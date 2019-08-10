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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 09 січ, 2021 09:04
greenozon написав:
в 2021 тренд 1..2% в валюті і 10-11% в гривні
10-11% - это много.
ОВГЗ идут под 9-10%. За вычетом расходов и дохода, депозиты для банков будут выгодны не выше 7-8%.
За вычетом НДФЛ+ВС реальный процент получается 5.6-6.4% годовых. Такой процент не покрывает ни инфляцию, ни девальвацию. Так что роль депозитов будет сводиться на нет. Выгоднее держать в валюте на расчетном счете до востребования.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Суб 09 січ, 2021 09:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 09:08
andrijk777 написав:
де такі депозити є 15,2% в гривні?
У 2020 р. в абанці з 18,5% грязними + трансфер-бонус 0,5%. В мене ще зараз добігає безподатковий у приваті 14,25 чистими. В декого ще до кінця року є консолідований у приваті 20% грязними і т.д. В "байках про банки" пишуть ставки і банки та і інші умови. Інша справа, що для розрахунку дохідності краще брати середню, а не максимальну ставку.
Зараз ставки скромніші, але і інших простих та надійних способів збереження-примноження не густо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 10:47
Амвросий написав: greenozon написав:
в 2021 тренд 1..2% в валюті і 10-11% в гривні
10-11% - это много.
ОВГЗ идут под 9-10%. За вычетом расходов и дохода, депозиты для банков будут выгодны не выше 7-8%.
За вычетом НДФЛ+ВС реальный процент получается 5.6-6.4% годовых. Такой процент не покрывает ни инфляцию, ни девальвацию. Так что роль депозитов будет сводиться на нет. Выгоднее держать в валюте на расчетном счете до востребования.
В долларе сейчас инфляция тоже будь здоров идет.
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