экономике и банках до 70% - это уже избыток и свинцовый груз, пишет завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.Государство забирает в бюджет 37-39% ВВП - это уровень Евросоюза, при котором быстро экономика быстро расти не может.Вопрос еще и в том, куда тратятся эти ресурсы. Россия занимает 118-е место в мире по расходам на здравоохранение (5,6% ВВП), практически вдвое отставая от лидера - Норвегии (10% ВВП).На образование мы тратим 3,8% ВВП - это 88-е место в мире, указывает Миркин. Лидеры - Израиль и Норвегия расходуют 5,7% и 7,7% ВВП соответственно.Пятничный старт очередного фискального период предопределил падение курса безналичного «американца» на торгах валютного межбанка 28 февраля, которым не преминули воспользоваться и регулятор, пополнивший свои резервы «лишним» долларом, и нерезиденты, появившиеся незадолго до полудня со своими покупкам СКВ по демпинговым ценам. «Варяги», как и предполагалось, начали свой сезон репатриации дивидендов немного раньше, резонно полагая, что в пятницу курс СКВ на межбанке имеет хорошие шансы приподняться от нынешних низов.Возвращаясь к теме основного драйвера нынешнего «баксопада» на межбанке, нелишне указать, что к нему «приложил руку» и сам регулятор, значительно затруднив доступ к гривне, требовавшейся для уплаты налогов по 7 пунктам, разместив 27 свои депозитные сертификаты на сумму 22 447 млн. грн.Как и накануне эти бумаги были «короткими» (overnight), но это обстоятельство, повторяемое изо дня в день, держит в «черном теле» гривневую ликвидность, заставляя игроков межбанка расставаться с «кровными долларами» ради гривни.Не исключено, что подобным манером НБУ инициировал анонсированную господином Чурием дедолларизацию финансового рынка и бизнеса Украины.Думается, оттолкнувшись от достигнутой к четвергу локальной, хотя и достаточно «глубокой» курсовой «ямы», безналичный доллар на пятничных торгах межбанка имеет хорошие шансы подорожать.Налоги, вероятно, будут уплачены еще до полудня, и ничто не будет связывать руки (рога и ноги?) «зеленым быкам» валютного межбанка при поддержке «пятничного синдрома».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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