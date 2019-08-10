RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Смысл открытия
депозита в гривне?

Смысл открытия депозита в гривне?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Нед 22 січ, 2023 07:37

greenozon тре брати :mrgreen:
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 33
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 09:39

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇

Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ

Ставки по депозитам продовжують знижуватися. Чому, на вашу думку, цей інструмент залишається привабливим для населення?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6215
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:17

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ назвав середній розмір банківського депозиту в Україні

А ви ще тримаєте гроші на депозитах? Чи плануєте покласти? Пролонгувати?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6215
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:39

  Модератор написав:А ви ще тримаєте гроші на депозитах? Чи плануєте покласти? Пролонгувати?

Давно деньги на депозитах не держу - кризис 2008 г. отбил всё желание держать деньги в украинских банках. Имею в виду введение ВА на полгода и отсутствие доступа к своим деньгам.
maniachello
 
Повідомлень: 393
З нами з: 25.03.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:25

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

диверсифікація ризиків та доходів
Hennady
 
Повідомлень: 460
З нами з: 02.11.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:50

Re: Смысл открытия депозита в гривне?

тримаю и надалi буду, але правильно
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 03.06.06
Подякував: 20 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк с иностранным капиталом для валютного депозита
konark666 » Чет 11 чер, 2020 21:57
0 24370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 21:57
konark666
Досрочное снятие депозита с отсутствием возможности досрочно
sergiylfc » П'ят 21 лют, 2020 22:22
7 38952
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 бер, 2020 15:55
Menwyy
Личные данные при открытии депозита
qay » Суб 10 сер, 2019 13:05
1 24264
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 18:21
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1925)
21.06.2024 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.