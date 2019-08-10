|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 13 чер, 2024 09:39
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇
Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ
Ставки по депозитам продовжують знижуватися. Чому, на вашу думку, цей інструмент залишається привабливим для населення?
Додано: Чет 20 чер, 2024 14:17
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
НБУ назвав середній розмір банківського депозиту в Україні
А ви ще тримаєте гроші на депозитах? Чи плануєте покласти? Пролонгувати?
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:39
Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:25
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
диверсифікація ризиків та доходів
Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:50
Re: Смысл открытия депозита в гривне?
тримаю и надалi буду, але правильно
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|