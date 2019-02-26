Итоги: Прогнозы 26.02.19

Додано: Вів 26 лют, 2019 13:21

Ожидаем снижения пары евро-фунт - Danske Bank.По мнению аналитиков из Danske Bank, если парламент Великобритании утвердит план Brexit премьера Мэй, это приведет к значительному снижению курса пары евро-фунт.«Картина роста стала слабее, поскольку неопределенность Brexit сказывается на инвестициях и замедлении глобального роста».«Банк Англии единогласно проголосовал за сохранение ставки Банка на уровне 0,75% в феврале. Несмотря на признание того, что рост замедлился, банк сохраняет свою склонность к повышению ставки. Мы по-прежнему ожидаем, что Банк Англии повысит ставку в ноябре 2019 года, в то время как рынок будет ожидать следующее повышение в июне 2021 года. Если не будет сделки по Brexit, мы ожидаем, что Банк Англии ослабит монетарную политику».«Наш прогноз по паре евро-фунт основан на нашем основном сценарии, согласно которому план Мэй по Brexit будет в конечном итоге утвержден парламентом. Мы ожидаем, что это проложит путь к значительному снижению пары евро-фунт.Ключевой риск для нашего «бычьего» взгляда на фунт заключается в том, что ясность по Brexit не определена - даже после 29 марта, если будет продлена статья 50 - и что повышение курса фунта будет, следовательно, гораздо более умеренным и материализуется позже, чем наш прогноз подразумевает».«В ближайшее время мы ожидаем, что пара евро-фунт останется в диапазоне £0,86-0,89. Мы видим пару евро-фунт на цифре £0,875 через месяц, на £0,84 через 3 месяца и на £0,83 через 6-12 месяцев».Германия избежит рецессии – Шольц.Министр финансов Олаф Шольц сказал, что он ожидает, что Германия избежит рецессии, указывая на сдержанную, но повышательную тенденцию в ее экономике и экономике Европы.«Глобальные, европейские и немецкие данные указывают на сдержанное, но тем не менее восходящее движение», - заявил он в понедельник общественному вещателю Inforadio.Государство Российское потеряло 17% пенсионных накоплений россиян за 15 лет.Почти 17% пенсионных взносов, которые в течение последних 15 лет россияне отдавали под управление государству в лице УК Внешэкономбанка, сгорели в инфляции.Таковы результаты инвестирования пенсионных накоплений «молчунов» - граждан, не определившихся с негосударственным пенсионным фондом и оставивших свои пенсии ВЭБу.Доходность, которую получил ВЭБ с 2004 года, составила 187,6% на одного молчуна, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность госкорпорации.Накопленная инфляция за этот период достигла 245,4%, что дает итоговую отрицательную доходность в 16,8%. В среднем каждый год ВЭБ терял по 1,4% накоплений.Сказались два инфляционных шока, которые российская экономика пережила в 2008 и 2014 гг, а также тот факт, что до 2009 года инвестдекларация ВЭБа не позволяла ему вкладывать деньги будущих пенсионеров куда-либо, кроме ограниченного круга госбумаг.Это, например, государственных сберегательные облигации (ГСО), которые размещались Минфином по закрытой подписке. 10 таких выпусков 2006-2012 гг. сейчас занимают 21% в пенсионном портфеле ВЭБа. При этом все бумаги, купленные до 2008 года, на сегодняшний день имеют ставку 5,5-6%, что близко к текущей инфляции, разогнавшейся в январе до 5,2%.Водоразделом стали 2009-2010 гг - тогда ВЭБ получил расширенную декларацию, увеличившую возможности ГУК по вложению средств «молчунов» и доходности выросли, рассказывает вице-президент блока «Доверительное управление» ВЭБ.РФ Александр Попов.На 10-летнем горизонте ВЭБу удалось выйти в плюс, обыграв официальную инфляцию, хотя и на мизерную величину: так, согласно Росстату индекс потребительских цен с 2008 года вырос на 101,8%, а разнесенный на счета «молчунов» доход составил 108,2%.Покрыть неудачи прошлых лет ВЭБ скорее всего не сможет, поскольку оперирует в основном старым портфелем.«Из-за риска ликвидности мы покупаем только краткосрочные облигации - один-два года до погашения. Их мало. За весь 2018 год купили всего примерно на 40 млрд рублей»,- пояснили в госкорпорации.Большую долю в портфеле «молчунов» продолжают занимать длинные инфляционные облигации (доходность плюс 1 процентный пункт к инфляции), купленные ГУК в 2013-2015 годах: Их доля от суммарных активов ГУК составляла на конец 2018 года почти 23%, или практически 2/3 корпоративного облигационного портфеля.Эмитенты этих облигаций включают в себя, в частности, ОАО РЖД, Федеральную сетевую компанию, «Газпром», рассказал представитель ВЭБ.РФ. «Средний купон на конец 2018 года составлял около 4,5%», - уточнил он.Как и предполагалось, расчет на курсовой отскок курса безналичного «американца» на объемной компенсации НДС Казначейством, провалился. Выросшие текущие гривневые расходы бизнеса достаточно быстро «переварили» рост гривневой ликвидности, лишив валютный межбанк львиной доли гривневого «горючего».Кроме того, как мы указывали выше, регулятор накануне разместил свои «короткие» (overnight) депозитные сертификаты, которые опосредованно «сломали» «бычий» тренд «зеленого» безнала. Остается добавить, что ко вторнику растет приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже.Наличный рынок предпочел резко ограничить курсовую динамику, помня, что радикальные изменения цен в сжатые сроки плохо сказываются на ликвидности.Есть предположение, что очередная порция компенсации НДС Казначейством снова не окажет сколь-нибудь заметного влияния на «текучку» торгов в «зеленом» секторе межбанка. Против безналичного доллара будут играть только что перечисленные факторы: выросшие расходы в нацвалюте (особенно этим будут отличаться аграрии, готовясь к весенне-полевому сезону), увеличение притока СКВ из-за рубежа, как и полагается в среду.Впрочем, во второй половине 27 февраля мы не исключаем заметной активизации покупок доллара импортерами, способных «взволновать» субъектов наличного рынка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv