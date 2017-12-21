Итоги: Энергетика 21.12.17

Додано: Чет 21 гру, 2017 13:43

В ходе торгов среды нефть дорожала на данных министерства энергетики США о запасах нефти в стране. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 декабря, снизились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 436,5 миллиона баррелей.



Аналитики при этом полагали, что запасы уменьшились в меньшей степени - на 0,9%, или на 3,8 миллиона баррелей, до 436,5 миллиона баррелей. При этом, по данным министерства, добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,09%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,789 миллиона баррелей в день.



Инвесторы также отреагировали на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который отметил, что ОПЕК и партнеры не намерены пересматривать соглашение о глобальном сокращении добычи нефти раньше июня. По словам министра, мировые запасы нефти не достигнут средних пятилетних уровней к июню, если не произойдет чего-то неожиданного.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В мае срок его действия был продлен - до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку - до конца 2018 года.

С начала месяца цена WTI выросла на 1,2%. Запасы нефти в терминале в Кушинге (поставочном хабе WTI) выросли на 800 тыс. баррелей до 53 млн. баррелей. Рост запасов нефти в Кушинге наблюдался к концу года и в предыдущие годы.

По данным EIA, запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 1,2 млн. баррелей, при ожидавшемся росте на 1,1 млн.



Рост запасов бензина привёл к тому, что они примерно на 9% выше, чем в первую неделю ноября. Это может говорить о том, что рост спроса не был таким, как предполагалось.



По данным Американского института нефти (API), запасы нефти на прошлой неделе снизились на 5,2 млн. баррелей.



Цена на нефть Brent продолжала поддерживаться фактором приостановки работы нефтепровода Forties. Аналитики из Commerzbank отмечают, что цена Brent из-за этого должна хорошо поддерживаться, по крайней мере до конца года. Цена может снизиться в начале января, когда нефтепровод вновь заработает. По нему транспортируется около 450 тыс. баррелей нефти в день на побережье Шотландии.



Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно снижаются в рамках коррекции после роста в среду, произошедшего на данных минэнерго США об уменьшении запасов этого сырья.Фьючерсы на нефть в среду выросли после выхода данных, показавших более значительное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США на прошлой неделе.По данным Администрации энергетической информации США (EIA), запасы нефти на неделе, закончившейся 15 декабря, снизились на 6,5 млн. баррелей.Аналитики в среднем ожидали снижения запасов на 3,2 млн. баррелей.Нефть должна была подрасти после такого отчета по запасам в США.Цены на нефть остаются без изменений после отчета Управления энергетической информации минэнерго о том, что коммерческие запасы нефти в США (не считая стратегического резерва) за неделю, закончившуюся 15 декабря, снизились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,5%, до 436,5 миллиона баррелей. Это немного больше чем, накануне сообщал Американский институт нефти.Аналитики ожидали падения запасов на 0,9%, или на 3,8 миллиона баррелей, до 439,231 миллиона баррелей. Запасы нефти в Кушинге (Cushing) выросли на 0,8 миллиона баррелей, составив 53 миллиона баррелей.Добыча нефти в США продолжила расти: на 0,09%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,789 миллиона баррелей в сутки.Запасы бензина увеличились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 227,8 миллиона баррелей.Эксперты ждали рост показателя на 1,9 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,6%, составив 128,8 миллиона баррелей.Экономисты прогнозировали снижение показателя на 0,9 миллиона баррелей.Стратегический резерв нефти в стране вырос на 0,4 миллиона баррелей, до 663,3 миллиона баррелей.Потребление нефти в США выросло на 0,111 миллиона баррелей в день до 17,063 миллиона баррелей в день.Импорт нефти в США вырос на 0,471 млн. баррелей в день до 7,834 млн. баррелей в день. Загруженность НПЗ выросла на 0,70% при прогнозе сокращения на 0,25%. Неделей ранее она упала на 0,40%.Нынешний отчет говорит о большем росте спроса в США в сравнении с увеличением предложения.Отчет, скорее, стоит признать позитивным. Но очевидно, не данные по запасам играют сейчас решающую роль, а закрытие нефтепровода в Северном море. Цены на нефть на ближайшую перспективу должны продолжить рост.Добыча нефти в США в 2018 г. может побить 50-летний рекорд и достичь 9,9 млн. баррелей в сутки.Добыча нефти в США в 2018 году может вырасти на 6,5% по сравнению с уровнем 2017 года и достичь 9,9 млн. баррелей в сутки. По данным Управления энергетической информации США (EIA), это больше, чем пиковая добыча, зафиксированная в США в 1970 году.По данным аналитического ведомства, основной прирост добыче дадут производство сланцевой нефти из провинций Техаса и шельфовые проекты Мексиканского залива. Так, проекты Пермского бассейна, основного центра сланцевой добычи в США, могут обеспечить почти треть всей американской добычи в следующем году - 2,9 млн баррелей в сутки. Это на 0,5 млн. баррелей выше, чем июньская оценка ведомства.Добыча в Мексиканском заливе в 2018 году оценивается на уровне 1,9 млн. баррелей, в 2017 году - 1,7 млн.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: