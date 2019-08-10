Продукты могут испортиться
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 05 вер, 2021 19:50
Додано: Пон 20 вер, 2021 06:52
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:18
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
А тема живучей оказалась. Но все равно депозит, который был открыт в гривне, стоит оставлять в гривне или ОВГЗ покупать, а вот депозиты в валюте просятся на выход из банка, кто том сверху думал, что люди глупее его и валюту в гривну перерисуют. Но я бы хотел, чтоб он ошибся. Наверно интереснее было бы валюту не в гривну перерисовать, а в валютные ОВГЗ. А пока банки банкуют - людям предлагают за валютные депозиты 0,0000001% годовых, а сами вероятно за эти деньги себе ОВГЗ покупают и банкуют. Мне так сдается.
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:24
як це нема, інфляція в доларі виросла на 500%
он вже пів року як тримається на ненормально височезному рівні, є прогнози аналітиків про інфляцію $$$ до 9% !
Додано: Нед 14 лис, 2021 19:13
Смысл депозита в гривне может быть только если вовремя перевернуться в депозит в долларе,а потом назад в гривну,игра на курсах,так сказать.Но немногие успеют сделать это вовремя,это сложно.
Додано: Пон 15 лис, 2021 22:14
Я для себе десь в 2012 році вирішив, що для мене сенс депозита у гривнях - фінансування поточних витрат, аби з деякого часу не залежати від роботи або все зароблене я міг інвестувати.
І почав створювати собі систему депозитів, які б повністю покрили б всі мої поточні витрати. Комуналка, харчі, одяг. Потім, якось виявив, що відсотків з депозиту стало вистачати на значну компенсацію вартості відпустки в Іспанії.
А потім, дивним чином, заощадженого в у.е. та гривневих депозитів вистачило на нову квартиру та ремонт в ній. В тому місці, де мені і хотілося.
Аж ось я знов читаю назву цієї теми. І кажу: депозит в гривні потрібен кожному!
Незалежно від того, чи є депозит в баксах/банці тощо. Бо справа не в гривні і не в депозиті, а у заощадженнях!
Додано: Вів 22 лют, 2022 16:06
orest_garay
Все бы у Вас было правильным, если бы не инфляция и если бы процентные ставки не опускались так стремительно и если бы сумма гривен на депозите у Вас была бы более 10 лямов. А так Вы сами можете все посчитать. Возьмите лист чистой бумаги и на одной стороне напишите сумму гривен в 100 гривен, а на другой стороне за эти 100 гривен условно купите валюту на условиях 2002 года по курсу того времени,учитывая процентные ставки по депозитам и курсы валют с того времени и до сегодняшнего дня.. И посчитайте с того времени. Вы увидите сколько Вы проиграли денег к сегодняшнему дню. Вдобавок воровка Гонтарева обокрала все население, у кого гривна сберегалась - сделала всех в три раза беднее. А вот Кого Гонтарева не достала, так это тех кто хранил валюту в тех банках, к которым преступница не дотянулась.
Я еще понимаю тех, кто в связи с обнулением ставки для депозитов в валюте, все равно назло подстрекателям не продал валюту за гривну, а лишь параллельно депозитам в валюте, открыл еще депозит в гривне, как Вы пишете для жизненных потребностей.
Додано: Вів 09 сер, 2022 23:29
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
Якщо закінчуються минулорічні депо, куди їх зараз ?
У Військові облігації ?
Чи зняти та конвертнути в $ і долар чекати змін ?
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