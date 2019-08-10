++ по траттах відповідають росту доходів?
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:37
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:47
Рост дохода(чистого) хозяйства в %% к предыдущему году, в грн.:
12 37%
13 5%
14 13%
15 -10%
16 51%
17 6%
18 28%
19 44%
20 9%
Чот мне кажется, шо нуна в уе конвертнуть доход для анализа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 09 січ, 2021 16:28
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Якщо в сім'ї був хлопчик 3-ох років і став 18 річним, то їсти буде разів у понад 5 більше. Якщо ж були тільки дорослі, то апетит мав би на 0,5% в рік зменшуватись.
Ну а як у 2015 р. вдалось зберегти витрати на рівні 14-го, то взагалі важко збагнути, хіба що з другого посту де про падіння доходів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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