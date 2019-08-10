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Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 07:37

greenozon тре брати :mrgreen:
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 09:39

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇

Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ

Ставки по депозитам продовжують знижуватися. Чому, на вашу думку, цей інструмент залишається привабливим для населення?
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:17

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ назвав середній розмір банківського депозиту в Україні

А ви ще тримаєте гроші на депозитах? Чи плануєте покласти? Пролонгувати?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:39

  Модератор написав:А ви ще тримаєте гроші на депозитах? Чи плануєте покласти? Пролонгувати?

Давно деньги на депозитах не держу - кризис 2008 г. отбил всё желание держать деньги в украинских банках. Имею в виду введение ВА на полгода и отсутствие доступа к своим деньгам.
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:25

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

диверсифікація ризиків та доходів
Hennady
 
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