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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:29
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:53
не такая. Схожесть только в том, что депозиты под нулевые проценты и основной доход от кредитов. На этом схожесть заканчивается.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 січ, 2021 14:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:56
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
А за останні 7 років з гривнею якраз вийшли в кращому разі в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:37
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:33
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Читайте заголовок "дохідність в грн."
Тобто, якщо на початку 2015 зайти в долари а в кінці вернутись в грн, та + %, то отримали би в перерахунку +66%. А у 2019 -11%.
Дані в цілому вірні, але взяті зразу після значної девальвації 2014 р., що робить їх маніпулятивними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:31
66% - це хіба якщо брати офіційний курс - тобто 15,77 на початок 2015. Але обмінного курсу 15,77 на початку 2015 року не було, точніше він був тільки "в НБУ".
Тому це подвійна маніпуляція.
І ще: де такі депозити є 15,2% в гривні?
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