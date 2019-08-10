Смысл открытия депозита в гривне?

Не могу понять вас тут
Если купить квартиру за 70 тыс, дол. То в неё ещё вложить нужно в мебель в технику и в ремонт, потом найти арендатора хорошего.
Это какой убыток выходит, 70 квартира + 10 ремонт, мебель (если не больше)
70 тыс. можно максимум закинуть сейчас на 1.7%-2% годовых.
Не очень приятный доход будет.
А если 70 .000 поменять на грн. (к примеру по 28) = 1960 000 грн.
И эту сумму можно закинуть на грн. депозит 11% годовых. с капитализацей
179 954 грн. годовой доход уже с вычитом налога.
В итоге выйдет 2139 954 грн
то можно в Минус уйти при курсе через год если он будет 30.6 за покупки доллара.
А где гарантии что курс через год не будет по 30.6 за 1 $
Как не храни деньги их инфляция ваши деньги уменьшит в сумме.
Покупай вы квартиру, или ложить доллары на депозит в валюте или валюту менять на грн. и ложить грн. на депозит
Если я где то не прав, то прошу меня поправить. Но это всё моё сугубо мнение ИМХО