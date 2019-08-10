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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 19:50

  Феодал написав:нет смысла открывать депозит в гривне ниже 10% годовых, инфляция привышает 10%, + за депозит снимут нало3%

Продукты могут испортиться
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:52

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

  Bolt написав:В долларе сейчас инфляция тоже будь здоров идет.

Всё жду-жду, а её всё нет и нет
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:18

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

А тема живучей оказалась. Но все равно депозит, который был открыт в гривне, стоит оставлять в гривне или ОВГЗ покупать, а вот депозиты в валюте просятся на выход из банка, кто том сверху думал, что люди глупее его и валюту в гривну перерисуют. Но я бы хотел, чтоб он ошибся. Наверно интереснее было бы валюту не в гривну перерисовать, а в валютные ОВГЗ. А пока банки банкуют - людям предлагают за валютные депозиты 0,0000001% годовых, а сами вероятно за эти деньги себе ОВГЗ покупают и банкуют. Мне так сдается.
sinowi
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:24

  BìnhAutoDat написав:
  Bolt написав:В долларе сейчас инфляция тоже будь здоров идет.

Всё жду-жду, а её всё нет и нет


як це нема, інфляція в доларі виросла на 500%
он вже пів року як тримається на ненормально височезному рівні, є прогнози аналітиків про інфляцію $$$ до 9% !

https://tradingeconomics.com/united-sta ... lation-cpi
greenozon
 
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  #<1 ... 29303132
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