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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 28293031>
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 09:04

  greenozon написав:в 2021 тренд 1..2% в валюті і 10-11% в гривні


10-11% - это много.

ОВГЗ идут под 9-10%. За вычетом расходов и дохода, депозиты для банков будут выгодны не выше 7-8%.

За вычетом НДФЛ+ВС реальный процент получается 5.6-6.4% годовых. Такой процент не покрывает ни инфляцию, ни девальвацию. Так что роль депозитов будет сводиться на нет. Выгоднее держать в валюте на расчетном счете до востребования.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 09 січ, 2021 09:13, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 09:08

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  andrijk777 написав:де такі депозити є 15,2% в гривні?


У 2020 р. в абанці з 18,5% грязними + трансфер-бонус 0,5%. В мене ще зараз добігає безподатковий у приваті 14,25 чистими. В декого ще до кінця року є консолідований у приваті 20% грязними і т.д. В "байках про банки" пишуть ставки і банки та і інші умови. Інша справа, що для розрахунку дохідності краще брати середню, а не максимальну ставку.
Зараз ставки скромніші, але і інших простих та надійних способів збереження-примноження не густо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:47

  Амвросий написав:
  greenozon написав:в 2021 тренд 1..2% в валюті і 10-11% в гривні


10-11% - это много.

ОВГЗ идут под 9-10%. За вычетом расходов и дохода, депозиты для банков будут выгодны не выше 7-8%.

За вычетом НДФЛ+ВС реальный процент получается 5.6-6.4% годовых. Такой процент не покрывает ни инфляцию, ни девальвацию. Так что роль депозитов будет сводиться на нет. Выгоднее держать в валюте на расчетном счете до востребования.

В долларе сейчас инфляция тоже будь здоров идет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:10

  Амвросий написав:За вычетом НДФЛ+ВС реальный процент получается 5.6-6.4% годовых. Такой процент не покрывает ни инфляцию, ни девальвацию.

Інфляція в 2019 - 4,05%, в 2020 - десь 4,5%. Покриває.
Правда не факт що покриє в 2021.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:14

  Bolt написав:В долларе сейчас инфляция тоже будь здоров идет.

Інфляція долара - в 2019 - 2,28%, в 2020 - десь 1,2%.
Середня за 25 років - 2,13%.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:22

  andrijk777 написав:Інфляція в 2019 - 4,05%, в 2020 - десь 4,5%. Покриває.


Откуда взялась цифра 4.5%?
Я вот захожу в магазин и вижу инфляцию за год в среднем 50-100% :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:06

  Амвросий написав:
  andrijk777 написав:Інфляція в 2019 - 4,05%, в 2020 - десь 4,5%. Покриває.


Откуда взялась цифра 4.5%?
Я вот захожу в магазин и вижу инфляцию за год в среднем 50-100% :)

Пагано дивитесь, перечитайте уважніше https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:11

  BIGor написав:Пагано дивитесь, перечитайте уважніше https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/


я магазину больше верю, чем официальной статистике. 50-100% инфляцию каждый может легко проверить в любом продуктовом магазине. В этом отличие реальной инфляции от официальной статистики.

Например, яйца в январе 2020 брал по 18 грн/десяток.
Сейчас такие-же по 35 грн/десяток.
35/18 = 94%

Подсолнечное масло, было по 29 грн бутылка, стало 45 грн бутылка.
45/29 = 55%

Непонятно, как из таких изменений цены получилось 4.5%...
Может точку не там поставили и таким образом в 10 раз занизили - вместо 45% получили 4.5% :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 09 січ, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:29

я вот уже лет 15 наблюдаю одну семейку :)
У них вкусы и образ жизни за все это время не особо менялись, но дето с 18го года переползли с Ашана на Сильпо (а там реально +7..10% по ценам :(), но есть траты и в придомовом АТБ и на базаре...
Вот их годовые траты на еду (и бытовую химию) в грн. с 11го года:
11--34 тыщи грн
12--42 (+23%)
13--38 (-9%)
14--44 (+16%)
15--44 (0%)
16--59 (+34%)
17--73 (+24%)
18--89 (+22%)
19--100 (+12%)
20--124 (+24%)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:33

  clientage написав:Вот их годовые траты на еду (и бытовую химию) в грн. с 11го года:
20--124 (+24%)


годовые траты это не совсем то.
Когда цены растут, а зарплаты нет, люди начинают экономить и меньше покупают.

Инфляция всетаки изменение цен должна отражать :)
Амвросий
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