Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:53
andrijk777 написав:
Така "цепочка" працює в усіх цивілізованих країнах.
не такая. Схожесть только в том, что депозиты под нулевые проценты и основной доход от кредитов. На этом схожесть заканчивается.
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Амвросий
в П'ят 08 січ, 2021 14:05, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:56
greenozon написав:
Гривня за останні 6 років побила долар і євро!
А за останні 7 років з гривнею якраз вийшли в кращому разі в 0.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:37
greenozon написав:
Гривня за останні 6 років побила долар і євро!
А що за 66% в доларах в 2015 році? Що за брєд? Як вони рахують?
І як би вони не рахували, пересічний не може отримати 66% - тому для пересічного ця інфа ніякого відношення не має.
andrijk777
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:33
andrijk777 написав:
А що за 66% в доларах в 2015 році? Що за брєд? Як вони рахують?
Читайте заголовок "дохідність в грн."
Тобто, якщо на початку 2015 зайти в долари а в кінці вернутись в грн, та + %, то отримали би в перерахунку +66%. А у 2019 -11%.
Дані в цілому вірні, але взяті зразу після значної девальвації 2014 р., що робить їх маніпулятивними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:31
Ой+ написав: andrijk777 написав:
А що за 66% в доларах в 2015 році? Що за брєд? Як вони рахують?
Читайте заголовок "дохідність в грн."
Тобто, якщо на початку 2015 зайти в долари а в кінці вернутись в грн, та + %, то отримали би в перерахунку +66%. А у 2019 -11%.
Дані в цілому вірні, але взяті зразу після значної девальвації 2014 р., що робить їх маніпулятивними.
66% - це хіба якщо брати офіційний курс - тобто 15,77 на початок 2015. Але обмінного курсу 15,77 на початку 2015 року не було, точніше він був тільки "в НБУ".
Тому це подвійна маніпуляція.
І ще: де такі депозити є 15,2% в гривні?
andrijk777
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:52
andrijk777 написав:
І ще: де такі депозити є 15,2% в гривні?
Багато хто і 18,5% в гривні мав у 2020 р.!
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Додано: Суб 09 січ, 2021 00:30
V2 написав: andrijk777 написав:
І ще: де такі депозити є 15,2% в гривні?
Багато хто і 18,5% в гривні мав у 2020 р.!
де
такі депозити є 15,2% в гривні?
andrijk777
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Додано: Суб 09 січ, 2021 01:42
да ладно они убрали 2014 год ... зачем?
но %%% по депо стоит же хотябы брать после вычета налогов? вычитаем и прозреваем с гривневой доходности)))
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Суб 09 січ, 2021 08:39
andrijk777 написав: V2 написав: andrijk777 написав:
І ще: де такі депозити є 15,2% в гривні?
Багато хто і 18,5% в гривні мав у 2020 р.!
де
такі депозити є 15,2% в гривні?
були на початку року, вже давно банки понизили ставки
в 2021 тренд 1..2% в валюті і 10-11% в гривні
greenozon
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