Акції від «RwS bank»

«RwS bank» приглашает Вас принять участие в новогодней Акции. Оформляя Депозит «Christmas» в любом из отделений банка, Вы автоматически становитесь участником розыгрыша подарков. Акция проходит до 31 января. Розыгрыш подарков и определение победителей состоится в течение 1-2 февраля 2018 г. с помощью сайта random.org. Исчерпывающую информацию об Акции можно узнать по телефону контакт-центра «RwS bank» (044) 590-00-00 (звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины по условиям тарифов оператору).
Четыре победителя в Киеве, Днепре, Виннице и Львове получат новые современные телефоны Xiaomi.
Учитывая то, сведения о банковских счетах клиентов, являются банковской тайной (согласно части 1 статьи 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» является информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банком), «RwS bank» не может разглашать имена участников, поэтому все победители будут проинформированы индивидуально и получат свои призы в отделениях банка.
Напомним, принять участие в Акции мог любой клиент, который оформил акционный Депозит «Christmas» в любом из отделений «RwS bank» до 31 января.
Определение победителей проводилось с помощью сайта random.org.
Приглашаем Вас принять участие в акции «Смотри украинское вместе с ПРОСТОР. «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила».
Рассчитывайтесь картой ПРОСТОР и получайте бесплатно билет на показ украинского анимационного фильма «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила».
Акция действует в период с 06.02.2018 по 01.03.2018 (включительно).
Участником акции стать легко - достаточно рассчитаться картой ПРОСТОР в любых торгово-сервисных предприятиях и сети Интернет. Выигрывает тот, кто совершит больше расчетов картой. В акции принимают участие все держатели платежных карт НПС «ПРОСТОР» от «РВС БАНК», в том числе сотрудники Банка. Победитель получит бесплатный билет в сети кинотеатров Multiplex cinema (и в кинотеатре Планета кино в г. Одесса) на анимационный фильм украинского производства «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила», который будет в прокате с 07.03.2018 по 04.04.2018. «Похищенная принцесса: Руслан и Людмила» - приключенческий полнометражный мультфильм для семейной аудитории производства украинской студии Animagrad (FILM.UA Group), который погрузит вас в сказочную историю об отважных рыцарей, прекрасных принцесс и темных колдунов. Детали по ссылке.
«Смотри украинское вместе с ПРОСТІР. «Скажене весілля»
Рассчитывайтесь карточкой ПРОСТІР и получите бесплатно 2 билета на показ украинского фильма «Скажене весілля».
Участником акции стать легко - достаточно рассчитываться вашей карточкой ПРОСТІР в любой торговой сети или сети Интернет [1].
Акция будет действовать с 01 по 23 сентября 2018 (включительно).
В акции принимают участие держатели платежных карт, эмитированных такими банками:
АО «Ощадбанк», АО «Райффайзен Банк Аваль», ОАО «АЛЬФА-БАНК», АБ «Укргазбанк», Поликомбанк, ПАО «КБ« ГЛОБУС », АО« СКАЙ БАНК », ОАО« РВС БАНК ».
Информация и детали - на сайте НПС "ПРОСТІР".
Период показа фильма «Скажене весілля» на территории всей страны [2] в сети кинотеатров Multiplex cinema - с 4 по 25 октября 2018 года.
«Скажене весілля» - полнометражная современная комедия, во время которой чувствуешь вихрь «бешеных» приготовлений к свадьбе и становишься участником битвы с собственными стереотипами. Эта кинолента для общей аудитории произведенная компаниями Прототип Продакшн и FILM.UA Group при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Смотрите украинское вместе с ПРОСТІР! Подробнее
Правила акции [1] Победитель выбирается банком методом случайной выборки
[2] за исключением АР Крым и зоны проведения АТО: Донецкой и Луганской области
Приглашаем принять участие в очередной акции Национальной платежной системы «Простор» и «RwS bank».
Участником акции стать легко - достаточно рассчитаться вашей карточкой «RwS bank» в любой торговой сети или сети Интернет.
Победитель получит бесплатно 2 билета на показ украинского фильма "Дикое поле".
Акция продлится с 1 по 31 октября 2018 года.
Подробную информацию и с правилами Акции можно ознакомиться на сайте НПС "ПРОСТОР". Период показа фильма "Дикое поле" на территории всей страны в сети кинотеатров Multiplex cinema - с 8 по 29 ноября 2018 года.
• Дата проведения инициативы по 30.11.2018 в 01.12.2018 • Место: КВЦ "Парковий̆" • Время 10.00-20.00
BLACKFEST Ukrainian Coffee Show - это не только бизнес - форум инноваций и обучения, но и прекрасная возможность встретиться с друзьями, коллегами за чашкой кофе, получить новые навыки и узнать о современных трендах кофейной индустрии!
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