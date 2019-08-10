Смысл открытия депозита в гривне?

greenozon написав:в 2021 тренд 1..2% в валюті і 10-11% в гривні
10-11% - это много.
ОВГЗ идут под 9-10%. За вычетом расходов и дохода, депозиты для банков будут выгодны не выше 7-8%.
За вычетом НДФЛ+ВС реальный процент получается 5.6-6.4% годовых. Такой процент не покрывает ни инфляцию, ни девальвацию. Так что роль депозитов будет сводиться на нет. Выгоднее держать в валюте на расчетном счете до востребования.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 09 січ, 2021 09:13, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:де такі депозити є 15,2% в гривні?
У 2020 р. в абанці з 18,5% грязними + трансфер-бонус 0,5%. В мене ще зараз добігає безподатковий у приваті 14,25 чистими. В декого ще до кінця року є консолідований у приваті 20% грязними і т.д. В "байках про банки" пишуть ставки і банки та і інші умови. Інша справа, що для розрахунку дохідності краще брати середню, а не максимальну ставку. Зараз ставки скромніші, але і інших простих та надійних способів збереження-примноження не густо.
greenozon написав:в 2021 тренд 1..2% в валюті і 10-11% в гривні
10-11% - это много.
ОВГЗ идут под 9-10%. За вычетом расходов и дохода, депозиты для банков будут выгодны не выше 7-8%.
За вычетом НДФЛ+ВС реальный процент получается 5.6-6.4% годовых. Такой процент не покрывает ни инфляцию, ни девальвацию. Так что роль депозитов будет сводиться на нет. Выгоднее держать в валюте на расчетном счете до востребования.
я вот уже лет 15 наблюдаю одну семейку У них вкусы и образ жизни за все это время не особо менялись, но дето с 18го года переползли с Ашана на Сильпо (а там реально +7..10% по ценам ), но есть траты и в придомовом АТБ и на базаре... Вот их годовые траты на еду (и бытовую химию) в грн. с 11го года: 11--34 тыщи грн 12--42 (+23%) 13--38 (-9%) 14--44 (+16%) 15--44 (0%) 16--59 (+34%) 17--73 (+24%) 18--89 (+22%) 19--100 (+12%) 20--124 (+24%)