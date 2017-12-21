В Україні відновили програму "Доступне житло". Держава заплатить за житло від 30 до 50% вартості.
Дивися повний текст "Доступне житло": як держава допомагає українцям придбати квартири.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 14:10
"Доступне житло": як держава допомагає українцям...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Доступне житло": як держава допомагає українцям придбати квартири.
Додано: Чет 21 гру, 2017 14:10
Тот, кто не имеет собственного жилья. - сколько компенсировать собираються?)
Додано: Чет 21 гру, 2017 14:13
Когда закончится это наебайлово ? В нормальных странах есть возврат налогов и вменяемый процент по кредитам. И те кто работают имеют возможность купить жилье. У нас же все делается или для своих, или чтоб обмануть или чтоб украсть
Додано: Чет 21 гру, 2017 14:47
Re: "Доступне житло": як держава допомагає українцям...
Также в Украине есть программа льготного кредитования жилья для молодежи. По программе государственный кредит могут получить украинцы до 35 лет сроком до 30 лет с процентной ставкой до 3%. Однако и на эту программу у государства пока не хватает денег. Последние три года из госбюджета вообще не выделялись средства на кредитование покупки жилья.
почему на эту программу деньги есть, а на молодежную нет.
и где вероятность, что и эта программа через год не закроется и плати кредит по-полной?
Додано: Чет 21 гру, 2017 15:58
При Яныке "молодёжка" работала! Можно было взять кредит в банке, а государство выплачивало за тебя проценты!
Додано: Чет 21 гру, 2017 16:15
Главное открыть, а будет работать или нет уже не важно. В 2005 году работала такая программа по кредитованию сельхозников под 1% (остальные компенсировало государство), в итоге программу закрыли и разницу 11 и 13% (разные программы) предприятия и ЧП доплачивали их своего кармана. В программы по кредитованию от государства влазить нельзя, риск огромный.
Додано: Чет 21 гру, 2017 18:02
Рассказывайте сказки, рассказывайте.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:19
У нас в городе по этой программе построили при яныке пару домов по этой программе в лучших местах города. Для видимости пару квартир получили нуждающиеся, в остальных начались супер ремонты. Так как квартиры достались ,случайно, детям власть имущих, которые к нуждающимся относились на бумаге. Вообще читая эти новости понимаешь, новая власть не только собрала все хужее от прежней, но и дополнила.
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