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Смысл открытия депозита в гривне?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 22 січ, 2023 07:37
greenozon
тре брати
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Pavlenko Borys
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Додано: Чет 13 чер, 2024 09:39
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇Під який відсоток можна розмістити гроші на депозит — НБУ
Ставки по депозитам продовжують знижуватися. Чому, на вашу думку, цей інструмент залишається привабливим для населення?
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Додано: Чет 20 чер, 2024 14:17
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇НБУ назвав середній розмір банківського депозиту в Україні
А ви ще тримаєте гроші на депозитах? Чи плануєте покласти? Пролонгувати?
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:39
Модератор написав:
А ви ще тримаєте гроші на депозитах? Чи плануєте покласти? Пролонгувати?
Давно деньги на депозитах не держу - кризис 2008 г. отбил всё желание держать деньги в украинских банках. Имею в виду введение ВА на полгода и отсутствие доступа к своим деньгам.
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maniachello
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:25
диверсифікація ризиків та доходів
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Hennady
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:50
тримаю и надалi буду, але правильно
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sinowi
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Додано: Нед 23 чер, 2024 14:14
І я тримаю. Зовсім трохи. Плюс мінус 2 млн грн. Не більше
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Investor_K
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:56
деньги на депозите сегодня испаряются быстрее ртути. Есть о чем думать.
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sinowi
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Додано: Пон 24 чер, 2024 15:36
sinowi написав:
деньги на депозите сегодня испаряются быстрее ртути. Есть о чем думать.
Вот о ртути я как раз и не подумал...
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Investor_K
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