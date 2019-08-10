Смысл открытия депозита в гривне?

Амвросий написав:Депозиты по всей видимости скоро вообще уйдут в небытиё.
Вместо депозитов банки будут зарабатывать на кредитах, деньги для кредитов банки будут брать у государства, а государство будет брать деньги в международных швидкогрошах. Ну а чтобы все побежали за кредитами, будут накручивать налоги и тарифы на коммуналку.
Такая себе пищевая цепочка вырисовывается...
Если эту модель раскрутят, то предпринимателей и конкуренцию скорей всего вообще отменят. Останутся только крупные монополии диктующие цены в виде маркет-мейкеров, которых государство будет поддерживать субсидиями и дотациями за счет денег налогоплательщиков
Я с Вами вполне согласен, уже получить какой либо доход будет не возможно не говоря о передержке денег чтоб инфляция не сьела их