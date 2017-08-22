встановлено cash back в наступному розмірі:
Аптеки - 2%
Таксі - 2%;
Продукти - 1%;
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 07 кві, 2020 10:59
Сash back для банківських карт MasterCardWorld
Шановні клієнти, повідомляємо вам, що для карток MasterCard World від RwSbank, в квітень 2020 року,
встановлено cash back в наступному розмірі:
Аптеки - 2%
Таксі - 2%;
Продукти - 1%;
Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
Додано: Чет 30 кві, 2020 10:08
Прокачай свій левел з бонусами
Прокачуй ігрові навички з Mastercard та отримай бонус в ігровій валюті 15 %.
Щоб взяти участь в акції, треба:
Бути зареєстрованим користувачем leogaming.net
Оплатити замовлення онлайн карткою Mastercard за улюблені ігри.
Докладніше про умови акції – в офіційних правилах.
Акція діє з 04.05.2020 р. по 04.06.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
Додано: Чет 30 кві, 2020 10:09
Re: Акції від «RwS bank»
Почему отделение в Киеве на Леси Украинки закрыли?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:05
Сashback в мае для банковских карт MasterCard World
В мае для карт MasterCard World от «RwSbank», установлено cash back в следующем размере:
Аптекы - 2%
Продукты - 1%
АЗС - 1%
Рассчитывайтесь карточками и получайте бонусы!
Додано: Чет 28 тра, 2020 10:32
Будь у яблучній темі зі своєю карткою Mastercard
Розраховуйся карткою Mastercard онлайн та отримай можливість виграти смартфон і лептоп.
Умови участі:
бути держателем картки Mastercard;
обрати бажаний купон на знижку з каталогу в мобільному додатку чи на сайті pokupon.ua;
оплатити купон від 100 гривень карткою Mastercard на сайті чи в мобільному додатку pokupon.ua
Акція діє з 15.06.2020 р. по 15.08.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:07
Шопінгу забагато не буває
З промо-кодом EXTRA17 купуйте речі зі знижкою 17%, просто розраховуючись карткою Mastercard на lamoda.ua
Як отримати знижку?
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виберіть товари й додайте до кошика;
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виберіть спосіб оплати замовлення онлайн, карткою Mastercard і введіть свої дані для доставки.
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Акція діє з 01.06.2020 р. по 30.09.2020 р. на всій території України, за виключенням АР Крим, території проведення ООС та території, що не контролюється українською владою.
Офіційні правила
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:57
Сash back у червні для банківських карт MasterCardWorld
У червні, для карток MasterCard World від «RwSbank», встановлено cash back в наступному розмірі:
Аптеки - 2%;
Зоомагазини - 2%;
Таксі - 1%.
Додано: Вів 16 чер, 2020 11:37
Програма Mastercard Більше
Приєднуйтеся до Mastercard Більше та обмінюйте бали за транзакції карткою Mastercard на спеціальні пропозиції та участь в акціях!
ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ У ПРОГРАМІ
Введіть номер картки, щоб дізнатися, чи підходить вона для реєстрації у Програмі.
Зареєструйте першу картку (за це ви отримаєте 10 балів), заповніть дані анкети та підтвердьте email
Якщо ви вже є учасником програми Mastercard Більше пройдіть реєстрацію повторно, привязавши картки до свого персонального кабінету. Накопичені бали будуть відображатись у вашому особистому кабінеті.
Важливо: з 01.08.2020 накопичені бали тих клієнтів, що не здійснили повторну реєстрацію будуть анульовані.
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Будь-яка позиція у каталозі Mastercard Більше коштує 10 балів (за виключенням спеціальних безкоштовних пропозицій).
Обмінюйте бали на вподобані пропозиції та участь в акціях від Mastercard і партнерів.
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