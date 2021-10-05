RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 4.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 09:19

Re: ПроКредит Банк

  aanonimovic594 написав:Досить цікаво, та і мотивує навіть на подальший розвиток, оскільки зараз можна сказати починаю свою кар'єру

Успіхів!
Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:25

  Investor_K написав:
  aanonimovic594 написав:Досить цікаво, та і мотивує навіть на подальший розвиток, оскільки зараз можна сказати починаю свою кар'єру

Успіхів!


Дякую!) :D
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 10:18

Одумались немцы
РКО с Classic скасовується з грудня
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 12:56

  emeta написав:Одумались немцы
РКО с Classic скасовується з грудня

То мені тепер преміальні картки не потрібні? Classik буде без абонки?
