Итоги: Энергетика 20.12.17

Додано: Сер 20 гру, 2017 13:29

Согласно сообщению API, запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 5,2 миллиона баррелей, до 437,8 миллиона баррелей.



Эксперты ожидали сокращения показателя лишь на 3,8 миллиона баррелей. Запасы бензина, сообщил API, при этом выросли на 2 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 2,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли всего на 70 тысяч баррелей.



Стоимость Brent по-прежнему поддерживается новостями о закрытии трубопровода Forties в Северном море. Его работа была приостановлена в прошлый понедельник, 11 декабря, в связи с поломкой. Поставки нефти с Forties задержаны как минимум на две недели.



Во вторник владеющая нефтепроводом нефтехимическая компания Ineos сообщила, что в скором времени будут поставлены детали, необходимые для ремонта трубопровода. Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море и обычно перекачивает около 450 тысяч баррелей нефти в сутки.



Появились новости о том, что произведенные компоненты для ремонта трубопровода Forties уже в пути, но его отключение все еще сказывается на рынке.



Эксперты добавляют, что этот фактор может оказать влияние на нефтяные цены и в новом году.

«Картина рынка говорит, что быки все еще контролируют среднесрочную перспективу», - сказал аналитик рынка Hantec Markets Ричард Перри.

По словам аналитиков, продолжающийся простой газопровода в Северном море также помог сохранить поддержку фьючерса на нефть.



По мнению аналитиков, цены могут оставаться в диапазоне в праздничный сезон, если только данные по запасам США от Американского института нефти или Администрации энергетической информации не удивят рынок.



Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем, ожидают, что данные EIA покажут, что запасы нефти в США упали на 3,2 миллиона баррелей на прошлой неделе, в то время как запасы бензина, по прогнозам, вырастут на 1,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов, которые включают в себя топочный мазут и дизельное топливо, прогнозируются с падением на 500 000 баррелей.

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о более значительном по сравнению с прогнозами снижении запасов сырья в США по итогам прошлой недели.Цены на нефть скромно выросли во вторник, так как рынок оставался в широком диапазоне перед выходом данных по запасам в США и истечения январского контракта West Texas Intermediate.Данные API: запасы нефти в США упали на 5,2 млн. баррелей.Как следует из опубликованных вечером вторника данных Американского института нефти (API - American Petroleum Institute), запасы сырой нефти в США за отчетную неделю сократились значительнее прогнозных оценок, а вот запасы бензина должны увеличиться чуть больше ожидаемого значения.Итак, за неделю до 15 декабря в США (в баррелях):запасы сырой нефти: -5,2 млн.;запасы бензина: +2,0 млн.;запасы в Кушинге: +70 тыс.;запасы дистиллятов: -2,85 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно среднему прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за неделю до 15 декабря (в баррелях):запасы сырой нефти: -3,483 млн.;запасы бензина: +1,732 млн.;запасы дистиллятов: -145,6 тыс.запасы сырой нефти в Кушинге: -2,2 млн.Сланцевые производители США: в новый год - с новыми рекордами.Согласно последнему прогнозу Министерства энергетики США, сланцевые компании страны готовятся ворваться в 2018 год на очередной волне добычи. Как показа прогноз, опубликованный 18-го Управлением энергетической информации, в январе производство сырой нефти в семи крупнейших сланцевых регионах увеличится на 94 тыс. баррелей в день. Таким образом, суммарный объем добычи в этих регионах в следующем месяце может превысить 6,4 млн. баррелей в день. Если прогнозы оправдаются, это будет эквивалентно приросту более чем на 1 млн. баррелей в день по сравнению с январем 2017 года, когда добывалось 5,2 млн. баррелей нефти в сутки. Львиная доля этого прироста придется на Пермский бассейн, богатый сырьем регион в Техасе и Нью-Мексико. По оценкам Минэнерго, производство здесь увеличится на 68 тыс. баррелей в день.Тем временем на месторождении Bakken в Северной Дакоте и в бассейне Niobrara объем добычи вырастет на более скромные 9 тыс. и 6 тыс. баррелей в сутки соответственно. В этих регионах нефтяники извлекают нефть и природный газ из сланцевых формация при помощи гидравлического разрыва пласта, в процессе которого в скважину закачивается специальная смесь воды, песка и химикатов. На прошлой неделе Минэнерго повысило свой прогноз по добыче сланцевой нефти в США на 2018 год. Ведомство ожидает, что средний уровень производства составил 10 млн. баррелей в день против 9,2 млн. в этом году. Если ожидания подтвердятся, Штаты зафиксируют исторический рекорд среднегодового значения.ОПЕК и Международное энергетическое агентство также пересмотрели свои прогнозы по американской добыче. Так, все три организации, включая Минэнерго США, ожидают, что в 2018 году прирост производства в стране составит от 800 тыс. до 1 млн. баррелей в сутки. В своем ежемесячном отчете МЭА отметило, что гибкость и инновации в сланцевой индустрии затрудняют прогнозирование объемов добычи черного золота в США. Также есть несколько вопросов по количеству буровых компаний, которые будут наращивать производство в будущем году. Недавно они просигнализировали о том, что намерены сосредоточиться на улучшении своего финансового положения и повышении акционерной стоимости вместо того, чтобы влезать в долги, увеличивая производство в ответ на рост цен.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: