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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 19:50

  Феодал написав:нет смысла открывать депозит в гривне ниже 10% годовых, инфляция привышает 10%, + за депозит снимут нало3%

Продукты могут испортиться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:52

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Bolt написав:В долларе сейчас инфляция тоже будь здоров идет.

Всё жду-жду, а её всё нет и нет
BìnhAutoDat
 
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