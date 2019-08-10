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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:29
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:53
не такая. Схожесть только в том, что депозиты под нулевые проценты и основной доход от кредитов. На этом схожесть заканчивается.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 січ, 2021 14:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:56
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
А за останні 7 років з гривнею якраз вийшли в кращому разі в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:37
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