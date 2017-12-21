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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 21 гру, 2017 13:51 Итоги: Валюта 21.12.17



По состоянию на 07.25 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $1,3, или на 0,11%, до $1271 за унцию; стоимость мартовского фьючерса на серебро оставалась на уровне предыдущего закрытия в $16,28 за унцию.



В среду обе палаты конгресса США одобрили законопроект по налоговой реформе, теперь документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%.

По задумке авторов, реформа резко повысит привлекательность ведения бизнеса в США. Однако инвесторы опасаются, что, по различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит федерального бюджета США на сумму до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.



Стоимость золота зависит от динамики курса доллара, на которую, в свою очередь, влияют новости о налоговой реформе в США. Так, ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.



Курс доллара к иене меняется слабо в четверг утром, рынок сдержанно отреагировал на решение Банка Японии о сохранении параметров его монетарной политики, при этом евро находится под давлением накануне проведения досрочных выборов в Каталонии.



По состоянию на 07.25 Киева курс доллара к иене поднимался до ¥113,4 за доллар со ¥113,39 на предыдущем закрытии, курс евро к доллару снижался до $1,1866 за евро против $1,1873 на предыдущих торгах.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 93,39 пункта.



Ранее в четверг Банк Японии объявил о том, что вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Регулятор ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.



Вместе с этим ЦБ Японии снова подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Темпы выкупа гособлигаций будут приблизительно равны нынешним, благодаря чему денежная база продолжит расти примерно на ¥80 триллионов в год, считает регулятор.



Евро оказался под некоторым давлением накануне досрочных выборов в парламент Каталонии. Назначение этих выборов на 21 декабря стало одной из мер восстановления закона, введенных премьером Испании Мариано Рахоем на следующий день после провозглашения независимости каталонским парламентом в октябре.



Курс доллара стабилен после того, как обе палаты конгресса одобрили налоговый законопроект; теперь документ поступит на подпись президенту страны Дональду Трампу. Ключевым нововведением является снижение налога на прибыль корпораций до 21% с 35%. При этом, по различным подсчетам, снижение налогов вызовет дополнительный дефицит госбюджета США до 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 21 декабря понизился на 15,74 коп. и составил 58,5596 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на 1,07 коп., на торгах среды укрепился на 2,34 коп., оказавшись на уровне 27,8609 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 20 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,875/27,900 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.15, покидая виртуальную сферу, «американец» понизился к 27,87/27,89, а спустя 42 минуты уже обосновался на уровне 27,85/27,86 UAH/USD.



Попытка отскока около 11.10 Киева (27,855/27,870 UAH/USD) через 10 минут сменилась более радикальной коррекцией, уронившей СКВ до 27,82/27,84 UAH/USD.

До полудня эти цены оставались действующими, удерживаясь на месте балансом спрос/предложение, а с 12.04 покупателей стало немного большей, вызвав незначительное подорожание «американца» вначале до 27,835/27,855 UAH/USD, а затем, спустя 30 минут, до 27,84/27,86 UAH/USD. Около 13.10 межбанк ушел на обеденный перерыв при действующих на моменте ценах 27,845/27,865 UAH/USD, который не изменялись до самого закрытия торгов.



Доллар обосновался на этом уровне, который не покидал до самого финиша «зеленой» сессии на межбанковском валютном рынке .



На цифре 27,845/27,865 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 20 декабря, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8609 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,46% с 27,1909 UAH/USD до 27,8609 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.



На Depo рынке 20 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,00/13,00% годовых (после 12.15 Киева - 11,50/13,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 20 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанке выросло привычное для среды предложение обязательной к реализации здесь части экспортной выручки. При этом «медвежий» тренд рынка доллара исключал «придержку» СКВ экспортерами.



Во-вторых, динамичная коррекция цен наличного доллара, по всей видимости, окончательно «похоронила» перепродажи более дешевой СКВ с межбанка на дорогом рынке наличных, прекратив интенсивную скупку доллара на межбанке.



В-третьих, появившиеся на межбанке «медведи» получили серьезную поддержку от наличного рынка, где «зеленое» антиралли» длится уже третью сессию.



В-четвертых, стартовавший бюджетный период сместил интерес игроков в сторону нацвалюты. Очевидна заслуга в этом наконец-то обратившего на излете прошлой недели на запредельную гривневую ликвидность регулятора.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 декабря едва заметно, на $4,7 млн., выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, сменился тренд, а появление на рынке «медведей» - к росту ликвидности.



Во-вторых, из-за начала бюджетного периода сместился интерес игроков в сторону гривни. Катализировался процесс мероприятиями НБУ, понизившего гривневую ликвидность по сравнению с «изобильной» предыдущей неделей. Об этом дали понять сохранившие, несмотря на утренний рост с уровня 52 010,8 млн. грн. к отметке 52 841,1 млн. грн., «скромную» цифру остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Эта «скромность» заставляла игроков расставаться не только с обязательными 50% экспортной выручки, но и с дополнительными «порциями» СКВ на межбанке .



В-третьих, мы предполагаем, что НБУ мог около 11.20 выкупать долларовые «излишки» по запросу наилучшего курса, стимулируя обороты.



Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.



По сравнению со вторником, 19 декабря, в среду, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $221,0 млн. к отметке $233,9 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $191,3 млн. к $196,0 млн.



О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.



Торги 20 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь), как и накануне, продемонстрировали умеренное внутридневное снижение действующих цен в паре доллар-гривня. Теряла в цене и единая европейская валюта, несмотря на ее укрепление на планетарном форексе.



Среди основных источников внутридневной коррекции наличного доллара уместно указать на смену тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшую воздействие на умы и настроения потенциальных клиентов «неформального» наличного рынка.



Во-вторых, наличный рынок сейчас перенасыщен долларами и эта избыточность давит на его цены.



В-третьих, как мы указали выше, нынче бюджетный период, с гривневыми платежами в Казну.



В-четвертых, неуклонное приближение праздников, традиционно сопровождающийся застольем и подарочками, требует роста гривневых расходов и сообразной продажи наличной «зелени» ради нацвалюты.



В течение 20 декабря позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 6,0-7,0 коп., офера потеряли 8,0-13,0 коп. Более заметное снижение в менее значимых оферах – дань небезуспешному стремлению дилеров стимулировать отстающие клиентские покупки СКВ.



При этом интересно отметить, что, «перегнув палку» с дисконтированием бидов на старте сессии столичные дилеры вскоре были вынуждены приподнимать позицию «спрос» из-за упавшего клиентского «приноса». При этом заметно были понижены офера, открывая шлюз для клиентских покупок.



По сравнению с закрытием предыдущей сессии, биды наличного «американца» понизились на 5,0-12,0 коп., офера стали ниже на 12,0-17,0 коп. В наибольшей степени потеряла позиция «предложение» доллара «по-харьковски».



Итак, в течение среды цена наличного доллара снижалась под давлением превосходящего клиентского «приноса». Кроме того, стремясь идти с настроениями рынка «в ногу», дилеры сами дисконтировали цены, небезуспешно пытаясь обеспечить равновесие покупок и продаж.



В целом, итоговая ликвидность торгов среды повторила показатели предыдущей сессии. Исключение составил рынок Запорожья, где вследствие возникшей около полудня паузы в работе, местный рынок понес незначительные потери в оборотах.



В немалой степени сохранению ликвидности сделок по итогам среды на приличном уровне способствовала равновесная торговля на протяжении всего дня. Опять же, дополуденное жесткое доминирование клиентского «приноса» и сохранение незначительного перевеса оферов по итогам торгов в Запорожье, по всей видимости, также оказалось «неполезным» для здешней ликвидности.



Таким образом, наличный и безналичный доллар констатировали движение своих цен в одинаковом направлении. При этом из-за более высокой внутридневной динамики коррекции наличного «американца», курсовой зазор между наличным и безналичным «американцами» продолжает сжиматься, работая пока против рецидива перепродаж более дешевой безналичной «зелени» на дорогом наличном рынке.



Нелишне в этот контексте напомнить о недвусмысленной «просьбе» регулятора умерить свой покупательский пыл на валютном межбанке. Думаю, руководство финансовых институтов, получившее этот месседж, сделало выводы, сказавшиеся в том числе, и на состоявшейся 20-го смене тренда рынка «зеленого» безнала.



Впрочем, по порядку.



Торги 20 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,73/27,83 UAH/USD, евро - 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.



На протяжении первой половины среды в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, которое практически не требовало поддержки в виде аккуратного дисконтирования цен. К полудню не без участия вернувшихся на межбанк «зеленых медведей», агрессивность клиентского «приноса» выросла, заставив дилеров более решительно снижать действующие цены ради сохранения равновесия покупок и продаж.



К закрытию торгов баланс спрос/предложение сохранился, обеспечив «очень хорошую» ликвидность сессии. Аккурат, на «четверку с плюсом», как и накануне.



В течение 20 декабря, таким образом, биды и офера «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» потеряли по 7,0 коп.

Симметричное внутридневное снижение обеих позиций доллара может говорить о возможном сворачивании текущего «медвежьего» тренда в наличной паре доллар-гривня в ближайшее время и возможном вхождении этого рынка в полосу стабильности.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 19 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 12,0 коп., потеряв столько же по предложению.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,73/27,83 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины среды работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который поддерживался снижением действующих цен менее значимых оферов.



После обеда агрессивность «сдающих валюту» клиентов прибавила, делая процесс дисконтирования цен ради установления равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца» более радикальным. Как и накануне, «неформалам» днепровского опта удалось добиться стопроцентной сбалансированности в оптовом сегменте наличного рынка – по итогам дня сложилось полноценное равновесие покупок и продаж, которое, в свою очередь обеспечило заметный сохранение ликвидности, заслужившей в среду «твердую четверку», на уровне предыдущей сессии.



На протяжении среды биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» потеряли по 7,0 коп.



По сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре стала ниже на 12,0 коп., офера потеряли столько же.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 декабря уровнями 32,85/33,05 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., офера потеряли столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 20 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалось преобладание требующего непрерывного внимания доминирования клиентского «приноса», особенно агрессивное после полудня.



Так что, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар.



Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1844 к отметке $1,1885, констатировав внутридневное его повышение на скромные 41 пункт.



Думаю, наши валютчики проигнорировали этот «привес», сосредоточившись на «медвежьей» динамике наличной пары доллар-гривня. К тому же, было учтено, что наиболее заметную прибавку пара евро-доллар «в миру» получила после 17.00 Киева, когда наши валютчики уже сворачивали торги.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 20 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1840, пара евро-доллар, по сути, до 16.40 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа динамичное ралли, сформировавшее, в конечном счете, очередной, навязший в зубах шип, коснувшийся около 17.45 Киева внутридневного максимума $1,1900, недвусмысленно намекая, что несмотря на все случившиеся в ноябре-декабре «восхождения за стопами», там, наверху, еще что-то осталось.

Натурально, скатившись с «шипа», пара евро-доллар на американской сессии успокоилась в рамках диапазона $1,1875-1,1885, который не покидала до 21.20 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара слабо меняется относительно евро в среду на европейской сессии форекса и дорожает к иене.

Валютные трейдеры ждут статданных по рынку недвижимости США и следят за ходом продвижения налоговой реформы. При этом отмечается низкая активность торгов, поскольку рынки готовятся к рождественским праздникам.

Как сообщалось, накануне Сенат США большинством голосов одобрил законопроект о налоговой реформе. Теперь документ будет направлен в Палату представителей для повторного голосования, после чего он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Также в среду в 17.00 Киева Национальная ассоциация риелторов США обнародует данные о продажах домов на вторичном рынке страны в ноябре. Аналитики в среднем ожидают роста показателя на 0,9%, до 5,53 млн. домов в пересчете на годовые темпы.

Между тем в четверг станет известна окончательная оценка роста ВВП США в третьем квартале, а в пятницу будут опубликованы данные о доходах и расходах населения в ноябре, вместе с предпочитаемым Федеральной резервной системой (ФРС) показателем инфляции - индексом PCE Core.

Евро торгуется к 15.40 Киева в районе $1,1845 против $1,1840 на закрытие предыдущей сессии.



Курс евро находится к указанному времени около ¥134,19 по сравнению со ¥133,65 днем ранее. Курс доллара составляет ¥113,28 против ¥112,89 во вторник.



Доллар США к вечеру среды, после 17.30 Киева, снижается в среду против большинства валют, за исключением йены, потенциал роста доллара рассматривается как ограниченный, учитывая, что рынок уже учитывает принятие налогового законопроекта республиканцев в США, который почти наверняка будет подписан президентом Трампом. Позитивные последствия от налоговой реформы уже ожидаются.



Возможно, идет «продажа факта», после укрепления доллара ранее «на слухах».

Сенат США одобрил законопроект по налоговой реформе, но направил его обратно в палату представителей (где он был принят во вторник) для ещё одного голосования из-за процедурного вопроса.

Как ожидается, изменений не будет.



Республиканский законопроект по налогам сокращает налоги для корпораций и сокращает налоговую нагрузку на работающих частных лиц и семей. Некоторые аналитики сомневаются в предполагаемом позитивном эффекте законопроекта на экономику США.



В то время как фискальное стимулирование должно поддержать доллар, так как оно позволяет ФРС повышать ставки быстрее, оно также может увеличить дефицит бюджета, при том, что слабо стимулирует бизнес нанимать больше работников.

Индекс доллара USDX снизился на 0,2% до 93,27. При этом пара евро-доллар на указанный час выросла на 0,3% до $1,1882.



Доллар также снижался против фунта, канадского и новозеландского долларов.

Против йены доллар, однако, укрепился на 0,3% до ¥113,28.



Стало быть, вопреки нашим ожиданиям, роста доллара до сих пор нет.

Налоговая реформа в США уже практически принята, Сенат за нее проголосовал во вторник голосами 51-48. Палата Представителей тоже проголосовала еще ранее голосами 227-203, но из-за процедурных проволочек (три положения в законопроекте нарушали сенатские правила) будет переголосовывать в среду.



Что касается проблемы повышения потолка госдолга, то лидер республиканского большинства в Сенате МакКоннел заявил, что «мы разберемся с этим, как всегда это делали».



В целом все события, которые сдерживали рост доллара, уже произошли или почти произошли. Тем не менее, в среду пара евро-доллар возобновила рост, поднималась до отметки $1,19, тем самым сняв стопы выше максимума от 14 декабря на $1,1960 (который был показан виде шипа). Впрочем, не исключено, что и нынешний максимум тоже окажется шипом, поскольку, показав $1,19, цена быстро упала на 25 пунктов вниз.



Самое забавное, что пока аналитические ленты, пребывая в замешательстве, не знают, как объяснить падение доллара на этой неделе.



Были попытки обосновать это тем, что рынки теперь «не верят в эффективность программы Трампа». Действительно, рейтинговые агентства писали, что налоговая реформа вызовет лишь небольшой кратковременный положительный импульс для экономики, в то время как дефицит вырастет системно (как уже неоднократно озвучивалось, на $1,45 трлн. за 10 лет).

Однако, с другой стороны, фондовые рынки на программу Трампа явно рассчитывают, буквально в понедельник индекс Dow Jones обновил исторический максимум и остается близко к ним.



Комментируя фондовые рынки, профильные гуру объясняют рост именно скорым принятием программы, к тому же оказавшейся более позитивной в плане стимулирования экономики (например, снижение корпоративного налога с 35% до 21% наступит уже с 01 января 2018 год, ранее сенатский законопроект, в отличие от законопроекта нижней палаты, предполагал задержку этой меры на год, до 01 января 2019 года).



Те парламентарии, которые выступают против такого радикального снижения налогов, обвиняют Трампа в том, что законопроект приведет к выстраиванию долговой пирамиды.



Строго говоря, пока нет ясности, вырастут ли налоговые поступления так сильно, как этого ожидает команда Трампа. Если исходить из оценок рейтинговых агентств, которые не предполагают долговременного сильного ускорения роста в США, то, действительно, дефицит сильно возрастет как минимум в краткосрочной перспективе. А это значит, что Казначейству США придется финансировать дефицит за счет займов. Рост доллара в таком случае неизбежен хотя бы только по этой причине (но есть еще масса других). Но рынок пока «тянет свою резину» в диапазоне $1,17-1,21, а нам остается только ждать того, чем все это закончится.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, сулящую надежные признаки «окончательной» коррекции, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,85/33,05 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 20 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему столько же. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 декабря по спросу и по предложению не изменились.



Как мы и предполагали, закрытие перетока более дешевой СКВ с межбанка на дорогой наличный рынок из-за тамошнего «переполнения» наличными долларами, уронило спрос на безналичный доллар на валютном межбанке, сопровождаясь традиционным по средам ростом предложения обязательной к продаже здесь части экспортной выручки.

При этом субъекты внешнеторговой деятельности не стали «придерживать» СКВ в расчете на ее максимальные цены, а тотчас выходили на межбанк с продажами. К подобному поведению склоняла текущая коррекция долларовых цен, и экспортеры не хотели терять на курсе.



Откат безналичного «американца» поддерживался стартовавшим бюджетным периодом и ростом интереса к нацвалюте.



Кроме того, пролонгация падения цен на наличный доллар также «давила» «зеленый» безнал вниз.



На моменте у нас нет достоверной информации об участии регулятора в нынешних торгах валютного межбанка посредством выкупа «зеленых» излишков по запросу наилучшего курса, однако мы не исключаем включение Нацбанка в игру около полудня, когда случилась терминация долларовой коррекции с последующим его незначительным отскоком.



Мы не исключаем, что на торгах четверга, которые также характеризуются приличными объемами на межбанк обязательной к продаже здесь части экспортной выручки. Что в комплекте с пролонгацией бюджетного периода и локальных «низов» наличного доллара, возможно повторение нынешнего сюжета сессии, в течение которой высоковероятный арбитраж НБУ не позволит безналичному доллару понести чрезмерные потери.



Подобный вариант сценария торгов четверга не подразумевает «гривневого сюрприза» от Казначейства, неоднократно «радовавшего» участников валютного межбанка своими не до конца продуманными «благодеяниями».



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,845/27,865 UAH/USD виртуально, без сделок.



Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 52 841,1 млн. грн. к отметке 50 414,5 млн. грн.



Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар немного понизился, составив по состоянию на 10.15 Киева 27,78/27,81 UAH/USD.



К 10.41 на межбанк вышли привлеченные низкими ценами покупатели «американца», вызвав его подорожание до 27,83/27,85 UAH/USD. На моменте чуть больше спроса.



По состоянию на 11.05 цена доллара на межбанке не тронулась с отметки 27,83/27,85 UAH/USD, удерживаемая равновесием покупок и продаж «американца».



На 11.25 котировки «американца» все еще не покинули уровень 27,83/27,85 UAH/USD.



Около 11.43 котировки доллара на валютном межбанке приподнялись к отметке 27,84/27,86 UAH/USD стараниями вернувшихся на межбанк покупателей.



Дополуденное динамичное снижение курса безналичного «американца» на межбанке , прерванное появлением покупателей доллара, сопровождалось признаками сжатия на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять выросшие с уровня с уровня 11,00/13,00% к отметке 11,50/13,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика подтверждает смену тренда и возобновления снижения объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



К 12.05 «американец» на межбанке стараниями покупателей вырос до 27,86/27,87 UAH/USD. На моменте приличные обороты.



На 12.35 Киева котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 27,86/27,87 UAH/USD, которая, судя по всему, оказалась комфортной как для покупателей, так и продавцов СКВ.



Наконец, около 12.53 Киева немного выросшими котировками 27,87/27,88 UAH/USD на межбанке безналичный доллар завершил реальную часть «зеленой» сессии, подтвердив известный афоризм: «Покой лишь снится покупанам». Кстати, в среде последних нынче наиболее активным был казенный Укрэксимбанк.



Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 декабря с уровней: доллар – 27,65/27,95 UAH/USD, евро – 32,80/33,30 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению потерял 15,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 20 декабря по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 декабря по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1872, оставшись на этой отметке на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,1873 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 21 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70-73/27,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 7,0-10,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение понизилось на 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 21 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70-73/27,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 7,0-10,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение понизилось на 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 21 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «очень низкие».



К 12.26 столичные валютчики, констатировали сохранение действующего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось сужением спреда, чтобы угодить и сдающим и покупающим оптовые партии СКВ клиентам: 27,74/27,80 UAH/USD, евро – 32,90/32,97 UAH/EUR.



По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «жестком» перекосе в сторону спроса, лишенном сообразных оферов валюты. На указанное время в городе действовали цены: 27,73/27,80 UAH/USD, евро - 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,470 UAH/RUB.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара сузили спред, акцентируя стимулирование «приноса» ростом бидов: 27,73/27,80 UAH/USD, евро - 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 32,70/33,05 UAH/EUR, рубль 0,464/0,470 UAH/RUB, Киев опт 27,70/27,80 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,70/27,80 UAH/USD, евро (опт) 32,70/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,80/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,70/27,80 UAH/USD, евро – 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 27,70/27,98 UAH/USD, розница – 27,68/27,85 UAH/USD; Запорожье – 27,70/27,80 UAH/USD; евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,470 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота не демонстрирует единой динамики в четверг утром - трейдеры отыгрывают новости о голосовании по налоговой реформе в США.Курс доллара к иене меняется слабо в четверг утром, рынок сдержанно отреагировал на решение Банка Японии о сохранении параметров его монетарной политики, при этом евро находится под давлением накануне проведения досрочных выборов в Каталонии.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 2,46% с 27,1909 UAH/USD до 27,8609 UAH/USD.Как сообщалось, за 2016 год курс гривны на межбанке снизился на 13,30% с 24,00 UAH/USD до 27,1909 UAH/USD.На Depo рынке 20 декабря гривна overnight котировалась банками по 11,00/13,00% годовых (после 12.15 Киева - 11,50/13,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 20 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий», немного потерял в цене в цене по следующим причинам.Во-первых, на межбанке выросло привычное для среды предложение обязательной к реализации здесь части экспортной выручки. При этом «медвежий» тренд рынка доллара исключал «придержку» СКВ экспортерами.Во-вторых, динамичная коррекция цен наличного доллара, по всей видимости, окончательно «похоронила» перепродажи более дешевой СКВ с межбанка на дорогом рынке наличных, прекратив интенсивную скупку доллара на межбанке.В-третьих, появившиеся на межбанке «медведи» получили серьезную поддержку от наличного рынка, где «зеленое» антиралли» длится уже третью сессию.В-четвертых, стартовавший бюджетный период сместил интерес игроков в сторону нацвалюты. Очевидна заслуга в этом наконец-то обратившего на излете прошлой недели на запредельную гривневую ликвидность регулятора.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 20 декабря едва заметно, на $4,7 млн., выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, как мы указали выше, сменился тренд, а появление на рынке «медведей» - к росту ликвидности.Во-вторых, из-за начала бюджетного периода сместился интерес игроков в сторону гривни. Катализировался процесс мероприятиями НБУ, понизившего гривневую ликвидность по сравнению с «изобильной» предыдущей неделей. Об этом дали понять сохранившие, несмотря на утренний рост с уровня 52 010,8 млн. грн. к отметке 52 841,1 млн. грн., «скромную» цифру остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Эта «скромность» заставляла игроков расставаться не только с обязательными 50% экспортной выручки, но и с дополнительными «порциями» СКВ на межбанке .В-третьих, мы предполагаем, что НБУ мог около 11.20 выкупать долларовые «излишки» по запросу наилучшего курса, стимулируя обороты.Анонсированное выше повышение уровня ликвидности торгов безналичным долларом на межбанке было подтверждено «официальной» сводкой НБУ.По сравнению со вторником, 19 декабря, в среду, 20-го общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) повысился с $221,0 млн. к отметке $233,9 млн. Объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке ждала такая же судьба: он стал «тяжелее», поднявшись со $191,3 млн. к $196,0 млн.О наиболее вероятных причинах повышения ликвидности торгов безналичной «зеленью» в среду мы сообщили выше.Торги 20 декабря на «неформальном» наличном рынке в подавляющем большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь), как и накануне, продемонстрировали умеренное внутридневное снижение действующих цен в паре доллар-гривня. Теряла в цене и единая европейская валюта, несмотря на ее укрепление на планетарном форексе.Среди основных источников внутридневной коррекции наличного доллара уместно указать на смену тренда на рынке «зеленого» безнала, оказавшую воздействие на умы и настроения потенциальных клиентов «неформального» наличного рынка.Во-вторых, наличный рынок сейчас перенасыщен долларами и эта избыточность давит на его цены.В-третьих, как мы указали выше, нынче бюджетный период, с гривневыми платежами в Казну.В-четвертых, неуклонное приближение праздников, традиционно сопровождающийся застольем и подарочками, требует роста гривневых расходов и сообразной продажи наличной «зелени» ради нацвалюты.В течение 20 декабря позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 6,0-7,0 коп., офера потеряли 8,0-13,0 коп. Более заметное снижение в менее значимых оферах – дань небезуспешному стремлению дилеров стимулировать отстающие клиентские покупки СКВ.При этом интересно отметить, что, «перегнув палку» с дисконтированием бидов на старте сессии столичные дилеры вскоре были вынуждены приподнимать позицию «спрос» из-за упавшего клиентского «приноса». При этом заметно были понижены офера, открывая шлюз для клиентских покупок.По сравнению с закрытием предыдущей сессии, биды наличного «американца» понизились на 5,0-12,0 коп., офера стали ниже на 12,0-17,0 коп. В наибольшей степени потеряла позиция «предложение» доллара «по-харьковски».Итак, в течение среды цена наличного доллара снижалась под давлением превосходящего клиентского «приноса». Кроме того, стремясь идти с настроениями рынка «в ногу», дилеры сами дисконтировали цены, небезуспешно пытаясь обеспечить равновесие покупок и продаж.В целом, итоговая ликвидность торгов среды повторила показатели предыдущей сессии. Исключение составил рынок Запорожья, где вследствие возникшей около полудня паузы в работе, местный рынок понес незначительные потери в оборотах.В немалой степени сохранению ликвидности сделок по итогам среды на приличном уровне способствовала равновесная торговля на протяжении всего дня. Опять же, дополуденное жесткое доминирование клиентского «приноса» и сохранение незначительного перевеса оферов по итогам торгов в Запорожье, по всей видимости, также оказалось «неполезным» для здешней ликвидности.Таким образом, наличный и безналичный доллар констатировали движение своих цен в одинаковом направлении. При этом из-за более высокой внутридневной динамики коррекции наличного «американца», курсовой зазор между наличным и безналичным «американцами» продолжает сжиматься, работая пока против рецидива перепродаж более дешевой безналичной «зелени» на дорогом наличном рынке.Нелишне в этот контексте напомнить о недвусмысленной «просьбе» регулятора умерить свой покупательский пыл на валютном межбанке. Думаю, руководство финансовых институтов, получившее этот месседж, сделало выводы, сказавшиеся в том числе, и на состоявшейся 20-го смене тренда рынка «зеленого» безнала.Впрочем, по порядку.Торги 20 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,73/27,83 UAH/USD, евро - 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль – 0,465/0,475 UAH/RUB.На протяжении первой половины среды в розничном сегменте «неформального» рынка Днепра работали пару доллар-гривня в условиях равновесия покупок и продаж, которое практически не требовало поддержки в виде аккуратного дисконтирования цен. К полудню не без участия вернувшихся на межбанк «зеленых медведей», агрессивность клиентского «приноса» выросла, заставив дилеров более решительно снижать действующие цены ради сохранения равновесия покупок и продаж.К закрытию торгов баланс спрос/предложение сохранился, обеспечив «очень хорошую» ликвидность сессии. Аккурат, на «четверку с плюсом», как и накануне.В течение 20 декабря, таким образом, биды и офера «неформального» наличного розничного и мелкооптового доллара «по-днепровски» потеряли по 7,0 коп.Симметричное внутридневное снижение обеих позиций доллара может говорить о возможном сворачивании текущего «медвежьего» тренда в наличной паре доллар-гривня в ближайшее время и возможном вхождении этого рынка в полосу стабильности.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника, 19 декабря, розничный и мелкооптовый «неформальный» наличный «американец» в Днепре по спросу упал на 12,0 коп., потеряв столько же по предложению.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 27,73/27,83 UAH/USD.Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта в течение первой половины среды работали пару доллар-гривня в балансе спроса и предложения, который поддерживался снижением действующих цен менее значимых оферов.После обеда агрессивность «сдающих валюту» клиентов прибавила, делая процесс дисконтирования цен ради установления равновесия покупок и продаж оптовых партий «американца» более радикальным. Как и накануне, «неформалам» днепровского опта удалось добиться стопроцентной сбалансированности в оптовом сегменте наличного рынка – по итогам дня сложилось полноценное равновесие покупок и продаж, которое, в свою очередь обеспечило заметный сохранение ликвидности, заслужившей в среду «твердую четверку», на уровне предыдущей сессии.На протяжении среды биды и офера оптового наличного доллара «по-днепровски» потеряли по 7,0 коп.По сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного оптового доллара в Днепре стала ниже на 12,0 коп., офера потеряли столько же.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 20 декабря уровнями 32,85/33,05 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре упали на 10,0 коп., офера потеряли столько же.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 20 декабря приходилось главным образом заниматься парой доллар-гривня, в которой наблюдалось преобладание требующего непрерывного внимания доминирования клиентского «приноса», особенно агрессивное после полудня.Так что, в подобных условиях дилерам было не до пребывающем в состоянии очевидной «противоречивости» вот уже почти полгода, и неспособности определиться с выбором дальнейшего направления движения на мировом валютном рынке пары евро-доллар.Ну а нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое, думаю, сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в границах украинской сессии форекса.Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, сулящую надежные признаки «окончательной» коррекции, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,85/33,05 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 20 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,465/0,475 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 20 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по упавшему на 10,0 коп. с закрытия вторника спросу и потерявшему столько же. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 20 декабря по спросу и по предложению не изменились.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,845/27,865 UAH/USD виртуально, без сделок.Еще не успели толком стартовать торги «американцем», на межбанке, как появилась новость о терминации притока средств на транзитные и коррсчета НБУ. Нынче остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ понизились с уровня 52 841,1 млн. грн. к отметке 50 414,5 млн. грн.Выйдя в реальную сферу, безналичный доллар немного понизился, составив по состоянию на 10.15 Киева 27,78/27,81 UAH/USD.К 10.41 на межбанк вышли привлеченные низкими ценами покупатели «американца», вызвав его подорожание до 27,83/27,85 UAH/USD. На моменте чуть больше спроса.По состоянию на 11.05 цена доллара на межбанке не тронулась с отметки 27,83/27,85 UAH/USD, удерживаемая равновесием покупок и продаж «американца».На 11.25 котировки «американца» все еще не покинули уровень 27,83/27,85 UAH/USD.Около 11.43 котировки доллара на валютном межбанке приподнялись к отметке 27,84/27,86 UAH/USD стараниями вернувшихся на межбанк покупателей.Дополуденное динамичное снижение курса безналичного «американца» на межбанке , прерванное появлением покупателей доллара, сопровождалось признаками сжатия на рынке гривневого ресурса, о котором дали понять выросшие с уровня с уровня 11,00/13,00% к отметке 11,50/13,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта динамика подтверждает смену тренда и возобновления снижения объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.К 12.05 «американец» на межбанке стараниями покупателей вырос до 27,86/27,87 UAH/USD. На моменте приличные обороты.На 12.35 Киева котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 27,86/27,87 UAH/USD, которая, судя по всему, оказалась комфортной как для покупателей, так и продавцов СКВ.Наконец, около 12.53 Киева немного выросшими котировками 27,87/27,88 UAH/USD на межбанке безналичный доллар завершил реальную часть «зеленой» сессии, подтвердив известный афоризм: «Покой лишь снится покупанам». Кстати, в среде последних нынче наиболее активным был казенный Укрэксимбанк.Курсы замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 21 декабря с уровней: доллар – 27,65/27,95 UAH/USD, евро – 32,80/33,30 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,490 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению потерял 15,0 коп.Евро по сравнению с открытием 20 декабря по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 20 декабря по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1872, оставшись на этой отметке на закрытии азиатской сессии форекса и приподнявшись до $1,1873 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра к открытию 21 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70-73/27,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 7,0-10,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение понизилось на 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 21 декабря в розничном сегменте на моменте наблюдалось зыбкое равновесие покупок и продаж на фоне низкой ликвидности.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг утром показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70-73/27,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 7,0-10,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.); евро – 32,80/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 декабря спрос просел на 10,0 коп., предложение понизилось на 5,0 коп.); рубль - 0,465/0,475 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 21 декабря в оптовом сегменте рынка была в целом сбалансированная торговля. Обороты пока «очень низкие».К 12.26 столичные валютчики, констатировали сохранение действующего равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое сопровождалось сужением спреда, чтобы угодить и сдающим и покупающим оптовые партии СКВ клиентам: 27,74/27,80 UAH/USD, евро – 32,90/32,97 UAH/EUR.По состоянию на 12.16 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «жестком» перекосе в сторону спроса, лишенном сообразных оферов валюты. На указанное время в городе действовали цены: 27,73/27,80 UAH/USD, евро - 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,465/0,470 UAH/RUB.Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара сузили спред, акцентируя стимулирование «приноса» ростом бидов: 27,73/27,80 UAH/USD, евро - 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль 0,465/0,475 UAH/RUB. На моменте в Днепре сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 21 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 32,70/33,05 UAH/EUR, рубль 0,464/0,470 UAH/RUB, Киев опт 27,70/27,80 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,70/27,80 UAH/USD, евро (опт) 32,70/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,80/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,70/27,80 UAH/USD, евро – 32,80/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,475 RUB/USD, Одесса – опт 27,70/27,98 UAH/USD, розница – 27,68/27,85 UAH/USD; Запорожье – 27,70/27,80 UAH/USD; евро – 32,80/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,465/0,470 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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