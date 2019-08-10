Продукты могут испортиться
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 05 вер, 2021 19:50
Додано: Пон 20 вер, 2021 06:52
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:18
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
А тема живучей оказалась. Но все равно депозит, который был открыт в гривне, стоит оставлять в гривне или ОВГЗ покупать, а вот депозиты в валюте просятся на выход из банка, кто том сверху думал, что люди глупее его и валюту в гривну перерисуют. Но я бы хотел, чтоб он ошибся. Наверно интереснее было бы валюту не в гривну перерисовать, а в валютные ОВГЗ. А пока банки банкуют - людям предлагают за валютные депозиты 0,0000001% годовых, а сами вероятно за эти деньги себе ОВГЗ покупают и банкуют. Мне так сдается.
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:24
як це нема, інфляція в доларі виросла на 500%
он вже пів року як тримається на ненормально височезному рівні, є прогнози аналітиків про інфляцію $$$ до 9% !
|