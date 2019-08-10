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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 14 гру, 2020 23:28
Вкладчик1234 написав: candidat написав: sinowi написав:
Согласен - 100%.
Но получение пассивного дохода всегда риск. А в случае с недвижимостью - при любом раскладе квартира в руках всегда останется в отличие от депозита.
Если бухой сосед не заснет с зажженной сигаретой. Пожары, пожалуй, встречаются почаще, чем падения банков. Хотя пожар - еще цветочки. Некоторые умудряются взрывом газа разнести полдома в щепки.
Может пострадать не только битон, но и бумага.
Бумага ещё страдает от квартирных краж
А еще черный нотариус может переписать вашу квартиру на кого угодно.
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candidat
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Додано: Нед 20 гру, 2020 14:32
Кирпич!!! вы за были про падающие с крыши кирпичи
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Stringer
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Додано: Нед 20 гру, 2020 15:15
БетонVSпапір?
Так, всюди ж ризики!
Але з бетоном вони мінімальні, а з папером - максимальні!(з допомогою паяльника у вашій дупі, навіть, з інтернет банкінгу переведете самі всі кошти грабіжникам-професіоналам, - а от переписати квартиру - таки трохи важче!
)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:16
Не могу понять вас тут
Если купить квартиру за 70 тыс, дол. То в неё ещё вложить нужно в мебель в технику и в ремонт, потом найти арендатора хорошего.
Это какой убыток выходит, 70 квартира + 10 ремонт, мебель (если не больше)
70 тыс. можно максимум закинуть сейчас на 1.7%-2% годовых.
Не очень приятный доход будет.
А если 70 .000 поменять на грн. (к примеру по 28) = 1960 000 грн.
И эту сумму можно закинуть на грн. депозит 11% годовых. с капитализацей
179 954 грн. годовой доход уже с вычитом налога.
В итоге выйдет 2139 954 грн
то можно в Минус уйти при курсе через год если он будет 30.6 за покупки доллара.
А где гарантии что курс через год не будет по 30.6 за 1 $
Как не храни деньги их инфляция ваши деньги уменьшит в сумме.
Покупай вы квартиру, или ложить доллары на депозит в валюте или валюту менять на грн. и ложить грн. на депозит
Если я где то не прав, то прошу меня поправить. Но это всё моё сугубо мнение ИМХО
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tenet
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:22
tenet
Нет стабильного пассивного дохода! Это уже давно доказано.
Но люди верят в это(в пассивный доход) - ну пусть верят.
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andrijk777
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:39
tenet написав:
А если 70 .000 поменять на грн. (к примеру по 28) = 1960 000 грн.
И эту сумму можно закинуть на грн. депозит 11% годовых. с капитализацей
179 954 грн. годовой доход уже с вычитом налога.
В итоге выйдет 2139 954 грн
Как бы кидать 20 фондов в гусарский банк под 11%? Вижу только доналоговые 8% в Привате.
Недвижимость довольно безрисковый инструмент, соответственно альтернативную доходность считать нужно по каким-то безрисковым/малорисковым инструментам, аля депо в гривне Ощад, Приват, Аваль, Укрэксим итд.
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BIGor
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Додано: Сер 06 січ, 2021 05:20
Закапывать деньги в недвижимость, я считаю это дорого, купить можно квартиру, но там надо сделать ремонт для квартирантов. Пусть это будет 10 тыс дол
Сколько лет нужно чтоб сам ремонт с мебелью окупился.. ?
Считаю, что квартира под аренду съедает ваш бюджет семейный.
Да и депозиты не сохраняют ваши деньги.
И по этому породокцально куда все таки ложить деньги, если хоть не для прибыли а сохранить их от инфляции
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tenet
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Додано: Сер 06 січ, 2021 06:45
Какие депозиты, какая недвижимость. Покупайте биткойны! Судите сами, весной можно было купить дешевле 4000, сейчас уже 35000. Главное, не пугайтесь, если купили, а он вдруг упал, такое бывает, не продавайте их ни в коем случае и ждите, разве только если крайне нужны средства и больше негде взять. Подорожает обязательно, заработаете в любом случае.
In HODL we trust
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Tegularius
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Додано: Сер 06 січ, 2021 08:21
Депозиты по всей видимости скоро вообще уйдут в небытиё.
Вместо депозитов банки будут зарабатывать на кредитах, деньги для кредитов банки будут брать у государства, а государство будет брать деньги в международных швидкогрошах. Ну а чтобы все побежали за кредитами, будут накручивать налоги и тарифы на коммуналку.
Такая себе пищевая цепочка вырисовывается...
Если эту модель раскрутят, то предпринимателей и конкуренцию скорей всего вообще отменят. Останутся только крупные монополии диктующие цены в виде маркет-мейкеров, которых государство будет поддерживать субсидиями и дотациями за счет денег налогоплательщиков
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Амвросий
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Додано: Сер 06 січ, 2021 10:35
Амвросий написав:
Такая себе пищевая цепочка вырисовывается...
Така "цепочка" працює в усіх цивілізованих країнах.
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andrijk777
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