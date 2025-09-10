|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 вер, 2025 17:35
триндець панове!
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16771
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1760 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
7
Додано: Сер 03 вер, 2025 21:29
greenozon написав:
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
Якщо подивитися на їхні поточні умови депо, то якось інакше це дійсно важко назвати.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8909
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1257 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 03 вер, 2025 21:45
klug написав: greenozon написав:
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
Якщо подивитися на їхні поточні умови депо, то якось інакше це дійсно важко назвати.
Можна назвати експропріація.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 603
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:50
greenozon написав:
триндець панове!
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5987
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1903 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:53
Заблокували депозитний рахунок і не хочуть деблокувати. Не рекомендую
-
ia7202
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 10.03.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:29
ia7202 написав:
Заблокували депозитний рахунок і не хочуть деблокувати. Не рекомендую
А причину хоч озвучили?
-
nord
-
-
- Повідомлень: 603
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|