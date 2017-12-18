Метро на Троєщину все-таки буде? У Кличка поділилися...

Додано: Чет 21 гру, 2017 18:34

idealstorm написав: Sem32 написав: Rainbow написав: А как вы думаете, лучше заплатить 15 грн и за 35 минут доехать одним транспортом с комфортом, или 2-3 маршрутками с пересадками по 5-7 грн каждая? Я на Троещине не живу, но 15 грн сегодня, это ни о чем. А как вы думаете, лучше заплатить 15 грн и за 35 минут доехать одним транспортом с комфортом, или 2-3 маршрутками с пересадками по 5-7 грн каждая? Я на Троещине не живу, но 15 грн сегодня, это ни о чем.

Серьезно?

По 15 туда и назад *30 дней = 900 гривен.

Если вы не входите в чудные 2.3 млн с наивысшим доходом в стране, то 900 гривен на метро в месяц для половины населения страны живущей меньше чем на 4000 в месяц таки деньги и приличные. Серьезно?По 15 туда и назад *30 дней = 900 гривен.Если вы не входите в чудные 2.3 млн с наивысшим доходом в стране, то 900 гривен на метро в месяц для половины населения страны живущей меньше чем на 4000 в месяц таки деньги и приличные.

На секундочку, эта ветка метро в Киеве, а не в Крыжополе. Вариант с 2мя маршрутками на одной ноге и ещё в пробке - это нормально, а как 15 гривен за быструю поездку, так сразу и грабёж? Ну, тогда продолжайте платить барыгам-маршруточникам - это же удобнее и комфортнее На секундочку, эта ветка метро в Киеве, а не в Крыжополе. Вариант с 2мя маршрутками на одной ноге и ещё в пробке - это нормально, а как 15 гривен за быструю поездку, так сразу и грабёж? Ну, тогда продолжайте платить барыгам-маршруточникам - это же удобнее и комфортнее

Согласен. В Киеве маршрутка 6-7 грн +метро 5 грн - нормальная ситуация уже сегодня. Так что за 15 будет востребовано. К тому же, что, кроме жлобства киевской власти и жадности, мешает построить полностью с нуля концессионную ветку метро ( все равно ведь ясно, что в ближайшие лет 15 город такой проект не потянет) и за проезд по ней установить плату отдельно, по принципу платных автобанов. При этом, кто хочет, пусть пользуется наземным транспортом и дальше (например, те не многие, которые едут с Харьковского-Позняков наземным - это только потому, что в район Центрального автовокзала и на Соломенку не удобно на метро добираться, в объезд и с пересадкой. Остальные используют метро).