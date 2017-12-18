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Метро на Троєщину все-таки буде? У Кличка поділилися...
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Додано: Чет 21 гру, 2017 10:23
Пропонуємо до обговорення:
На будівництва нового моста, який стане початком гілки метро на київський масив Троєщина, виділено вже понад 20% необхідної суми.
Дивися повний текст Метро на Троєщину все-таки буде? У Кличка поділилися радісними звістками
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R2
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Додано: Чет 21 гру, 2017 10:23
Я живу в Киеве с 2000 года. И уже тогда, регулярно метро на Трою "строилось". Несколько раз даже закладывались деньги на 100%, подписывались договора с подрядчиками/инвесторами и даже что-то копать начинали. Я думаю такими темпами проще изобретения телепорта дождаться или пока транспорт летать начнёт.
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flashgingo
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Додано: Чет 21 гру, 2017 12:10
Если б запустили ветку от Софиевской борщаговки до Троещины - думаю, что рентабельность проекта была бы ощутимой. Создали бы акционерное общество на гос.уровне и начали бы строить - по акциям дивиденды получать - как это в нормальных странах давно уже работает. Читал Теодора Драйзера - там такие проекты друг у друга из рук вырывали, а у нас все как обычно - болото с тремя квакушками :)))
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romio_33
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:39
romio_33 написав:
Если б запустили ветку от Софиевской борщаговки до Троещины - думаю, что рентабельность проекта была бы ощутимой. Создали бы акционерное общество на гос.уровне и начали бы строить - по акциям дивиденды получать - как это в нормальных странах давно уже работает. Читал Теодора Драйзера - там такие проекты друг у друга из рук вырывали, а у нас все как обычно - болото с тремя квакушками :)))
а Вы за такое метро 15 грн будете платить?
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hodkonem36
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:42
romio_33
А потім Ляшко чи Тимошенко чи риги почнуть кричати, що проїзд мусить бути дешевим пенсіонерам нічого їсти і акціями можна буде витерти задницю. Метро повинно заробляти, щоб були завжди гроші на розвиток, а не працювати в нуль.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Чет 21 гру, 2017 15:41
hodkonem36 написав:
а Вы за такое метро 15 грн будете платить?
А как вы думаете, лучше заплатить 15 грн и за 35 минут доехать одним транспортом с комфортом, или 2-3 маршрутками с пересадками по 5-7 грн каждая?
Я на Троещине не живу, но 15 грн сегодня, это ни о чем.
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Rainbow
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Додано: Чет 21 гру, 2017 16:35
Rainbow написав:
А как вы думаете, лучше заплатить 15 грн и за 35 минут доехать одним транспортом с комфортом, или 2-3 маршрутками с пересадками по 5-7 грн каждая? Я на Троещине не живу, но 15 грн сегодня, это ни о чем.
Серьезно?
По 15 туда и назад *30 дней = 900 гривен.
Если вы не входите в чудные 2.3 млн с наивысшим доходом в стране, то 900 гривен на метро в месяц для половины населения страны живущей меньше чем на 4000 в месяц таки деньги и приличные.
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Sem32
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Додано: Чет 21 гру, 2017 17:50
Sem32 написав: Rainbow написав:
А как вы думаете, лучше заплатить 15 грн и за 35 минут доехать одним транспортом с комфортом, или 2-3 маршрутками с пересадками по 5-7 грн каждая? Я на Троещине не живу, но 15 грн сегодня, это ни о чем.
Серьезно?
По 15 туда и назад *30 дней = 900 гривен.
Если вы не входите в чудные 2.3 млн с наивысшим доходом в стране, то 900 гривен на метро в месяц для половины населения страны живущей меньше чем на 4000 в месяц таки деньги и приличные.
Но давайте будем честными в Киеве на 4к грн, если исключить пенсионеров, живёт не более 5%. Так как на такие деньги в Киеве не выжить. На такую сумму семье из 3-х человек можно только очень скромно питаться.
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flashgingo
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Додано: Чет 21 гру, 2017 17:53
Sem32 написав: Rainbow написав:
А как вы думаете, лучше заплатить 15 грн и за 35 минут доехать одним транспортом с комфортом, или 2-3 маршрутками с пересадками по 5-7 грн каждая? Я на Троещине не живу, но 15 грн сегодня, это ни о чем.
Серьезно?
По 15 туда и назад *30 дней = 900 гривен.
Если вы не входите в чудные 2.3 млн с наивысшим доходом в стране, то 900 гривен на метро в месяц для половины населения страны живущей меньше чем на 4000 в месяц таки деньги и приличные.
На секундочку, эта ветка метро в Киеве, а не в Крыжополе. Вариант с 2мя маршрутками на одной ноге и ещё в пробке - это нормально, а как 15 гривен за быструю поездку, так сразу и грабёж? Ну, тогда продолжайте платить барыгам-маршруточникам - это же удобнее и комфортнее
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idealstorm
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Додано: Чет 21 гру, 2017 18:34
idealstorm написав: Sem32 написав: Rainbow написав:
А как вы думаете, лучше заплатить 15 грн и за 35 минут доехать одним транспортом с комфортом, или 2-3 маршрутками с пересадками по 5-7 грн каждая? Я на Троещине не живу, но 15 грн сегодня, это ни о чем.
Серьезно?
По 15 туда и назад *30 дней = 900 гривен.
Если вы не входите в чудные 2.3 млн с наивысшим доходом в стране, то 900 гривен на метро в месяц для половины населения страны живущей меньше чем на 4000 в месяц таки деньги и приличные.
На секундочку, эта ветка метро в Киеве, а не в Крыжополе. Вариант с 2мя маршрутками на одной ноге и ещё в пробке - это нормально, а как 15 гривен за быструю поездку, так сразу и грабёж? Ну, тогда продолжайте платить барыгам-маршруточникам - это же удобнее и комфортнее
Согласен. В Киеве маршрутка 6-7 грн +метро 5 грн - нормальная ситуация уже сегодня. Так что за 15 будет востребовано. К тому же, что, кроме жлобства киевской власти и жадности, мешает построить полностью с нуля концессионную ветку метро ( все равно ведь ясно, что в ближайшие лет 15 город такой проект не потянет) и за проезд по ней установить плату отдельно, по принципу платных автобанов. При этом, кто хочет, пусть пользуется наземным транспортом и дальше (например, те не многие, которые едут с Харьковского-Позняков наземным - это только потому, что в район Центрального автовокзала и на Соломенку не удобно на метро добираться, в объезд и с пересадкой. Остальные используют метро).
Востаннє редагувалось EKO
в Чет 21 гру, 2017 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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EKO
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