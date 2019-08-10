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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:37

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  clientage написав:я вот уже лет 15 наблюдаю одну семейку


++ по траттах відповідають росту доходів?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:47

  greenozon написав:
  clientage написав:я вот уже лет 15 наблюдаю одну семейку


++ по траттах відповідають росту доходів?

Рост дохода(чистого) хозяйства в %% к предыдущему году, в грн.:
12 37%
13 5%
14 13%
15 -10%
16 51%
17 6%
18 28%
19 44%
20 9%
Чот мне кажется, шо нуна в уе конвертнуть доход для анализа :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:28

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  clientage написав:я вот уже лет 15 наблюдаю одну семейку


Якщо в сім'ї був хлопчик 3-ох років і став 18 річним, то їсти буде разів у понад 5 більше. Якщо ж були тільки дорослі, то апетит мав би на 0,5% в рік зменшуватись.
Ну а як у 2015 р. вдалось зберегти витрати на рівні 14-го, то взагалі важко збагнути, хіба що з другого посту де про падіння доходів.
Державна служба статистики на своєму офіційному сайті повідомляє про те, що сумарна інфляція в Україні за підсумками 2015 року (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% у 2014 році, і досягла максимального значення за останні 20 років. http://afo.com.ua/uk/news/2-general-ass ... e-for-2015
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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