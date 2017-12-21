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"Доступне житло": як
держава допомагає українцям...

"Доступне житло": як держава допомагає українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 14:10

"Доступне житло": як держава допомагає українцям...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні відновили програму "Доступне житло". Держава заплатить за житло від 30 до 50% вартості.

Дивися повний текст "Доступне житло": як держава допомагає українцям придбати квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 14:10

Тот, кто не имеет собственного жилья. - сколько компенсировать собираються?)
filya777ukraine
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 14:13

Когда закончится это наебайлово ? В нормальных странах есть возврат налогов и вменяемый процент по кредитам. И те кто работают имеют возможность купить жилье. У нас же все делается или для своих, или чтоб обмануть или чтоб украсть
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 14:47

Re: "Доступне житло": як держава допомагає українцям...

Также в Украине есть программа льготного кредитования жилья для молодежи. По программе государственный кредит могут получить украинцы до 35 лет сроком до 30 лет с процентной ставкой до 3%. Однако и на эту программу у государства пока не хватает денег. Последние три года из госбюджета вообще не выделялись средства на кредитование покупки жилья.
почему на эту программу деньги есть, а на молодежную нет.
и где вероятность, что и эта программа через год не закроется и плати кредит по-полной?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 15:58

При Яныке "молодёжка" работала! Можно было взять кредит в банке, а государство выплачивало за тебя проценты!
ser_maksimov
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:15

  Pegasmaster написав:Также в Украине есть программа льготного кредитования жилья для молодежи. По программе государственный кредит могут получить украинцы до 35 лет сроком до 30 лет с процентной ставкой до 3%. Однако и на эту программу у государства пока не хватает денег. Последние три года из госбюджета вообще не выделялись средства на кредитование покупки жилья.
почему на эту программу деньги есть, а на молодежную нет.
и где вероятность, что и эта программа через год не закроется и плати кредит по-полной?

Главное открыть, а будет работать или нет уже не важно. В 2005 году работала такая программа по кредитованию сельхозников под 1% (остальные компенсировало государство), в итоге программу закрыли и разницу 11 и 13% (разные программы) предприятия и ЧП доплачивали их своего кармана. В программы по кредитованию от государства влазить нельзя, риск огромный.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 18:02

  ser_maksimov написав:При Яныке "молодёжка" работала! Можно было взять кредит в банке, а государство выплачивало за тебя проценты!


Рассказывайте сказки, рассказывайте. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:19

У нас в городе по этой программе построили при яныке пару домов по этой программе в лучших местах города. Для видимости пару квартир получили нуждающиеся, в остальных начались супер ремонты. Так как квартиры достались ,случайно, детям власть имущих, которые к нуждающимся относились на бумаге. Вообще читая эти новости понимаешь, новая власть не только собрала все хужее от прежней, но и дополнила.
nik1
 
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