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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:54

Акційні перекази з України

Розпочинаємо зимову акцію на грошові перекази з України!

Підтримати близьких та рідних у Грузії, Вірменії та Молдові під Новий Рік стане ще простіше. Тому що з 1 грудня 2020 р. по 28 лютого 2021р. платіжна система RIA встановлює клієнтську плату в розмірі 0,8% від суми грошового переказу у вище зазначені країни.

Як переказувати гроші в Грузію, Вірменію та Молдову вигідно:

• Перекази у Грузію з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати лише країну призначення «Грузія» і переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA в Грузії!

• Перекази у Вірменію з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати тільки країну призначення «Вірменія» і переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA у Вірменії.

• Перекази у Молдову з RIA – безадресні!
Для відправки переказів необхідно вказати країну призначення «Молдова», місто, партнера виплати і точку. Незалежно від вибраного Вами партнера переказ може бути виплачений у будь-якому відділенні партнера RIA в Молдові.

Користуйтесь усю зиму поспіль та підтримуйте близьких!
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 19:40

НАЙБІЛЬШИЙ КЕШБЕК - 25%

Поєднай корисне з приємним: купуй подарунки з новорічними знижками, отримуючи найбільший кешбек.

Золотий кешбек

Цією зимою є шанс сяяти не тільки посмішкою, тому що отримати кешбек 25% можна у:
ювелірних магазинах, годинникових магазинах.

Зібрали для вас декілька пропозицій зі знижками, де можна отримати кешбек:
SOVA,
Золотий Вік,
Zlato.ua,
УкрЗолото,
Київський Ювелірний Завод,
Gold.ua.

Як отримати кешбек?
Не забудь обрати потрібну категорію кешбеку

Оплачуй свої покупки у вибраній категорії чеком від 300 грн кредитною карткою UnexBank або новою карткою UnexSmart від ЮнексБанк.

Даруй собі і близьким!
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Повідомлення Додано: Вів 02 лют, 2021 10:28

Обери кешбек на лютий

Традиційно – розпочинаємо кожен місяць з вибору нових кешбеків. Щомісяця ми пропонуємо вам обрати категорію, на яку плануєте найбільші покупки та отримати за ці витрати максимальний кешбек.
● Подарунки на День закоханих?
● Дитячі іграшки та забаганки?
● А може новий гардероб?
Обирай свій варіант на цей місяць.

Кешбеки на лютий
Радимо обрати категорію кешбеку з найбільшими запланованими витратами у цьому місяці:
● повертаємо 25% від покупок у ювелірних та годинникових магазинах для подарунків на День закоханих,
● 5% кешбеку в магазинах одягу і взуття – вдалий вибір для шопінгу,
● 5% в спеціалізованих магазинах дитячих товарів, де можна обрати іграшки для слухняних діток,
● 3% в магазинах електроніки,
● 3% на покупки у мережах аптек, щоб ви підтримували імунітет,
● 2% у продуктових магазинах – вічна класика.

Як працюють кешбеки?
Обирайте кешбек вже сьогодні, щоб не втратити свої бонусні гроші:
1. Категорію з вище наведених можна обрати на нашому сайті: http://bit.ly/2ZrbuDD
2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії кредитною картою UnexBank або картою UnexSmart.
3. І отримуйте до 500 грн кешбеку в кінці місяця.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:05

Кешбек до Дня Св. Валентина

Коли здається, що сезон зимових свят завершено, на вас вже вартують День усіх Закоханих та 8 березня.
Плануй купівлю подарунків вже зараз, щоб зробити це вигідно та з кешбеком. Тож зібрали для вас декілька ідей, що можуть порадувати вашу половинку.

1. Ювелірні вироби - вічна класика. Зроби подарунок з вигодою, отримавши кешбек 25% на картку UnexBank у ювелірних та годинникових магазинах, наприклад:

SOVA,
Золотий Вік,
Zlato.ua,
УкрЗолото,
Київський Ювелірний Завод,
Gold.ua.
2. Незвичайна дизайнерська річ. У кожного є свої улюблені дизайнери, тож можна порадувати близьких та отримати 5% кешбеку. Універсальний вибір можна знайти на таких сайтах:
Всі. Свої,
Love&Live.
3. Фітнес-браслет чи смарт-годинник. Кращий варіант для спортсменів та просто активних людей з кешбеком у 3%.
4. Настільна гра для сумісних гучних домашніх вечірок. До речі, придбати їх можна у спеціалізованих магазинах дитячих товарів з кешбеком 5%.
5. Квитки на концерт, в театр або кіно – завжди актуально, навіть якщо на придбання залишилося зовсім мало часу.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:47

Весняні кешбеки вже тут

Розпочинаємо весну з добрих новин: нові кешбеки, нові категорії нарахування та ваші бонусні гроші вже чекають. І сьогодні ми нагадуємо, що час обрати кешбек на майбутній місяць. Заплануйте свої витрати, щоб отримати максимальний кешбек в обраній категорії.

Який кешбек можна обрати?

У березні ми пропонуємо витратити гроші на картці на подарунки, розваги та справді весняний настрій. Для цього – обирай собі категорію кешбеку до смаку:
• 25% кешбеку в годинникових та ювелірних магазинах – ми залишили цю категорію ще з зимових свят, тому що багато хто скористався нею заради подарунків. Тож може ще є шанс скористатися на 8 березня?
• 5% кешбеку в фітнес центрах та спортзалах, а також в магазинах спорттоварів, щоб розпочати активну підготовку до літа та привести себе до ладу.
• 3% в салонах краси, мережевих та інтернет магазини косметики, щоб порадувати прекрасних жінок.
• 3% кешбеку в квіткових магазинах і салонах флористики, що якнайбільш актуально саме весною. З цим може посперечатися хіба що 1 вересня.
• 2 % кешбеку на оплати в ресторанах, кафе і барах.

Як отримати кешбек на свою карту?

Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки:
1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону.
2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії.
3. І отримуйте до 500 грн кешбеку.
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 10:15

Квітневий кешбек не на жарт

Розпочинаємо квітень далеко не з жартів, а з серйозних фактів: отримати кешбек 500 грн можна навіть не дивлячись на карантин. І сьогодні ми нагадуємо, що час обрати кешбек на цей місяць. Тож обирайте категорію з розумом, щоб отримати найбільший бонус за свої витрати.

Які категорії кешбеку у квітні?
Деякі речі залишаються незмінними: кава вранці у кав’ярні під домом чи тренування вечором. Тож і категорії кешбеку будуть тобі у нагоді на будь-який випадок життя:
• 25% кешбеку в годинникових та ювелірних магазинах, щоб потішити себе на честь весни,
• 5% кешбеку в фітнес центрах та спортзалах, а ще - в магазинах спорттоварів, що більш актуально для домашніх тренувань зі спеціальним обладнанням.
• 3% в салонах краси, мережевих та інтернет магазини косметики.
• 3% кешбеку в квіткових магазинах і салонах флористики, що якнайбільш актуально саме весною.
• 2 % кешбеку на оплати в ресторанах, кафе і барах, навіть якщо ви забираєте замовлення з собою.

Як отримати кешбек на свою карту?
Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки:
1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону.
2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії.
3. І отримуйте до 500 грн кешбеку щомісячно.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 13:27

Кешбеки у травні

Які категорії кешбеку у травні?

Тепла пора року – саме час, щоб розпочати планувати подорожі, відвідувати ресторани та змінювати імідж. Тож і кешбеки відповідні:
• 25% кешбеку на подорожі, а саме: на ваші розрахунки в авіакасах, на бронювання готелів та круїзні лінії;
• 5% кешбеку на послуги мережевих служб таксі для тих, хто звик до нього за час локдауну;
• 3% кешбеку залишилися незмінними для розрахунків у салонах краси, мережевих та інтернет магазинах косметики;
• 2% від чеків у кафе, ресторанах, фастфудах та навіть у службах доставки їжі;
• 1% кешбеку на найбажанішу категорію – розрахунки у продуктових супермаркетах, спеціалізованих пивних магазинах та виномаркетах, магазинах солодощів.

Як отримати кешбек на свою карту?

Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки:
1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону.
2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії.
3. І отримуйте до 500 грн кешбеку щомісячно.
Приєднуйтесь!
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:12

Нові літні кешбеки

Літні кешбеки мають бути створені для ваших відпусток. Тож з червня місяця обирай зручну для себе категорію кешбеку, щоб і активно відпочити, і вдома комфортно посидіти. Все, що необхідно – це зареєструватися, розраховуватися кредитною карткою UnexBank або UnexSmart протягом червня і отримати до 500 грн кешбеку.



Які категорії кешбеку у червні?

Початок літа – час, щоб розпланувати майбутні подорожі, відвідувати літні тераси та змінювати імідж. Тому обирайте свій кешбек на червень:
• 25% кешбеку на подорожі, а саме: на ваші розрахунки в авіакасах, на бронювання готелів та круїзні лінії;
• 5% кешбеку на послуги мережевих служб таксі;
• 3% кешбеку залишилися незмінними для розрахунків у салонах краси, мережевих та інтернет магазинах косметики;
• 2% від чеків у кафе, ресторанах, фастфудах та навіть у службах доставки їжі;
• 1% кешбеку на найбажанішу категорію – розрахунки у продуктових супермаркетах, спеціалізованих пивних магазинах та виномаркетах, магазинах солодощів.



Як отримати кешбек на свою карту?

Бути власником кредитних карток UnexBank або дебетової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки:
1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону.
2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії.
3. І отримуйте до 500 грн кешбеку щомісячно.

Приєднуйтесь!

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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:51

Святкуй літо щодня з кешбеком від Unex Bank!

У липні умови за програмою кешбеку стали ще кращими!

Відсоток кешбеку на розрахунки в ресторанах, кафе, барах, фастфуді та службах доставки їжі збільшено до 3%;
кешбек у категоріях «Подорожі» складає 25%;
у категорії «Продукти» - 1%.

Нові категорії для найактивніших:

«Транспорт» (квитки на залізничний і автобусний транспорт, метро) - 3% кешбеку;
«АЗС» - 2% кешбеку;

Обирай категорію кешбеку та зроби своє літо ще приємнішим! Детальні умови за посиланням.

Ще не маєш картки Unex Bank? Замовляй Unex Card та відчуй усі переваги кешбеку.

Зроби своє літо ще приємнішим!
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