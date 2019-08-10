Смысл открытия депозита в гривне?

clientage написав:я вот уже лет 15 наблюдаю одну семейку
Якщо в сім'ї був хлопчик 3-ох років і став 18 річним, то їсти буде разів у понад 5 більше. Якщо ж були тільки дорослі, то апетит мав би на 0,5% в рік зменшуватись. Ну а як у 2015 р. вдалось зберегти витрати на рівні 14-го, то взагалі важко збагнути, хіба що з другого посту де про падіння доходів.
Державна служба статистики на своєму офіційному сайті повідомляє про те, що сумарна інфляція в Україні за підсумками 2015 року (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросла до 43,3% порівняно з інфляцією 24,9% у 2014 році, і досягла максимального значення за останні 20 років. http://afo.com.ua/uk/news/2-general-ass ... e-for-2015
я магазину больше верю, чем официальной статистике. 50-100% инфляцию каждый может легко проверить в любом продуктовом магазине. В этом отличие реальной инфляции от официальной статистики.
Например, яйца в январе 2020 брал по 18 грн/десяток. Сейчас такие-же по 35 грн/десяток. 35/18 = 94%
Подсолнечное масло, было по 29 грн бутылка, стало 45 грн бутылка. 45/29 = 55%
Непонятно, как из таких изменений цены получилось 4.5%... Может точку не там поставили и таким образом в 10 раз занизили - вместо 45% получили 4.5%
Ви як бабка з села. Якщо б інфляція кожен рік була 50-100%, тоді курс гривні просідав би на 50%-100% щорічно. Логічно? Ось вам доказ: курс початок 1996 року - 1,8 курс початок 2021 року - 28,26 падіння - 15,7 разів. В середньому 11,65% в рік Інфляція(офіційна) за 25 років 21,87 разів = в середньому 13,13% в рік. Додати треба ще інфляцію долара(адже курс це відношення до долара) = 2,13% в рік. Курс + інфляція долара = інфляція гривні. Все приблизно сходиться, якщо брати період 25 років. Ви рахуйте для себе інфляцію по яйцях.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 09 січ, 2021 18:22, всього редагувалось 1 раз.
clientage написав:Вот их годовые траты на еду (и бытовую химию) в грн. с 11го года: 11--34 тыщи грн 12--42 (+23%) 13--38 (-9%) 14--44 (+16%) 15--44 (0%) 16--59 (+34%) 17--73 (+24%) 18--89 (+22%) 19--100 (+12%) 20--124 (+24%)
Інфляція за цей період 175%, приблизно, тобто 2,75 разів. Правда треба брати "продуктову" інфляцію, а не загальну. Їх трати зросли в 124/34 = 3,65 разів. Тобто вони на 30% почали більше жрать, або купляють дорожчі продукти.
andrijk777 написав:Якщо б інфляція кожен рік була 50-100%, тоді курс гривні просідав би на 50%-100% щорічно. Логічно? Ось вам доказ: курс початок 1996 року - 1,8 курс початок 2021 року - 28,26 падіння - 15,7 разів. В середньому 11,65% в рік Інфляція(офіційна) за 25 років 21,87 разів = в середньому 13,13% в рік. Додати треба ще інфляцію долара(адже курс це відношення до долара) = 2,13% в рік. Курс + інфляція долара = інфляція гривні.
Вообще не логично, фактор цен, который вы называете инфляцией, на курс может вообще не влиять. Курс в такой стране как Украина зависит от количества предложения валюты на рынке, что в свою очередь от разницы торгового баланса, количества инвестиций и займов. А цена на внутреннем рынке может сохранятся иррациональной сколько угодно долго, так как для этого есть другие инструменты, которые делают вывоз (или ввоз ) этого товара не рентабельным.
Dimn написав:Вообще не логично, фактор цен, который вы называете инфляцией, на курс может вообще не влиять. Курс в такой стране как Украина зависит от количества предложения валюты на рынке, что в свою очередь от разницы торгового баланса, количества инвестиций и займов.
А "в такой стране как Польша"? Для Польщі, Білорусії і Росії також все сходиться.
Dimn написав: А цена на внутреннем рынке может сохранятся иррациональной сколько угодно долго, так как для этого есть другие инструменты, которые делают вывоз (или ввоз ) этого товара не рентабельным.
Інколи таке трапляється. Але якщо період достатньо великий(25 років - достатньо великий) то в середньому(а інфляція - це середнє значення) все має сходитись.