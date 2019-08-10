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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 05 вер, 2021 19:50
Феодал написав:
нет смысла открывать депозит в гривне ниже 10% годовых, инфляция привышает 10%, + за депозит снимут нало3%
Продукты могут испортиться
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Додано: Пон 20 вер, 2021 06:52
Bolt написав:
В долларе сейчас инфляция тоже будь здоров идет.
Всё жду-жду, а её всё нет и нет
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