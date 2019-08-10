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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 21:42

  Папа написав:rationalism2
по 1333 $ в місяць не дуже зручно

где это вы такое насчитали?
если быть точным, то 1353,75$
правда сейчас ряд банков начали качать свой курс (Моня 37,5; А банк 37,75; Альфа 37,4; Конкорд 38; Эксим 37,3...) или свои условия (Глобус принимает только кратно 100$, тоесть выходит 1300$)
но, всё равно есть десяток-полтора банков где можно купить именно 1353$
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 21:26

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

А навіщо зараз зв'язуватись з депозитами чи взагалі облігаціями, якщо є офіційні і цікаві теми, які не обкрадають так вкладників, а реально виплачують і до 5% в місяць валюти
CapitalMng
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 07:08

  CapitalMng написав:А навіщо зараз зв'язуватись з депозитами чи взагалі облігаціями, якщо є офіційні і цікаві теми, які не обкрадають так вкладників, а реально виплачують і до 5% в місяць валюти

"Офіційні цікаві теми" ви про що?
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:45

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

И тема моя бессмертна. Все теоретики и сторонники Депозитов в Гривне отчего то замолчали враз. Но ведь те, кто однажды утром пойдут в банк и конвертируют все свои сбережения в гривну почувствовав, что кто то там нажрался досыта и более евро и доллар США расти не будут - будут первопроходцами в финансовом тумане. На мой взгляд уже скоро наступит минута, когда надо будет бежать в банк и конвертировать. А рисковать или не рисковать дело индивидуальное.

Всех иудеев поздравляю с Новым Годом.
sinowi
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 17:55

  sinowi написав:orest_garay

Все бы у Вас было правильным, если бы не инфляция и если бы процентные ставки не опускались так стремительно и если бы сумма гривен на депозите у Вас была бы более 10 лямов. А так Вы сами можете все посчитать. Возьмите лист чистой бумаги и на одной стороне напишите сумму гривен в 100 гривен, а на другой стороне за эти 100 гривен условно купите валюту на условиях 2002 года по курсу того времени,учитывая процентные ставки по депозитам и курсы валют с того времени и до сегодняшнего дня.. И посчитайте с того времени. Вы увидите сколько Вы проиграли денег к сегодняшнему дню. Вдобавок воровка Гонтарева обокрала все население, у кого гривна сберегалась - сделала всех в три раза беднее. А вот Кого Гонтарева не достала, так это тех кто хранил валюту в тех банках, к которым преступница не дотянулась.
Я еще понимаю тех, кто в связи с обнулением ставки для депозитов в валюте, все равно назло подстрекателям не продал валюту за гривну, а лишь параллельно депозитам в валюте, открыл еще депозит в гривне, как Вы пишете для жизненных потребностей.

Боюсь, этот долларовый оптимизм слишком преувеличен.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 15:48

candidat

а помните историю. Историю удивительного совершила Юля Тимошенко. Договорившись с известным финансистом из США по имени Джордж - она помогла мне всплыть со дна. Тогда доллар был по 5,38 гривен - тогда вся Украина ожидала прыжка доллара до 5,7....и в тот самый момент меня осенило - я продал за гривну все свои доллары (много) и стал ждать. И я в этих товарищах не ошибся - одним утром я услышал новую цену доллара - 5,15 гр. и очень скоро еще раз меня словно молния ударила - 5,05 грн.
Я думал, что у меня слуховые и зрительные галлюцинации. А гривна все росла и росла, но когда я увидел 4,8 - у меня сдали нервы и я вновь стал владельцем долларов.
Я в то время пошел в Горсовет моего города и спросил разрешения на установку бюста Юле Тимошенко за мои деньги - отказали.
Так что вопросе денег невозможно быть умным или мудрым - надо чтоб просто повезло. Гривневый депозит можно открыть только когда он огромный - хоть проценты на жизнь будут, но есть одно при этом условие - валютный депозит должен быть тоже огромным, и так как по валютным депозитам проценты обвалились, то валюта просто хранится в банке почти без выгоды, но в качестве страховки пойдет!!!
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:41

sinowi

якщо кульки металічні чи краще алмазні - можна й на валюті (під)заробити
напр https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf
на 5р

порівняно із 0.01 привата це різниця на пару порядків!!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:57

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

Так % больше 0,00000001% не только в Альфе и что?
sinowi
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 09:06

  CapitalMng написав:А навіщо зараз зв'язуватись з депозитами чи взагалі облігаціями, якщо є офіційні і цікаві теми, які не обкрадають так вкладників, а реально виплачують і до 5% в місяць валюти


детальніше про 5% будь ласка :|
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 09:10

  Pavlenko Borys написав:
  CapitalMng написав:А навіщо зараз зв'язуватись з депозитами чи взагалі облігаціями, якщо є офіційні і цікаві теми, які не обкрадають так вкладників, а реально виплачують і до 5% в місяць валюти


детальніше про 5% будь ласка :|


5% В МІСЯЦЬ? :mrgreen: (=60% В РІКʼ)
greenozon
 
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