Смысл открытия депозита в гривне?

andrijk777 написав:А що за 66% в доларах в 2015 році? Що за брєд? Як вони рахують?
Читайте заголовок "дохідність в грн." Тобто, якщо на початку 2015 зайти в долари а в кінці вернутись в грн, та + %, то отримали би в перерахунку +66%. А у 2019 -11%. Дані в цілому вірні, але взяті зразу після значної девальвації 2014 р., що робить їх маніпулятивними.
andrijk777 написав:А що за 66% в доларах в 2015 році? Що за брєд? Як вони рахують?
Читайте заголовок "дохідність в грн." Тобто, якщо на початку 2015 зайти в долари а в кінці вернутись в грн, та + %, то отримали би в перерахунку +66%. А у 2019 -11%. Дані в цілому вірні, але взяті зразу після значної девальвації 2014 р., що робить їх маніпулятивними.
66% - це хіба якщо брати офіційний курс - тобто 15,77 на початок 2015. Але обмінного курсу 15,77 на початку 2015 року не було, точніше він був тільки "в НБУ". Тому це подвійна маніпуляція. І ще: де такі депозити є 15,2% в гривні?