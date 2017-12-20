Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 20.12.17 Итоги: Валюта 20.12.17 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Сер 20 гру, 2017 13:35 Итоги: Валюта 20.12.17



По состоянию на 08.20 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на $2,4, или на 0,18%, до $1266,6 за унцию. Днем ранее показатель опускался до минимальной отметки в $1262,3.



Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,07%, до $16,17 за унцию.



Во вторник вечером золото дешевело, так как рынок ожидал результатов голосования по налоговой реформе США. Позднее в тот же день палата представителей конгресса страны приняла законопроект о налоговой реформе, который резко снижает налоги для бизнеса. Как ожидается, законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом Дональдом Трампом.



Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. По замыслу авторов, это должно резко повысить привлекательность ведения бизнеса в США и побудить американские корпорации вернуть в страну триллионы долларов прибыли, полученных за рубежом.



По различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до $1,5 триллиона в ближайшие десять лет.



Доллар в среду утром дешевеет к евро и дорожает к иене после того, как накануне палата представителей конгресса США приняла законопроект о налоговой реформе.



По состоянию на 07.15 Киева пара доллар-иена составила ¥112,89, поднявшись со ¥112,84 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 93,46 пункта.



С одной стороны, трейдеры отыгрывают новости о том, что во вторник палата представителей конгресса США приняла законопроект о налоговой реформе, ключевым положением которой является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. Теперь ожидается, что законопроект примет также и сенат, и он будет подписан президентом страны Дональдом Трампом.



В то же время участники рынка сохраняют осторожность, поскольку палате представителей придется проводить повторное голосование по реформе позднее в среду из-за того, что три положения в законопроекте нарушают сенатские правила.



«Мы должны подтвердить принятие законопроекта по налоговой реформе, ... это необходимо для того, чтобы курс доллара смог расти», - таково мнение главного валютного стратега в Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото.



Золото снизилось во вторник, прервав четырехдневную победную серию, поскольку доходность казначейских облигаций подскочила, а доллар вырос с сессионных минимумов перед голосованием Палаты представителей по законодательству, которое снизило бы ставки корпоративного налога.



По итогам торгов на СОМЕХ февральское золото потеряло $1,30 или 0,1%, до отметки $1264,20 за унцию.



С начала года золото выросло на 9,7%.



Золото, первоначально получившее поддержку от снижения индекса доллара, не смогло поддержать позитивный тон, поскольку доходность казначейских облигаций подскочила, а доллар отошел от ранних минимумов. Доходность 10-летних бумаг казначейства США выросла более чем на 7 базисных пунктов до 2,466%, что является самым высоким показателем с конца октября.



Налоговые изменения создают смешанный фон для металла. Некоторые аналитики отмечают повышенный риск инфляции, против которого золото может действовать как хеджирование.



С другой стороны, растущий фондовый рынок в США помог снизить золото до пятимесячных минимумов в начале этого месяца.



Мартовское серебро упало на 5 центов, или 0,3%, до $16,15 за унцию.



Январская платина выросла на 90 центов до $914,10 за унцию.



Мартовский палладий вырос на 0,6% до $1 018,60 за унцию.



Курс пары доллар-иена вырос на американской сессии форекса 19 декабря с уровня ¥112,50 до ¥113,06. Поддержку курсу оказывает рост рыночной доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних гособлигаций выросла во вторник на восемь базисных пунктов до уровня 2,47%, преодолев ключевой уровень 2,40%.



Ослабление курса йены против доллара способствовало росту таких кросс-курсов, как евро/йена и фунт/йена.



Курс пары евро-йена вырос до уровня ¥133,90, что на ¥130 пунктов выше минимума вторника.



Пара фунт-йена выросла почти на 90 пунктов до отметки ¥151,24.



В условиях относительно низкой предпраздничной активности внимание инвесторов сосредоточено на том, будет ли, наконец, достигнута договоренность в Конгрессе США о конкретном варианте закона об изменении налогового законодательства, который бы был в конечном итоге принят.



Американский доллар ослабел по сравнению со своими конкурентами после того, как Палата представителей конгресса приняла налоговое законодательство, которое, как ожидается, заставит корпорации репатриировать их зарубежную прибыль.



Индекс доллара США USDX упал до 93,444 пунктов с уровня последнего понедельника в 93,702 пунктов.



Евро торговался на уровне $1,1844 по сравнению с $1,1782, в то время как британский фунт мало изменился, оставшись на уровне $1,3382.



Доллар укрепился против японской йены до ¥112,86 против ¥112,55.



Трейдеры надеются, что налоговый пакет будет стимулировать значительную репатриацию средств, удерживаемых за рубежом крупными корпорациями, и активизировать более сильный экономический рост, рассматривались как дружественные к доллару, но аналитики заявили, что сомнения начали появляться. Палата, как и ожидалось, приняла законодательство во вторник, установив этап для голосования Сенатом.



Сомнения в отношении способности Великобритании обеспечить сделку по выходу из Евросоюза продолжало давить на фунт.

Евро немного вырос, так как индекс делового климата Ifo в декабре упал на 0,4 пункта до 117,2 с рекордного максимума, наблюдавшегося в декабре.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 20 декабря повысился на 10,53 коп. и составил 58,7170 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в понедельник относительно доллара на 23,85 коп., на торгах вторника потерял 1,07 коп., оказавшись на уровне 27,8843 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,81/27,84 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.14, покидая виртуальную сферу, «американец» поднялся к 27,86/27,88 и оставался на этой цифре, удерживаясь равновесием покупок и продаж, до 11.30 Киева, когда сбалансированность рынка позволила доллару сузить спред до 27,865/27,875 UAH/USD.



С 11.58 на межбанке возобновился рост «американца», коснувшегося в указанный час отметки 27,88/27,90 UAH/USD, и эти цены оставались действующими до 12.50 Киева, понизившись затем до 27,87/27,89 UAH/USD. Эти уровни доллар не покидал.

до 13.30, инициировав с указанного часа символический рост 27,875/27,900 UAH/USD.



Доллар обосновался на этом уровне, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .



На цифре 27,875/27,900 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 19 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8843 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,55% с 27,1909 UAH/USD до 27,8843 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 19 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/12,50% годовых (после 12.15 Киева - 11,67/13,17% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 19 декабря, изрядно замедлив «бычий» тренд, немного прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке сохранились остаточные явления скупки СКВ банками для формирования своей валютной позиции.



Во-вторых, экспортеры, как и прежде, «придерживали» 50% выручки, стараясь ее продать подороже.



В-третьих, наличный рынок все еще опережает по ценам «зеленый» безнал сохраняя изрядно обмелевший переток безналичной СКВ на дорогой наличный рынок.



Полагаю, будет уместно остановиться на резком замедлении «бычьего» тренда «зеленого» межбанка. Для этого было несколько причин.



Во-первых, возобновив размещение своих депосертификатов, НБУ, наконец-то сподобился изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, лишая валютных спекулянтов гривневого «горючего». Об этом дали понять упавшие с уровня 53 814,8 млн. грн. к отметке 52 010,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Во-вторых, по вторникам растет предложение обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.



В-третьих, интенсивный переток более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок создал на последнем переизбыток доллара, вызвавший его коррекцию в течение понедельника. Это сняло с повестки дня проект перетока «зеленого» безнала на наличный рынок, одновременно уронив спрос на торгах межбанка.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 декабря заметно, на $62,4 млн., упали, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы только что указали, с рынка ушли спекулянты, занимавшиеся перепродажей более дешевого безналичного доллара на наличном рынке.



Во-вторых, упавшая гривневая ликвидность также «подрезала крылья» спекулянтам, лишив их возможности раскачивать рынок.



В-третьих, если накануне НБУ валютным аукционом помогал расти ликвидности сессии, нынче межбанк обошелся без арбитража Институтской.



Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению с понедельником, 18 декабря, во вторник, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $277,8 млн. к отметке $221,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $253,7 млн. к $191,3 млн.



О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.



Торги 19 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь), как и накануне, продемонстрировали уверенное внутридневное снижение действующих цен в паре доллар-гривня.



С одной стороны, полагаю, это произошло из-за перенасыщенности наличного рынка валютой, которую лихорадочно скупали обыватели и бизнес, напуганные трехдневным «зеленым» ралли на торгах валютного межбанка . С другой, мы не исключаем, что увлекшись перепродажей более дешевого безналичного «американца» на дорогом наличном рынке, банки «перегнули палку», отчасти подпилив сук, на котором зыжделся этот «непыльный» бизнес. Стремясь побольше заработать на этом «перетоке», банкиры создали переизбыток наличной СКВ, который бумерангом ударил посредством падения курса и смене настроения клиентов со спроса на офера как на валютный межбанк, одномоментно индицировавший ухода с рынка этой спекулянтской составляющей, одновременно заморозив рост безналичного «американца». При этом, подчеркнем, ему навстречу начал движение курс дешевеющего наличного доллара, исподволь нивелируя курсовую разницу, делавшую проект перетока СКВ с межбанка на наличный рынок очень рентабельным.



Во-вторых, мы не исключаем, что на умы и настроения активизировавших «сдачу валюты» клиентов оказала воздействие заморозка «зеленого ралли» валютного межбанка.



В-третьих, более активно «приносить СКВ» в «обменки» обывателя заставило неуклонное приближение зимних праздников – от дня Св. Николая до Рождества западного обряда и, собственно, Нового года. Эти события сопровождаются изрядными гривневыми расходами, ради которых население расставалось с приобретенными ранее долларовыми «заначками».



Ставший более очевидным «медвежий» тренд рынка наличного доллара, полагаю, стал основной причиной прогресса на участке ликвидности. Росту оборотов также способствовал более активный клиентский «принос», вызывающий закономерное снижение действующих цен, к которому приложили руки дилеры, стараясь дополнительным дисконтированием обеспечить равновесие покупок и продаж, пребывая «на одной волне» с настроениями рынка.



В конечном счете дилеры вышеперечисленных населенных пунктов констатировали заметное повышение ликвидности, которому «помогал» итоговый баланс спрос/предложение.



В течение вторника биды наличного «неформального» потеряли 10,0-13,0 коп., офера стали ниже на 5,0-15,0 коп.



По сравнению с закрытием предыдущей сессии, позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 5,0-15,0 коп., предложение стало ниже на

15,0-30,0 коп.



Таким образом, несмотря на сохранение ставшего менее уверенным «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, его наличный «родственник» вторую сессию подряд пребывает в состоянии довольно динамичной коррекции. В контексте вышеприведенных рассуждений «о судьбах» рынка «зеленого» безнала при участии пресловутого «перетока» СКВ с межбанка на «наличку», темпы отката наличной «зелени», пожалуй, могут обеспечить более заметное «торможение» роста цен безналичного «американца», чем это произошло в этот вторник. Вплоть, до «полновесного» «боковика».



Впрочем, по порядку.



Торги 19 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD, евро - 32,95/33,15 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.



На протяжении первой половины вторника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, которое практически не требовало поддержки в виде аккуратного дисконтирования цен. К полудню дело ограничилось пятикопеечным снижением менее значимой позиции «предложение», которым, полагаю, наши дилеры пытались заставить клиентов приобретать СКВ.



После полудня активность клиентского «приноса» выросла, заставив неформалов днепровской розницы действовать более решительно. Значения ценовых дисконтов после обеда заметно выросли. Благодаря этому к исходу торгов сохранилось равновесие покупок и продаж, которое в свою очередь, обеспечило рост оборотов, заслуживших по итогам вторника «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.



В течение 19 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 10,0 коп., офера потеряли 15,0 коп. Как и накануне, более заметная коррекция в позиции «предложение» - следствие успешных попыток дилеров активизировать клиентские покупки доллара.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 18 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 15,0 коп., потеряв столько же по предложению.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,85/27,95 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины вторника работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который поддерживался очень символическим снижением действующих цен менее значимых оферов.



После обеда агрессивность «сдающих валюту» клиентов прибавила, делая процесс дисконтирования цен ради установления равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца» более радикальным. В отличие от предыдущей сессии, «неформалам» днепровского опта удалось добиться стопроцентной сбалансированности в оптовом сегменте наличного рынка – по итогам дня сложилось полноценное равновесие покупок и продаж, которое, в свою очередь обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности, заслужившей во вторник «твердую четверку», констатировав заметное улучшение показателей предыдущей сессии.



На протяжении вторника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» потеряли 10,0 коп., офера стали ниже на 15,0 коп. Акцентирование внутридневной коррекции цен в оферах – следствие небезуспешных попыток оптовиков Днепра стимулировать клиентские покупки доллара.



По сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре стала ниже на 15,0 коп., офера потеряли столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 декабря уровнями 32,95/33,15 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечное снижение бидов на фоне двадцатикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., офера обвалились на 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 19 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалось преобладание требующего непрерывного внимания доминирование клиентского «приноса», особенно агрессивное после полудня.



Так что, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости», которая портит кровь автору вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1793 к отметке $1,1808, констатировав внутридневное его повышение на скромные 15 пунктов.



Думаю, наши валютчики проигнорировали этот «привес», сосредоточившись на «медвежьей» динамике наличной пары доллар-гривня. К тому же, было учтено, что наиболее заметную прибавку пара евро-доллар «в миру» получила после 15.00 Киева, когда наши валютчики уже подумывали о сворачивании торгов.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 19 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1780, пара евро-доллар с 04.00 Киева инициировала ралли, которое вначале было плавным, а с началом европейской сессии форекса заметно выросли волатильность и динамика подъема. Последний проходил в рамках «технологии» пресловутой «курсовой пилы», сопровождаясь многочисленными провалами и отскоками.



К 16,00 ралли приостановилось, а пара евро-доллар консолидировалась в довольно широком диапазоне $1,1808-1,1826, где пребывала до 20.00. С началом американской сессии форекса пара евро-доллар подскочила к $1,1844, войдя в режим ожидания результатом голосования налоговой реформы в коридорах американско власти. Пара замерла в коридоре $1,1843-1,1845, не покидая его до 21.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Фунт остается волатильным во вторник, утром он обновил сессионные минимумы, но затем довольно быстро восстановился, предположительно в рамках технической коррекции. На 13.20 Киева пара фунт-доллар остаются около $1,3376. Снижение ограничено давлением на доллар по всему спектру рынка. В центре внимания сегодня данные по рынку жилья США и голосование по налоговой реформе США. Уровни поддержки пары расположены на $1,3350, $1,3315 и $1,3270, уровни сопротивления лежат на $1,3400 и $1,35.



После выхода данных по Ifo евро, который находился выше $1,8, снизился на 20 пунктов, на 13.20 Киева пара евро-доллар вновь выше $1,1800 в ожидании голосования по законопроекту по налоговой реформе США. Евро продолжает пользоваться спросом на фоне падения доллара США.



Отчет IFO, который показал падение индикатора делового климата и комментарии члена ЕЦБ Ханссона ограничили рост пары.



Долларовый индекс снижается во вторник вторую сессию подряд после существенного пятничного скачка, вызванного новостями о согласовании финальной версии законопроекта о налоговой реформе лидерами республиканцев в Сенате и Палате представителей США.



Индекс USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов во вторник на 0,2%. Более широкий WSJ Dollar Index снизился на 0,1%.



Внимание трейдеров во вторник сфокусировано на новостях из США. Палата представителей проведет голосование по финальной версии законопроекта о налоговой реформе во вторник.



Если здесь законопроект будет принят, Сенат может провести собственное голосование позднее во вторник или в среду.

Как ожидается, законопроект отправится на подпись Дональду Трампу до рождественских каникул.



Курс евро к доллару США по состоянию на 15.15 Киева поднялся до $1,1825 по сравнению с $1,1782 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены увеличилась до ¥112,67 против ¥112,55 накануне. Пара евро-иена торгуется на уровне ¥133,24 по сравнению с ¥132,6 по итогам предыдущей сессии.



Итак, в отличие от предыдущих сессий форекса, во вторник доллар падает на сомнениях в эффективности налоговой реформы США.



Не успели законодатели принять законопроект о снижении налогов в США, как доллар устремился вниз.

Как мы указывали в предыдущем обзоре, некоторые гуру заявили, что игроки фиксируются по факту перед Рождеством, но во вторник, полагаю, проблема в глобальном рыночном отношении к доллару: если год назад все надеялись на одно — «трампономику», то теперь на устах у всех совершенно иное — волна нормализации монетарной политики дошла до остальной части мира, поэтому доллар «страдает», в очередной раз терпя неудачу в сломе тренда в паре с евро.



Аналитики пытаются найти более приземленную причину, ссылаясь на проблему роста бюджетного дефицита и скачка госдолга в США.



Должностные лица ФРС также сомневаются в том, что сокращение налогов приведет к буму в области инвестиций и занятости. Два чиновника Федрезерва, бывшие руководители Goldman Sachs Group Inc., выразили сомнение в том, что корпоративные налоговые льготы, рассматриваемые сегодня в конгрессе, приведут к буму инвестиций или найма.



«Очень немногие руководители, с которыми я общался в своей сфере, говорят, что налоговый пакет приведет к резким изменениям в их поведении», - заявил президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, бывший сотрудник министерства финансов в администрации Джорджа У. Буша, в интервью Bloomberg Television во вторник.



«Я думаю, что, в действительности, это приведет к увеличению выкупа акций и дивидендов. Это не обязательно плохо, но я не думаю, что это само по себе приведет к резкому увеличению инвестиций или найма в США», - сказал он. Палата представителей планирует провести голосование во вторник по налоговому законопроекту, а Сенат намерен проголосовать сразу же, как только получит документ. Президент США Дональд Трамп назвал реформу необходимым условием для ускорения роста экономики, заявив, три дня назад, что это приведет к «более высоким темпам роста, более высокой заработной плате и росту занятости!».



Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан, выступая ранее на телевидении Bloomberg, описал влияние реформы на найм и инвестиции как незначительные. «Большинство руководителей, с которыми я общаюсь, большая часть из них, возможно, не имеют никакого явного влияния на свои инвестиции. Не знаю, как это может быть положительным», - сказал Каплан. «Понимая, что мы уже находимся в состоянии полной или почти полной занятости, у нас уже есть рекордная прибыль, а капитал относительно недорог, все это означает, что это влияние, исходя из моего общения с руководителями компаний, вероятно, будет весьма скромным», - добавил он.



Долларовый индекс снижается во вторник вторую сессию подряд после существенного пятничного скачка, вызванного новостями о согласовании финальной версии законопроекта о налоговой реформе лидерами республиканцев в сенате и палате представителей США.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара против шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов во вторник на 0.09%. Курс евро к доллару США поднялся около 16.30 Киева до $1,1815 по сравнению с $1,1782 на закрытие предыдущей сессии.



Глава Бундесбанка Йенс Вайдманн вновь высказал точку зрения о том, что Евроцентробанку следует четко обозначить конец программы выкупа активов. В декабре в заявлении ЕЦБ было отмечено, что программа выкупа активов продолжится до сентября «или дольше, при необходимости» или «до тех пор, пока совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивой корректировки инфляции в соответствии с его инфляционными целями».

По мнению Вайдманна, «более быстрое завершение выкупа активов и четкое обозначение даты окончания программы, были бы целесообразны». Инфляционное давление в еврозоне должно увеличиться на фоне увеличения темпов роста зарплат, отметил он. В связи с этим, инфляция в регионе «движется к уровню, отвечающему понятию о ценовой стабильности», заявил Вайдманн.



Ближе к 20 Киева индекс доллара США снизился перед голосованием по налоговому законопроекту.



Ранее доллар США двигался разнонаправленно против основных валют, а вечером 19-го индекс доллара снижается перед голосованиям в палате представителей и Сенате по законопроекту по налогам, где ожидается одобрение.



Индекс доллара США USDX снизился на 0,1% до 93,61 пунктов с уровня конца понедельника на 93,70 пункта.



Пара евро-доллар выросла до $1,1844, с $1,1782.



Пара фунт-доллар, снизилась на 0,23% до $1,3351 против $1,3384.



Доллар вырос к иене на 0,42%, до ¥112,92 с ¥112,55.



Ожидания, что налоговый законопроект вызовет существенную репатриацию средств, размещенных заграницей крупными корпорациями и вызовет оживление экономического роста рассматривались, как благоприятные для доллара США, но аналитики говорят, что начинают появляться сомнения.



Евро был немного выше, так как индекс делового климата в Германии снизился на 0,4 пункта до 117,2, оставаясь при этом около рекордного уровня.



Подождем и мы, пока утрясутся все формальности с налоговой реформой, принятие которой внесло сумятицу в динамику пары евро-доллар, давно созревшей для «генерального» снижения, но никак не решаясь инициировать его.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, сулящую надежные признаки «окончательной» коррекции, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,95/33,15 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне двадцатикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 19 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 декабря по спросу и по предложению не изменились.



Похоже, наш осторожный прогноз относительно замедления темпов роста курса безналичного доллара начинает потихоньку реализовываться.

Как и прежде, по вторникам на валютном межбанке в отличие от старта новой недели, растет объем обязательной к продаже здесь части экспортной выручки, играя против «зеленых быков».



Кроме того, наверняка упали объемы перетока более дешевой СКВ с межбанка на дорогой наличный рынок. Полагаю, в предыдущие две сессии рынок наличных оказался переполненным долларами, вызвав закономерную коррекцию их цен. В свою очередь, «медвежий» тренд наличного рынка в секторе доллара снижает рентабельность перетока «зелени» с межбанка на «наличку». Меж тем, падение перетока влечет за собой снижение покупательских ажитаций на валютном межбанке.

С сообразной реакцией текущих цен, подтвердивших спекулятивный характер трех предыдущих заметных отскока цен безналичного «американца» в общей сложности на 60,61 коп.



Вне всякого сомнения, в нынешнем замедлении «зеленого» ралли валютного межбанка очень важную роль сыграло «капсулирование» изрядно выросшей гривневой ликвидности, которую, связали мероприятия НБУ или иные инвестиционные проекты.



В-третьих, на стороне «зеленых медведей» валютного межбанка старт бюджетного периода.



Не факт, что на межбанке наступит «полноценный» боковой тренд с его курсовой стабильностью, однако, судя по всему, рынок безналичного доллара довольно близок ко вхождении в полосу относительной стабильности. Возможно, ставшие еще более объемными предложения обязательной к продаже на межбанке 50% экспортной выручки на следующих сессиях межбанка поспособствуют ситуативной стабилизации в безналичной паре доллар-гривня.



В свою очередь рынок наличных еще накануне продемонстрировал в течение дня свою готовность ко вхождению в «боковик» или даже некоторой коррекции действующих долларовых цен.



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,900 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитные и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ повысились, приподнявшись с уровня 52 010,8 млн. грн. к отметке 52 841,1 млн. грн.



К 09.52, не покидая виртуальную сферу, цена доллара на межбанке выросла до 27,89/27,91 UAH/USD.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар немного понизился, составив по состоянию на 10.15 Киева 27,87/27,89 UAH/USD.



К 10.57 темп коррекции безналичного доллара на межбанке вырос, уронив «американца» на цифру 27,85/27,86 UAH/USD. Преобладают предложения СКВ.



На 11.10 котировки доллара на валютном межбанке приостановили снижение и даже немного приподнялись (27,855/27,865 UAH/USD) на фоне появившихся покупок «американца».



По состоянию на 11.20 курс доллара на межбанке, возобновив падение, оказался на цифре 27,82/27,84 UAH/USD. Жесткое преобладание предложения экспортеров.



Дополуденное динамичное снижение курса безналичного «американца» на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 11,50/12,50% к отметке 11,00/13,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика лишь отчасти *снижением бидов) подтверждает смену тренда и возобновления роста объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 11.50 «американец» на межбанке приостановил коррекцию, оставшись на уровне 27,82/27,84 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.



На 12.05 Киева котировки безналичного доллара чуть приподнялись: 27,835/27,855 UAH/USD.



По состоянию на 12.39 «американец» на межбанке вырос в цене до 27,84/27,86 UAH/USD.



Наконец, около 13.13 Киева немного выросшими котировками 27,845/27,865 UAH/USD на межбанке безналичный доллар завершил реальную часть «зеленой» сессии.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,10 UAH/USD, евро – 32,70/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 19 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 19 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1840, просев к $1,1838 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1834 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 20 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,80/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.); евро – 32,90/33,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение понизилось на 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 20 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,80/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.); евро – 32,90/33,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение понизилось на 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 20 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «очень низкие».



К 12.26 столичные валютчики, констатировали сохранение действующего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое поддерживалось симметричным сжатием спреда, чтобы угодить и сдающим и покупающим СКВ клиентам: 27,80/27,85 UAH/USD, евро – 32,80/33,000 UAH/EUR.



По состоянию на 12.27 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возникшей паузе в торговле, сменившей доминировавший с открытия «принос». На указанное время в городе действовали цены: 27,75/27,85 UAH/USD, евро - 32,80/33,05 UAH/EUR, рубль 0,466/0,472 UAH/RUB.



Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара заметно сузили спред, акцентируя коррекцию в оферах для стимулирования отстававшего клиентского спроса: 27,78/27,80 UAH/USD, евро - 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 32,80/33,18 UAH/EUR, рубль 0,468/0,475 UAH/RUB, Киев опт 27,70/27,90 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,70/27,90 UAH/USD, евро (опт) 32,80/32,98 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,80/32,98 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 27,80/27,90 UAH/USD, розница – 27,75/27,95 UAH/USD; Запорожье – 27,80/27,90 UAH/USD; евро – 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,466/0,472 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена на золото в среду утром поднимается в рамках коррекции после снижения днем ранее, вызванного ожиданиями инвесторов результатов голосования по законопроекту о налоговой реформе в США.Доллар в среду утром дешевеет к евро и дорожает к иене после того, как накануне палата представителей конгресса США приняла законопроект о налоговой реформе.Золото снизилось во вторник, прервав четырехдневную победную серию, поскольку доходность казначейских облигаций подскочила, а доллар вырос с сессионных минимумов перед голосованием Палаты представителей по законодательству, которое снизило бы ставки корпоративного налога.Курс пары доллар-иена вырос на американской сессии форекса 19 декабря с уровня ¥112,50 до ¥113,06. Поддержку курсу оказывает рост рыночной доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних гособлигаций выросла во вторник на восемь базисных пунктов до уровня 2,47%, преодолев ключевой уровень 2,40%.Ослабление курса йены против доллара способствовало росту таких кросс-курсов, как евро/йена и фунт/йена.Курс пары евро-йена вырос до уровня ¥133,90, что на ¥130 пунктов выше минимума вторника.Пара фунт-йена выросла почти на 90 пунктов до отметки ¥151,24.В условиях относительно низкой предпраздничной активности внимание инвесторов сосредоточено на том, будет ли, наконец, достигнута договоренность в Конгрессе США о конкретном варианте закона об изменении налогового законодательства, который бы был в конечном итоге принят.Американский доллар ослабел по сравнению со своими конкурентами после того, как Палата представителей конгресса приняла налоговое законодательство, которое, как ожидается, заставит корпорации репатриировать их зарубежную прибыль.Индекс доллара США USDX упал до 93,444 пунктов с уровня последнего понедельника в 93,702 пунктов.Евро торговался на уровне $1,1844 по сравнению с $1,1782, в то время как британский фунт мало изменился, оставшись на уровне $1,3382.Доллар укрепился против японской йены до ¥112,86 против ¥112,55.Трейдеры надеются, что налоговый пакет будет стимулировать значительную репатриацию средств, удерживаемых за рубежом крупными корпорациями, и активизировать более сильный экономический рост, рассматривались как дружественные к доллару, но аналитики заявили, что сомнения начали появляться. Палата, как и ожидалось, приняла законодательство во вторник, установив этап для голосования Сенатом.Сомнения в отношении способности Великобритании обеспечить сделку по выходу из Евросоюза продолжало давить на фунт.Евро немного вырос, так как индекс делового климата Ifo в декабре упал на 0,4 пункта до 117,2 с рекордного максимума, наблюдавшегося в декабре.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,55% с 27,1909 UAH/USD до 27,8843 UAH/USD.Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.На Depo рынке 19 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,50/12,50% годовых (после 12.15 Киева - 11,67/13,17% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 19 декабря, изрядно замедлив «бычий» тренд, немного прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанке сохранились остаточные явления скупки СКВ банками для формирования своей валютной позиции.Во-вторых, экспортеры, как и прежде, «придерживали» 50% выручки, стараясь ее продать подороже.В-третьих, наличный рынок все еще опережает по ценам «зеленый» безнал сохраняя изрядно обмелевший переток безналичной СКВ на дорогой наличный рынок.Полагаю, будет уместно остановиться на резком замедлении «бычьего» тренда «зеленого» межбанка. Для этого было несколько причин.Во-первых, возобновив размещение своих депосертификатов, НБУ, наконец-то сподобился изъять с рынка излишнюю гривневую ликвидность, лишая валютных спекулянтов гривневого «горючего». Об этом дали понять упавшие с уровня 53 814,8 млн. грн. к отметке 52 010,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Во-вторых, по вторникам растет предложение обязательной к продаже на межбанке части экспортной выручки.В-третьих, интенсивный переток более дешевой безналичной СКВ на дорогой наличный рынок создал на последнем переизбыток доллара, вызвавший его коррекцию в течение понедельника. Это сняло с повестки дня проект перетока «зеленого» безнала на наличный рынок, одновременно уронив спрос на торгах межбанка.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 19 декабря заметно, на $62,4 млн., упали, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы только что указали, с рынка ушли спекулянты, занимавшиеся перепродажей более дешевого безналичного доллара на наличном рынке.Во-вторых, упавшая гривневая ликвидность также «подрезала крылья» спекулянтам, лишив их возможности раскачивать рынок.В-третьих, если накануне НБУ валютным аукционом помогал расти ликвидности сессии, нынче межбанк обошелся без арбитража Институтской.Анонсированное выше снижение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению с понедельником, 18 декабря, во вторник, 19-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) понизился с $277,8 млн. к отметке $221,0 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «легче», опустившись с $253,7 млн. к $191,3 млн.О наиболее вероятных причинах снижения ликвидности торгов безналичной «зеленью» во вторник мы сообщили выше.Торги 19 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь), как и накануне, продемонстрировали уверенное внутридневное снижение действующих цен в паре доллар-гривня.С одной стороны, полагаю, это произошло из-за перенасыщенности наличного рынка валютой, которую лихорадочно скупали обыватели и бизнес, напуганные трехдневным «зеленым» ралли на торгах валютного межбанка . С другой, мы не исключаем, что увлекшись перепродажей более дешевого безналичного «американца» на дорогом наличном рынке, банки «перегнули палку», отчасти подпилив сук, на котором зыжделся этот «непыльный» бизнес. Стремясь побольше заработать на этом «перетоке», банкиры создали переизбыток наличной СКВ, который бумерангом ударил посредством падения курса и смене настроения клиентов со спроса на офера как на валютный межбанк, одномоментно индицировавший ухода с рынка этой спекулянтской составляющей, одновременно заморозив рост безналичного «американца». При этом, подчеркнем, ему навстречу начал движение курс дешевеющего наличного доллара, исподволь нивелируя курсовую разницу, делавшую проект перетока СКВ с межбанка на наличный рынок очень рентабельным.Во-вторых, мы не исключаем, что на умы и настроения активизировавших «сдачу валюты» клиентов оказала воздействие заморозка «зеленого ралли» валютного межбанка.В-третьих, более активно «приносить СКВ» в «обменки» обывателя заставило неуклонное приближение зимних праздников – от дня Св. Николая до Рождества западного обряда и, собственно, Нового года. Эти события сопровождаются изрядными гривневыми расходами, ради которых население расставалось с приобретенными ранее долларовыми «заначками».Ставший более очевидным «медвежий» тренд рынка наличного доллара, полагаю, стал основной причиной прогресса на участке ликвидности. Росту оборотов также способствовал более активный клиентский «принос», вызывающий закономерное снижение действующих цен, к которому приложили руки дилеры, стараясь дополнительным дисконтированием обеспечить равновесие покупок и продаж, пребывая «на одной волне» с настроениями рынка.В конечном счете дилеры вышеперечисленных населенных пунктов констатировали заметное повышение ликвидности, которому «помогал» итоговый баланс спрос/предложение.В течение вторника биды наличного «неформального» потеряли 10,0-13,0 коп., офера стали ниже на 5,0-15,0 коп.По сравнению с закрытием предыдущей сессии, позиция «спрос» наличного «неформального» доллара потеряла 5,0-15,0 коп., предложение стало ниже на15,0-30,0 коп.Таким образом, несмотря на сохранение ставшего менее уверенным «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара, его наличный «родственник» вторую сессию подряд пребывает в состоянии довольно динамичной коррекции. В контексте вышеприведенных рассуждений «о судьбах» рынка «зеленого» безнала при участии пресловутого «перетока» СКВ с межбанка на «наличку», темпы отката наличной «зелени», пожалуй, могут обеспечить более заметное «торможение» роста цен безналичного «американца», чем это произошло в этот вторник. Вплоть, до «полновесного» «боковика».Впрочем, по порядку.Торги 19 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD, евро - 32,95/33,15 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.На протяжении первой половины вторника в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, которое практически не требовало поддержки в виде аккуратного дисконтирования цен. К полудню дело ограничилось пятикопеечным снижением менее значимой позиции «предложение», которым, полагаю, наши дилеры пытались заставить клиентов приобретать СКВ.После полудня активность клиентского «приноса» выросла, заставив неформалов днепровской розницы действовать более решительно. Значения ценовых дисконтов после обеда заметно выросли. Благодаря этому к исходу торгов сохранилось равновесие покупок и продаж, которое в свою очередь, обеспечило рост оборотов, заслуживших по итогам вторника «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.В течение 19 декабря, таким образом, биды «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» понизились на 10,0 коп., офера потеряли 15,0 коп. Как и накануне, более заметная коррекция в позиции «предложение» - следствие успешных попыток дилеров активизировать клиентские покупки доллара.Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника, 18 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 15,0 коп., потеряв столько же по предложению.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 27,85/27,95 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины вторника работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который поддерживался очень символическим снижением действующих цен менее значимых оферов.После обеда агрессивность «сдающих валюту» клиентов прибавила, делая процесс дисконтирования цен ради установления равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца» более радикальным. В отличие от предыдущей сессии, «неформалам» днепровского опта удалось добиться стопроцентной сбалансированности в оптовом сегменте наличного рынка – по итогам дня сложилось полноценное равновесие покупок и продаж, которое, в свою очередь обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности, заслужившей во вторник «твердую четверку», констатировав заметное улучшение показателей предыдущей сессии.На протяжении вторника биды оптового наличного доллара «по-днепровски» потеряли 10,0 коп., офера стали ниже на 15,0 коп. Акцентирование внутридневной коррекции цен в оферах – следствие небезуспешных попыток оптовиков Днепра стимулировать клиентские покупки доллара.По сравнению с закрытием понедельника позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре стала ниже на 15,0 коп., офера потеряли столько же.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 19 декабря уровнями 32,95/33,15 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечное снижение бидов на фоне двадцатикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., офера обвалились на 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 19 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалось преобладание требующего непрерывного внимания доминирование клиентского «приноса», особенно агрессивное после полудня.Так что, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости», которая портит кровь автору вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, сулящую надежные признаки «окончательной» коррекции, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,95/33,15 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне двадцатикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 19 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 19 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия понедельника спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 19 декабря по спросу и по предложению не изменились.В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,900 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации оттока средств с транзитные и коррсчетов НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ повысились, приподнявшись с уровня 52 010,8 млн. грн. к отметке 52 841,1 млн. грн.К 09.52, не покидая виртуальную сферу, цена доллара на межбанке выросла до 27,89/27,91 UAH/USD.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар немного понизился, составив по состоянию на 10.15 Киева 27,87/27,89 UAH/USD.К 10.57 темп коррекции безналичного доллара на межбанке вырос, уронив «американца» на цифру 27,85/27,86 UAH/USD. Преобладают предложения СКВ.На 11.10 котировки доллара на валютном межбанке приостановили снижение и даже немного приподнялись (27,855/27,865 UAH/USD) на фоне появившихся покупок «американца».По состоянию на 11.20 курс доллара на межбанке, возобновив падение, оказался на цифре 27,82/27,84 UAH/USD. Жесткое преобладание предложения экспортеров.Дополуденное динамичное снижение курса безналичного «американца» на межбанке сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять ограничившиеся расширением спреда с уровня 11,50/12,50% к отметке 11,00/13,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика лишь отчасти *снижением бидов) подтверждает смену тренда и возобновления роста объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.К 11.50 «американец» на межбанке приостановил коррекцию, оставшись на уровне 27,82/27,84 UAH/USD. На моменте равновесие покупок и продаж.На 12.05 Киева котировки безналичного доллара чуть приподнялись: 27,835/27,855 UAH/USD.По состоянию на 12.39 «американец» на межбанке вырос в цене до 27,84/27,86 UAH/USD.Наконец, около 13.13 Киева немного выросшими котировками 27,845/27,865 UAH/USD на межбанке безналичный доллар завершил реальную часть «зеленой» сессии.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 декабря с уровней: доллар – 27,70/28,10 UAH/USD, евро – 32,70/33,20 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с открытием 19 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 19 декабря по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1840, просев к $1,1838 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1834 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 20 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,80/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.); евро – 32,90/33,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение понизилось на 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 20 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,80/27,90 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли 20,0 коп.); евро – 32,90/33,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение понизилось на 20,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).На старте торгов 20 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «очень низкие».К 12.26 столичные валютчики, констатировали сохранение действующего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое поддерживалось симметричным сжатием спреда, чтобы угодить и сдающим и покупающим СКВ клиентам: 27,80/27,85 UAH/USD, евро – 32,80/33,000 UAH/EUR.По состоянию на 12.27 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о возникшей паузе в торговле, сменившей доминировавший с открытия «принос». На указанное время в городе действовали цены: 27,75/27,85 UAH/USD, евро - 32,80/33,05 UAH/EUR, рубль 0,466/0,472 UAH/RUB.Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара заметно сузили спред, акцентируя коррекцию в оферах для стимулирования отстававшего клиентского спроса: 27,78/27,80 UAH/USD, евро - 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 20 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 32,80/33,18 UAH/EUR, рубль 0,468/0,475 UAH/RUB, Киев опт 27,70/27,90 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,70/27,90 UAH/USD, евро (опт) 32,80/32,98 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,80/32,98 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/27,90 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 27,80/27,90 UAH/USD, розница – 27,75/27,95 UAH/USD; Запорожье – 27,80/27,90 UAH/USD; евро – 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,466/0,472 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 60325 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3537 раз. Подякували: 6798 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Irina555 Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 22.12.17

дядя Caша » П'ят 22 гру, 2017 13:28 0 83

дядя Caша П'ят 22 гру, 2017 13:28 Итоги: Валюта 21.12.17

дядя Caша » Чет 21 гру, 2017 13:51 0 125

дядя Caша Чет 21 гру, 2017 13:51 Итоги: Валюта 19.12.17

дядя Caша » Вів 19 гру, 2017 13:19 0 158

дядя Caша Вів 19 гру, 2017 13:19 реклама