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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:29

Гривня за останні 6 років побила долар і євро!

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:53

  andrijk777 написав:Така "цепочка" працює в усіх цивілізованих країнах.


не такая. Схожесть только в том, что депозиты под нулевые проценты и основной доход от кредитов. На этом схожесть заканчивается.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 січ, 2021 14:05, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:56

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  greenozon написав:Гривня за останні 6 років побила долар і євро!


А за останні 7 років з гривнею якраз вийшли в кращому разі в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:37

  greenozon написав:Гривня за останні 6 років побила долар і євро!

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А що за 66% в доларах в 2015 році? Що за брєд? Як вони рахують?
І як би вони не рахували, пересічний не може отримати 66% - тому для пересічного ця інфа ніякого відношення не має.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:33

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  andrijk777 написав:А що за 66% в доларах в 2015 році? Що за брєд? Як вони рахують?


Читайте заголовок "дохідність в грн."
Тобто, якщо на початку 2015 зайти в долари а в кінці вернутись в грн, та + %, то отримали би в перерахунку +66%. А у 2019 -11%.
Дані в цілому вірні, але взяті зразу після значної девальвації 2014 р., що робить їх маніпулятивними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:31

  Ой+ написав:
  andrijk777 написав:А що за 66% в доларах в 2015 році? Що за брєд? Як вони рахують?


Читайте заголовок "дохідність в грн."
Тобто, якщо на початку 2015 зайти в долари а в кінці вернутись в грн, та + %, то отримали би в перерахунку +66%. А у 2019 -11%.
Дані в цілому вірні, але взяті зразу після значної девальвації 2014 р., що робить їх маніпулятивними.

66% - це хіба якщо брати офіційний курс - тобто 15,77 на початок 2015. Але обмінного курсу 15,77 на початку 2015 року не було, точніше він був тільки "в НБУ".
Тому це подвійна маніпуляція.
І ще: де такі депозити є 15,2% в гривні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:52

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  andrijk777 написав:І ще: де такі депозити є 15,2% в гривні?


Багато хто і 18,5% в гривні мав у 2020 р.!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:30

  V2 написав:
  andrijk777 написав:І ще: де такі депозити є 15,2% в гривні?


Багато хто і 18,5% в гривні мав у 2020 р.!

де такі депозити є 15,2% в гривні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 01:42

да ладно они убрали 2014 год ... зачем?
но %%% по депо стоит же хотябы брать после вычета налогов?
вычитаем и прозреваем с гривневой доходности)))
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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