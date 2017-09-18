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Акції від «RwS bank»

Акції від «RwS bank»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 16:35

Акції від «RwS bank»

«RwS bank» приглашает Вас принять участие в новогодней Акции. Оформляя Депозит «Christmas» в любом из отделений банка, Вы автоматически становитесь участником розыгрыша подарков.
Акция проходит до 31 января.
Розыгрыш подарков и определение победителей состоится в течение 1-2 февраля 2018 г. с помощью сайта random.org.
Исчерпывающую информацию об Акции можно узнать по телефону контакт-центра «RwS bank» (044) 590-00-00 (звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины по условиям тарифов оператору).

http://rwsbank.com.ua/news/News_15-12-2017
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2018 17:17

«RwS bank» объявляет о завершении новогодней Акции «Christm

Четыре победителя в Киеве, Днепре, Виннице и Львове получат новые современные телефоны Xiaomi.

Учитывая то, сведения о банковских счетах клиентов, являются банковской тайной (согласно части 1 статьи 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» является информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банком), «RwS bank» не может разглашать имена участников, поэтому все победители будут проинформированы индивидуально и получат свои призы в отделениях банка.

Напомним, принять участие в Акции мог любой клиент, который оформил акционный Депозит «Christmas» в любом из отделений «RwS bank» до 31 января.

Определение победителей проводилось с помощью сайта random.org.

http://rwsbank.com.ua/news/news_2_02_2018
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:48

Смотри украинское вместе с ПРОСТОР

Уважаемые Клиенты!

Приглашаем Вас принять участие в акции «Смотри украинское вместе с ПРОСТОР. «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила».

Рассчитывайтесь картой ПРОСТОР и получайте бесплатно билет на показ украинского анимационного фильма «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила».

Акция действует в период с 06.02.2018 по 01.03.2018 (включительно).

Участником акции стать легко - достаточно рассчитаться картой ПРОСТОР в любых торгово-сервисных предприятиях и сети Интернет. Выигрывает тот, кто совершит больше расчетов картой.
В акции принимают участие все держатели платежных карт НПС «ПРОСТОР» от «РВС БАНК», в том числе сотрудники Банка.
Победитель получит бесплатный билет в сети кинотеатров Multiplex cinema (и в кинотеатре Планета кино в г. Одесса) на анимационный фильм украинского производства «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила», который будет в прокате с 07.03.2018 по 04.04.2018.
«Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» - приключенческий полнометражный мультфильм для семейной аудитории производства украинской студии Animagrad (FILM.UA Group), который погрузит вас в сказочную историю об отважных рыцарей, прекрасных принцесс и темных колдунов. Детали по ссылке.

http://rwsbank.com.ua/news/razom_z_prostir_2018_02_07
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 15:57

Акция для киноманов: смотри украинское вместе с ПРОСТІР

«Смотри украинское вместе с ПРОСТІР. «Скажене весілля»

Рассчитывайтесь карточкой ПРОСТІР и получите бесплатно 2 билета на показ украинского фильма «Скажене весілля».

Участником акции стать легко - достаточно рассчитываться вашей карточкой ПРОСТІР в любой торговой сети или сети Интернет [1].

Акция будет действовать с 01 по 23 сентября 2018 (включительно).

В акции принимают участие держатели платежных карт, эмитированных такими банками:

АО «Ощадбанк», АО «Райффайзен Банк Аваль», ОАО «АЛЬФА-БАНК», АБ «Укргазбанк», Поликомбанк, ПАО «КБ« ГЛОБУС », АО« СКАЙ БАНК », ОАО« РВС БАНК ».

Информация и детали - на сайте НПС "ПРОСТІР".

Период показа фильма «Скажене весілля» на территории всей страны [2] в сети кинотеатров Multiplex cinema - с 4 по 25 октября 2018 года.

«Скажене весілля» - полнометражная современная комедия, во время которой чувствуешь вихрь «бешеных» приготовлений к свадьбе и становишься участником битвы с собственными стереотипами. Эта кинолента для общей аудитории произведенная компаниями Прототип Продакшн и FILM.UA Group при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Смотрите украинское вместе с ПРОСТІР! Подробнее

Правила акции
[1] Победитель выбирается банком методом случайной выборки

[2] за исключением АР Крым и зоны проведения АТО: Донецкой и Луганской области

http://rwsbank.com.ua/news/News03092018
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:08

Акция для киноманов! Смотри украинское вместе с «ПРОСТОР» и

Приглашаем принять участие в очередной акции Национальной платежной системы «Простор» и «RwS bank».

Участником акции стать легко - достаточно рассчитаться вашей карточкой «RwS bank» в любой торговой сети или сети Интернет.

Победитель получит бесплатно 2 билета на показ украинского фильма "Дикое поле".

Акция продлится с 1 по 31 октября 2018 года.

Подробную информацию и с правилами Акции можно ознакомиться на сайте НПС "ПРОСТОР". Период показа фильма "Дикое поле" на территории всей страны в сети кинотеатров Multiplex cinema - с 8 по 29 ноября 2018 года.

http://rwsbank.com.ua/news/news_01-10-2018
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:49

Долгожданная акция для держателей карт "ПРОСТІР"

Приглашаем принять участие в совместной акции «RwS bank» и НПС ПРОСТІР «ОТКРОЙ СВОЙ КОФЕ».

Рассчитывайтесь карточкой НПС «ПРОСТІР» от «RwS bank» и получите бесплатно билет на посещение мероприятия BLACKFEST Ukrainian Coffee Show.

Участником акции стать легко - достаточно рассчитаться вашей карточкой НПС «ПРОСТІР» в любой торговой сети или сети Интернет (победитель выбирается банком методом случайной выборки).

Акция будет действовать с 05 до 23 ноября 2018 (включительно).

Подробную информацию и правила акции можно посмотреть на сайте НПС «ПРОСТІР»: http://prostir.gov.ua/prostir/action

• Дата проведения инициативы по 30.11.2018 в 01.12.2018
• Место: КВЦ "Парковий̆"
• Время 10.00-20.00

BLACKFEST Ukrainian Coffee Show - это не только бизнес - форум инноваций и обучения, но и прекрасная возможность встретиться с друзьями, коллегами за чашкой кофе, получить новые навыки и узнать о современных трендах кофейной индустрии!

Открывайте новое вместе с «ПРОСТІР»!

http://rwsbank.com.ua/news/News06112018
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